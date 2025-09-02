GitLabがAIガバナンスでISO/IEC 42001認証を取得

更新日：2025年9月3日
この新しいISO認証、関連するGitLab Duo機能、および責任あるAI開発への取り組みについて詳しく解説します。
人工知能（AI）は、あらゆる業界で働き方や問題解決の方法を変革しています。AIがビジネスプロセスや意思決定により深く統合されるにつれて、堅牢なAIガバナンスフレームワークの必要性がかつてないほど重要になっています。組織はAIの潜在的な機会と、AIシステムが安全で倫理的、かつ説明責任を持って構築されることを保証することの間でバランスを取らなければなりません。
責任あるAI管理への取り組みの一環として、GitLabがISO/IEC 42001認証を取得したことを発表いたします。これは、組織内でAI管理システム（AIMS）を確立、実装、維持、継続的改善するための国際的に認められた初の標準です。
認証の範囲には、当社の包括的なAI製品であるGitLab Duo、およびGitLab Duo Agent Platformとそのコンポーネントが含まれます。DevSecOpsのリーダーとして、GitLabは開発ライフサイクル全体にわたってAI駆動機能を提供しており、以下のような機能があります：
GitLab Duo Agent Platform（パブリックベータ版、今年後半の一般提供を予定）：ソフトウェア開発ライフサイクル全体を通じて、デベロッパーと専門的なAIエージェント間の非同期コラボレーションを可能にし、線形開発プロセスを動的な並列ワークフローに変換しながら、GitLabの統一プラットフォーム内に保存されたすべてのソフトウェアエンジニアリングコンテキストへのアクセスをエージェントに提供します。
コード提案（一般提供中）：コードブロックを予測的に補完し、関数ロジックを定義し、テストを生成し、正規表現パターンなどの一般的なコードを提案することで、デベロッパーがすでにコーディングを行っている同じ環境でフロー状態を維持できます。
脆弱性の説明（一般提供中）：デベロッパーとセキュリティアナリストが脆弱性、その悪用方法、修正方法を理解するのに役立ちます。
テスト生成（一般提供中）：選択したコードに対してテストを自動的に作成し、カバレッジを向上させ、手作業を削減します。
信頼性と透明性の向上： 当社のAI機能は、AIガバナンスに関する国際的に認められた最高水準に従って構築・管理されており、信頼性と倫理的な実装をサポートします。
戦略的リスク管理： 運用事業継続性リスク、技術的リスク、セキュリティとプライバシーリスク、より広範な社会的影響などの側面を考慮して、プラットフォーム内のAIコンポーネントに対するリスク評価とリスク対処戦略を実装しました。この積極的なアプローチにより、顧客データの保護が強化され、より信頼性の高いAI駆動機能が促進されます。
継続的改善： ISO/IEC 42001フレームワークの下で、年次外部監視監査、定期的な内部評価、リーダーシップによるAIMS審査を通じて、品質と責任の基準を維持しながらAI機能を継続的に評価・向上させていきます。
規制との整合性： EU AI法などのAI規制が世界的に進化し続ける中、この認証は新たな規制要件に対するGitLabの対応をサポートします。
この認証取得により、AI駆動DevSecOpsの信頼できるプラットフォームとしてのGitLabの地位がさらに確固たるものとなりました。今後も責任あるAIイノベーションの分野で業界をリードし続けます。
