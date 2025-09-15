BlogニュースGitLabとAccentureがグローバル販売代理店契約を発表

更新日：2025年9月17日

GitLabとAccentureがグローバル販売代理店契約を発表

Accentureが包括的なDevSecOpsプラットフォームの提供を可能にする販売代理店契約を締結

この度、GitLabとAccentureがグローバル販売代理店契約を締結し、AccentureがGitLabの認定販売代理店およびプロフェッショナルサービスプロバイダーとして認定されたことを発表いたします。この契約により、AccentureはAWSマーケットプレースを含む複数の販売チャネルを通じて、GitLabの完全なDevSecOpsプラットフォームをお客様に直接提供することが可能になります。

重要な節目

今回の協業は、GitLabの包括的かつインテリジェントなDevSecOpsプラットフォームと、Accentureのデジタルトランスフォーメーションおよび実装サービスにおける豊富な専門知識を組み合わせることで、組織が大規模にセキュアなソフトウェアの構築とデリバリーを実現できるようにします。このグローバル販売代理店契約は、各地域の状況に合わせて容易に適応できるグローバルフレームワークを提供します。

今回の協業では、まず以下の主要領域に注力します。

  1. エンタープライズ規模のDevSecOps変革： 組織の開発プラクティスのモダナイゼーションとソフトウェアデリバリーライフサイクルの効率化を支援
  2. メインフレームモダナイゼーション： レガシーシステムからの移行をサポート
  3. GitLab Duo with Amazon Q： エンドツーエンドのセキュリティとコンプライアンスを維持しながらベロシティの向上を求める組織に、AI主導のソフトウェア開発を提供

今後の展望

私たちは、両社のお客様がイノベーションを加速し、開発プロセスを効率化し、セキュリティ体制を強化することで、より効果的にビジネス目標を達成できるよう支援していくことを期待しています。

GitLabとAccentureがお客様のビジネスをどのようにご支援できるか、詳しくはパートナーサイトをご覧いただくか、AccentureまたはGitLabの営業担当にお問い合わせください。

