GitLab、2026年版Gartner® Magic Quadrant™ for DevSecOps Platformsでリーダーに選出

4年連続で、GartnerはGitLabを 2026年版Gartner® Magic Quadrant™ for DevSecOps Platformsのリーダーに選出しました。この評価は、お客様がすでに体感していることを反映していると私たちは考えています。ソフトウェア開発の作業はエディターの外へと広がりを見せており、その基盤となるプラットフォームの質が、スピードを加速させるか、それとも阻害するかを左右する時代になっています。

開発者はかつてないほど速くコードを書けるようになりました。今やほとんどの開発者が複数のAIコーディングアシスタントを活用しており、1年間でコードベースが5倍に膨れ上がるお客様も見受けられます。しかし、コードが速く書けるようになっても、ソフトウェアの出荷が速くなったわけではありません。AIは1つの重要なステップを加速させた一方で、その余波をすべて下流に押し付けました。パイプラインの配線、セキュリティ検出結果の対処、デプロイメントの順序制御、コスト管理。1つのステージを解消すれば、ボトルネックは次のステージへと移るだけです。

それは本当の意味でのスピードではありません。インシデントを出荷し、脆弱性を見落とし、予算を超過するための、単に速い手段に過ぎません。今求められているのは、エージェントが生み出したものを、自信を持って世に出せるソフトウェアへと変えることです。私たちはこれを「スピードとコントロール」と呼んでいます。

今日のエンタープライズが直面している課題は、デリバリーのスピードとコントロールのバランスをいかに保つかという点です。エージェントがチームやプロジェクトをまたいで増殖する中、組織はその実行者を管理し、アクセス可能なデータや実行できるアクションを制御し、監査証跡を確保できる一元的な場所を持てていません。エージェントの拡大スピードは、それを管理するためのポリシーの整備スピードを超えています。

GitLabは、すでにエンタープライズがソフトウェアの計画・構築・セキュリティ確保・出荷を行うプラットフォームです。ソースコード管理、CI/CD、セキュリティ、デプロイメントが1つのプラットフォームに統合されており、変更が人によるものであれエージェントによるものであれ、そのクリティカルパスに組み込まれています。チームとそのコーディングエージェントが変更を加える際、GitLabは既存のコード、パイプライン、ポリシーに照らしてその変更を検証してから、本番環境に反映させます。この立ち位置こそが、GitLabをエージェント型AI時代のコントロールレイヤーたらしめています。

エンタープライズが大規模な出荷において信頼するプラットフォーム

エージェント型AIの価値は、その基盤となるプラットフォームの品質に依存しています。そして、お客様がすでに構築基盤として選んでいるのが、このプラットフォームです。 Ericssonは、数十億の加入者を支える通信事業者へのサービス提供を維持しながら、デプロイ時間を半減させました。 Southwestは、24時間365日の航空機運航を支えるミッションクリティカルなソフトウェアを動かしており、そこではリライアビリティは交渉の余地のない要件です。 Barclays PLCをはじめとする厳しい規制下にある企業は、スピードと監視を両立させることが求められるセキュリティ・コンプライアンス要件のもとでデリバリーを実現しています。

同様のことは、GitLabを利用するあらゆるお客様に当てはまります。マルチテナントSaaS、シングルテナントSaaS（GitLab Dedicated）、Self-Managedのどのデプロイメント形態においても、同一のプラットフォーム、ガバナンス、エージェント型AI機能を提供しています。エアギャップ環境でセルフホストモデルを使用するエージェントにも対応しており、デプロイメント制御を犠牲にすることはありません。最も厳格な規制要件を持つ組織でも、デプロイメントの統制を維持しながら、すべてのAI機能を活用できます。GartnerはSaaSとオンプレミスのオプション間のパリティ（AI機能を含む）を強みとして評価しています。また、包括的であることは閉鎖的であることを意味しません。チームはすでに使用しているツールやAIサービスでプラットフォームを拡張しながら、すべてを1つのガバナンス境界内に保つことができます。

エンタープライズグレードの稼働率を実現するエンジニアリング

ライフサイクル全体にわたるエージェント型ワークをオーケストレーションすることは、チームが依存する際にプラットフォームが安定して利用可能であって初めて意味を持ちます。Gartnerは、GitLabがSLAを強化し、競合他社と同等以上の水準を達成したと指摘しています。GitLab.comおよびGitLab DedicatedのUltimateのお客様に対して、月間99.9%の可用性コミットメントを保証しており、サービスクレジットによる裏付けも提供しています。月間可用性がこの水準を下回った場合、対象のお客様は将来の請求書へのクレジットを申請できます。自社の責任をお客様が実際に体験する信頼性に結びつけることで、このコミットメントは実質的なものとなっています。

スピードとコントロールの標準化

先週開催した GitLab Transcendでは、コントロールレイヤーをさらに強化する5つの新機能を発表しました。

マシンスケールに対応した次世代ソースコード管理。私たちのテストでは、最大50倍高速に動作し、ネットワーク転送データ量を最大1,000分の1に削減します。 GitLab Orbit — コード、作業アイテム、パイプライン、デプロイメント、本番シグナルにまたがるコンテキストグラフ。Orbitに対してClaude Codeを使用すると、同じタスクを同じモデルで実行した場合、最大11倍高速化され、トークン消費量は最大4.5分の1、ハルシネーションは最大45分の1に削減されます。 エージェントのセキュリティとガバナンスのためのエージェント — 拡大するセキュリティおよびコンプライアンスのギャップに対応するためのものです。 開発者とエージェント間のタスク調整 — 新しいエージェントトリガーにより、チームは誰かが各ステップを管理することなく、作業の引き渡しを自動化できます。 GitLab Flex — 契約を変更せずに、製品と機能に対するGitLabの支出を柔軟に調整できます。

これにより、CIOは明確な立ち位置を持てるようになります。1つのプラットフォーム、1つのコンテキストグラフ、そしてチームとエージェントが共にソフトウェアを構築する1つのガバナンス境界。

これこそが、Gartnerの評価が示していることだと私たちは考えています。GitLabは175か月以上連続して毎月新機能をお客様に届けるという急速なイノベーションのペースを維持しています。発表内容の全容を確認し、セッションをオンデマンドで視聴するには、 最新情報ページをご覧ください。

出典：Gartner、Magic Quadrant for DevSecOps Platforms、Keith Mann、Thomas Murphy、Bill Holz、2026年6月15日

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このグラフィックはGartner Inc.がより大きなレポートの一部として公開したものであり、文書全体の文脈で評価される必要があります。Gartnerの文書はGitLabにリクエストすることで入手できます。