GitLab 18.10：エージェント型AIがさらに多くのチームで利用可能に

エージェント型AIは、ソフトウェア開発のあり方を大きく変えつつあります。しかし多くのチーム、特に中小規模のチームにとって、AIの導入は「すべてか無か」の選択を迫られるものでした。プラットフォームのフルサブスクリプションを契約するか、AIをまったく使わないかの二択だったのです。

GitLab 18.10で、この状況が変わります。本日より、無料のGitLab.comチームは GitLab Creditsの月額コミットメントを購入し、 GitLab Duo Agent Platformをすぐに利用開始できます。サブスクリプションのアップグレードは不要です。GitLabプランの追加はまだ検討していないものの、AIを活用した開発を始めたいチームにとって、エージェント型AIへの本格的なエントリーポイントとなります。

モデルはシンプルで、利用人数ではなくAIが実行した作業に対して課金されます。グループオーナーがグループの請求設定からGitLab Creditsの月額コミットメントを購入すると、チーム全体がGitLab PremiumおよびUltimateのお客様と同じAIエージェントとワークフローにアクセスできるようになります。計画、コード生成、自動コードレビュー、パイプライン診断のすべてが、共有クレジットプールから利用可能です。

GitLab Creditsダッシュボードにより、グループオーナーはどのエージェントやワークフローがクレジットを消費しているかを把握でき、AI関連の支出を実際の作業成果と直接結びつけることが可能です。

GitLab Duo Agent Platformの初日

グループオーナーがクレジットを購入すると、チームの全メンバーがすぐにGitLab Duo Agent Platformの利用を開始できます。

一般的なワークフローは次のとおりです。

まず、ソフトウェアの機能リクエストから始めます。Agentic Chatで Planner Agentを開き、必要な内容を自然言語で記述します。エージェントがそれを構造化された作業アイテム（説明、ラベル、関連付けを含むイシュー）に分解し、プロジェクトに直接作成します。これまで手作業のイシュー整理に半日かかっていた作業が、わずか数分で完了します。

作成されたイシューの1つを選び、 Developer Flowを割り当てて作業を開始します。エージェントがイシューのコンテキストを読み取り、要件に沿ったコードを生成し、テストを実行して、レビュー用のマージリクエストを作成します。リファクタリングや拡張、プロジェクトのコンテキスト内でのコード説明など、より反復的な作業には Agentic Chatも活用できます。

マージリクエストの準備が整うと、 Code Review Flowが多段階の自動レビューを実行します。変更内容のスキャン、リポジトリコンテキストの取り込み、差分に紐づいた構造化されたインラインフィードバックの投稿が行われます。人間のレビュアーは初回の機械的なチェックを省略し、アーキテクチャやビジネスロジックに集中できます。

パイプラインが失敗した場合は、 Fix CI/CD Pipeline Flowがエラーログを読み取り、根本原因を特定して修正案を提示します。ジョブログを手動で確認する代わりに、チームは解決の出発点を得ることができます。

GitLab Duo Agent Platformは、1つのクレジットプールでソフトウェア開発をイテレーションからデプロイまで支援します。

エージェントとワークフローの利用開始は簡単で、計画からデプロイまで3分以内で完了します。詳細はこちらのデモをご覧ください。

GitLab Duo Agent Platformで利用できるすべてのワークフローの中で、自動コードレビューは最も早く価値を実感でき、予測可能な価格設定が最も重要な領域です。

Code Review Flowの料金は、マージリクエストのサイズやリポジトリの複雑さ、内部で実行されるステップ数に関係なく、レビュー1回あたり一律0.25 GitLab Creditsになりました。4回のレビューで1クレジットです。チームが月に500件のマージリクエストを処理する場合でも50,000件の場合でも、レビュー数に基づいてコストを直接予測できます。

この数字をもう少し詳しく見てみましょう。手動のコードレビューはコストだけでなく時間もかかり、絶え間ないコンテキストスイッチによって開発に支障をきたします。Code Review Flowによる時間の節約は、レビュー量の増加に伴い大幅なコスト削減につながる可能性があります。キューで待機させるのではなく、数百件のレビューを同時に実行できるため、時間の節約とコスト削減の効果が急速に複合的に高まります。

GitLabの無料プランを利用しているチームにとって、月間クレジットプールのうちコードレビューに充てる割合を正確に把握し、計画を立てることが可能です。

Premiumで価値を最大化

無料プランのGitLab Creditsは、エージェント型AIへの直接的な道筋を提供します。チームがGitLabをより幅広く活用している場合、Premiumは経済性と機能の両方を兼ね備えた選択肢です。

月額29ドル/ユーザーの GitLab Premiumには、プロモーションオファーとしてユーザーあたり12 GitLab Creditsが含まれています。20人のチームであれば、追加費用なしで月240クレジットを利用でき、約960回の自動コードレビュー、またはコードレビュー、計画、開発ワークフロー、パイプライン修正を組み合わせた利用が可能です。

GitLab Duo Agent Platformは、Premiumが提供する機能の一部にすぎません。大量パイプライン向けの高度なCI/CD、ガバナンスのためのマージ承認とコードオーナー、プロジェクト全体で統一されたコンテキストを持つ単一データレイヤー内で動作するAIも含まれています。

無料プランでクレジットを使用し、AIがワークフローの中心になりつつあると感じているチームにとって、Premiumはプロモーションクレジットが含まれた自然な次のステップです。より多くのプラットフォーム機能と、チームとともに成長する基盤を提供します。

今すぐ始めましょう

GitLab 18.10は本日より利用可能です。エージェント型AIでスピードアップしたいチームも、現在の作業方法を支えるフルプラットフォームが必要なチームも、ソフトウェア開発プロセスを加速するための明確な道筋があります。

チームへのクレジット設定は迅速かつ簡単です。詳細はこちらのデモをご覧ください。

FAQ

GitLab Creditsの月額コミットメントとは

月額コミットメントは、グループオーナーがグループ全体の共有プールとして適用されるクレジット数を選択する、使用量ベースの購入オプションです。チームがGitLab Duo Agent Platformの機能を使用するとクレジットが消費されます。詳細は GitLab Creditsドキュメントをご確認ください。

現在、GitLab Creditsを購入できるのは誰ですか

GitLab PremiumおよびUltimateのお客様は、サブスクリプションに含まれるプロモーションクレジットをすでに受け取っています。18.10以降、無料のGitLab.comトップレベルグループネームスペースでも、セルフサービスのグループ請求を通じてクレジットの月額コミットメントを購入できるようになりました。最新の対象条件については、 GitLab Creditsドキュメントをご確認ください。

無料プランでクレジットによって利用可能になるAI機能は何ですか

クレジットを持つチームは、PremiumおよびUltimateのお客様と同じエージェント型AI機能とモデルにアクセスできます。Planner Agent、Developer Flow、Code Review Flow、Fix CI/CD Pipeline Flow、Agentic Chat、コード提案、カスタムエージェントとワークフローなどが含まれます。完全なリストは Duo Agent Platformドキュメントをご確認ください。

自動コードレビューの費用はいくらですか

Code Review Flowは、マージリクエストのサイズや複雑さに関係なく、レビュー1回あたり一律0.25 GitLab Creditsの定額料金です。最新の価格詳細については、 Code Review Flowドキュメントをご確認ください。

無料プラン＋クレジットからGitLab Premiumにアップグレードできますか

GitLab 18.10では、月額クレジットコミットメントを持つ無料ネームスペースからPremiumへのアップグレードは、営業担当を通じたプロセスで利用可能です。オプションについては GitLab営業チームにお問い合わせください。