GitLab Duo Agentic Chatを始める

公開：2026年1月14日
13分で読めます
チャットインターフェース、モデルとエージェントの選択、Web UIとIDEでの効果的なAIコラボレーションに向けたベストプラクティスを学びます。
8部構成ガイド「GitLab Duo Agent Platformを始める」のパート2へようこそ。開発ライフサイクル内でのAIエージェントとワークフローの構築・デプロイをマスターします。初めての対話から完全カスタマイズ可能な本番環境対応の自動化ワークフローまで、段階的なチュートリアルに従ってください。
この記事の内容:
GitLab Duo Agentic Chatは、開発ワークフロー全体でAIエージェントとやり取りするための主要なインターフェースです。質問に答えるだけのシンプルなQ&Aチャットボットとは異なり、あなたの代わりにアクションを実行できる自律型AI協働パートナーです。コードの作成と変更、マージリクエストのオープン、イシューやエピックのトリアージと更新、SDLC全体のプラットフォームコンテキストを使用したワークフローの実行を行いながら、すべてのステップであなたに情報を提供し続けます。
🎯 今すぐGitLab Duo Agent Platformをお試しください！
主な機能：
🎯 今すぐ試す：GitLab Duo Agentic Chatのインタラクティブデモ — チャットインターフェースと機能のデモを体験できます。
|環境
|アクセス方法
|注意事項
|Web UI
|右上のDuoアイコンをクリック
|永続的なパネルでナビゲーション中も常に開いた状態を維持
|VS Code
|プライマリサイドバー > GitLab Duo Agent Platform > Chatタブ
|IDEワークフローに統合
|JetBrains
|ツールウィンドウ > GitLab Duo Agent Platform > Chatタブ
|IntelliJ、PyCharmなどで利用可能
|Visual Studio
|拡張機能 > GitLab > "Open Agentic Chat"
|Windowsのみ、GitLab 18.3以降に対応
大規模言語モデル（LLM）は、それぞれ得意とするタスクや知識了見が異なります。ニーズに応じて適切なモデルを選択してください。
エージェントは、特定のタスクに特化したAIコラボレーションパートナーです。ニーズに応じてエージェントを切り替えます。
|エージェント
|説明
|用途
|GitLab Duo
|汎用的な開発コラボレーション（デフォルトエージェント）
|初めての使用時、アルゴリズム・アーキテクチャ・設計パターンに関する質問、デバッグ、リファクタリング、コードの説明
|プランナー
|製品管理と計画ワークフロー
|イシュー作成、エピック計画、ロードマップ支援、注意の優先順位付け
|セキュリティ分析
|脆弱性管理とセキュリティワークフロー
|セキュリティ影響分析、脆弱性トリアージ、修正
|データ分析
|GitLab全体でデータをクエリ、可視化、表示
|ボリューム分析、チームパフォーマンス、トレンド分析、ステータス監視、作業アイテムの発見、GLQLクエリ生成
|カスタムエージェント
|チームが特定のニーズに合わせて作成
|チーム固有のワークフロー、ドメインの専門知識
イシュー管理と計画ワークフローには、製品管理タスク向けに設計された専門エージェント プランナーエージェント を使用します。
プロンプト例：
セキュリティワークフローには、脆弱性管理と修正向けに設計された専門エージェント セキュリティアナリスト分析 を使用します。
プロンプト例：
src/components/UserProfile.vueで見つかったXSS脆弱性を修正するMRを作成して。」
GitLab Duo Agentを使用して、ファイルを手動で検索することなくコードベースに関する回答を取得できます。
プロンプト例：
sendEmail関数が呼び出されているすべての場所を見つけて。」
src/pricing/calculator.tsの
calculateDiscountメソッドが何をするか説明して。」
src/api/routes/のAPIエンドポイントのドキュメントを生成して。」
src/services/ディレクトリではどんな設計パターンが使われていますか？」
GitLab Duo Agentを使用して、アーキテクチャ、セットアップ、依存関係を理解し、新しいプロジェクトに素早く慣れます。
プロンプト例：
GitLab Duo Agentを使用して、AI駆動分析によりコードとCI/CDパイプラインの問題を迅速に特定して解決します。
プロンプト例：
チームのコーディング標準とベストプラクティスでトレーニングされたカスタムエージェントを使用して、コードレビュー中にAIの支援を受け、問題を発見しコード品質を向上させます。
プロンプト例：
GitLab Duo Agentを使用して、コード、テスト、ドキュメントを生成し、開発を加速します。
プロンプト例：
OrderServiceクラスのユニットテストを80%カバレッジで生成して。」
GitLab Duo Agentを使用したAIガイダンスで、既存のコードを最新化し改善します。
プロンプト例：
UserControllerをSOLID原則に従ってリファクタリングして。」
src/utils/ディレクトリのコード重複を特定して、それを統合する方法を提案して。」
|問題
|考えられる原因
|解決策
|チャットが表示されない
|• Duoが有効でない
• 権限不足
|• プロジェクトでGitLab Duoを有効化
• デベロッパー以上のロールを確認
|モデル選択が利用できない
|• グループポリシーがロック
• バージョンが古い
|• グループオーナーに確認
• GitLab 18.4以降にアップグレード
|追加のトラブルシューティングのヒントはドキュメントで入手できます。
GitLab Duo Agentic ChatはIDEとGitLab UIでサポートされています。今後のリリースでは、現在開発中のGitLab Duo CLIによるターミナルサポートが提供されます。詳細については製品エピックをフォローしてください。 GitLab Duo Agentic Chatを学んだので、パート3：エージェントを理解するでさまざまなタイプのエージェントとカスタムエージェントの作成方法を学習しましょう。基本エージェントを操作して、チーム用のカスタムエージェントを作成し、Claude CodeやOpenAI Codexなどの外部エージェントを統合します。
