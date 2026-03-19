GitLab 18.10がAIネイティブなトリアージと修正機能を導入

GitLab 18.10では、脆弱性管理の品質とスピードの向上に焦点を当てた、AIを活用した新しいセキュリティ機能が導入されました。これらの機能を組み合わせることで、デベロッパーが誤検出の調査に費やす時間を削減し、自動修正をワークフローに直接組み込めるようになります。セキュリティの専門知識がなくても脆弱性を修正できる環境を実現します。

新機能の概要は以下のとおりです。

これらのフローは、GitLab Duo Agent Platformを使用するGitLab Ultimateのお客様にご利用いただけます。

SASTの誤検出検知でトリアージ時間を短縮

従来のSASTスキャナーは、コードパスが到達可能かどうかや、フレームワークが既にリスクを処理しているかどうかに関係なく、疑わしいコードパターンをすべてフラグ付けしていました。ランタイムコンテキストがなければ、実際の脆弱性と危険に見えるだけの安全なコードを区別できません。

そのため、デベロッパーは誤検出と判明する検出結果の調査に何時間も費やす可能性がありました。時間の経過とともにレポートへの信頼が低下し、実際のリスクの修正を担当するチームの作業が遅延する原因となっていたのです。

各SASTスキャンの後、GitLab Duo Agent Platformは新しいクリティカルおよび高重大度の検出結果を自動的に分析し、以下の情報を付加します。

検出結果が誤検出である可能性を示す信頼度スコア

判定理由を説明するAI生成の解説

UIで「誤検出の可能性が高い」と「実際の脆弱性の可能性が高い」を簡単に識別できるビジュアルバッジ

これらの検出結果は、以下に示すように 脆弱性レポートに表示されます。レポートをフィルタリングして「誤検出ではない」とマークされた検出結果に絞り込むことで、チームはノイズの選別ではなく実際の脆弱性への対応に時間を使えるようになります。

GitLab Duo Agent Platformの評価は推奨事項です。すべての誤検出の判定はユーザーが管理でき、エージェントの推論をいつでも監査してモデルへの信頼を構築できます。

脆弱性を自動修正に変換

脆弱性が実際のものであると判明しても、それは作業の半分にすぎません。修正には、コードパスの理解、安全なパッチの作成、他の部分への影響がないことの確認が必要です。

SASTの誤検出検知フローによって脆弱性が誤検出ではない可能性が高いと判定された場合、エージェント型SAST脆弱性解決フローが自動的に以下を実行します。

リポジトリから脆弱なコードとその周辺のコンテキストを読み取る 高品質な修正案を生成する 自動テストによって修正を検証する 以下を含む修正案のマージリクエストを作成する： 具体的なコード変更

信頼度スコア

変更内容とその理由の説明

このデモでは、GitLabがSAST脆弱性を検出からレビュー可能なマージリクエストまで自動的に処理する様子をご覧いただけます。エージェントがコードを読み取り、修正を生成・検証し、明確で説明可能な変更を含むMRを作成する流れをご確認ください。デベロッパーはセキュリティの専門家でなくても、より迅速に修正を行えるようになります。

AI生成の提案と同様に、マージ前に提案されたマージリクエストを慎重にレビューしてください。

実際のシークレットを特定

シークレット検出は、チームが結果を信頼できて初めて有用なものとなります。レポートがテスト用の認証情報やプレースホルダー値、サンプルトークンで溢れていると、デベロッパーは実際の漏洩を修正する代わりにノイズのレビューに時間を浪費する可能性があります。その結果、修正が遅延し、スキャンへの信頼が低下しかねません。

シークレットの誤検出検知は、チームが重要なシークレットに集中し、より迅速にリスクを軽減できるよう支援します。デフォルトブランチで実行されると、自動的に以下を行います。

各検出結果を分析し、テスト用の認証情報、サンプル値、ダミーシークレットの可能性を特定する 検出結果が実際のリスクか誤検出の可能性が高いかの信頼度スコアを付与する シークレットが実際のものかノイズとして扱われる理由の説明を生成する 脆弱性レポートにバッジを追加し、デベロッパーがステータスを一目で確認できるようにする

デベロッパーは、脆弱性レポートからシークレット検出の検出結果に対して**「誤検出を確認」**を選択することで、この分析を手動でトリガーすることもできます。リスクのない検出結果を除外し、実際のシークレットへの対応をより早く開始できます。

AIを活用したセキュリティを今すぐお試しください

GitLab 18.10では、SASTとシークレット検出における誤検出ノイズの削減から、修正案を含むマージリクエストの自動生成まで、脆弱性ワークフロー全体をカバーする機能が導入されました。

AIを活用したセキュリティがレビュー時間の短縮と検出結果のマージ可能な修正への変換にどのように役立つかをご確認いただくには、 GitLab Duo Agent Platformの無料トライアルを今すぐ開始してください。