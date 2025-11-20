GitLab 18.6リリース

本ブログは、GitLab 18.6 Releaseの抄訳です。内容に相違がある場合は、原文が優先されます。

生産性を重視した新UIを搭載したGitLab 18.6をリリース

このたび、生産性を重視した新UI、完全一致コード検索の限定提供、CI/CDコンポーネントのメタデータ参照機能、基盤エージェントとして利用可能になったGitLab Security Analyst Agentなど、多数の機能を搭載したGitLab 18.6のリリースを発表します。

これらの機能は、今回のリリースに含まれる20項目以上の改善点のほんの一部です。この記事では、お役に立つアップデートをすべてご紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

GitLab 18.6には、GitLabコミュニティのユーザーから278件のコントリビュートがありました。ありがとうございました！GitLabは誰もがコントリビュートできるプラットフォームであり、今回のリリースはユーザーのみなさまの協力なしには実現しませんでした。

来月のリリースで予定されている内容を先取りするには、今後のリリースページをご覧ください。

GitLab Development Kit（GDK）を使用するデベロッパーは、Samakshさんによる gdk status の可読性を向上させるコントリビューションの恩恵を受けるはずです。この機能強化は一見シンプルに見えますが、デベロッパーエクスペリエンスへの卓越した配慮と、小さな改善が広範な影響を与えうることへの理解を示しています。

gdk status の可読性の向上は、GDKを使用するあらゆるデベロッパーの時間を節約し、開発環境の中核部分の1つのアクセシビリティを大幅に向上させます。この類のコントリビューションは、デベロッパーワークフローに有意義な改善をもたらす方法を理解する成熟度を示しています。

Samakshさんは、自身のコントリビューションについて次のように語っています。「GitLab Development Kit（GDK）は、現在私が積極的にコントリビュートしている領域です。なぜなら、他のコントリビューターにとっての体験を簡単で便利にすることが個人的に好きだからです。自分のスキルを使って他の人の生活をより楽にできるデベロッパー。それが、私がなりたいデベロッパーの姿なのです。」

GitLabへのコントリビューション体験について尋ねられると、Samakshさんは次のように述べています。「最新で質の高いオープンソース体験を試したい人全員にGitLabをお勧めしたいです。GitLabに初めてコントリビューションしたとき、私は少し圧倒されましたが、コミュニティの誰もがとてもサポーティブで、親切で、歓迎してくれたので、不安が消えました。GitLabコミュニティとその文化にすっかり魅了されています。充実したドキュメント、高いコード品質の維持、コントリビューターへの心からの感謝。すべてが本当に素晴らしいです。」

GitLab 18.6でリリースされた主要な改善

新しいGitLab UI：生産性を重視した設計

GitLab.com: Free、Premium、Ultimate

Self-Managed: Free、Premium、Ultimate

GitLab Dedicated: Ultimate

デベロッパーの生産性を第一に考えた、よりスマートで直感的なGitLab UIの登場です。

新しい並列パネル設計は、コンテキストパネルを使用してワークフローを維持し、不要なクリックを減らし、チームがより速く作業できるよう支援します。ワークスペースをカスタマイズし、画面スペースを最大化し、ワークフローに適応する、よりクリーンでダイナミックな体験をお楽しみください。

GitLabは継続的な改善に取り組んでいますので、フィードバックイシューでご意見を共有し、GitLabの未来を形作るのをお手伝いください。

ドキュメント

エピック

GitLab.com: Premium、Ultimate

Self-Managed: Premium、Ultimate

GitLab Dedicated: -

今回のリリースで、完全一致コード検索が限定提供になりました。完全一致モードと正規表現モードを使用して、インスタンス全体、グループ内、またはプロジェクト内のコードを検索できます。完全一致コード検索は、オープンソースの検索エンジンZoektの上に構築されています。

GitLab.comでは、完全一致コード検索がデフォルトで有効になっています。GitLab Self-Managedでは、管理者がZoektをインストールし、完全一致コード検索を有効化する必要があります。

この機能は現在開発中です。イシュー420920でフィードバックをお待ちしています。

ドキュメント

エピック

GitLab.com: Free、Premium、Ultimate

Self-Managed: Free、Premium、Ultimate

GitLab Dedicated: Ultimate

以前は、CI/CDコンポーネントは設定内で自身のメタデータ（バージョン番号やコミットSHAなど）を参照できませんでした。この情報の欠如により、ハードコードされた値や複雑な回避策を使用した設定を行う必要がありました。このような設定方法は、コンポーネントがDockerイメージなどのリソースをビルドする際に、そのリソースにコンポーネントの互換性のあるバージョンを自動的にタグ付けする方法がないため、バージョンの不一致を引き起こす可能性があります。

今回のリリースでは、 spec:component キーワードを使用してコンポーネントコンテキストにアクセスする機能を導入しました。コンポーネントバージョンをリリースする際に、Dockerイメージなどのバージョン付きリソースをビルドして公開できるようになり、すべてが同期され、手動のバージョン管理が不要になり、バージョンの不一致が防止されます。

ドキュメント

エピック

needs:parallel:matrix での動的ジョブ依存関係のサポート

GitLab.com: Free、Premium、Ultimate

Self-Managed: Free、Premium、Ultimate

GitLab Dedicated: Ultimate

parallel:matrix により、異なる要件を持つ複数のジョブを並列で簡単に実行できます。たとえば、複数のプラットフォームのコードを同時にテストする場合などです。しかし、後続のジョブで needs:parallel:matrix を使用して特定の並列ジョブに依存させたい場合、設定が複雑で柔軟性に欠けていました。

現在、ベータ機能として導入された新しい $[[matrix.VARIABLE]] 式により、ユーザーは動的な1対1の依存関係を作成でき、複雑な parallel:matrix 設定の管理が大幅に容易になります。これにより、効率的なアーティファクト処理、優れたスケーラビリティ、よりクリーンな設定で、より高速なパイプラインを作成できます。この機能は、マルチプラットフォームビルド、複数環境にわたるTerraformデプロイメント、複数の次元にわたる並列処理を必要とするあらゆるワークフローで特に有用です。

ドキュメント

エピック

GitLab Security Analyst Agentが基盤エージェントとして利用可能に

GitLab.com: Ultimate、Duo Core、Duo Pro、Duo Enterprise

Self-Managed: Ultimate、Duo Core、Duo Pro、Duo Enterprise

GitLab Dedicated: Ultimate、Duo Core、Duo Pro、Duo Enterprise

GitLab Security Analyst Agentが、GitLab Duo Agentic Chatの基盤エージェントになりました。これにより、ユーザーはAIカタログからGitLab Security Analyst agentを手動で追加する必要がなくなり、このエージェントはGitLab Self-ManagedおよびGitLab Dedicatedでもデフォルトで利用できます。この専門的なアシスタントは、AIネイティブな脆弱性管理とセキュリティ分析を提供し、セットアップなしで調査結果の検証、脆弱性のトリアージ、コンプライアンス要件の把握を支援します。

この機能はベータ版です。イシュー576916でフィードバックをお待ちしています。

ドキュメント

エピック

GitLab.com: Ultimate

Self-Managed: -

GitLab Dedicated: -

新しいセキュリティダッシュボードがアップデートされ、モダナイズされました。ベータリリースの初期機能には以下が含まれます。

時系列の脆弱性チャートで以下をサポート プロジェクトまたはレポートタイプに基づくフィルタリング レポートタイプと重要度によるグループ化 脆弱性レポート内の脆弱性への直接リンク

GitLabアルゴリズムに基づいてグループまたはプロジェクトの推定リスクを計算するリスクスコアモジュール 18.6でリリースされた新しいセキュリティダッシュボードは、現在GitLab.comでのみ利用可能です。

ドキュメント

エピック

以下はAI支援翻訳によるもので、一部の内容は人間によるレビューがまだ行われていません。正確な情報については、GitLab 18.6 Releaseをご参照ください

GitLab 18.6リリースに含まれるその他の改善点

GitLab Duo Planner Agentがデフォルトで利用可能に

GitLab.com: Premium、Ultimate、Duo Core、Duo Pro、Duo Enterprise

Self-Managed: Premium、Ultimate、Duo Core、Duo Pro、Duo Enterprise

GitLab Dedicated: Ultimate、Duo Core、Duo Pro、Duo Enterprise

GitLab Duo Planner Agentが、GitLab Duo Chatのエージェントドロップダウンでデフォルトで利用可能になり、AIカタログから手動で追加する必要がなくなりました。ワークアイテム、エピック、イシュー、タスクの完全なコンテキストを持つPlanner Agentは、グループレベルとプロジェクトレベルの両方で支援できるようになりました。

サンプルプロンプトを使って、Planner Agentが複雑な作業の分解、実装計画の作成、チームの目標整理をどのように支援できるかをご確認ください。

この機能はベータ版です。イシュー576622でフィードバックをお待ちしています。

ドキュメント

イシュー

新しいGitLab CLI機能と改善

GitLab.com: Free、Premium、Ultimate

Self-Managed: Free、Premium、Ultimate

GitLab Dedicated: Ultimate

GitLab CLI（glab）に、コマンドラインからのGitLabワークフローを強化する新機能と改善が追加されました。

強化された認証 : ログイン時にgit remotesからGitLab URLを自動検出し、正しいGitLabインスタンスに対する認証を簡素化

: ログイン時にgit remotesからGitLab URLを自動検出し、正しいGitLabインスタンスに対する認証を簡素化 柔軟なパイプライン監視 : ci-viewコマンドでIDによる任意のパイプラインの表示が可能

: ci-viewコマンドでIDによる任意のパイプラインの表示が可能 GPGキー管理 : 新しいコマンドでCLIから直接GPGキーを管理

: 新しいコマンドでCLIから直接GPGキーを管理 プロジェクトメンバー管理 : コマンドラインからプロジェクトメンバーの追加、削除、更新が可能

: コマンドラインからプロジェクトメンバーの追加、削除、更新が可能 改善されたGit統合 : すべてのトークンタイプをサポートする強化されたgit-credentialプラグイン

: すべてのトークンタイプをサポートする強化されたgit-credentialプラグイン モダンなユーザーインターフェース: より良い確認ダイアログと、UIコンポーネント全体で一貫したGitLabテーマを実現する更新されたプロンプトライブラリ

変更とアップデートの完全なリストについては、CLIリリースをご覧ください。GitLab CLIを始めるまたは最新バージョンへアップデートするには、インストールガイドをご覧ください。

ドキュメント

イシュー

オフラインのGitLab Self-Managed環境でのWeb IDEサポート

GitLab.com: -

Self-Managed: Free、Premium、Ultimate

GitLab Dedicated: -

オフラインまたは厳密に管理されたネットワーク環境のGitLab Self-Managed管理者は、カスタムWeb IDE拡張機能ホストドメインを設定できるようになり、外部インターネットアクセスなしでWeb IDEの全機能を利用できます。

以前は、Web IDEがVS Code拡張機能と機能を読み込むために.cdn.web-ide.gitlab-static.netへの接続が必要でした。この要件により、セキュリティ意識の高い組織、政府・公共部門の顧客、厳格なネットワークポリシーを持つ企業でのWeb IDE採用がブロックされていました。

今回のアップデートにより、管理者はGitLabインスタンスを設定してWeb IDEアセットを直接提供できるようになり、外部ドメインへの依存が解消されました。以下が可能になります：

完全にオフラインな環境でWeb IDEの全機能セットを使用

カスタム拡張機能レジストリサービスでExtension Marketplaceを有効化

分離されたネットワーク内でWeb IDE内のマークダウンプレビュー、コード編集、GitLab Duo Chatを有効化

ドキュメント

イシュー

システム開始の承認リセット用Webhookトリガー

GitLab.com: Premium、Ultimate

Self-Managed: Premium、Ultimate

GitLab Dedicated: Ultimate

Webhookを通じてGitLabを外部システムと統合することは、自動化されたワークフローとマージリクエストのステータス変更についてチームに情報を提供するために重要です。しかし、GitLabが承認を自動的にリセットする場合（例えば、「プッシュ時に承認をリセット」が有効なマージリクエストに新しいコミットがプッシュされた場合）、外部システムはこれらのシステム開始イベントを手動ユーザーアクションと区別できませんでした。

GitLabは、システム開始の承認リセットを明確に識別する強化されたWebhookペイロードを含むようになりました。承認が自動的にリセットされると、Webhookには以下が含まれます：

trueに設定されたsystemフィールド

approvals_reset_on_pushやcode_owner_approvals_reset_on_pushなど、リセットが発生した理由に関する具体的なコンテキストを提供するsystem_actionフィールド

これにより、Webhook統合は手動の承認変更と自動システムリセットを区別できるようになり、各承認変更の特定のコンテキストに適切に応答する、より高度な自動化ワークフローが可能になります。

ドキュメント

イシュー

GitLab.com: Free、Premium、Ultimate

Self-Managed: Free、Premium、Ultimate

GitLab Dedicated: Ultimate

GitLabのHelmチャートレジストリは、以前はメタデータレスポンスをオンザフライで生成していたため、リポジトリに大量のチャートが含まれている場合にパフォーマンスのボトルネックが発生していました。システムの安定性を維持するため、最新の1,000チャートというハード制限を設けていました。この制限により、プラットフォームチームが古いチャートバージョンにアクセスしようとすると、frustrating 404エラーが発生していました。

プラットフォームエンジニアは、複数のリポジトリにチャートを分割したり、チャート保持ポリシーを手動で管理したり、別のチャートストレージソリューションを維持したりするなど、複雑な回避策を実装せざるを得ませんでした。これらの回避策は運用オーバーヘッドを追加し、デプロイメントワークフローを断片化させ、集中型チャートガバナンスの維持を困難にしました。

GitLab 18.6では、メタデータレスポンスを事前計算してオブジェクトストレージに保存することで、1,000チャート制限を撤廃しました。このアーキテクチャ変更により、無制限のチャートアクセスとパフォーマンスの向上の両方が実現されます。メタデータはリクエストごとではなく、バックグラウンドジョブで一度生成されます。

ドキュメント

イシュー

マージリクエスト承認ポリシーをバイパスする例外

GitLab.com: Ultimate

Self-Managed: Ultimate

GitLab Dedicated: Ultimate

組織は、重大な状況が発生した場合にマージリクエスト承認ポリシーをバイパスできる特定のユーザー、グループ、ロール、またはカスタムロールを指定できるようになりました。この機能により、包括的な監査証跡とガバナンスコントロールを維持しながら、緊急対応に柔軟性を提供します。

説明責任を伴う緊急バイパス: 指定されたユーザーは、重大なインシデント、セキュリティホットフィックス、または緊急の本番問題発生時に承認要件をバイパスできます。緊急事態が発生した場合、承認されたスタッフは変更を即座にマージまたはプッシュでき、システムはコンプライアンスレビューのために詳細な正当化と監査情報をキャプチャします。

主要な機能には以下が含まれます：

文書化されたバイパスプロセス : 承認されたユーザーがポリシーバイパスを呼び出す際、直感的なモーダルインターフェースを使用して詳細な理由を提供する必要があり、すべての例外が適切にコンテキストと共に文書化されます

: 承認されたユーザーがポリシーバイパスを呼び出す際、直感的なモーダルインターフェースを使用して詳細な理由を提供する必要があり、すべての例外が適切にコンテキストと共に文書化されます 包括的な監査統合 : すべてのバイパスは、ユーザーID、ポリシーコンテキスト、理由、タイムスタンプを含む詳細な監査イベントを生成し、例外使用パターンの完全な可視性を提供します

: すべてのバイパスは、ユーザーID、ポリシーコンテキスト、理由、タイムスタンプを含む詳細な監査イベントを生成し、例外使用パターンの完全な可視性を提供します 柔軟な設定 : YAMLまたはUI設定を使用してポリシーの例外権限を定義し、個別ユーザー、GitLabグループ、標準ロール、カスタムロールをサポートします

: YAMLまたはUI設定を使用してポリシーの例外権限を定義し、個別ユーザー、GitLabグループ、標準ロール、カスタムロールをサポートします Gitベースのプッシュ例外: 事前承認されたポリシー例外を持つユーザーは、プッシュバイパスオプションsecurity_policy.bypass_reasonを呼び出す際に直接プッシュできます

この機能により、緊急時にセキュリティポリシーを完全に無効にする必要がなくなり、組織のガバナンスと監査要件を維持しながら、緊急の変更のための制御されたパスを提供します。

ドキュメント

エピック

GitLab.com: Ultimate

Self-Managed: Ultimate

GitLab Dedicated: Ultimate

セキュリティチームは、セキュリティポリシーを適用する前に、警告モードを使用してセキュリティポリシーの影響をテストおよび検証できるようになり、セキュリティポリシーのロールアウト時の開発者の摩擦を軽減します。

マージリクエスト承認ポリシーを作成または編集する際、警告または適用の実施オプションを選択できるようになりました。

警告モードのポリシーは、マージリクエストをブロックせずに情報提供のボットコメントを生成します。オプションの承認者をポリシーに関する質問の連絡先として指定できます。このアプローチにより、セキュリティチームはポリシーの影響を評価し、透明で段階的なポリシー採用を通じて開発者の信頼を構築できます。

マージリクエストの明確な指標は、ポリシーが警告モードまたは適用モードのどちらであるかをユーザーに伝え、監査イベントはコンプライアンスレポートのためにポリシー違反と却下を追跡します。開発者は脆弱性を却下する際に却下の理由を提供でき、セキュリティポリシー管理への協調的なアプローチを生み出します。

ドキュメント

エピック

Group Ownersがエンタープライズユーザーのプライマリーメールを更新可能に

GitLab.com: Premium、Ultimate

Self-Managed: -

GitLab Dedicated: -

Group ownersは、自分のグループ内のエンタープライズユーザーのプライマリーメールアドレスを更新できるようになりました。更新はUsers APIを通じて行えます。以前は、各エンタープライズユーザーが自分のメールアドレスを手動で更新する必要がありました。この変更により、エンタープライズユーザーの大規模な管理が容易になります。

ドキュメント

イシュー

GitLab Duo Self-HostedのGitLab Duo Agent PlatformでGemini 2.5 Flashモデルが互換に

GitLab.com: -

Self-Managed: Premium、Ultimate、Duo Enterprise

GitLab Dedicated: -

GitLab Duo Self-HostedのGitLab Duo Agent PlatformでGemini 2.5 Flashモデルを使用できるようになりました。

ドキュメント

イシュー

Code Ownersが継承されたグループメンバーシップをサポート

GitLab.com: Premium、Ultimate

Self-Managed: Premium、Ultimate

GitLab Dedicated: Ultimate

コードオーナーシップは、コード品質を維持し、コードベースの機密部分への変更を適切な人がレビューすることを保証するために重要です。しかし、複雑なグループ構造を持つ組織でのCode Ownersの管理は困難でした。以前は、CODEOWNERSファイルでグループを参照するには、そのグループが親グループのメンバーであっても、各特定のプロジェクトに直接招待される必要がありました。

Code Ownersは、継承されたメンバーシップを持つグループを適格な承認者としてサポートするようになりました：

親グループメンバーシップを通じて継承されたアクセスを持つグループは、Code Owners承認が有効な場合に有効なコードオーナーとして認識されます

すべてのプロジェクトにグループを直接招待する必要はありません

既存のCODEOWNERSファイルは変更なしで引き続き機能します

重要なコードパスへの変更を承認できる人に対する同じレベルのコントロール

この変更により、Code Ownersが提供するセキュリティと承認要件を維持しながら、管理オーバーヘッドが削減されます。

ドキュメント

イシュー

ホームページでドラフトマージリクエストの表示を切り替え

GitLab.com: Free、Premium、Ultimate

Self-Managed: Free、Premium、Ultimate

GitLab Dedicated: Ultimate

ホームページでは、ドラフトマージリクエストがマージリクエストビューを乱雑にし、アクションの準備ができている作業から注意をそらす可能性があります。以前は、それらをフィルタリングすることができませんでした。

ホームページの「Your merge requests」セクションから、表示設定を使用してドラフトマージリクエストを非表示にできるようになりました。ドラフトマージリクエストを非表示にすると：

アクティブカウントから除外されます

フッターにフィルタリングされたドラフトマージリクエストの数が表示されます

設定は自動的に保存されます

この変更により、すぐに注意が必要なマージリクエストに集中できます。

ドキュメント

イシュー

マージリクエストレビュー再要求のWebhook通知

GitLab.com: Free、Premium、Ultimate

Self-Managed: Free、Premium、Ultimate

GitLab Dedicated: Ultimate

Webhook統合は、ワークフローを自動化し、外部システムをGitLabマージリクエストアクティビティと同期させるために重要です。しかし、マージリクエストのレビューが再要求された場合、Webhookコンシューマーは、どの特定のレビューアーが再要求されたかを識別する方法がなく、適切な通知や自動化をトリガーすることが困難でした。

マージリクエストのWebhookペイロードには、どのレビューアーが再要求されたかを明確に示すレビューアーデータにre_requested属性が含まれるようになりました：

再要求されている特定のレビューアーに対してtrueに設定

他のすべてのレビューアーに対してfalseに設定

この改善により、マージリクエストレビュープロセスに関するより正確な自動化が可能になります。Webhookコンシューマーは、ターゲットを絞った通知を送信し、外部追跡システムを更新し、レビューが再要求されたときに適切なワークフローをトリガーできます。

ドキュメント

イシュー

イシュー

マージリクエスト

GitLab Runner 18.6

GitLab.com: Free、Premium、Ultimate

Self-Managed: Free、Premium、Ultimate

GitLab Dedicated: Ultimate

本日、GitLab Runner 18.6もリリースします。GitLab Runnerは、CI/CDジョブを実行し、結果をGitLabインスタンスに送り返す、高度にスケーラブルなビルドエージェントです。GitLab Runnerは、GitLabに含まれるオープンソースの継続的統合サービスであるGitLab CI/CDと連携して動作します。

新機能:

最小限のジョブ確認APIの実装

バグ修正:

GitLab RunnerがDockerイメージプラットフォームオプションの変数を展開しない

別アカウントのS3バケットへのキャッシュアップロードでHelperサイドカーコンテナが失敗

自動的にキャンセルされたジョブが実行を継続して失敗

生成されたPowerShellスクリプトでUTF8 BOMが欠落しており、文字Äを含むマージリクエストタイトルを使用したリモートコード実行が可能

Kubernetes executorでの断続的なKubernetes APIサーバーリクエスト失敗

Kubernetes executorを使用する際、大きなコミットメッセージを持つジョブが失敗

すべての変更のリストは、GitLab Runner CHANGELOGにあります。

ドキュメント

シークレットプッシュ保護とパイプラインシークレット検出のルールカバレッジの拡大

GitLab.com: Free、Premium、Ultimate

Self-Managed: Free、Premium、Ultimate

GitLab Dedicated: Ultimate

GitLabのパイプラインシークレット検出に40の新しいルールのサポートを追加しました。一部の既存ルールも、品質向上と誤検出削減のために更新されました。これらの変更は、secrets analyzerのバージョン7.20.1でリリースされています。

ドキュメント

イシュー

GitLab.com: Ultimate

Self-Managed: Ultimate

GitLab Dedicated: Ultimate

セキュリティチームは、セキュリティ属性を活用してプロジェクトにビジネスコンテキストを適用できるようになりました。

セキュリティ属性は、ビジネスインパクト（構造化された事前定義の選択肢を含む）、アプリケーション、ビジネスユニット、インターネット露出、場所を含むカテゴリで整理されています。または、独自の属性カテゴリを作成し、それらのカテゴリ内でラベルを定義できます。

プロジェクト全体にこれらの属性を適用することで、リスク態勢と組織のコンテキストに基づいてアクションを必要とするセキュリティインベントリ内のプロジェクトを、より迅速に検索、フィルタリング、識別できます。以下が可能になります：

ミッションクリティカルでより良いスキャンカバレッジを必要とするプロジェクトを識別

アプリケーションまたはビジネスユニット別にスキャンカバレッジをレビュー

プロジェクトに適用された属性に基づいて検索およびフィルタリング

公開アクセス可能/露出しているアプリケーションに貢献するプロジェクトを迅速に特定

ドキュメント

エピック

アカウント継承受益者の指定

GitLab.com: Free、Premium、Ultimate

Self-Managed: -

GitLab Dedicated: -

あなたが無能力状態または利用不可能な場合に、GitLabアカウントを管理するアカウント受益者権限を指定できるようになりました。アカウントにアクセスするには、受益者は適切な法的文書を提供する必要があります。この機能は、不正アクセスを防ぎながら、作業とプロジェクトの継続性を保証するのに役立ちます。

ドキュメント

イシュー

イシューの説明とコメントの両方で高度検索が利用可能に

GitLab.com: Premium、Ultimate

Self-Managed: Premium、Ultimate

GitLab Dedicated: Ultimate

高度検索が、イシューの説明とコメントの両方から一致する結果を返すようになりました。以前は、ユーザーはイシューの説明とコメントを別々に検索する必要がありました。この改善により、GitLabイシューのより合理化された包括的な検索ワークフローが提供されます。

ドキュメント

イシュー

ベータ版で利用可能なGitLab MCPサーバー

GitLab.com: Premium、Ultimate、Duo Core、Duo Pro、Duo Enterprise

Self-Managed: Premium、Ultimate、Duo Core、Duo Pro、Duo Enterprise

GitLab Dedicated: Ultimate、Duo Core、Duo Pro、Duo Enterprise

GitLab MCPサーバーがベータ版で利用可能です。GitLab MCPサーバーを使用すると、Claude Code、Cursor、その他のMCP互換ツールなどのAIアシスタントを使用して、各ツールのカスタム統合を構築することなく、GitLabプロジェクト、イシュー、マージリクエスト、パイプラインと対話できます。

開始するには、GitLab Duo設定でベータ版と実験的機能を有効にしてください。

GitLab MCPサーバーは、イシュー、マージリクエスト、パイプラインをカバーする主要なツールを提供し、ユーザーフィードバックに基づいて改良を続けています。この機能には、不完全な機能やバグがある可能性があります。ぜひお試しいただき、イシュー561564でフィードバックを共有してください。

ドキュメント

イシュー

プロジェクトおよびグループメンバーのリスト表示のレート制限

GitLab.com: Free、Premium、Ultimate

Self-Managed: Free、Premium、Ultimate

GitLab Dedicated: Ultimate

APIの安定性を向上させ、すべてのユーザー間で公平なリソース使用を保証するために、 /api/v4/projects/:id/members/all および /api/v4/groups/:id/members/all エンドポイントにレート制限を導入しました。 GET /api/v4/projects/:id/members/all および GET /api/v4/groups/:id/members/all エンドポイントには、ユーザーごとに1分間に200リクエストのレート制限が設定されました。この変更により、すべてのユーザーのパフォーマンスに影響を与える可能性のある過度のAPI使用からGitLabインスタンスを保護します。1分間に200リクエストの制限は、通常の使用パターンに十分な容量を提供しながら、潜在的な悪用や意図しないリソース枯渇を防ぎます。統合やスクリプトでこのエンドポイントを使用している場合は、レート制限レスポンス（HTTP 429）を適切に処理し、必要に応じてバックオフを伴う再試行ロジックを実装してください。通常の使用パターンでは、ほとんどのユーザーがこの変更の影響を受けることはありません。

ドキュメント

イシュー

GitLabでは、ユーザーに可能な限り最高の環境をお届けできるよう尽力しています。リリースのたびに、バグを修正し、パフォーマンスを改善し、UIを向上させるためにたゆまぬ努力を続けています。GitLabは、100万人を超えるGitLab.comユーザーをはじめ、GitLabのプラットフォームを利用するすべての人にスムーズでシームレスな体験をお届けすることを約束します。

18.6で提供されたすべてのバグ修正、パフォーマンスの強化、UI改善を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。

非推奨

新たに非推奨になった機能、および現在非推奨になっているすべての機能の一覧は、GitLabドキュメントで確認できます。今後の破壊的な変更について通知を受け取るには、破壊的な変更のRSSフィードにサブスクライブしてください。

削除された機能と破壊的な変更

削除されたすべての機能の一覧は、GitLabドキュメントで確認できます。今後の破壊的な変更について通知を受け取るには、破壊的な変更のRSSフィードにサブスクライブしてください。

変更履歴

変更内容をすべて表示するには、次のページから変更履歴を確認してください。

インストール

GitLabを新規にインストールする場合は、GitLabのダウンロードページをご覧ください。

更新事項

更新ページをご覧ください。

ご不明な点がある場合

ご質問やご意見をお聞かせください。本リリースについてご不明な点がある場合は、GitLabフォーラムにアクセスして質問を投稿してください。

GitLabサブスクリプションプラン

Free ユーザー向けの永久無料機能を提供

Premium チームの生産性と調整を強化

Ultimate 組織全体のセキュリティ、コンプライアンス、プランニングに対応 GitLabのすべての機能を無料でお試しいただけます。

監修：ソリス ジェレズ / Jerez Solis @jerezs （GitLab合同会社 ソリューションアーキテクト本部 ソリューションアーキテクト）

過去の日本語リリース情報