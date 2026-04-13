GitLabは、2026年版Omdia Universe for AI-assisted Software Development、IDE-based Toolsにおいてリーダーとして選出されました。独立系アナリスト企業による評価対象となった19ベンダーの中で、GitLabはソリューション幅（100%）、戦略と革新（88%）、コア機能（82%）の3つのカテゴリでベストインクラスのスコアを獲得。拡張機能とベンダー実行力でもトップ評価を獲得しました。

今年の評価には特筆すべき点があります。Omdiaは評価基準を拡大し、AI開発ツールがソフトウェアライフサイクル全体の対応力に基づいてスコアリングされるようになりました。コーディングのみの評価ではなく、ソフトウェアライフサイクル全体を対象とした初めての試みです。この変化はAI進化の方向性を反映しており、上位ベンダーの顔ぶれにも影響をもたらしました。

出典：Omdia、Universe: AI-assisted Software Development, Part 1: IDE-based Tools, 2026

Omdia Universeについて

Omdia Universeは、ソリューション機能と戦略・実行力の2軸でベンダーをプロットし、3つの階層を設けています。Leaders（両軸で最上位、すべてのショートリストへの掲載を推奨）、Challengers（機能範囲が限定的または成熟度の途上にあるベンダー）、Prospects（初期段階または隣接領域のベンダー）の3階層です。

今年の評価における変化

Omdiaの評価基準拡大は、実務者がすでに実感していることを反映しています。AIコーディングツールは開発者のアウトプットを大幅に向上させており、以前は数週間を要していたアプリケーションも、今やその何分の一かの時間でプロトタイプを作れます。ただし、コーディング段階の加速が、そのままデリバリー全体の高速化に直結するわけではありません。レビューのバックログは蓄積し、セキュリティの指摘事項は積み上がり、デプロイには連携を前提に設計されていないツールを使う複数チーム間の調整が依然として必要です。

Omdiaはこのダイナミクスを直接的に捉えました。テスト、セキュリティ、デプロイ、オーケストレーションを担えるツールが先頭に立っている——コード生成だけではありません。この知見が評価基準の拡大を後押しし、LeaderとChallengerを分ける決め手となりました。

今年のレポートにおけるもう一つの大きな変化は、Omdiaのエージェント型AIに対する扱いです。2026年版の評価では、エージェント型AIの機能が将来的な考慮事項ではなく、現在の評価軸として位置づけられました。これには、プラットフォームが複数タスクを自律的に調整できるか、専門化されたエージェント間のハンドオフをオーケストレーションできるか、そしてエージェント導入のさまざまな段階にあるチームをサポートできるかどうかが含まれます。

GitLabのスコア

GitLabは3つのカテゴリでベストインクラスのスコアを獲得しました。

ソリューション幅：100%。 計画・要件定義からデプロイ・イシュー管理まで、単一プラットフォームでSDLC全体をカバー。ほとんどのAIコーディングツールが対応していないライフサイクルフェーズも含まれています。たとえば、 Planner Agentや Security Analyst Agentといったプリビルドエージェントは、AIによる支援をスプリント計画、脆弱性のトリアージ、修正ガイダンスにまで拡張します——デリバリーが実際に滞るライフサイクルの部分です。

戦略と革新：88%。 エンドツーエンドのオーケストレーション、プライベートデータをトレーニングに使用しないプライバシーファーストなアーキテクチャ、そしてAnthropicやGoogle、AWSとのパートナーシップを通じたマルチモデルサポートによる差別化。ワークロードやデータ要件に適したモデルを選択できます。エージェントがイシュー、マージリクエスト、パイプライン、セキュリティの検出結果をまたいでコンテキストを失わずに連携するという統合コンテキストへのアプローチは、Omdiaがこのカテゴリで評価したアーキテクチャ上の革新の一例です。

コア機能：82%。 このスコアは、エンジニアリングチームが最も多くの時間を費やすライフサイクルの領域における深いカバレッジを反映しています。コードはIDEとコードベースからのリアルタイムコンテキストを活用して生成され、ユニット・インテグレーション・セキュリティの各次元でテストされ、優先度付けが組み込まれた状態でレビューされます。DevOpsオートメーションはCI/CD、GitOps、パイプライン障害の 根本原因分析に対応。 AI Impact Dashboardは、サイクルタイム、デプロイ頻度、AIが生産性向上に実際に貢献している箇所を可視化します。

GitLabはさらに、拡張機能（80%）とベンダー実行力（88%）でもトップ評価を獲得しました。

人間の開発者とAIエージェントの変化する役割

Omdiaレポートで特に注目すべき知見の一つは、これらのツールと並走するソフトウェア開発者の役割の変容です。開発チームは、AIエンジニアとそのAIエージェントが混在する形へと変化しつつあり、エンジニアはエージェント型AIを監督・指示する立場になっています。AIコーディングがコードの大部分を生成するようになるにつれ、人間の役割は技術要件の確実な充足、品質の監督、適切なガードレールの設計、自律型プロダクションパイプラインの構築、そしてソフトウェアライフサイクル全体におけるビジネス目標とエージェント型AIの活用の橋渡しへとシフトしています。

この変化は、組織がAI投資を評価する方法にも影響を及ぼします。コード生成を自動化しても、レビュー・テスト・デプロイを手動で行っているチームは、ソフトウェアイノベーションを真に加速させているとは言えません。コーディングの高速化による生産性向上は、ライフサイクルの残りの部分が追いついてこそ複利的に拡大します。追いつけない場合、ボトルネックは単に下流へと移動するだけです。

エンタープライズ対応を前提条件として

今年の評価でOmdiaが設定した構造において注目すべき点があります。エンタープライズ向けのコントロールとガードレールは、もはや加点要素ではありません。コンプライアンス認証、デプロイの柔軟性、プライバシーアーキテクチャは、Leaderクラスのプラットフォームの差別化要因ではなく、ベースラインの要件として登場しました。規制業種の組織やデータ主権要件を持つ組織は、これらの要素を参入基準として重視するようになっています。

GitLabのこれらの次元における姿勢は、市場における独自の差別化を明確に示しています。SOC 2およびISO 27001認定プラットフォーム、エージェント型AI機能においてプライベートな顧客データをトレーニングに使用しない プライバシーファーストな設計、クラウドおよびオンプレミス（エアギャップ環境を含む）にわたるSelf-Managed型デプロイのサポート、セルフホスト型AIモデルのサポート。さらに、GitLab DedicatedによるシングルテナントのSaaSアプリケーションとしての利用形態、GitLab Dedicated for Governmentを通じたFedRAMP Moderate認可により、デプロイ柔軟性におけるリーダーシップをさらに強固なものにしています。

Omdiaレポートはこれらを単なる機能リストとしてではなく、コンプライアンスの要求水準が最も高い組織——金融サービス、政府、医療、その他データの所在や监査可能性で妥協できない規制業種——に対するプラットフォームの対応力を示す証拠として評価しました。

ソフトウェア開発の成熟度をベンチマーク

AI開発戦略の現状を評価しているチームにとって、Omdiaの推奨は明確です。GitLabはリストの最上位に位置します。

今、多くのエンジニアリングリーダーにとって本質的な問いは、どのAIツールが最高のコードを生成するかではありません。生成されたコードを、最高水準の品質・セキュリティ・パフォーマンスでプロダクションに投入できるかどうかです。そのコードは、責任を持つソフトウェアチームによって理解・管理・維持されなければなりません。GitLabによって、コーディングの速度はイノベーションの速度へと変わります。

ソフトウェア開発のベストプラクティスと進化における組織の成熟度をベンチマークしたい場合は、 AIモダナイゼーション、 DevOpsモダナイゼーション、 セキュリティモダナイゼーションの各アセスメントでパーソナライズされたスコアと具体的な次のステップを確認できます。

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