GitLab 18.6: 設定から制御への進化

GitLab 18.6では、AIが日常的なソフトウェア開発にどのように統合されるかをさらに進化させ、チームにより大きな選択と制御を提供する機能強化を実現しています。GitLab 18.6は、ソフトウェアライフサイクル全体にわたって、より賢い計画、構築、セキュリティ保護を支援します。

チームは、ワークフローに適したモデルを選択する柔軟性が向上し、セキュアでセルフマネージド環境へのAI拡張、開発のあらゆる段階での可視性とガバナンスの強化が可能になりました。

あなたに適応するAI

18.6では、GitLabのAIが実際のワークフローによりよく適応できるようになりました。GitLab Duo Agentsは、より多くのコンテキストを持って計画を立て、IDEやセルフマネージドインスタンスとシームレスに連携し、新しいオープンソースモデルのオプションを提供します。これにより、チームはコンプライアンスやコントロールを犠牲にすることなく、デリバリーを加速できます。

GitLab Duo PlannerとSecurity Analyst agentの機能強化

18.6では、GitLab Duo PlannerとGitLab Duo Security Analystが、エージェント型チャットのドロップダウンでデフォルトで利用可能になりました。設定やセットアップは一切不要です。両エージェントは、プロジェクトやグループ全体ですぐに使用でき、計画、イシューの改善、セキュリティ分析のためのビルトイン支援を提供します。

GitLab Duo Planner agentは、表示されているエピックを認識しながらグループレベルで動作し、マイルストーンとイテレーションのワークフローをサポートします。Security Analyst agentは、自動化された脆弱性レビュー、コンテキスト解釈、ガイド付き修正提案を提供します。両エージェントは、セルフマネージド版をご利用のお客様にもご利用いただけます。

これらのエージェントの全機能については、ドキュメントをご覧ください。

GitLab Duo Agent Platformでのgpt-oss-120bモデルサポート

GitLab Duo Self-Hostedをご利用のお客様は、GitLab Duo Agent Platform内でgpt-oss-120bモデルをデプロイできるようになりました。これは、エージェント型ワークフローに最適化された、高性能で完全オープンソースのモデルです。この追加により、チームはモデルの透明性とインフラストラクチャに対するコントロールを維持しながら、複雑なタスクと推論主導のプロセスを実行できます。コンプライアンスやデータ主権の要件に対応するためにオープンで監査可能なモデルを必要とする組織にとって、gpt-oss-120bはパフォーマンスを犠牲にすることなく、プロプライエタリモデルの信頼できる代替手段を提供します。

サポートされているモデルの詳細については、ドキュメントをご覧ください。

クラウド接続されたセルフマネージドインスタンス向けエンドユーザーモデル選択（GA）

クラウド接続されたセルフマネージド版のエンドユーザーは、GitLab UIから直接、GitLab Duo Agentic Chat体験を支えるAIモデルを選択できるようになりました。これにより、管理者とエンドユーザーは、会話のパフォーマンス、コストとガバナンス要件の管理方法をより細かく制御できます。

デプロイメント環境がオンプレミス、プライベートクラウド、パブリッククラウドのいずれであっても、チームは地域準拠またはインハウスのモデルを選択してデータレジデンシーのニーズを満たし、速度や精度のためのモデル品質を比較できます。この柔軟性により、すべての組織が運用上の優先事項に合わせてAgentic Chatをカスタマイズできます。

Agentic Chatでモデルを選択する方法の詳細については、GitLabドキュメントのモデル選択セクションをご覧ください。

エアギャップ環境でのWeb IDEサポート

公共部門組織、防衛機関、規制対象企業などのエアギャップまたは厳密に管理された環境では、インターネットアクセスなしでもWeb IDEを完全に機能させることができるようになりました。管理者が独自のWeb IDE拡張機能ホストドメインを設定できるようにすることで、GitLabは分離されたまたはオフラインのシステムでマークダウンプレビュー、コード編集、GitLab Duo Chat機能を有効にします。これにより、セキュアまたは制限されたネットワーク内の開発チームは、セキュリティとコンプライアンスを犠牲にすることなく、最新のIDEワークフローの恩恵を受けることができます。

セルフマネージドインスタンス向けのモダンインターフェースがデフォルトに

セルフマネージドのGitLabインスタンスは18.6でデフォルトでモダンインターフェースになり、すでにGitLab.comで利用可能な合理化された体験をオンプレミスのデプロイメントにもたらします。更新されたレイアウトはナビゲーションの一貫性を改善し、プラットフォーム全体でコアワークフローをより直感的にします。管理者は、必要に応じてフィーチャーフラグまたはユーザーレベルの切り替えによるオプトアウトコントロールで完全な柔軟性を維持します。このアップデートにより、セルフマネージド版をご利用のお客様は、エンタープライズ環境が必要とするコントロールとカスタマイゼーションオプションを維持しながら、GitLabの最新のインターフェース改善の恩恵を受けることができます。

認識と権限を持つプラットフォームセキュリティ

GitLab 18.6は、より深いコンテキストとより明確なコントロールでプラットフォームセキュリティを強化し、セキュリティチームが最も重要なリスクに焦点を当て、すべてのプロジェクトでガバナンスを維持できるよう支援します。

セキュリティ属性とコンテキストフィルタリング

セキュリティチームは、プロジェクトやグループにカスタムビジネスコンテキストラベルを適用できるようになり、生のスキャン結果を優先順位付けされたリスクベースの洞察に変換できます。脆弱性を単独で表示する代わりに、チームはビジネスユニット、アプリケーションタイプ、または重要度でプロジェクトにタグを付け、その影響でセキュリティデータをフィルタリングおよびソートできます。これにより、組織は最大のビジネスリスクがある領域での修正に焦点を当てることができ、最も重要な問題の解決時間を短縮できます。

Security Managerデフォルトロール

セキュリティプロフェッショナルのアクセス制御とオンボーディングを簡素化するために、GitLabは新しいSecurity Managerロールを導入しました。このロールは、脆弱性管理、ポリシー設定、コンプライアンス機能全体にわたる包括的な権限を提供しながら、管理権限とコード変更権限を制限することで職務分離を維持します。セキュリティチームは初日から必要なアクセスと、プラットフォーム全体でのガバナンス、一貫性、説明責任を得ることができます。

ワークフローに適応するAI

このリリースは、単なる新機能以上のものを表しています。GitLab Duo Agent Platformが日常的なソフトウェア開発ワークフローに組み込まれた一部になっていくということです。ソフトウェア開発チームのメンバーがGitLab Duo Agent Platformを使用して新しいプロジェクトを開始する方法を示すウォークスルービデオをご覧ください：

今すぐ始める

GitLab PremiumおよびUltimateユーザーは、GitLab.comおよびセルフマネージド環境で今すぐこれらの機能を使い始めることができます。GitLab Dedicatedをご利用のお客様向けには来月の提供を予定しています。

GitLabは初めてですか？無料トライアルを開始して、開発の未来がAI駆動で、安全で、世界で最も包括的なDevSecOpsプラットフォームを通じて調整される理由をご確認ください。

注記: GitLab Duo Agent Platformは現在ベータ版です。ベータ版のプラットフォーム機能は、GitLabベータプログラムの一部として利用できます。ベータ期間中は無料で使用でき、一般提供時には、GitLab Duo Agent Platformの有料アドオンオプションとして利用可能になる予定です。

GitLabを最新の状態に保つ

最新の機能、セキュリティアップデート、パフォーマンスの改善を確実に利用するために、GitLabインスタンスを最新の状態に保つことをお勧めします。以下のリソースは、アップグレードの計画と完了に役立ちます：

定期的にアップグレードすることで、チームが最新のGitLab機能の恩恵を受け、安全でサポートされた状態を維持できることが保証されます。

ハンズオフアプローチをご希望の組織には、GitLabのマネージドメンテナンスサービスをご検討ください。マネージドメンテナンスにより、あなたのチームはイノベーションに集中し続けることができ、GitLabの専門家がセルフマネージドインスタンスを確実にアップグレードし、安全で、DevSecOpsでリードする準備を整えます。詳細については、アカウントマネージャーにお問い合わせください。

