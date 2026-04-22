GitLab AIハッカソン2026：受賞者発表

AIがコードを書く時代になりました。それはもはや当然のことです。しかし、計画、セキュリティ、コンプライアンス、デプロイメントはどうでしょうか？これらの課題はまだ残っています。私はコントリビュータープログラムを長年運営してきましたが、コミュニティがこれほどまでにテクノロジーに反応するのを見たことがありませんでした。

そこで私たちは GitLab Duo Agent Platformを開放し、世界中の開発者に対して、チームがより安全なソフトウェアを迅速にリリースできるAIエージェントの構築を呼びかけました。質問に答えるだけのチャットボットではなく、ワークフローに直接入り込み、イベントに反応し、ユーザーの代わりに行動するエージェントです。GitLab AIハッカソンは、2026年2月9日から3月25日まで、ハッカソンプラットフォームのDevpostで開催されました。Google CloudとAnthropicがコスポンサーとして参加しました。

Google CloudおよびAnthropicとともにこのハッカソンを企画した際、私は審査員に4つの観点でスコアリングするよう依頼しました。技術的な完成度、デザイン、潜在的なインパクト、そしてアイデアの質です。参加者が多く集まることを期待していましたが、実際の結果は私たちの予想をはるかに上回るものでした。19名の審査員が18日間かけてすべてのエントリーを審査しました。Google CloudとAnthropicは審査員、賞品、クラウドアクセスを提供しました。コミュニティは、これらの課題を解決したいという思いから、数百ものエージェントとフローを構築したのです。

約7,000人の開発者が参加し、数週間で600以上のエージェントとフローを構築しました。全カテゴリーの賞金総額は、GitLab、Google Cloud、Anthropicから合計65,000ドルに上りました。

ベテランエンジニアが退職してチームの知識の半分を持ち去っていくのを目の当たりにしたことがある方なら、なぜグランプリ受賞プロジェクトがこれほど刺さるのか、おわかりいただけるでしょう。

コミュニティが何を作り上げたのか、ぜひご覧ください。

LORE（Living Organizational Record Engine）は、各質問を適切なエージェントに振り分けるルーターを備えた8つのエージェント、ナレッジグラフ内の循環ループを防ぐロジック、ビジュアルダッシュボード、そしてカーボントラッキングで構成されています。コマンドラインツールには43のテストが付属しています（ハッカソンプロジェクトで43のテストとは、驚くべき数字です）。

LOREが解決するのは、エンジニアの頭の中に蓄積された知識が、退職とともに失われてしまうというリアルな問題です。私の経験上、ハッカソンプロジェクトで43のテストを書くチームはほとんどいません。その数字が、このチームの本気度を物語っています。

審査員のApril Guo氏（Anthropic）はこう記しました。「ハッカソンの作品というより、製品のような完成度です。」

Google Cloud賞受賞者

GitdefenderがGoogle Cloudグランプリを受賞しました。コードレビューのワークフロー内でセキュリティ上の問題を発見・修正します。バグを検出し、修正を記述し、コードレビューを自動でオープンします。開発者が介入する必要はありません。

AegisがGoogle Cloud準グランプリを受賞しました。すべての判断に対してAIによる説明を提供し、Google Cloudにデプロイされた本番環境にも対応しています。

Anthropic賞受賞者

GraphDevがAnthropicグランプリを受賞しました。コードの依存関係をマッピングし、システムが時間とともにどのように変化したかを可視化します。審査員のAboobacker MK氏（GitLab）は「GitLabのナレッジグラフに関する私たちの取り組みと方向性が一致している」と指摘しました。また審査員のAyush Billore氏（GitLab）は「デモとUXが素晴らしく、システムの変遷や変更による影響範囲を理解するうえで非常に有用です」と述べました。変更を加える前に、その全体的な影響を把握することができます。

DocSyncがAnthropicの準グランプリを受賞しました。Detector、Writer、Reviewerの3つのエージェントを使用します。DocSyncが修正に確信を持てる場合はコードレビューをオープンし、そうでない場合は人間が確認するためのイシューを作成します。

カテゴリー賞受賞者

最も技術的に印象的な作品

データベースのマイグレーションは障害の原因になりがちです。 Time-Travelerは、本番環境のコピーを安全に作成し、そのコピーに対してマイグレーションを実行して結果を報告します。ブリッジで接続された5つのエージェントが動作し、Google Cloudへの実際のデプロイ、実際のPostgreSQLマイグレーション、そして実際のデータを使用します。

最もインパクトのある作品

RedAgentは、AIが生成したセキュリティレポートを検証し、AI分析結果と開発者の行動の間にある信頼のギャップを解消します。セキュリティスキャンにAIを活用しているチームであれば、この問題はご存知でしょう。検証できないという理由でAIの分析結果を無視してしまうチームを、私も多く見てきました。RedAgentは、AIの出力を開発者に届ける前に検証する手段をチームに提供します。

最も使いやすい作品

Launch Controlは洗練されたUXと堅牢なインフラを備え、サステナビリティの面でも高評価を得ました。

サステナビリティの可能性

5つのプロジェクトが、環境への配慮に対して賞またはボーナスを受賞しました。CI/CDパイプラインと同様に、ソフトウェアデリバリーにはカーボンコストがかかります。そして今や、LLMも大規模なコンピューティングリソースを消費します。私たちはGreen Agentカテゴリーを設け、開発者にそのフットプリントの計測と削減に挑戦してもらいました。GitLabのサステナビリティチームのStacy ClineとKim Buncleが、Green Agentカテゴリーの審査に参加しました。

Green Agent賞

GreenPipeは、CI/CDパイプラインの環境負荷をスキャンし、カーボンフットプリントレポートを生成します。審査員のKim BuncleとRajesh Agadi氏（Google）の両者から高く評価されました。

サステナブルデザインボーナス

サステナブルデザインボーナスは、モデルの最適化技術からエネルギー効率の高いアーキテクチャの選択に至るまで、設計において卓越したサステナビリティへの取り組みを示したプロジェクトに授与されました。

サステナブルデザインボーナス受賞者の皆さん、おめでとうございます！

審査員のJens-Joris Decorte氏（TechWolf）は成果をこう述べています：月額コストが556ドルから18ドルに下がり、カーボン排出量が96%削減されました（サステナビリティの観点から見ても、月538ドルのコスト削減です）。

特別賞とその他の受賞者

6つのプロジェクトが特別賞を受賞しました：

審査中で私が最も印象に残った言葉は、Luca Chun Lun Lit氏（Anthropic）がstregentのモバイルファーストなアプローチについて述べたものです。「スマートフォンから実質的にコーディングできるというのは、エンジニアリング体験の新たなレベルです。」

今後の展開

このハッカソンに参加したすべてのエージェントは、単一プロジェクト内で動作していました。それでも印象的な成果を上げています。一部の参加者は、リポジトリ内のコードの関係性や依存関係を把握するために、ローカルのナレッジグラフをエージェントと並行して動かしていました。LOREはプロジェクトの履歴を記録し、Gitdefenderは脆弱性を発見します。より豊かなローカルコンテキストとエージェントを組み合わせることで、コントリビューターはすでにより精度の高いツールを構築しつつあります。次回のハッカソンは、コントリビューターが豊かなコンテキストですでに実現していることをさらに発展させます。詳細が公開され次第いち早くお知らせを受け取るには、 contributors.gitlab.comでサインアップしてください。

このハッカソンの舞台裏を支えてくれたLee Tickett氏（GitLab）とMattias Michaux氏（GitLab）に、特別な感謝を申し上げます！

参加してくださったすべての開発者の皆さん、ありがとうございました。約7,000人のみなさんが、GitLab Duo Agent Platformの可能性を証明してくれました。皆さんが作り上げたものを誇りに思いますし、次に何を構築してくれるのか、今から楽しみです。

GitLab Duo Agent Platformで自分だけのエージェントを構築しましょう。コミュニティが作成したエージェントは AIカタログでご覧いただけます。オーケストレーションはあなたが、加速はAIが担います。