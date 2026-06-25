GitLab OrbitがGoogle Antigravityに対応：エージェントにソフトウェアライフサイクルの文脈を

Google Antigravityで開発をしているデベロッパーは、ライフサイクルコンテキストグラフである GitLab Orbitを Antigravity MCPストアから直接インストールし、GitLabインスタンス全体のプロジェクト、パイプライン、マージリクエスト、脆弱性、ソースコードへの構造化されたアクセスをエージェントに提供できるようになりました。

Orbit統合は、Googleクラウドエコシステムにすでに存在するGitLab専用インテグレーション群への新たな追加であり、GitLabのコンテキストレイヤーをGoogleのエージェントファースト開発プラットフォームへと取り込みます。

Antigravity内でソフトウェアライフサイクルをクエリする

GitLab Orbitがない状態では、Antigravityエージェントはファイルを参照したりターミナルを操作したりすることはできますが、システム全体の把握はできません。変更対象のコードにどのサービスが依存しているか、類似の脆弱性が他の場所でフラグ付けされているかどうか、過去に誰が同様の変更をレビューしたか、といった情報はDevSecOpsプラットフォームの中にあります。これまでは、コーディングエージェントにそのコンテキストを渡すには、カスタムスクリプトを使うか、ツール間でコピー&ペーストするしかありませんでした。

GitLab OrbitはGitLabインスタンスをインデックス化し、グループ、プロジェクト、ユーザー、作業アイテム、マージリクエスト、パイプライン、脆弱性、ソースコード間の関係性からナレッジグラフを構築します。このグラフは2つの MCPツールを通じて公開されます。 query_graph は構造化クエリを実行し、 get_graph_schema は利用可能なノードタイプ、プロパティ、リレーションシップを返します。

この統合によって、Antigravityエージェントはより精度の高い回答を返せるようになり、このコンテキストレイヤーを活用してソフトウェアライフサイクルに関する複雑な質問に答えられます。

このモジュールに依存しているプロジェクトはどれか。この変更によってそれらは壊れるか？

このプロジェクトで未解決の脆弱性が見つかっているか？

過去のレビュー履歴とファイルオーナーシップを踏まえると、このマージリクエストのレビュアーは誰が適切か？

このグループで最もパイプライン障害が多いプロジェクトはどれか？

エージェントはGitLab OrbitのJSON DSLでクエリを組み立て、型付きの結果を取得します。ブラウザのタブを切り替えてコーディングプラットフォームにコンテキストを貼り付ける必要はありません。

初期の社内テストでは、GitLab Orbitでグラウンディングされたエージェントが最大11倍高速に応答し、使用トークンを最大4.5分の1に削減し、幻覚を最大45分の1に抑えたことが確認されています。

主要なユーザージャーニー

GitLab OrbitとAntigravityの組み合わせにより、2つのサービスの相互運用性によっていくつかの主要なユーザージャーニーが強化されます。

影響範囲分析

共有認証ライブラリのリファクタリング前に、エンジニアがGitLab Orbitに接続されたAntigravityエージェントに質問します。このモジュールに依存しているものは何か？それらのファイルに関わっているオープン中のマージリクエストはどれか？オーナーは誰か？エージェントはナレッジグラフを照会して、3つすべてをまとめて返します。インポートしているコンポーネント、それらのファイルに対して進行中のすべてのマージリクエスト、そしてそのオーナーです。エンジニアは、1行も変更する前に、リファクタリングが進行中のどの作業と衝突するか、誰を巻き込む必要があるかを把握できます。Orbitがない場合、同じエージェントには開いているファイルとターミナルしか見えず、GitLab上のインポートコンポーネント、マージリクエスト、オーナーをクエリする手段がありません。

オンボーディングとコードベースの探索

不慣れなサービスに戻ってきたデベロッパーが、その依存関係、エントリーポイントファイル、今週オープンされたマージリクエストを尋ねます。エージェントはナレッジグラフに対してクエリを実行し、ウォークスルーアーティファクトを生成します。これはチャットで流れてしまう回答ではなく、デベロッパーが手元に置いておけるスキャン可能なマップです。Orbitは変更から数分以内に再インデックスを行うため、マップはオンボーディングで頼りがちになる古いWikiではなく、現在のサービスの状態を反映しています。

画像生成を組み合わせた依存関係マッピング

テックリードがGitLab Orbitにグループのサービス依存関係構造をクエリし、エージェントに Nano Banana Proでアーキテクチャ図として描画させます。ノードとエッジは、すでに古くなっている図ではなく、ライブグラフから生成されます。オープンなセキュリティ上の問題を抱えるサービスのみなど、より絞り込んだ表示が必要な場合は、再クエリして図を再生成できます。すべてのクエリはテックリードがアクセス権を持つものにフィルタリングされているため、図はそのまま共有しても安全です。テキストのみのエージェントでは、グラフクエリを図に変換することも、最新状態を維持することもできません。GitLabはソフトウェアアーキテクチャマップとして同様の機能をネイティブで構築中ですが、Antigravityではすでに利用可能です。

MCPストアから数クリックでインストール

Antigravityの MCPストアは、設定内に組み込まれた統合ハブです。 Model Context Protocolを使用して、標準化された方法でエージェントを外部ツールやサービスに接続します。

設定からMCPストアパネルを開きます。カスタマイズタブ内でMCPセクションを見つけます。「Add MCP」をクリックしてGitLab Orbitを追加し、画面の指示に従いGitLabで認証します。インストールが完了すると、Orbitのツールはエージェントで自動的に利用可能になります。設定ファイルやターミナルのセットアップは不要です。

GitLab Duo Agent Platformに動力を供給する同じコンテキストの上に構築

GitLab Orbitは、 Duo Agent Platformにコンテキストを提供するのと同じエンジンです。大規模なGitLabインスタンスを管理するプラットフォームエンジニアリングチームにとって、Antigravity内で動作するエージェントはGitLab内で動作するエージェントと同じ統制されたナレッジグラフを参照するため、別途コンテキストパイプラインを構成・管理する必要がありません。

OrbitはデフォルトブランチのコードをRuby、Java、Kotlin、Python、TypeScript、JavaScript、Rust、C#でインデックス化し、変更から数分以内に再インデックスを実行します。MCP経由のクエリは GitLabクレジットを消費しますが、 get_graph_schema の呼び出しは無料です。

はじめに

GitLab OrbitはGitLab.comの GitLab PremiumおよびUltimateティアでご利用いただけます。試すには、 トップレベルグループでOrbitを有効化してから、Antigravity MCPストアからGitLab Orbit統合をインストールしてください。