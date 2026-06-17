更新日：2026年6月17日

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GitLabとCapgeminiがDevSecOps変革を加速

GitLabとCapgeminiはグローバルアライアンスパートナーシップを締結しました。このパートナーシップにより、組織はソフトウェアデリバリーのモダナイゼーション、サプライチェーンのセキュリティ強化、開発ワークフローへのAI導入を効果的に推進できます。

Alex PickerAlex Picker

パートナー

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GitLabとCapgeminiがグローバルアライアンスパートナーシップ契約を締結したことをお知らせします。GitLab Select Partnerに認定されたCapgeminiは、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたってAIをオーケストレーションするGitLab Duo Agent Platformをはじめ、GitLabのポートフォリオを世界中のクライアントに提供するとともに、専門的な導入支援サービスを展開します。

お客様にとっては、プラットフォームの導入から成果創出までの道のりが短縮されます。変革を推進するツール、プロセス、方法論について、専門家によるガイダンスを受けられます。

クライアントの成功に向けた体制

このコラボレーションは、GitLabのDevSecOps向けインテリジェントオーケストレーションプラットフォームと、Capgeminiのデジタル・ビジネストランスフォーメーションの専門知識を組み合わせたものです。組織がソフトウェアデリバリーをモダナイズし、サプライチェーンのセキュリティを確保し、開発ワークフローにAIを導入する取り組みを支援します。

当初は以下の4領域に注力します。

  1. クラウドネイティブ開発とアプリケーションモダナイゼーション： レガシーワークロードをモダンアーキテクチャへ移行するお客様を支援します。
  2. ソブリンソリューションの設計・提供： 規制要件、地域要件、データレジデンシー要件への対応を実現します。
  3. バリューストリームのモダナイゼーション： アイデアから本番環境まで、ソフトウェアデリバリーライフサイクルを最適化します。
  4. ジェネレーティブAIとエージェント型AI： GitLab Duo Agent Platformを開発ワークフローに組み込み、チームのソフトウェアリリースを加速します。

GitLabとCapgeminiが組織の課題解決にどのように貢献できるかについては、www.capgemini.comをご覧ください。GitLabまたはCapgeminiのお客様は、担当者にお問い合わせのうえ、ぜひご活用ください。

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