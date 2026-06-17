GitLabとCapgeminiがDevSecOps変革を加速

更新日：2026年6月17日
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GitLabとCapgeminiはグローバルアライアンスパートナーシップを締結しました。このパートナーシップにより、組織はソフトウェアデリバリーのモダナイゼーション、サプライチェーンのセキュリティ強化、開発ワークフローへのAI導入を効果的に推進できます。
GitLabとCapgeminiがグローバルアライアンスパートナーシップ契約を締結したことをお知らせします。GitLab Select Partnerに認定されたCapgeminiは、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたってAIをオーケストレーションするGitLab Duo Agent Platformをはじめ、GitLabのポートフォリオを世界中のクライアントに提供するとともに、専門的な導入支援サービスを展開します。
お客様にとっては、プラットフォームの導入から成果創出までの道のりが短縮されます。変革を推進するツール、プロセス、方法論について、専門家によるガイダンスを受けられます。
このコラボレーションは、GitLabのDevSecOps向けインテリジェントオーケストレーションプラットフォームと、Capgeminiのデジタル・ビジネストランスフォーメーションの専門知識を組み合わせたものです。組織がソフトウェアデリバリーをモダナイズし、サプライチェーンのセキュリティを確保し、開発ワークフローにAIを導入する取り組みを支援します。
当初は以下の4領域に注力します。
GitLabとCapgeminiが組織の課題解決にどのように貢献できるかについては、www.capgemini.comをご覧ください。GitLabまたはCapgeminiのお客様は、担当者にお問い合わせのうえ、ぜひご活用ください。
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