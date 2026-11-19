新しいイシューのトリアージやインシデントの調査など、定期的に手を入れる必要のある業務は、どのエンジニアリングチームにもあります。GitLabの グローバルDevSecOpsレポートによると、AIツールを使うDevSecOps担当者のうち43%が、最も効率化につながったのは繰り返し作業の自動化だと回答しました。とはいえエージェントを動かすには、これまで人がワークフローを開始するか、イベントによるトリガーが発生する必要がありました。しかも何がなぜ実行されたのかという記録がなければ、作業の経緯をたどる手立てもありません。

GitLab 19.6でベータ版として提供されるスケジュール自動化を使えば、GitLab Duo Agent Platformのフローが、チームの決めたスケジュールで定期業務を処理し、実行履歴を残します。スケジュール自動化は、チームが定めた統制の範囲内でエージェントとフローが自律的に働く 統制されたソフトウェアファクトリーを支える構成要素の一つです。

定期業務をスケジュールに乗せる

自動化された作業の開始を人やイベントに頼ると、効率化の効果は限定的になり、実行のタイミングも読めません。担当者が不在なら作業は止まり、イベントが起きなければ着手されないままです。スケジュール自動化は、こうした定期業務に安定したリズムをもたらします。

GitLab Duo Agent Platformでは、マージリクエストやコメントでのメンションといった操作をきっかけに動く イベントベースの自動化をすでに利用できます。一方スケジュール自動化なら、イベントがなくても繰り返しのスケジュールで作業が始まります。タスクを平易な言葉で記述し、実行間隔を一度設定するだけで、あとは指定した時刻に自動実行。実行回数や成功率もチームで確認できる仕組みです。

毎日新しいイシューをトリアージしてバックログを整理する。1時間ごとにCIの健全性に関するインシデントを確認し、根本原因の候補をコメントするフローを組む。後者であれば、誰かがイシューを開く前に調査が始まっている状態をつくれます。

スケジュールは15分ごとから月1回まで設定でき、時刻とタイムゾーンもグループの事情に合わせて選べます。GitLabの自動化はチーム全体が頼る業務を動かすものであるため、各自動化はプロジェクトレベルで実行されます。

タスクの記述から初回実行の確認まで、スケジュール設定の流れを動画でご覧ください。

すべての実行に統制と透明性を

エージェントがコードまわりの作業をより多く担うようになると、どのエージェントが、どの権限で、何をしたのかをチームが把握する必要が出てきます。検証可能なIDと変更の記録がなければ、変更の主体も実行の理由も説明できず、レビューや監査のたびに経緯の再構成からやり直し。エージェントやフローの実績が見えない状態では、エージェント型の作業を広げていくのは困難です。

スケジュール自動化は、自動で動くものを信頼するために必要な統制機能を備えています。各自動化が動くのは、権限を絞った専用のサービスアカウント。そのため監査イベント上で、エージェントの作業と人の作業を見分けられます。監査イベントには自動化自体の変更も記録されるため、何が実行され、どうなり、誰が変更したのかまで追えます。

刷新された「自動化」ページ（旧「トリガー」）では、スケジュールベースとイベントベースの自動化が一か所にまとまります。表示されるのは、それぞれの実行数、成功率、セッションの詳細。何が実行されて何が起きたのかを、その場で把握できます。実行が失敗した場合はその理由も示され、セッションを開けばエージェントの挙動を正確に確認できます。

統制されたソフトウェアファクトリーの土台

統制されたソフトウェアファクトリーとは、組織自身のポリシーと基準のもとでアイデアから本番環境までソフトウェアを進める、一体化した仕組みを指します。すべての変更がどのような経緯で到達したのかを記録するエビデンスチェーンも備えています。

スケジュール自動化は、ファクトリーへ定期的に作業を投入することで、この土台に欠かせない要素を加えます。たとえば、週次の脆弱性スキャンがファクトリー側で対応すべき作業アイテムを作成する、といった使い方。すべての自動化は権限を絞った専用のサービスアカウントで動くため、その操作は常に識別しやすい状態に保たれます。

適切な業務をスケジュール化すれば、ファクトリーは動き続け、チームの時間が浮き、信頼できる記録が残ります。まずは次のような自動化から始めてみてください。

CIヘルスの調査 - 未解決のインシデントを1時間ごとに確認し、根本原因の候補をコメントします。誰かがイシューを開く前に調査が始まっています。

イシューのトリアージ - 朝に新しいイシューを確認し、バグか機能かを判断してラベルを付与します。バックログが整理された状態を保てます。

停滞作業のレポート - 直近30日間動きのない未解決イシューを一覧化し、週次で新しいイシューにまとめます。止まっている作業を見直すきっかけになります。

重複の検出 - 新しいイシューを毎日確認し、同じ要望と思われる未解決イシューをコメントします。二重にトリアージされる前に重複を結び付けられます。

週次ダイジェスト - その週にクローズ・マージされた内容を金曜にまとめ、エンジニアリング以外の人にも伝わる平易な言葉で新しいイシューに投稿します。マージリクエストのタイトルを追わなくても、ステークホルダーは提供内容を把握できます。

今すぐスケジュール自動化を試す

スケジュール自動化は、GitLab 19.6でベータ版として提供中です。GitLab Duo Agent Platformの他のフローと同様に、スケジュール自動化も GitLabクレジットを消費します。お試しになる場合は、 実験的機能とベータ機能を有効化したうえで、上記の例のようにチームが繰り返している業務を一つ選び、スケジュールに乗せてみてください。

GitLab Duo Agent Platformをまだお使いでない方は、 無料トライアルをご利用ください。すでにPremiumまたはUltimateをご契約中であれば、 Duo Agent Platformを有効化し、 サブスクリプションに含まれるGitLabクレジットをご活用いただけます。