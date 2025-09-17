『2025年Gartner® Magic Quadrant™ for AI Code Assistants』で、GitLabが再びリーダーの1社として評価されました。この評価は、私たちのAI戦略の重要な柱が認められたと認識させるものと考えています。インテリジェントなコード支援から始まり、チーム全体がソフトウェアを計画・構築・保護・デプロイする方法を変革する包括的なAIへと進化させていく戦略です。

AI機能からインテリジェントな協働へ

今回のGartnerによる評価では、GitLab Duoの生成AIコード支援機能に重点が置かれたと考えております。GitLab DuoはGitLab DevSecOpsプラットフォームへのAI搭載機能として始まりましたが、現在のGitLab DevSecOpsプラットフォームにネイティブに構築されたエージェント型AIへの発展の基盤を築きました。

GitLab Duo Agent Platformより、デベロッパーはソフトウェアライフサイクル全体にわたってタスクを自動化する複数のAIエージェントと連携できます。エージェントは相互に、そして人間と協力し、GitLabのナレッジグラフを活用してプロジェクト全体の文脈を把握して行動します。これにより、チームは可視性とコントロールを維持しながら、より迅速に作業を進められます。

専門エージェント が、コード生成、セキュリティ分析、調査などのタスクを並行して処理します。

ナレッジグラフ により、エージェントはコード、イシュー、パイプライン、コンプライアンスデータ全体にわたる統合された記録システムに接続されます。

人間とエージェントの協働 は、自然言語チャットとカスタマイズ可能なワークフローにより実現され、レビューと監視が組み込まれています。

外部ツールやシステムとの相互運用性は、Model Context Protocol（MCP）とエージェント間フレームワークを通じてサポートされます。

エージェント型AIが人間の指導の下で定型的な作業を処理することで、チームはより迅速に作業を進め、より価値の高いタスクに集中し、プロジェクトの安全性とコンプライアンスを維持できます。

GitLab Duo Agent Platformは、セキュリティとコンプライアンスを最優先に設計されています。エージェントはGitLabの信頼されるDevSecOps環境内で動作し、すべてのアクションは変更が行われる前に可視化・レビュー可能です。セキュアな統合により認証情報と機密データが安全に処理され、オープンスタンダードを通じた相互運用性により、組織をリスクにさらさずにエージェントを外部ツールに接続できます。

このプラットフォームを使えば、ガバナンスを損なうことなくAIで生産性を高められるため、チームは安心して導入できます。その仕組みは以下の通りです：

デベロッパー は、複雑で影響力の大きい作業に集中し続けながら、定型的なタスクをエージェント型AIに委ねることで、より迅速な結果だけでなく、既存のワークフローを通じて提供される詳細な文脈を得られます。

エンジニアリングリーダー は、設定された範囲内でエージェント型AIが安全に動作する中で、ライフサイクル全体にわたって作業の進捗を可視性できます。これにより、チームは重要なタスクに注力できるようになり、エージェント型AIが提供するコンテクストに応じたワークフローのガンダンスによって、オンボーディングを簡素化できます。

IT組織は、コーディングとセキュリティポリシーを適用しながら、AIモデルを柔軟に選択し、セキュアな相互運用性を確保するガバナンス機能を活用して、エージェント型AIの活動を制御できます。重要なのは、すべてのプロセスに人間の判断が介在するということです。

AI機能の新境地を切り開く

GitLabは、Duoから始まったビジョンを継続的に発展させ、新しいエージェント型AI機能、高度なワークフロー、さらなるオーケストレーション機能でGitLab Duo Agent Platformを拡張し続けます。このイノベーションへの取り組みにより、お客様が知り、信頼するプラットフォーム上でチームの生産性を最大化できます。AI機能をDevSecOpsに統合し続ける、GitLabのロードマップの最新情報に今後もご注目ください。

出典: Gartner, Magic Quadrant for AI Code Assistants, Philip Walsh, Haritha Khandabattu, Matt Brasier, Keith Holloway, Arun Batchu, 15 September 2025

