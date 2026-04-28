GitLabとAnthropic：エンタープライズ開発のためのガバナンスAI

エンタープライズや公共セクターのリーダーにとって、この緊張関係は見慣れたものです。ソフトウェアチームはAIを活用してスピードを上げる必要がある一方、セキュリティ、コンプライアンス、規制上の要求はますます厳しくなっています。GitLabはAnthropicとのClaude統合を強化し、新たにリリースされたClaudeモデルへのアクセスを、ガバナンス・コンプライアンス・監査証跡がすでに組み込まれたGitLabのインテリジェントオーケストレーションプラットフォーム上で提供します。

ClaudeはGitLab Duo Agent Platformにおけるデフォルトモデルとして、コード生成・レビューからエージェント型チャット、脆弱性の解消まで、幅広いユースケースで機能を支えています。GitLab Duoをご利用いただいている方は、Duoエージェントがソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）全体にわたってワークフローを自動化する様子をすでにご体験いただいています。

この統合強化により、ClaudeのコアAI機能をGitLabにより迅速に統合し、エンタープライズが展開できる幅を広げるとともに、GitLabがソフトウェア開発・エンジニアリングプラットフォームとして本質的に異なる点を改めて示します。それは、すべてのAIインタラクションに組み込まれたガバナンス・コンプライアンス・監査証跡です。

「GitLab Duoにより、チームの計画・構築・リリースのスピードが格段に上がりました。AnthropicのClaudeとGitLabのプラットフォームを組み合わせることで、働き方やガバナンスの仕組みを変えることなく、より高度なAIを活用できています。」

– Mans Booijink氏、オペレーションマネージャー、Cube社

GitLabでは、ガバナンスコントロールと監査機能がSDLCに組み込まれています。GitLab Duo Agent PlatformでClaudeがコード変更を提案する場合、その提案は他のあらゆる変更と同様に、マージリクエストのプロセス、承認ルール、セキュリティスキャン、そして監査証跡を経由します。AIはコントロールを迂回することはできません。AIはコントロールの枠組みの中で動作します。

GitLabがエージェント型ソフトウェア開発、すなわちAIが明確に定義されたタスクを自律的に処理する開発手法へと深く踏み込む中、ガバナンスレイヤーの重要性はさらに増しています。マージリクエストのオープン、脆弱性の解消支援、サービスのリファクタリングを担えるAIエージェントには、人間の開発者と同様に、監査可能性・帰属明確性・ポリシー適用が求められます。この要件はGitLabが当初から下したアーキテクチャ上の決断であり、AIエージェントが担う責務の範囲が広がるにつれて、その重要性はさらに高まっています。

エンタープライズ向けデプロイの柔軟性

また、この統合強化により、組織がGitLabを通じて最新のClaudeモデルにアクセスする方法も広がります。GitLab内でのClaudeはGoogle CloudのVertex AIおよびAWS Bedrockを通じて利用可能であり、企業はすでに導入済みのハイパースケーラーとの契約やクラウドガバナンスフレームワークを通じてAIワークロードをルーティングできます。別途ベンダー契約は不要です。データレジデンシーに関する新たな懸念もありません。既存のGCPまたはAWSの関係がそのままオンランプとなります。

GitLabは Claude Marketplaceにも参加しました。これにより、お客様はGitLabクレジットを購入してAnthropicへの既存の支出コミットメントに充てることができ、AIコストを一元管理しながら、Anthropicへの投資と並行してGitLabを手軽に見つけ、調達できるようになります。

エージェント型の未来へ

計画・コーディング・テスト・セキュリティ確保・デプロイにわたり、AIが定義されたタスクを自律的にこなすエージェント型ソフトウェア開発というGitLabのビジョンを実現するには、高度な推論能力・信頼性・安全性を備えたモデルが必要です。そして、それらの自律的アクションが完全にガバナンスされるプラットフォームも不可欠です。

エージェント型ワークフローには、高度な推論能力・信頼性・安全性を備えたモデルが求められます。これらの基準は、GitLabがAIモデルパートナーを選定・統合する際の指針となっています。また、GitLabのガバナンスフレームワークにより、AIエージェントがより高度な開発作業を担うようになっても、エンタープライズはエージェントの行動・実行タイミング・変更の追跡方法について完全な可視性とコントロールを維持できます。

GitLabをご利用のお客様への意味

すでにGitLab Duo Agent Platformをご利用の方は、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたってClaudeモデルへのアクセスとより深いAIアシスタンスを、これまで通りのガバナンスフレームワークの中でご活用いただけます。

AI活用型ソフトウェア開発プラットフォームを評価中の方は、高度なAI機能とエンタープライズコントロールのどちらかを選ぶ必要はありません。この戦略的連携は、その両方を実現するために構築されています。