GitLab Duo Agent Platformを始める：完全ガイド

GitLab Duo Agent Platformは、ソフトウェア開発ライフサイクル全体に複数の高度なアシスタント（エージェント）を統合した新しいAI搭載ソリューションです。DevSecOps全体でデベロッパーがAIエージェントと非同期で協働するオーケストレーションレイヤーとして機能し、直線的なワークフローを動的で並列的なプロセスに変革します。

コードのリファクタリングやセキュリティスキャンから調査に至るまで、日常的なタスクを専門の AIエージェントに委譲できるため、人間のデベロッパーは複雑な問題解決やイノベーションの推進に集中できます。

このプラットフォームは、中核的なDevSecOpsプラットフォームとしてのGitLabの役割（コード管理、CI/CDパイプライン、イシュー追跡、テスト結果、セキュリティスキャンなど）を活用し、エージェントに完全なプロジェクトコンテキストを提供することで、チームの基準や実践に準拠しながら有意義な貢献を可能にします。

この包括的な8部構成のガイドでは、初めての操作から本番環境対応の自動化ワークフローまで、完全なカスタマイズを含めて解説します。

GitLab Duo Pro/EnterpriseからDuo Agent Platformへの進化

GitLab Duo Agent Platformは、Duo ProおよびEnterpriseの置き換えではなく進化版です。デベロッパーとAIの1対1のやり取りから、多対多のチームとエージェントの協働へと移行する上位セットです。

Duo Pro は、IDEにおけるAI搭載のコード提案とチャットにより、個々のデベロッパーの生産性を向上させました。

は、コーディングを超えて、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたる包括的なAI機能を提供するように拡張されました。しかし、それは依然として主にユーザーとAIアシスタントの1対1のやり取りを可能にするアプローチであり、一度に1つのユースケースに対応する主にQ&A体験でした。 Duo Agent Platformは、1対1のやり取りから多対多のチームとエージェントの協働へと移行し、専門のエージェントがソフトウェアライフサイクル全体にわたる日常的なタスクを自律的に処理します。

完全シリーズ

主要コンセプトリファレンス

コアコンポーネント

コンポーネント 説明 主な機能 Duo Agentic Chat エージェントとの対話のための主要インターフェース • Web UIとIDEで利用可能

• モデル選択をサポート

• 会話履歴を保持 エージェント 特定のタスクに対応する専門のAI協働パートナー • 基本エージェント： GitLabが提供（プランナーエージェント、セキュリティ分析エージェントなど）

• カスタムエージェント： チームが作成

• 外部エージェント： ClaudeやOpenAIなどの外部AIプロバイダー フロー エージェントを組み合わせた複数ステップのワークフロー • 基本フロー： GitLabが提供（デベロッパーフロー、CI/CDパイプライン修復フローなど）

• カスタムフロー： 作成するユーザー定義ワークフロー AIカタログ 発見、作成、共有のための中央リポジトリ • エージェントとフローを閲覧・発見

• プロジェクトに追加

• 組織全体で共有 自動化メニュー AIワークフローの管理ハブ • セッション： フローのアクティビティログ

• フロー： 複数ステップのワークフロー

• エージェント： 専門のAIアシスタント

• トリガー： イベントベースの自動化 Model Context Protocol（MCP） 外部統合フレームワーク • クライアント： GitLab Duoが外部MCPサーバーに接続（Jira、Slack、AWSなど）

• サーバー： GitLabが外部AIツールのMCPサーバーとして機能（Claude Desktop、Cursorなど）

必須用語集

用語 定義 エージェント 特定のタスクや複雑な質問への回答に対応する専門のAIアシスタント 基本エージェント GitLabが作成・保守するビルトインエージェント（例：プランナーエージェント、セキュリティ分析エージェント）- セットアップ不要で即座に利用可能 カスタムエージェント チーム固有のワークフロー向けにカスタムシステムプロンプトとツールを使用して作成するエージェント - プロジェクト/グループ設定で設定 外部エージェント Claude、OpenAI、Google Geminiなど、プラットフォームに統合された外部AIプロバイダー フロー 複雑な問題を解決するために協働する1つ以上のエージェントの組み合わせ 基本フロー GitLabの事前構築ワークフロー（デベロッパーフロー、パイプライン修復フロー、Jenkins変換フロー、ソフトウェア開発フロー）- UIボタンまたはIDEからトリガー カスタムフロー チーム固有の自動化用に作成するYAML定義ワークフロー - イベントまたはメンションによってトリガー トリガー フローを自動的に開始するイベント（例：メンション、割り当て） セッション 完全なログとパイプライン実行の詳細を含むエージェントまたはフローのアクティビティ記録 システムプロンプト エージェントの動作、専門知識、コミュニケーションスタイルを定義する指示 サービスアカウント フローまたは外部エージェントが特定の権限でGitLab操作を実行するために使用するアカウント MCP 外部統合のためのModel Context Protocol（Jira、Slack、AWSなどに接続） AGENTS.md ユーザーまたはワークスペースレベルでエージェントの動作をカスタマイズするための業界標準ファイル カスタムルール IDEでのGitLab Duoの動作をカスタマイズするルール ツール エージェントがGitLabや外部システムとやり取りするために使用できる機能（例：イシュー作成、マージリクエスト、パイプライン実行、コード分析）

パート1：GitLab Duo Agent Platformの紹介でプラットフォームの基礎を学んでジャーニーを開始しましょう。

