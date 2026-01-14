公開：2026年1月14日

GitLab Duo Agent Platformを始める：完全ガイド

GitLab Duo Agent Platformの包括的なシリーズで、初めての操作から高度なMCP統合、カスタマイズ、本番ワークフローまでのすべてを学びます。

GitLab Duo Agent Platformは、ソフトウェア開発ライフサイクル全体に複数の高度なアシスタント（エージェント）を統合した新しいAI搭載ソリューションです。DevSecOps全体でデベロッパーがAIエージェントと非同期で協働するオーケストレーションレイヤーとして機能し、直線的なワークフローを動的で並列的なプロセスに変革します。

コードのリファクタリングやセキュリティスキャンから調査に至るまで、日常的なタスクを専門のAIエージェントに委譲できるため、人間のデベロッパーは複雑な問題解決やイノベーションの推進に集中できます。

このプラットフォームは、中核的なDevSecOpsプラットフォームとしてのGitLabの役割（コード管理、CI/CDパイプライン、イシュー追跡、テスト結果、セキュリティスキャンなど）を活用し、エージェントに完全なプロジェクトコンテキストを提供することで、チームの基準や実践に準拠しながら有意義な貢献を可能にします。

この包括的な8部構成のガイドでは、初めての操作から本番環境対応の自動化ワークフローまで、完全なカスタマイズを含めて解説します。

GitLab Duo Pro/EnterpriseからDuo Agent Platformへの進化

GitLab Duo Agent Platformは、Duo ProおよびEnterpriseの置き換えではなく進化版です。デベロッパーとAIの1対1のやり取りから、多対多のチームとエージェントの協働へと移行する上位セットです。

  • Duo Proは、IDEにおけるAI搭載のコード提案とチャットにより、個々のデベロッパーの生産性を向上させました。
  • Duo Enterpriseは、コーディングを超えて、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたる包括的なAI機能を提供するように拡張されました。しかし、それは依然として主にユーザーとAIアシスタントの1対1のやり取りを可能にするアプローチであり、一度に1つのユースケースに対応する主にQ&A体験でした。
  • Duo Agent Platformは、1対1のやり取りから多対多のチームとエージェントの協働へと移行し、専門のエージェントがソフトウェアライフサイクル全体にわたる日常的なタスクを自律的に処理します。

完全シリーズ

パートタイトル学習内容
1GitLab Duo Agent Platformの紹介プラットフォームアーキテクチャ、エージェントを使用する4つの方法、エージェントとフローへのアクセス、初めての操作、セッション、モデル選択
2GitLab Duo Agentic Chatを始めるWeb UIとIDEでのチャットへのアクセス、モデルの選択と切り替え、エージェントの選択、一般的なユースケース、トラブルシューティング
3エージェントを理解する：基本、カスタム、外部基本エージェント（プランナー、セキュリティ分析、データ分析）、システムプロンプトを使用したカスタムエージェントの作成、外部エージェントのセットアップ、AGENTS.mdのカスタマイズ、適切なエージェントタイプの選択
4フローを理解する：マルチエージェントワークフロー基本フローの紹介、カスタムYAMLワークフローの作成、フローの実行、マルチエージェントオーケストレーション、モニタリング
5AIカタログ：エージェントとフローの発見、作成、共有エージェントとフローの閲覧と検索、プロジェクトでのエージェントとフローの有効化、独自のエージェントとフローの作成と公開、可視性の管理
6AIワークフローの監視、管理、自動化自動化メニューの概要、詳細ログによるセッションの監視、イベント駆動型トリガーの設定、AIワークフローの管理
7Model Context Protocol統合MCPの概要、外部ツールに接続するMCPクライアントとしてのGitLab、外部AIツール向けMCPサーバーとしてのGitLab、設定例
8GitLab Duo Agent Platformのカスタマイズカスタムチャットルール、AGENTS.md設定、エージェント用システムプロンプト、エージェントツール設定、MCPセットアップ、カスタムフローYAML設定

主要コンセプトリファレンス

コアコンポーネント

コンポーネント説明主な機能
Duo Agentic Chatエージェントとの対話のための主要インターフェース• Web UIとIDEで利用可能
• モデル選択をサポート
• 会話履歴を保持
エージェント特定のタスクに対応する専門のAI協働パートナー基本エージェント： GitLabが提供（プランナーエージェント、セキュリティ分析エージェントなど）
カスタムエージェント： チームが作成
外部エージェント： ClaudeやOpenAIなどの外部AIプロバイダー
フローエージェントを組み合わせた複数ステップのワークフロー基本フロー： GitLabが提供（デベロッパーフロー、CI/CDパイプライン修復フローなど）
カスタムフロー： 作成するユーザー定義ワークフロー
AIカタログ発見、作成、共有のための中央リポジトリ• エージェントとフローを閲覧・発見
• プロジェクトに追加
• 組織全体で共有
自動化メニューAIワークフローの管理ハブセッション： フローのアクティビティログ
フロー： 複数ステップのワークフロー
エージェント： 専門のAIアシスタント
トリガー： イベントベースの自動化
Model Context Protocol（MCP）外部統合フレームワーククライアント： GitLab Duoが外部MCPサーバーに接続（Jira、Slack、AWSなど）
サーバー： GitLabが外部AIツールのMCPサーバーとして機能（Claude Desktop、Cursorなど）

必須用語集

用語定義
エージェント特定のタスクや複雑な質問への回答に対応する専門のAIアシスタント
基本エージェントGitLabが作成・保守するビルトインエージェント（例：プランナーエージェント、セキュリティ分析エージェント）- セットアップ不要で即座に利用可能
カスタムエージェントチーム固有のワークフロー向けにカスタムシステムプロンプトとツールを使用して作成するエージェント - プロジェクト/グループ設定で設定
外部エージェントClaude、OpenAI、Google Geminiなど、プラットフォームに統合された外部AIプロバイダー
フロー複雑な問題を解決するために協働する1つ以上のエージェントの組み合わせ
基本フローGitLabの事前構築ワークフロー（デベロッパーフロー、パイプライン修復フロー、Jenkins変換フロー、ソフトウェア開発フロー）- UIボタンまたはIDEからトリガー
カスタムフローチーム固有の自動化用に作成するYAML定義ワークフロー - イベントまたはメンションによってトリガー
トリガーフローを自動的に開始するイベント（例：メンション、割り当て）
セッション完全なログとパイプライン実行の詳細を含むエージェントまたはフローのアクティビティ記録
システムプロンプトエージェントの動作、専門知識、コミュニケーションスタイルを定義する指示
サービスアカウントフローまたは外部エージェントが特定の権限でGitLab操作を実行するために使用するアカウント
MCP外部統合のためのModel Context Protocol（Jira、Slack、AWSなどに接続）
AGENTS.mdユーザーまたはワークスペースレベルでエージェントの動作をカスタマイズするための業界標準ファイル
カスタムルールIDEでのGitLab Duoの動作をカスタマイズするルール
ツールエージェントがGitLabや外部システムとやり取りするために使用できる機能（例：イシュー作成、マージリクエスト、パイプライン実行、コード分析）

始める準備はできましたか？

パート1：GitLab Duo Agent Platformの紹介でプラットフォームの基礎を学んでジャーニーを開始しましょう。

