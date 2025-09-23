GitLab 18.4: 自動化とインサイトによるAIネイティブ開発

デベロッパーならご存知のとおり、現代の開発はコードを書くだけではありません。ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたって変更を管理することが求められます。

GitLab 18.3では、真の人間とAIのコラボレーションの基盤を築きました。Claude Code、Codex CLI、Amazon Q CLI、Gemini CLIなどの主要なAIツールをGitLabにネイティブ統合として導入し、Cursorとの提携によるGitLab Model Context Protocol（MCP）サーバーの初回プレビューを提供しました。また、Issue to MRフローとJenkinsフロー向けのConvert CIファイルという2つの新しいフローを提供し、チームが日常的な問題に取り組めるようにしました。

GitLab 18.4では、カスタムエージェントの構築と共有機能の拡張、エージェント型AIチャットによるより効果的なコラボレーション、ナレッジグラフを使用したコードベースのナビゲーション、パイプライン修正フローによるパイプラインの継続的な正常稼働をサポートしつつ、AI使用に対するセキュリティとガバナンスも強化しています。

GitLab 18.4リリースの最新機能についてご質問はありますか？Developer Showにご参加ください。LinkedInでライブ配信を9月23日午前10時（太平洋時間）に行います。見逃した方は、その後すぐにオンデマンドでご覧いただけます！

体験を構築する

AIカタログから始めましょう。優先順位を明確にし、ルーティン作業を自動化し、構築に集中できるようにする専門エージェントのライブラリです。

専門エージェントライブラリとしてのAIカタログ

GitLab 18.4では、GitLab Duo AIカタログを導入します。これは、組織全体でカスタム構築されたエージェントを作成、共有、コラボレーションできる中央ライブラリです。すべてのチームには「独自のやり方」があります。カスタムエージェントの作成は、組織における「正しいやり方」を他のエンジニアに教えるようなものです。

例えば、カスタムProduct Planningエージェントは、ラベリング標準に従って特定の形式でバグを登録できます。Technical Writerエージェントは、規約に従って簡潔なドキュメントを作成できます。Securityエージェントは、すべてのMRでセキュリティとコンプライアンスの基準が満たされていることを確認できます。これらのエージェントは、切り離されたツールとして機能するのではなく、GitLab内の自然な作業の流れの一部となり、確立されたプロセスを妨げることなくタスクの加速をサポートします。

**注意：**この機能は現在GitLab.comでのみ利用可能です。Self-Managedのお客様への提供は、来月の18.5リリースで予定しています。

フローに集中する

GitLab Duo エージェント型チャットにより、エージェントとのシームレスなコラボレーションが可能になります。

エージェントとのコラボレーションを効率化するよりスマートなエージェント型チャット

GitLab Duo Agent Platformの中心となるエージェント型チャットは、AIエージェントとシームレスにコラボレーションする方法を提供します。GitLab 18.4でのエージェント型チャットの最新アップデートは、チャット体験を向上させ、セッションの管理方法と表示方法を拡張しました。

カスタムエージェントとのチャット 新しく作成したカスタムエージェントから始めましょう。設計が完了したら、エージェント型チャットを通じてすぐにそのエージェントを活用できます。例えば、新しいエージェントに「割り当てのリストを教えて」と聞いて、その日の優先事項から始めることができます。さらに、新しいエージェントとの新しい会話を開始したり、コンテキストを失うことなく以前の会話を再開したりできるようになりました。

ユーザーモデル選択 以前のリリースでは、名前空間レベルでモデルを選択できましたが、18.4では特定のチャットセッションに対してユーザーレベルでモデルを選択できるようになりました。これにより、どのLLMがそのタスクに適しているかを決定したり、異なるLLMを試して、タスクに最適な回答を提供するものを確認したりできます。

フォーマットとビジュアルデザインの改善 GitLab Duo エージェント型チャットの新しいビジュアルデザインをお楽しみいただけることを願っています。ツール呼び出しの承認の処理も改善され、より快適な体験を提供します。

エージェント型チャットを通じて利用可能なエージェントセッション セッションは、エージェント型チャット体験の中核部分として拡張されています。エージェントの実行やフローは、エージェント型チャットから利用可能なセッション概要に表示されるようになりました。各セッション内では、ジョブログ、ユーザー情報、ツールのメタデータなどの詳細情報が表示され、エージェントがあなたの代わりにどのように作業しているかについて重要な透明性を提供します。 **注意：**エージェント型チャットのセッションは現在GitLab.comでのみ利用可能です。Self-Managedのお客様への提供は、来月の18.5アップデートで予定しています。

コードベースをロック解除する

エージェントにとって、コンテキストは王様です。ナレッジグラフを使用すると、エージェントにより多くのコンテキストを提供できるため、より速く推論し、より良い結果を得ることができます。

より高速なコードインデックス作成のためのアップグレードされたナレッジグラフ

18.4のGitLabナレッジグラフは、デベロッパーとエージェントが複雑なコードベースを理解し、ナビゲートする方法を変革します。ナレッジグラフは、プロジェクト全体の接続されたマップを提供し、ソフトウェア開発ライフサイクル全体でファイル、ルート、参照をリンクします。定義へのジャンプ、コードベース検索、チャット内クエリによる参照追跡などのツールを活用することで、デベロッパーは「すべてのルートファイルを表示」や「この変更が他に与える影響は？」といった正確な質問をできるようになります。

このより深いコンテキストにより、チームはより速く、より自信を持って作業を進めることができます。新しいコントリビューターのオンボーディング、プロジェクト全体での深い調査の実施、変更が依存コードにどのような影響を与えるかの探索など、すべてが効率化されます。GitLabのエコシステムがより多く含まれるほど、ナレッジグラフはより強力になり、人間とAIエージェントの両方に、正確性、スピード、プロジェクト全体の認識を持って構築するための基盤を提供します。今後のリリースでは、プラン、MR、セキュリティ脆弱性など、すべてのGitLabデータをナレッジグラフに統合していく予定です。

パイプラインメンテナンスを自動化する

パイプライン障害をより速く修正し、パイプライン修正フローで作業に集中できます。

ビジネス認識を備えたパイプライン修正フロー

パイプラインを正常に保つことは開発速度にとって重要ですが、従来のアプローチはビジネスへの影響を考慮せずに技術的なトラブルシューティングのみに焦点を当てています。パイプライン修正フローは、技術的分析と戦略的コンテキストを組み合わせることで、この課題に対処します。例えば、顧客向けサービスの失敗したデプロイメントパイプラインの修正を、夜間のテストジョブよりも自動的に優先したり、実験的な機能ブランチとは異なる方法で優先度の高いリリースブランチのビルド問題にフラグを立てたりできます。

ビジネス認識型の障害検出 は、さまざまなワークフローやデプロイメントターゲットの重要性を理解しながら、パイプラインの実行を監視します。

コンテキストに基づく根本原因分析 は、ビジネス要件、最近の変更、プロジェクト間の依存関係と共に障害ログを分析し、根本的な原因を特定します。

戦略的な修正の優先順位付け は、ビジネスへの影響、期限、リソース割り当ての優先順位を考慮しながら適切な修正を生成します。

ワークフロー統合型の解決は、優先順位付けの決定に対するビジネスコンテキストを提供しながら、適切なレビュープロセスを維持する修正を含むマージリクエストを自動的に作成します。

このフローは、戦略的な整合性を保ちながらパイプラインを正常に保ち、自動修正が単に技術的な問題を解決するだけでなく、ビジネス目標をサポートできるようにします。

AI環境をカスタマイズする

自動化は、背後にあるモデルを信頼できる場合にのみ機能します。そのため、18.4では、モデル選択やGitLab管理キーなどのガバナンス機能を提供しています。

機能パフォーマンスを最適化するGitLab Duoモデル選択

モデル選択が一般提供されるようになり、GitLab Duoを支える大規模言語モデル（LLM）を直接制御できるようになりました。あなたとあなたのチームは、選択したモデルを選び、組織全体に適用したり、機能ごとに調整したりできます。ガバナンス、コンプライアンス、セキュリティの要件を念頭に置きながら、名前空間やツール全体で一貫性を確保するためのデフォルトを設定できます。

GitLab Duo Self-Hostedを使用しているお客様には、新たに追加されたGPT OSSとGPT-5のサポートにより、AI駆動の開発ワークフローに追加の柔軟性が提供されます。

**注意：**モデル選択はGitLab.comのお客様には利用できません。また、GPTモデルはGitLab.comではサポートされていません。

機密コンテキストを保護する

ガバナンスとともに、データ保護も提供され、AIが何を見ることができ、何を見ることができないかを細かく制御できます。

詳細なデータ保護のためのGitLab Duoコンテキスト除外

AIエージェントがどの情報にアクセスできるかを詳細に制御する必要があることは言うまでもありません。18.4のGitLab Duoコンテキスト除外は、特定のファイルまたはファイルパスをAIアクセスから除外できるプロジェクトレベルの設定を提供します。機能には以下が含まれます：

ファイル固有の除外 により、パスワード設定、シークレット、独自のアルゴリズムなどの機密ファイルを保護できます。

パスベースのルール により、ディレクトリ構造やファイル命名規則に基づいて除外パターンを作成できます。

柔軟な設定 により、開発ワークフローの効率を維持しながら、プロジェクトレベルで除外を適用できます。

監査の可視性により、除外されたコンテンツを追跡し、データガバナンスポリシーへの準拠をサポートします。

GitLab Duoコンテキスト除外は、エージェント型AIで開発を加速しながら、機密データの保護を支援します。

新しいMCPツールでAI機能を拡張する

拡張されたMCPツールは、これらの機能をさらに拡張し、GitLab環境をより広範なインテリジェントエージェントのエコシステムと接続します。

GitLab MCPサーバーの新しいツール

18.3で導入された初期のMCPサーバーを拡張して、GitLab 18.4では、MCPツール（MCPクライアントがGitLabとやり取りする方法を定義する機能）を追加しています。これらの新しいツールは統合の可能性を拡張し、ファーストパーティとサードパーティの両方のAIエージェントが、既存のセキュリティと権限モデルを尊重しながら、プロジェクトデータへのアクセス、コード操作の実行、リポジトリ全体での検索など、より豊富なタスクを実行できるようにします。18.4の新しい追加を含むMCPツールの完全なリストについては、MCPサーバードキュメントをご覧ください。

インテリジェントソフトウェア開発の未来を体験する

GitLab Duo Agent Platformにより、エンジニアは単一スレッドで一度に1つの課題に取り組む作業から、チームメイトのように機能する非同期エージェントとのマルチスレッドコラボレーションに移行し、より速く作業を完了できるようになります。私たちは、独立性と選択肢に対するお客様の好みに合わせて、このユニークなビジョンを市場に投入しています。お好みのクラウド環境で、最適なLLMとAIツールを使用して実行し、設定したセキュリティとコンプライアンスのガードレール内で作業できます。

このイノベーションの重要な部分として、GitLab 18.4は単なるソフトウェアアップグレード以上のものです。デベロッパーの日常体験をよりスムーズで、スマートで、安全なものにすることを目的としています。再利用可能なエージェントからビジネス認識型のパイプライン修正まで、すべての機能はチームがスピード、セキュリティ、制御のバランスを保ちながら作業に集中できるように設計されています。これらの機能が実際にどのように機能するかの詳細については、ウォークスルービデオをご覧ください。

GitLab PremiumおよびUltimateユーザーは、GitLab.comとSelf-Managed環境で、これらの機能を今すぐ使い始めることができます。GitLab Dedicatedのお客様への提供は来月予定されています。

GitLab Duo Agent Platformのベータ版と実験的機能を今すぐ有効にして、フルコンテキストAIがチームのソフトウェア構築方法をどのように変革できるかを体験してください。GitLabが初めてですか？無料トライアルを開始して、開発の未来がAI駆動で、安全で、世界で最も包括的なDevSecOpsプラットフォームを通じて調整される理由をご確認ください。

GitLabを最新の状態に保つ

最新の機能、セキュリティアップデート、パフォーマンス改善を確実に受け取るために、GitLabインスタンスを最新の状態に保つことをお勧めします。以下のリソースは、アップグレードの計画と完了に役立ちます：

定期的にアップグレードすることで、チームが最新のGitLab機能から恩恵を受け、安全でサポートされた状態を維持できます。

ハンズオフアプローチを希望する組織には、GitLabのマネージドメンテナンスサービスをご検討ください。マネージドメンテナンスにより、GitLabの専門家がSelf-Managedインスタンスを確実にアップグレードし、安全に保ち、DevSecOpsをリードする準備を整えている間、チームはイノベーションに集中できます。詳細については、アカウントマネージャーにお問い合わせください。

このブログ投稿には、1933年証券法第27A条（改正後）および1934年証券取引所法第21E条の意味における「将来予想に関する記述」が含まれています。これらの記述に反映されている期待が合理的であると考えていますが、実際の結果または成果が大きく異なる可能性がある既知および未知のリスク、不確実性、仮定、その他の要因の影響を受けます。これらのリスクやその他の要因に関する詳細は、SECへの提出書類の「リスク要因」というタイトルの下に含まれています。法律で義務付けられている場合を除き、このブログ投稿の日付以降、これらの記述を更新または改訂する義務を負いません。