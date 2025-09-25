Blog製品『2025年Gartner® Magic Quadrant™ for DevOps Platforms』でGitLabが3年連続でリーダーの1社として評価されました

公開：2025年9月25日

7分で読めます

『2025年Gartner® Magic Quadrant™ for DevOps Platforms』でGitLabが3年連続でリーダーの1社として評価されました

この評価は、GitLabが150か月以上にわたり毎月欠かさず新しいソリューションをお客様に提供し、急速なノベーションを継続してきたことが評価されたものと考えています。

Manav KhuranaManav Khurana

product

news

DevOps platform

『2025年Gartner® Magic Quadrant™ for DevOps Platforms』で、GitLabが3年連続でリーダーの1社として評価されました。この評価は、実行能力とビジョンの完全性に基づくものです。

この評価は、ソフトウェア開発にとって重要な転換期において、当社の包括的なプラットフォーム戦略が認められた証であると認識させるものと考えています。組織は、セキュリティ、コンプライアンス、運用の卓越性を維持しながら、AI機能の導入を急速に進めています。成功するには、チームの協働と価値提供の方法を変革する統合プラットフォームアプローチが不可欠です。

お客様がアジャイルソフトウェアの提供、クラウドネイティブアプリケーションの構築、エンジニアリングプラットフォームの開発のいずれに取り組んでいても、GitLabはお客様がAIエージェントと連携して、安全で信頼性の高いソフトウェアをより迅速に提供できるよう支援します。

『2025 Gartner® Magic Quadrant™ for DevOps Platforms』

詳しくはレポートをダウンロードしてご覧ください

より迅速な価値実現

私たちのミッションは、世界を動かすソフトウェアの開発に誰もが貢献し、共創できるようにすることです。私たちのイノベーション戦略の急速なペースは、まだ道半ばであることを示しています。150か月以上にわたり毎月新しいソリューションをお客様に提供し続けておりますが、この伝統は今後も続きます。

業界をリードする立場として、お客様がこれらの新機能をビジネス価値に変換できるよう、引き続き支援に注力して行きます。

テクノロジーエコシステム全体でAI機能によるイノベーションが加速している現在、統合プラットフォームアプローチでお客様の最も困難なエンジニアリング課題に取り組むことが、これまで以上に重要になっていると確信しています。このアプローチにより、組織はインテグレーションの負荷を軽減し、セキュリティギャップを解消し、既存のソフトウェアデリバリーワークフローを中断することなくイノベーションを導入できます。

以下に例をご紹介します：

  • エージェント型AIでリリースを加速： 分散化されたツールチェーンは、コードレビューやテストを遅らせます。GitLab Duoのエージェントとフローは、プラットフォーム全体のコンテキストでコードレビュー、テスト生成、脆弱性トリアージなどのタスクを自動化し、チームのサイクルタイムを短縮し、品質向上を支援します。
  • 最初からセキュアに構築： 多くの組織はセキュリティを後回しにし、コストのかかる手戻りやコンプライアンスギャップを招いています。GitLabは、スキャン、ポリシー適用、コンプライアンスチェックを日常のワークフローに組み込み、デベロッパーの作業を遅らせることなく、早期にリスクを発見します。
  • 柔軟なデプロイ： 厳格な規制や運用上の制約があるチームには、マルチテナントSaaS以外のデプロイオプションが必要です。GitLabは、SaaS、Self-Managed、オフライン環境、FedRAMP Moderate認定環境をサポートし、競合他社では実現できない領域でもお客様が管理を維持できるようにします。
  • 一貫したイノベーションの提供： ツールの分散化により、新機能の導入はリスクが高く、破壊的になります。GitLabの月次リリースでは、GitLab Duo Agent Platform、拡張されたAIガバナンス、クラウド統合などの新機能を提供し、チームはツールの入れ替えをせずに導入できます。

最も重要なお客様のユースケース

GitLabは以下のイノベーション領域をサポートします：

この汎用性は実際の顧客価値につながっています。NatWestのエンジニアリングプラットフォームリードであるBal Kang氏は次のように説明しています：

「コード、テスト、CI/CD、ソフトウェア開発ライフサイクル全体の記録システムにGitLab DuoのAIエージェントが組み込まれることで、生産性、ベロシティ、効率性が向上しました。AIエージェントは意図を理解し、問題を分解し、アクションを実行します。まさにチームにとっての真の協働者となっています。」

統合プラットフォームへの転換は、組織がソフトウェア開発にアプローチする方法の根本的な変化を表しています。これが、最近Gartner®が私たちを『2025年Magic Quadrant™ for AI Code Assistants』でもリーダーの1社として評価した理由だと考えています。

企業がデベロッパーの生産性を安全に最大化し、イノベーションを加速させようとする中、包括的なプラットフォームアプローチの必要性は、かつてないほど緊急になっています。

詳しくはレポートをダウンロードしてご覧ください

GARTNERは、Gartner, Inc.および/または米国とその他の国におけるその関連会社の商標およびサービスマークであり、MAGIC QUADRANTは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、本書では許可を得て使用しています。All rights reserved.

この図表は、Gartner Inc.がリサーチの一部として公開したものであり、文書全体のコンテクストにおいて評価されるべきものです。オリジナルのGartnerドキュメントは、リクエストによりGitLab からご提供することが可能です。

Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。

出典: Gartner, Magic Quadrant for DevOps Platforms, Keith Mann, Thomas Murphy, Bill Holz, George Spafford, September 22, 2025

ご意見をお寄せください

このブログ記事を楽しんでいただけましたか？ご質問やフィードバックがあればお知らせください。GitLabコミュニティフォーラムで新しいトピックを作成してあなたの声を届けましょう。
Share your feedback

フォーチュン100企業の50%以上がGitLabを信頼

より優れたソフトウェアをより速く提供

インテリジェントなDevSecOpsプラットフォームで

チームの可能性を広げましょう。

無料トライアルを開始 お問い合わせ