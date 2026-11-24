GitLab Dedicatedは、完全に分離されたシングルテナントのSaaSソリューションです。ご希望のAWSリージョンにデプロイされ、ホスティングと保守はGitLabが担います。規制の厳しい業界の組織が、GitLabの運用するシングルテナントインスタンスを選ぶ理由については、 GitLab Dedicatedが支える、新たな規制時代のコンプライアンスで解説しています。検討の出発点としてご覧ください。本記事で取り上げるのは、GitLab Dedicatedの契約後に何をすべきか、という点です。GitLabが引き受ける責任と自社に残る責任の違い、そして各チームが整えておくべき管理策を見ていきます。

自社運用のソースコード管理やCI/CDプラットフォームから移行してくるチームは、アップグレード手順書、事前チェック、ステージング環境、ロールバック計画を前提とした運用モデルを持っています。GitLab Dedicatedでは、こうした責任の多くがGitLab側へ移り、手元に残る責任も性質が変わります。

責任分界点

GitLab Dedicatedでは、プラットフォームの運用をGitLabとお客様で分担します。

GitLabの担当範囲 お客様の担当範囲 バージョンの検証とテスト パイプラインの設定 セキュリティパッチの適用 GitLab APIを呼び出すスクリプトやサービス データベースマイグレーション Webhookとインテグレーション 監視と可観測性 Runnerの設定 バックアップとリージョン復旧 非推奨機能からの移行

これからチームの作業の中心になるのは、右側の列です。プラットフォームはGitLabが運用し、その上で動くものはお客様のチームが運用する、という分担になります。

スイッチボードで設定する項目

スイッチボードは、GitLab Dedicatedの管理ポータルです。ここから次の項目を管理します。

受信アクセス用のIP許可リスト

SAMLとインスタンス認証

運用連絡用のメールアドレス

アプリケーションログへのアクセス（GitLabがプライベートなAmazon S3バケットに配信）

AWS PrivateLink接続と、お客様が用意した鍵による暗号化

ホストRunner

スイッチボードのロールは2種類です。管理者はインスタンス設定の編集とスイッチボードユーザーの管理を行い、読み取り専用ロールはインスタンス情報の閲覧にとどまります。

一部の機能は、GitLabがテナント側で有効化して初めてスイッチボードに表示されます。あるはずの項目が見当たらない場合は、権限まわりを調べる前にカスタマーサクセスマネージャーまたはサポートへお問い合わせください。

GitLab Dedicatedでは、インフラへのシェルアクセス、機能フラグ、実験的機能、改変したGitLabソースコードは提供していません。こうした制約があるからこそ、GitLabは可用性SLAを担保し、すべてのインスタンスをサポート対象のアップグレード経路に保てます。

アップグレードの仕組み

GitLab Dedicatedは、最新のGitLabより1マイナーバージョン遅れて動作します。N-1と呼ばれるモデルです。インスタンスには、オンボーディング時に選んだ週次のメンテナンスウィンドウがあり、多くの週はパッチ適用とインフラ作業に充てられます。月に一度、GitLabのリリース後には、このウィンドウでマイナーバージョンのアップグレードが実施されます。なお各リリースは、お客様のインスタンスに届く前にGitLab.comで稼働済みです。

メジャーバージョンの提供は、おおむね年1回。破壊的変更は 非推奨リストで事前に告知され、通常は少なくとも1か月の猶予が設けられます。変更予定の機能を使っているお客様はGitLabが特定し、アップグレード前に個別にご連絡します。

アップグレードの検証

GitLabのSREは、お客様のインスタンスに展開する前に、各リリースを社内のテスト環境で検証します。GitLab Self-Managed向けに文書化されているアップグレード前後のヘルスチェックは、Dedicatedには適用されません。お客様が持たないインフラへのアクセスを前提としているためです。アップグレードで問題が生じた場合は、GitLabがインスタンスを監視し、必要に応じてご連絡します。

自前でアップグレード検証を回してきたチームにとって、ここが運用モデル上の最大の変化です。アップグレードのテストは、自社のチームからGitLabのチームへ移ります。

メンテナンスウィンドウと例外

メンテナンスウィンドウは、 オンボーディング後に変更できません。アップグレードがウィンドウ外に移動するケースは2つあります。

本番環境変更ロック は、主要な祝祭日などGitLabの稼働体制が手薄になる期間に、GitLabが宣言するものです。スイッチボードの設定変更を含め、本番環境へのあらゆる変更が停止します。ロック期間中に予定されていたアップグレードは、解除後の最初のウィンドウに移ります。なお、お客様側の変更凍結を理由にロックを申請することはできません。

は、主要な祝祭日などGitLabの稼働体制が手薄になる期間に、GitLabが宣言するものです。スイッチボードの設定変更を含め、本番環境へのあらゆる変更が停止します。ロック期間中に予定されていたアップグレードは、解除後の最初のウィンドウに移ります。なお、お客様側の変更凍結を理由にロックを申請することはできません。 緊急メンテナンスは、プラットフォーム障害や深刻な性能低下、重大なセキュリティ修正といった緊急の対応を指します。ウィンドウ外に実施され、延期はできません。

緊急のセキュリティパッチについて、GitLabは公開まで脆弱性の詳細を伏せます。先に公表すれば、まだパッチが適用されていないお客様を危険にさらすためです。詳細は、リリースから90日後に 脆弱性開示プロセスを通じて公開されます。

リファレンスアーキテクチャの変更は、負荷の増大に対応するなど、インスタンスのサイズ変更が必要になったときに行われます。日程はGitLabが事前にお客様と調整します。サイズ変更中、コンテンツの閲覧は可能ですが、Gitのプッシュを含む書き込みの多くは失敗し、新しいCI/CDジョブも開始されません。1段階あたり最大1時間を見込んでおいてください。

ロールバック

バージョンのロールバックは、GitLab Dedicatedの運用モデルには含まれていません。GitLab Self-Managedでもサポート対象外の操作です。アップグレードではデプロイ後にデータベースマイグレーションが実行され、いったん実行されると、それ以前のアプリケーションバージョンはデータとの互換性を失います。Self-Managedインスタンスのロールバックとは、対象バージョン時点のデータベースバックアップを復元し、それ以降の変更をすべて失うことを意味します。

GitLab Dedicatedでは、パッチリリースによるロールフォワードでリグレッションを解消します。N-1の遅延、1マイナーバージョンずつ適用するゼロダウンタイムデプロイ、重大な問題に対する緊急メンテナンス。この3つが、そもそも修正を必要とする頻度を抑える仕組みです。

ディザスタリカバリ

ディザスタリカバリのドキュメントには、主要な目標値として RTO 8時間、RPO 4時間が示されており、フェイルオーバーは通常90分で完了します。これらを支えるのが、全データストアの4時間ごとのスナップショット、特定時点への復旧を可能にする継続的なログベースのデータベースバックアップ、そしてデータベース、リポジトリ、オブジェクトストレージのセカンダリリージョンへのGeoレプリケーションです。ただし、目標値がすべて適用されるのは、インスタンス作成時にセカンダリリージョンを設定した場合に限られます。設定がない場合、復旧はバックアップからのリストアに依存します。

フェイルオーバー時の制約

フェイルオーバー後に挙動が変わるサービスもあります。次の点を想定して計画してください。

高度な検索のインデックスは継続的にレプリケートされず、フェイルオーバー後に再構築されます。その間も基本検索は利用できます。

ClickHouse Cloudがプロビジョニングされるのは、プライマリリージョンのみです。

ホストRunnerもプライマリリージョンのみにプロビジョニングされ、セカンダリリージョンでは再構築されません。

PrivateLink接続は、セカンダリ側のエンドポイントへ向け直す必要があります。セカンダリエンドポイントは、障害が起きる前に作成しておいてください。プライマリリージョンに置いたままクロスリージョンで接続できるため、フェイルオーバー後はDNSを切り替えるだけで、ワークロードは元の場所に残せます。設定方法は 受信PrivateLink用Terraformモジュールをご覧ください。

ディザスタリカバリと誤削除

GitLab Dedicatedのディザスタリカバリは、プラットフォームレベルの障害を想定した仕組みです。お客様が削除したデータの復旧は、標準のサービスプロセスには含まれません。誤削除に備えるには、 プロジェクトとグループの削除遅延を使い、削除した項目を任意の期間保持してください。

これがとりわけ重要になるのは、グループとプロジェクトの構成をInfrastructure as Codeで管理しているチームです。グループを削除するTerraform planは、その配下のすべてを巻き込みかねません。お客様側の管理策としては、apply前のplanレビュー、設定リポジトリの保護、そして誤りに気づくまでの猶予を見込んだ削除保持期間の設定が挙げられます。

ステージング環境なしで変更をテストする

GitLab Dedicatedへ移行するチームからよく寄せられるのが、インスタンスが1つしかない中で、パイプラインの更新、コンプライアンスポリシー、組織レベルの設定、インテグレーションといった自社側の変更をどうテストするか、という質問です。

ステージングとして2つ目のGitLab Dedicatedインスタンスを用意する方法があります。メンテナンスウィンドウを本番より早い時間帯に設定しておけば、本番投入の数日前に検証期間を確保できるのが利点です。ただし、本番と同じバージョンで動作するため次のリリースを先取りできるわけではなく、コストも環境の分だけ追加されます。

単一インスタンスでも機能する実践的な方法は、いくつかあります。

専用プロジェクトを持つサンドボックスグループを用意し、パイプラインやポリシーの変更を本番グループに届く前に実行する

CI/CDコンポーネントとincludeをバージョン管理し、変更を新しいrefとして提供する

コンプライアンスフレームワークをまずサンドボックスグループに適用し、その後に展開する

グループとプロジェクトの構成をInfrastructure as Codeで管理し、planレビューを必須にする

各チームが押さえておくべきこと

プラットフォームエンジニアリング インスタンスの設定はスイッチボードへ移ります。チームが担うのはインテグレーションの接点、つまりAPIの利用者、Webhook、Runnerの設定です。

変更管理およびリリース管理 アップグレードの頻度とメンテナンスウィンドウは固定です。これらを前提に変更カレンダーを組み立て、リリースや時間に厳しいジョブはウィンドウから外してください。予定されたウィンドウ中の性能低下は、可用性SLAの対象外となります。ホストRunnerは別のスケジュールで動き、GitLabがダウンタイムなし、実行中のジョブも中断せずにアップグレードするため、ウィンドウ外に実施されることがあります。

セキュリティおよびコンプライアンス パッチ適用は継続的に、ダウンタイムなしで行われ、開示も公開されたプロセスに沿って進みます。いずれも監査証跡としてそのまま参照できます。暗号鍵もオンボーディング時の判断事項のひとつ。保管データはデフォルトでAWS管理のKMS鍵により暗号化されます。お客様管理の鍵を使う場合は、インスタンス作成時に自社のKMS鍵ARNを指定してください。この選択は、後から追加、削除、変更のいずれもできません。

SRE 公開されているRTOとRPO、そして前述のフェイルオーバー時の制約を復旧手順書に盛り込んでください。セカンダリリージョンのネットワークエンドポイントは事前に設定しておきます。GitLabはフェイルオーバーイベントのプログラムによる監視を提供していないため、GitLabからの運用通知をフェイルオーバーの合図として扱ってください。PrivateLinkの向け直しや、ホストRunnerに依存している場合のCI/CDジョブの自社Runnerへの移行など、自チームが担う手順は演習しておくと安心です。

デベロッパー ゼロダウンタイムアップグレードでも、コンピュートリソースの再起動時に1分未満の短い中断が生じることがあり、長時間の接続は切断される可能性があります。リトライ処理を実装してください。

運用開始チェックリスト

運用連絡先をチームの配布リストに設定する。運用連絡先には、個別のスイッチボード設定にかかわらず通知が届きます。 リリースごとに非推奨リストを確認する。 APIの利用者、Webhook、Runner設定の一覧を維持する。 他プラットフォームから移行したパイプライン設定を、本番グループに届く前に標準化する。 公開されている復旧目標とフェイルオーバー時の制約を、DR計画に追加する。 グループとプロジェクトを管理するInfrastructure as Codeに、planレビューと削除保持期間を組み込む。

まとめ

GitLab Dedicatedでは、プラットフォームの検証、パッチ適用、監視、復旧がGitLab側へ移ります。一方でお客様のチームが引き続き責任を持つのは、パイプライン、インテグレーション、Runner、そしてグループとプロジェクトの構成です。この分担を早い段階で整理し、自社側の管理策を整えたチームほど、運用開始後に想定外の対応に追われる時間は短くなります。

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