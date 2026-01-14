GitLab Duo Agentic Chatを始める

8部構成ガイド「 GitLab Duo Agent Platformを始める」のパート2へようこそ。開発ライフサイクル内でのAIエージェントとワークフローの構築・デプロイをマスターします。初めての対話から完全カスタマイズ可能な本番環境対応の自動化ワークフローまで、段階的なチュートリアルに従ってください。

この記事の内容:

GitLab Duo Agentic Chatとは

GitLab Duo Agentic Chatは、開発ワークフロー全体でAIエージェントとやり取りするための主要なインターフェースです。質問に答えるだけのシンプルなQ&Aチャットボットとは異なり、あなたの代わりにアクションを実行できる自律型AI協働パートナーです。コードの作成と変更、マージリクエストのオープン、イシューやエピックのトリアージと更新、SDLC全体のプラットフォームコンテキストを使用したワークフローの実行を行いながら、すべてのステップであなたに情報を提供し続けます。

主な機能：

コード操作： ファイルの作成、コードの編集、マージリクエストのオープン。

プロジェクトインサイト： イシュー、エピック、マージリクエスト、Gitコミット、CI/CDパイプライン、分析（GLQL）、セキュリティスキャンのクエリ。

実行可能なタスク： イシューとエピックのトリアージ、更新、作成、脆弱性の修正、ドキュメントとテストの生成、失敗したCI/CDパイプラインの修正。

コンテキスト認識： 会話履歴の記憶、プロジェクトアーキテクチャの理解、コードベース、Wiki、GitLabドキュメントの検索。

拡張性： Model Context Protocol（MCP）を介した外部サービスとの統合。

Model Context Protocol（MCP）を介した外部サービスとの統合。 マルチエージェントサポート： 異なるタスクに専門エージェントを使用。

GitLab Duo Agentic Chatへのアクセス

環境 アクセス方法 注意事項 Web UI 右上のDuoアイコンをクリック 永続的なパネルでナビゲーション中も常に開いた状態を維持 VS Code プライマリサイドバー > GitLab Duo Agent Platform > Chatタブ IDEワークフローに統合 JetBrains ツールウィンドウ > GitLab Duo Agent Platform > Chatタブ IntelliJ、PyCharmなどで利用可能 Visual Studio 拡張機能 > GitLab > "Open Agentic Chat" Windowsのみ、GitLab 18.3以降に対応

Web UIパネルの機能

折りたたみ： 右上にアイコンが表示

右上にアイコンが表示 パネルオープン： サイドバーがスライドアウト(約400px幅)

サイドバーがスライドアウト(約400px幅) 最大化： 詳細な応答のために拡張

Duoチャットパネルが開いたGitLabプロジェクト

モデルの選択

大規模言語モデル（ LLM）は、それぞれ得意とするタスクや知識了見が異なります。ニーズに応じて適切なモデルを選択してください。

GitLab Duo Chatでのモデル選択画面

設定レベル

グループレベル： グループオーナーが設定し、すべてのユーザーに適用されます。

グループオーナーが設定し、すべてのユーザーに適用されます。 ユーザーレベル： グループが許可している場合、個別に制御できます。

エージェントの選択

エージェントは、特定のタスクに特化したAIコラボレーションパートナーです。ニーズに応じてエージェントを切り替えます。

エージェント 説明 用途 GitLab Duo 汎用的な開発コラボレーション（デフォルトエージェント） 初めての使用時、アルゴリズム・アーキテクチャ・設計パターンに関する質問、デバッグ、リファクタリング、コードの説明 プランナー 製品管理と計画ワークフロー イシュー作成、エピック計画、ロードマップ支援、注意の優先順位付け セキュリティ分析 脆弱性管理とセキュリティワークフロー セキュリティ影響分析、脆弱性トリアージ、修正 データ分析 GitLab全体でデータをクエリ、可視化、表示 ボリューム分析、チームパフォーマンス、トレンド分析、ステータス監視、作業アイテムの発見、GLQLクエリ生成 カスタムエージェント チームが特定のニーズに合わせて作成 チーム固有のワークフロー、ドメインの専門知識

エージェントの選択

GitLab Duo Chatでのエージェント選択画面

エージェントの切り替え方法

GitLab Duo Agentic Chatを開きます。 IDE：エージェントドロップダウンをクリックします（モデルセレクターの下）。 Web UI：新しいチャットを作成します。 必要なエージェントを選択します。

IDEでのモデル選択画面

UIでのモデル選択画面

一般的なユースケース

イシュー管理とトリアージ

イシュー管理と計画ワークフローには、製品管理タスク向けに設計された専門エージェント プランナーエージェント を使用します。

プロンプト例：

「過去30日間に作成された'bug'と'high-priority'のラベルが付いたすべてのオープンイシューをリストアップして。」

「OAuth2を使用したユーザー認証を実装するイシューを作成して。受け入れ基準と技術要件を含めて。」

「イシュー#456を分析して、同じ根本原因を持つ可能性のある関連イシューを提案して。」

「エピック#123を推定複雑度を含む小さなタスクに分解して。」

脆弱性分析と修正

セキュリティワークフローには、脆弱性管理と修正向けに設計された専門エージェント セキュリティアナリスト分析 を使用します。

プロンプト例：

「最新のパイプラインスキャンのすべての重大な脆弱性を表示して。」

「最新のセキュリティスキャンからすべての脆弱性をトリアージして、どれが誤検知かを特定して。」

「脆弱性#789をわかりやすく説明して、コード内のどこにあるのかを見せて。」

「ユーザー検索エンドポイントのSQLインジェクション脆弱性に対する推奨される修正方法は？」

「 src/components/UserProfile.vue で見つかったXSS脆弱性を修正するMRを作成して。」

コードの理解とドキュメント化

GitLab Duo Agentを使用して、ファイルを手動で検索することなくコードベースに関する回答を取得できます。

プロンプト例：

「このアプリケーションの認証フローはどのように動作する？」

「 sendEmail 関数が呼び出されているすべての場所を見つけて。」

「 src/pricing/calculator.ts の calculateDiscount メソッドが何をするか説明して。」

「 src/api/routes/ のAPIエンドポイントのドキュメントを生成して。」

のAPIエンドポイントのドキュメントを生成して。」 「 src/services/ ディレクトリではどんな設計パターンが使われていますか？」

新しいプロジェクトへのオンボーディング

GitLab Duo Agentを使用して、アーキテクチャ、セットアップ、依存関係を理解し、新しいプロジェクトに素早く慣れます。

プロンプト例：

「このプロジェクトのアーキテクチャと主要なコンポーネントの概要を教えて。」

「データベーススキーマはどこで定義されていますか？」

「ローカル開発環境をセットアップするにはどうすればいいですか？」

「主な依存関係は何で、それらは何をしますか？」

デバッグとパイプラインのトラブルシューティング

GitLab Duo Agentを使用して、AI駆動分析によりコードとCI/CDパイプラインの問題を迅速に特定して解決します。

プロンプト例：

「CI/CDパイプラインがテストステージで失敗しているのはなぜですか？」

「ジョブ#12345のエラーログを分析して修正を提案して。」

「パイプライン#9876が失敗したのはなぜですか？失敗したデプロイジョブからのエラーログを見せて。」

「大きなファイルを処理するとアプリケーションがクラッシュします。デバッグを手伝って。」

「パフォーマンス低下を引き起こした可能性のある最近のコミットを確認して。」

「このパイプラインのビルド時間を最適化するにはどうすればいいですか？」

「すべてのMRでセキュリティスキャンを実行する新しいCI/CDジョブを作成して。」

コードレビューと品質向上

チームのコーディング標準とベストプラクティスでトレーニングされた カスタムエージェントを使用して、コードレビュー中にAIの支援を受け、問題を発見しコード品質を向上させます。

プロンプト例：

「MR !234を、潜在的なバグとセキュリティ問題についてレビューして。」

「このMRのデータベースクエリのパフォーマンス最適化を提案して。」

「MR !456が社内のコーディング標準とベストプラクティスに従っているか確認して。」

「新しいUIコンポーネントのアクセシビリティ問題を特定して。」

機能実装

GitLab Duo Agentを使用して、コード、テスト、ドキュメントを生成し、開発を加速します。

プロンプト例：

「検証付きのユーザー登録用REST APIエンドポイントを作成して。」

「 OrderService クラスのユニットテストを80%カバレッジで生成して。」

「商品一覧ページにページネーションを実装して。」

「ファイルアップロード機能にエラー処理とロギングを追加して。」

リファクタリングとコード改善

GitLab Duo Agentを使用したAIガイダンスで、既存のコードを最新化し改善します。

プロンプト例：

「 UserController をSOLID原則に従ってリファクタリングして。」

「このJavaScriptファイルを適切な型定義を持つTypeScriptに変換して。」

「この関数をよりテスト可能にするための改善を提案して。」

「 src/utils/ ディレクトリのコード重複を特定して、それを統合する方法を提案して。」

「Java 8から21へプロジェクトをモダナイズして。エピック188のガイダンスに従って。」

「COBOLメインフレームコードをモダナイズする移行計画を作成して、Java/Pythonを評価して。」

トラブルシューティング

問題 考えられる原因 解決策 チャットが表示されない • Duoが有効でない

• 権限不足 • プロジェクトでGitLab Duoを有効化

• デベロッパー以上のロールを確認 モデル選択が利用できない • グループポリシーがロック

• バージョンが古い • グループオーナーに確認

• GitLab 18.4以降にアップグレード 追加のトラブルシューティングのヒントは ドキュメントで入手できます。

次のステップ

GitLab Duo Agentic ChatはIDEとGitLab UIでサポートされています。今後のリリースでは、現在開発中のGitLab Duo CLIによるターミナルサポートが提供されます。詳細については 製品エピックをフォローしてください。 GitLab Duo Agentic Chatを学んだので、 パート3：エージェントを理解するでさまざまなタイプのエージェントとカスタムエージェントの作成方法を学習しましょう。基本エージェントを操作して、チーム用のカスタムエージェントを作成し、Claude CodeやOpenAI Codexなどの外部エージェントを統合します。

