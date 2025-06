フリー版のGitLabでできる Integration Guide 〜どんどんつなげよう、GitLabの輪〜

目次

4.Backlog

本書で扱うBacklog

Backlogの利用開始

ユーザ登録

初期設定

GitLabのマニュアルの確認

GitLab側の設定

GitLabのイシュー機能を非表示

実際に使用している様子

GitLabのコミット時に「キー情報」を指定している様子

本インテグレーションのポイント

ご注意



5.Jira

本書で扱うJiraと2つのユースケース

Jiraの利用開始

ユーザ登録

初期設定

GitLabのマニュアルの確認

ユースケース1. Jira Issue Integration

GitLab側の設定

GitLabのイシュー機能を非表示

実際に使用している様子

GitLabのコミット時に「URL情報」を指定している様子

本インテグレーションJira Issueのポイント

ご注意

ユースケース2. Jira development panel Integration

Jira側の設定

実際に使用している様子



本書は、GitLabのフリー版をお使いの皆様に、無料で実現できる他社製品とのインテグレーション方法について詳しく説明したものです。

ぜひ実際に手を動かして、セットアップしてみてください。

いずれもプロジェクト単位なので、他のGitLab上のプロジェクトに影響を与えることはありません。

本書に登場する会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

なお、本書ではⓇ、TM マークを明記しておりません。

本書で前提としている各製品等のバージョンは以下となります。 GitLab.com および GitLab Community Edition/Enterprise Edition Free版 17.10

本書で扱うRedmine

Redmineとは、https://www.redmine.org/ で提供されている、無料のプロジェクト管理ツールです。非常に人気が高いOSSプロダクトです。

引用元: https://www.redmine.org/

2025/04/01時点で、最新のものは、 6.0.4となっています。

引用元: https://www.redmine.org/

Redmineのインストール

セットアップ

本書では、Dockerをつかってインストールします。

以下のファイルを作成: docker-compose.yml

version: '3.1' services: redmine: image: redmine restart: always ports: - 80:3000 environment: REDMINE_DB_MYSQL: db REDMINE_DB_PASSWORD: example REDMINE_SECRET_KEY_BASE: supersecretkey db: image: mysql:8.0 restart: always environment: MYSQL_ROOT_PASSWORD: example MYSQL_DATABASE: redmine

その後、以下のコマンドでインスタンスを起動します。

sudo docker compose up \-d

初期設定

Redmine側でプロジェクトや、イシューを作成できるよう、トラッカー等の設定をおこないます。一通りセットアップを完了します。

引用元: https://www.redmine.org/

仮に以下の内容で準備が完了したとします。

項目 設定値 URL http://my-redmine.samurai-tanuki.com/ 作成したプロジェクト sample-project-1

GitLabのマニュアルの確認

以下のURLで、GitLabとRedmineの設定方法についてのガイドが記載されています。

Redmine | GitLab Docs

GitLab側の設定

項目 設定値 プロジェクトのURL http://my-redmine.samurai-tanuki.com/projects/sample-project-1 イシューのURL http://my-redmine.samurai-tanuki.com/issues/:id 新しいイシューのURL http://my-redmine.samurai-tanuki.com/projects/sample-project-1/issues/new

(*上記では、「新しいイシューのURL」を指定していますが、本機能はもう動作しません。UI上は入力チェック機能が動作するため、なにか適当な文字列を指定すればよいです。プロジェクトのURL、イシューのURLを指定し、「テスト設定」を押下して動作を確認します)

上記の「プロジェクトのURL」は、GitLabのメニューの以下の部分に表示されます。

実際に使用している様子

Redmine側で、以下のようにイシューを作成します。

引用元: https://www.redmine.org/

引用元: https://www.redmine.org/

コミットした後、以下のようにリンクが作成されます。

上記で「Issue in Redmine」をクリックすると、以下の画面に遷移します。

引用元: https://www.redmine.org/

本インテグレーションのポイント

GitLabとRedmineのインテグレーションを実現すると、以下のような内容が実現できます。

Redmine側でイシューを作成 GitLab側でソースコード等へ修正を加え、コミット時に、Redmine側でのチケット番号を指定すると、URLとして保存される GitLabの画面で、そのチケット番号部分が「URLリンク」になっているため、クリックすればすぐにそのRedmineのチケットURLへ飛ぶことができる

ポイントとして、

GitLab側から、Redmine側へ直接「書き込み」は行わない

あくまでもリンクをつなげることで、GitLab ⇔ Redmine間で手動で行き来する手間と(別のチケットを参照しないように)操作ミスを防ぐ

の2点が価値ポイントとなります。

ご注意

本機能を有効にすると、GitLab側の「イシュー」機能が利用できなくなります。

本書で扱うBacklog

Backlogとは、株式会社ヌーラボ社から提供されている、製品です。ここでは、GitLabとのインテグレーション方法について解説します。

引用元: https://backlog.com/ja/

Backlogの利用開始

ユーザ登録

Backlogの契約がまだで、テスト的に利用したい場合は、Free版が提供されているようなので、それを利用するのものオススメです。

初期設定

Backlog側でプロジェクトの作成をおこないます。Backlogの場合、プロジェクトを作成すれば、すぐに使えるようになっています。

引用元: https://backlog.com/ja/

項目 設定値 URL https://tsukasano.backlog.com/ 作成したプロジェクト sample-project-1

GitLabのマニュアルの確認

以下のURLで、GitLabとBacklogについては、汎用的な接続インターフェースで設定します。

この設定をした場合、GitLabの既存の「イシュー」機能も「存続」します。そのため、特に併用の必要がない場合は、GitLab側の「イシュー」を非表示することをおすすめします。

Custom issue tracker | GitLab Docs

GitLab側の設定

項目 設定値 プロジェクトのURL https://tsukasano.backlog.com/projects/PAFE1 イシューのURL https://tsukasano.backlog.com/view/PAFE1-:id 新しいイシューのURL https://tsukasano.backlog.com/add/PAFE1

Backlogの場合、イシューのURLの部分に少し注意が必要です。上記では、プロジェクトIDは「PAGE1」ですが、イシューを参照したときのURLは、(イシュー番号が6の場合)「https://tsukasano.backlog.com/view/PAFE1-6」となります。そのため、分かりづらいですが、上記の「イシューのURL」のように、「:id」を含める部分については注意が必要です。不明であれば、一旦、Backlog側でイシューを開き、そのURLの構成を確認するとよいでしょう。

(* 上記では、「新しいイシューのURL」を指定していますが、本機能はもう動作しません。UI上は入力チェック機能が動作するため、なにか適当な文字列を指定すればよいです。プロジェクトのURL、イシューのURLを指定し、「テスト設定」を押下して動作を確認します)

上記の「プロジェクトのURL」は、GitLabのメニューの以下の部分に表示されます。

GitLabのイシュー機能を非表示

Backlogをメインとして使う場合、GitLabの「設定」ー「一般」ー「可視性、プロジェクトの機能、権限」より、「イシュー」をOffにします。

その後、[変更を保存]ボタンを押して、設定を反映します。

そうすると、以下のようにメニューの表示が変わります。

実際に使用している様子

Backlog側で、以下のようにイシューを作成します。 引用元: https://backlog.com/ja/

この時、上の図の矢印アイコンをクリックすると、課題名とキーが含まれた「キー情報」がクリップボードにコピーされます。

コミットした後、以下のようにリンクが作成されます。

上記で「Issue in Custom issue tracker」をクリックすると、以下の画面に遷移します。

引用元: https://backlog.com/ja/

本インテグレーションのポイント

GitLabとBacklogのインテグレーションを実現すると、以下のような内容が実現できます。

Backlog側でイシューを作成 GitLab側でソースコード等へ修正を加え、コミット時に、Backlog側でのチケット番号を指定すると、URLとして保存される(Backlog側のUIから、チケット情報をコピーするとよいでしょう) GitLabの画面で、そのチケット番号部分が「URLリンク」になっているため、クリックすればすぐにそのBacklogのチケットURLへ飛ぶことができる

ポイントとして、

GitLab側から、Backlog側へ直接「書き込み」は行わない

あくまでもリンクをつなげることで、GitLab ⇔ Backlog間で手動で行き来する手間と(別のチケットを参照しないように)操作ミスを防ぐ

の2点が価値ポイントとなります。

ご注意

本機能を有効にすると、GitLab側の「イシュー」機能は残りますので、特別な理由がない限り、GitLab側の「イシュー」機能は停止するとよいでしょう。

本書で扱うJiraと2つのユースケース

Jiraとは、アトラシアン社から提供されている、製品です。ここでは、GitLabとのインテグレーション方法について解説します。

ここで扱うユースケースは、2つあります。このJiraの場合だけ、少し特殊なのが面白いところです。

「Jira Issue」と「Jira development panel」Integrationです。

引用元: https://www.atlassian.com/software/jira

Jiraの利用開始

ユーザ登録

Jiraの契約がまだで、テスト的に利用したい場合は、Free版が提供されているようなので、それを利用するのものオススメです。

初期設定

Jira側でプロジェクトの作成をおこないます。Jiraの場合、プロジェクトを作成すれば、すぐに使えるようになっています。 引用元: https://www.atlassian.com/software/jira

項目 設定値 URL https://gitlab-tsukasa.atlassian.net/jira/software/projects/KAN/boards/1 作成したプロジェクト KAN

GitLabのマニュアルの確認

以下のURLで、GitLabとJiraについては、専用のインターフェースで設定します。Jiraの場合は他のプロダクトと比較して、よりレベルの高いインテグレーションが可能になっています。

Jira | GitLab Docs

GitLabとJiraのインテグレーションは、以下の2箇所あります。

Jira イシュー … チケット機能です

Jira デベロップメントパネル … GitLab内のブランチ情報などをJiraに連携します

それぞれ、GitLabとどう関係するのかは、以下のURLをご参考ください。

Jira | GitLab Docs

例)



(以下続く)

ユースケース1. Jira Issue Integration

以下のURLにアクセスして、Jira側でAPIトークンを取得します。

https://id.atlassian.com/manage-profile/security/api-tokens

その時のユーザは、Jiraの管理者である必要があります。このユーザをつかって、GitLab側でのコミット情報をJira側にも書き込みます。

GitLab側の設定

ここでは、Web URLをつかって、インテグレーションをおこないます。

項目 設定値 Web URL https://gitlab-tsukasa.atlassian.net

以下の部分はデフォルトでチェックされていますので、そのままにします。これにより、Jira側へコメントが自動書き込みされます。

GitLab Premium版以上を使うと、GitLabの「イシュー」画面から透過的にJiraのイシューを見ることができますが、本書はGitLabフリー版を前提としていますので、GitLabの「イシュー」機能を非表示にします。

GitLabのイシュー機能を非表示

Jiraをメインとして使う場合、GitLabの「設定」ー「一般」ー「可視性、プロジェクトの機能、権限」より、「イシュー」をOffにします。

その後、[変更を保存]ボタンを押して、設定を反映します。

そうすると、以下のようにメニューの表示が変わります。

実際に使用している様子

Jira側で、以下のようにイシューを作成します。

この時、上の図のクリップアイコンをクリックすると、このチケットへのURLがクリップボードにコピーされます。

コミットした後、以下のようにリンクが作成されます。

一方、キー番号のみを記述すると以下にになります。

上記で「Issue in Jira issue」をクリックすると、以下の画面に遷移します。

このように、コメントが記入されますので、URLよりも、キーを指定することをおすすめします。

GitLabとJira Issueのインテグレーションを実現すると、以下のような内容が実現できます。

Jira側でイシューを作成 GitLab側でソースコード等へ修正を加え、コミット時に、Jira側でのチケット番号を指定すると、URLとして保存される GitLabの画面で、そのチケット番号部分が「URLリンク」になっているため、クリックすればすぐにそのJiraのチケットURLへ飛ぶことができる さらに、そのJiraのチケットに、コミット時のコメントが記載される

ポイントとして、

GitLab側から、Jira Issue側へ直接「書き込み」を行う

チケットへのURLを貼ると、「書き込み」は行われない

これにより、GitLab ⇔ Jira間で手動で行き来する手間と(別のチケットを参照しないように)操作ミスを防ぐ

の3点が価値ポイントとなります。

ご注意

GitLab Free版を使う場合

本機能を有効にすると、GitLab側の「イシュー」機能は残りますので、特別な理由がない限り、GitLab側の「イシュー」機能は停止するとよいでしょう。

ご参考 GitLab Premium以上をご利用するとGitLabの「イシュー」から、JiraのIssueが見えるようになります。

Jira issues integration | GitLab Docs

また、GitLab Ultimateをご利用すると、GitLab側でセキュリティスキャンを行ったのち、脆弱性がみつかった際、その脆弱性をJira側へ新規のチケットとして起票する、という機能が利用可能です。

Jira issues integration | GitLab Docs

ユースケース2. Jira development panel Integration

このユースケースを使用する際、Jira側でどの「Jira」を使っているのかが重要になります。Atlassian社が提供するクラウドサービスを使っている場合、「GitLab for Jira Cloud app」(GitLab製)を使います。一方、オンプレミス版の「Jira Data Center or Jira Server」を使っている場合は、「Jira DVCS connector」(Atlassian社製)を使います。

本書では、クラウドサービスのJiraを使っている、という前提で解説します。

Jira側の設定

Jiraの画面で、「アプリ」ー「その他のアプリを探す」をクリックします。

引用元: https://www.atlassian.com/software/jira

ここで、GitLab製のこの「GitLab for Jira Cloud」Appをインストールします。

引用元: https://www.atlassian.com/software/jira

引用元: https://www.atlassian.com/software/jira

これで無事インストールが完了です。

完了すると、次のポップアップが表示されますので、「Get started」をクリックします。

引用元: https://www.atlassian.com/software/jira

すると、次の画面が表示されますので、GitLab.comを選択した状態で、認証を完了させます。

引用元: https://www.atlassian.com/software/jira

引用元: https://www.atlassian.com/software/jira

次に、このAppを有効にするGitLab側のグループを選択する画面になります。ここで、任意のグループを選択します。

引用元: https://www.atlassian.com/software/jira

ここで選択できるのは、プロジェクトではなく、グループです。

引用元: https://www.atlassian.com/software/jira

無事完了すると、次の画面になります。

引用元: https://www.atlassian.com/software/jira

実際に使用している様子

では、実際になにがどう見えるのか実践してみます。

Jira側で、なにか適当なイシューを作成するなり、見つけてみましょう。そのキーが「KAN-14」だとします。 引用元: https://www.atlassian.com/software/jira

ここで、GitLab側でなにか適当に変更して、コミットする際のダイアログボックス画面で以下のように入力します。

Jira側にもどって、該当チケットを見てみます。

赤矢印のところに、GitLab側のレポジトリ情報が連携されていることがわかります。

引用元: https://www.atlassian.com/software/jira

以下のように、コミット情報等も連携されていることがわかります。

引用元: https://www.atlassian.com/software/jira

また、「すべての開発情報を表示」をクリックすると、以下のような画面も表示されます。 引用元: https://www.atlassian.com/software/jira

参考までに、この時点でこのAppをアンインストールすると、以下のように、開発情報は表示されなくなります。 引用元: https://www.atlassian.com/software/jira

Jira側からブランチを作成することも可能です。

引用元: https://www.atlassian.com/software/jira

また、以下は他のチケットですが、一度コミット時にJiraとの紐づけを行っておくと、そのブランチに対してビルドしたり、デプロイしたりした履歴が、以下のようにJira側にも反映されます。

引用元: https://www.atlassian.com/software/jira

引用元: https://www.atlassian.com/software/jira

このように、Jiraのチケットから、「最終的にいまどこまで進んだ?」みたいな内容まで確認できるようになります。