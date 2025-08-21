GitLab 18.3: ソフトウェアエンジニアリングにおけるAIオーケストレーションの拡張

公開：2025年8月21日
25分で読めます
強化されたフロー、エンタープライズガバナンス、シームレスなツール統合により、人間とAIのコラボレーションを進化させる方法をご紹介します。
GitLabは現在、ソフトウェアライフサイクルのあらゆる段階を統合する包括的なDevSecOpsプラットフォームです。その基盤の上に、世界初のソフトウェアエンジニアリング向けAIネイティブプラットフォームへの進化を進めています。GitLabでは、ソフトウェアエンジニアリングの未来は本質的に人間とAIのコラボレーションにあると考えており、すべてのGitLabユーザーに最高のAI機能を提供したいと考えています。
この変革は、他のAI開発ツールが行っていることを超えた3つの異なるレイヤーで起こっています：
第一に、記録システムです。 統合データプラットフォームは、最も価値のあるデジタル資産を保持しています。これには、ソースコードと知的財産だけでなく、プロジェクト計画、バグバックログ、CI/CD構成、デプロイメント履歴、セキュリティレポート、コンプライアンスデータにまたがる豊富な非構造化データが含まれます。これにより、GitLab環境内に安全に保持され、汎用エージェントや大規模言語モデルでは利用できない、文脈データの宝庫が作成されます。
第二に、ソフトウェアコントロールプレーンとして機能します。 Gitリポジトリ、REST API、およびエンドツーエンドのソフトウェアデリバリーを支えるWebhookベースのインターフェースを通じて、最も重要なビジネスプロセスをオーケストレーションします。多くの顧客は、これを重要なビジネスプロセスが日常的に依存するティア0の依存関係として考えています。
第三に、強力なユーザーエクスペリエンスを提供します。 ほとんどのエンジニアリングチームの速度を低下させる負荷の高い頭の切り替えを排除するのに役立つ統合インターフェースを提供します。1つのプラットフォームで完全なライフサイクルの可視性とコラボレーションツールを提供することで、5,000万人以上の登録ユーザーと広大なコミュニティが、仕事を成し遂げるためにGitLabを活用しています。この専門知識により、GitLabは、既存の信頼できるワークフローを維持しながら、チームの生産性を増幅する直感的な人間とAIのコラボレーションを先駆的に開拓する独自の立場にあります。
あらゆるレイヤーにAIをネイティブに統合してプラットフォームを拡張
GitLab Duo Agent Platformは、これら3つのレイヤーすべてを統合し、拡張します。拡張性と相互運用性のために設計されており、顧客やパートナーがさらに価値を創造するソリューションを構築できるようにします。オープンプラットフォームアプローチは、3つのレイヤーすべてで既存のスタックに深く統合されながら、外部AIツールやシステムとのシームレスな接続性を重視しています。
このビデオで18.3以降の新機能をご覧いただくか、以下をお読みください。
18.2では、ソフトウェア開発ライフサイクル全体でデベロッパーと協力する専門的なAIエージェントと、ソフトウェア開発フローを導入しました。これは、複数のエージェントをオーケストレーションして、エンドツーエンドでコード変更を計画、実装、テストする強力な機能です。
GitLab 18.3では、拡張された統合と相互運用性、より多くのFlows、そしてソフトウェア開発ライフサイクル全体でのコンテキスト認識の強化を導入しています。
ファーストパーティのGitLabエージェントとサードパーティエージェントの豊富なエコシステムの両方を通じて、包括的なAI拡張性を提供しており、すべてがプロジェクトコンテキストとデータへの完全なアクセスを持っています。このアプローチは、これらのエージェントとGitLabのコアプラットフォーム間の高度に統合されたオーケストレーションを通じて好みのツールを選択する柔軟性を提供しながら、ネイティブのGitLabワークフローとガバナンスを維持します。チームは、主要な統合、監視、ユーザーエクスペリエンスの利点を維持しながら、強化されたAI機能を獲得します。
MCPサーバー - ユニバーサルAI統合： GitLabのMCP（モデルコンテキストプロトコル）サーバーにより、AIシステムはGitLabプロジェクトと開発プロセスに直接安全に統合できます。この標準化されたインターフェースにより、カスタム統合のオーバーヘッドが排除され、Cursorを含むAIツールが既存のGitLab環境内でインテリジェントに動作できるようになります。18.3に含まれるツールの完全なリストについては、ドキュメントをご覧ください。これは始まりに過ぎません。18.4では追加のツールが計画されています。
注： サードパーティエージェントは、GitLab Premiumベータ機能であり、GitLab Duo Enterpriseの顧客が評価のためにのみ利用できます。
「GitLabワークフローをCursorに直接持ち込むことは、デベロッパーの摩擦を減らすための重要なステップです。頭の切り替えの必要性を最小限に抑えることで、チームはコーディング環境を離れることなく、イシューのステータスをチェックし、マージリクエストをレビューし、パイプラインの結果を監視できます。この統合は共有顧客にとって自然な選択であり、デベロッパーの生産性を継続的に向上させるために、GitLabとの長期的なパートナーシップを楽しみにしています。」
- Ricky Doar、Cursor フィールドエンジニアリング副社長
「GitLabのMCPサーバーとCLIエージェントサポートは、Amazon Qが開発ワークフローと統合するための強力な新しい方法を作成します。Amazon Q DeveloperはGitLabのリモートMCPインターフェースを介して直接接続できるようになり、チームはイシューやマージリクエストでAmazon Q CLIを@メンションするだけで開発タスクを委任できます。これらの統合に組み込まれた堅牢なセキュリティとガバナンス機能により、企業は開発標準を維持しながら、AIコーディングツールを活用する自信を得ることができます。GitLabとのパートナーシップは、AIエコシステムを拡大し、デベロッパーが作業する場所でインテリジェントな開発ツールにアクセスできるようにするというAWSの継続的なコミットメントを示しています。」
- Deepak Singh、AWS デベロッパーエージェントおよびエクスペリエンス担当副社長
Claude Code、Codex、Amazon Q、Google Gemini、opencode（独自のキーを持参）のCLIエージェントサポート： 18.3では、イシューやマージリクエストでエージェントを直接@メンションすることで、チームが日常的な開発作業を委任できる統合を導入しています。デベロッパーがこれらのAIアシスタントにメンションすると、周囲のコンテキストとリポジトリコードを自動的に読み取り、レビュー可能なコード変更またはインラインコメントでユーザーのコメントに応答します。これらの統合では、それぞれのAIプロバイダー用に独自のAPIキーを持参する必要があり、適切な権限と監査証跡を維持しながら、すべてのやり取りをGitLabのインターフェース内でネイティブに保持します。
注： サードパーティエージェントは、GitLab Premiumベータ機能であり、GitLab Duo Enterpriseの顧客が評価のためにのみ利用できます。
「Claude CodeをGitLabに直接持ち込むことで、何百万人ものデベロッパーがすでに毎日コラボレーションしてコードを出荷している場所にAIアシスタンスを配置します。イシューやマージリクエストでClaudeを直接メンションする機能により、人間の監視とレビュープロセスで品質を維持しながら、摩擦が除去されます。このアップデートにより、Claude Codeの機能がチームが作業するより多くの場所に提供され、AIをデベロッパーワークフローの自然な一部にします。」
- Cat Wu、Claude Code プロダクトリード、Anthropic
「GitLab 18.3の新しいエージェント統合により、既存のワークフロー内でopencodeを使用できます。イシューやマージリクエストでopencodeを@メンションすると、CIパイプラインでエージェントが実行されます。この方法でopencodeを設定して実行する機能は、オープンソースコミュニティが本当に評価する統合のタイプです。」
- Jay V.、CEO、opencode
GitLabのフローは、複数のAIエージェントを事前構築された指示で調整し、時間のかかる日常的なタスクを自律的に処理するため、デベロッパーは最も重要な作業に集中できます。
GitLab 18.3には2つの新しいフローが付属しています：
AIポイントソリューションは通常、分離されたコードスニペットへの限定的な可視性で動作しますが、GitLabのナレッジグラフは、より迅速でインテリジェントな応答を通知するための環境コンテキストをエージェントに提供します。
AIの透明性と組織のコントロールは、チームがAI搭載開発ツールを完全に採用することを妨げる可能性のある重要な課題であり、85%の経営幹部が、エージェント型AIが前例のないセキュリティ課題を生み出すことに同意しています。
18.3のこれらの新機能は、データガバナンス、コンプライアンス要件、AI意思決定プロセスへの可視性の必要性に関する懸念に対処するのに役立つため、組織は既存のセキュリティとポリシーフレームワーク内でAIを統合できます。
真のプラットフォームセキュリティには、開発ライフサイクルのあらゆるレイヤーにわたるガバナンス原則の一貫した適用が必要です。AI採用を安全にするのと同じセキュリティの基本（最小権限アクセス、一元化されたポリシー管理、プロアクティブな監視、きめ細かい権限）は、凝集性のある多層防御アプローチを作成するために、SDLC全体に組み込まれる必要があります。
GitLab 18.3は、これらの新しいアップデートでソフトウェアサプライチェーン全体を保護するのに役立つ基盤的なコントロールを強化します：
アーティファクトが適切に管理されていない場合、小さな変更が大きな結果をもたらす可能性があります。可変パッケージ、上書きされたコンテナイメージ、ツール間で一貫性のないルールは、本番障害を引き起こし、脆弱性を招き、コンプライアンスギャップを作成する可能性があります。エンタープライズDevSecOpsにとって、安全で一元化されたアーティファクト管理は、ソフトウェアサプライチェーンを維持するために不可欠です。
包括的なパッケージ保護機能を基盤として、GitLab 18.3は重要な新機能を追加します：
これらの機能強化は、npm、PyPI、Maven、NuGet、Helmチャート、および汎用パッケージに対する既存の保護機能を補完し、プラットフォームチームがソフトウェアサプライチェーン全体で一貫したガバナンスを実装できるようにします。これは、安全な内部デベロッパープラットフォームを構築する組織にとって不可欠です。
スタンドアロンのアーティファクトソリューションとは異なり、GitLabの統合アプローチは、コードからデプロイメントまでのエンドツーエンドのトレーサビリティを提供しながら、複数のツールを使い分ける際の頭の切り替えを排除し、プラットフォームチームがソフトウェアデリバリーパイプライン全体で一貫したガバナンスを実装できるようにします。
GitLabプロジェクトの複雑さが増すにつれて、チームは作業ステータスへの可視性を維持するために、イシュー、マージリクエスト、エピック、マイルストーン間を移動することになります。課題は、頭の切り替えやフローを中断することなく、チームがプロジェクトの進行状況にリアルタイムでアクセスできるようにしながら、この情報を効率的に統合することにあります。 18.3でリアルタイム作業ステータスの可視性をローンチ 強力なGitLabクエリ言語（GLQL）を搭載したGitLab 18.3の埋め込みビューは、ライブプロジェクトデータをワークフローに直接もたらすことで、頭の切り替えを排除します：
currentUser()や
today()などの関数を使用して自動的に適応します。
断片化されたプロジェクト管理アプローチとは異なり、埋め込みビューは、リアルタイムの可視性を提供しながらワークフローの継続性を維持するように設計されており、チームが複数のツールやインターフェース間で焦点を失ったり切り替えたりすることなく、情報に基づいた意思決定を行えるようにします。
GitLab 18.3の最新機能について詳しく見る。
GitLab 18.3は、GitLab.comおよびセルフマネージド環境のGitLab PremiumおよびUltimateユーザーが今すぐ利用できます。
GitLab Dedicatedのお客様は現在18.2にアップグレードされており、来月GitLab 18.3でリリースされた機能を使用できるようになります。
ソフトウェアエンジニアリングの未来を体験する準備はできましたか？GitLab Duoのベータ版と実験的機能を有効にして、完全な開発コンテキストを理解するAIエージェントとのコラボレーションを開始してください。
GitLabは初めてですか？無料トライアルを今すぐ開始して、世界で最も包括的なDevSecOpsプラットフォームを通じてオーケストレーションされた、人間とAIのコラボレーションがソフトウェアエンジニアリングの未来である理由を発見してください。
このブログ投稿には、1933年証券法第27A条および1934年証券取引所法第21E条の意味における「将来を見据えた声明」が含まれています。このブログ投稿に含まれる将来を見据えた声明に反映された期待は合理的であると信じていますが、実際の結果または成果が将来を見据えた声明によって表現または暗示された将来の結果または成果と実質的に異なる原因となる可能性のある既知および未知のリスク、不確実性、仮定、およびその他の要因の対象となります。
実際の成果と結果が、このブログ投稿に含まれる、または検討される将来を見据えた声明に含まれるものと実質的に異なる原因となる可能性のあるリスク、不確実性、およびその他の要因に関する詳細情報は、証券取引委員会に提出および報告する「リスク要因」というキャプションの下およびその他の場所に含まれています。このブログ投稿の日付以降に将来を見据えた声明の改訂を更新またはリリースする義務、またはイベントや状況を報告する義務、または予期しないイベントの発生を反映する義務を負いません（法律で要求される場合を除く）。
フォーチュン100企業の50%以上がGitLabを信頼
インテリジェントなDevSecOpsプラットフォームで
チームの可能性を広げましょう。