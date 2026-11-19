ソフトウェアの多くは、会話から始まります。顧客が新しい機能を要望し、プロダクトマネージャーがロードマップと照らし合わせ、エンジニアが実現可能性を確認し、セキュリティ担当者が影響範囲を問う。

そして誰かが、その会話を実際の作業に変換しなければなりません。スレッドを読み返し、決まったことをイシューに書き起こし、返信の奥に埋もれた重要な情報を見落としていないかと気をもむ。会話のスピードは速く、遅れが生じるのはチーム間とツール間の引き継ぎです。

この引き継ぎこそ、AIエージェントが最も得意とする領域です。多数の参加者による長い議論を読み解き、構造化された作業へと変換します。人は議論に集中し、成果物はエージェントが形にする。そうした役割分担が可能になります。

GitLab for Slackにエージェント機能が加わり、GitLab 19.6でGitLab.comユーザー向けに一般提供（GA）を開始しました。GitLab Self-ManagedとGitLab Dedicatedへの対応は、今後のリリースで提供予定です。チームのチャンネルのスレッドで@GitLabにメンションすると、エージェントが会話を読み取り、既存の資産を探し、決定事項を追跡可能な作業に変換し、本番環境まで届けるエージェントフローを起動します。作業はSlackで始まり、ガバナンスと追跡が効いた状態でGitLabに着地し、デリバリーまでつながります。

Slackで作業アイテムを作成

「チームは毎日Slackで意思決定を行っています。優れたエージェントとは、その文脈を踏まえて行動できるエージェントです。GitLab for Slackを使えば、エージェントが会話を読み取り、GitLab上でソフトウェアライフサイクル全体にわたる操作を実行し、その結果をスレッドに返します。ちょっとした議論から、計画・レビュー・リリースまでを、ツールを切り替えることなく進められます」 – Slack バイスプレジデント プロダクトマネジメント Katie Steigman氏

GitLab for Slackは、チームが仕事について話し合う場と、ソフトウェアを出荷するプラットフォームをつなぎます。Slackでの会話そのものがエージェントへの入力となるため、スレッドから最初のコミットまでの間で決定事項が失われることはありません。

エージェントが参照する範囲は、スレッドの中だけにとどまりません。@GitLabにメンションすると、メンションされたチャンネル内のメッセージも読み取れるため、1つのメッセージへの返信だけでなく、議論全体を踏まえた回答が返ってきます。まず状況を把握したいときは、「@GitLab、#channelを要約して」のように依頼することも可能です。

情報の流れは双方向です。何が作られ、何が追跡され、マージリクエストがマージ可能な状態かといったGitLab側のコンテキストも、会話の中に現れます。会話はイシューやマージリクエスト、実行中のエージェントフローへと姿を変え、その結果がスレッドに投稿されます。

会話から本番環境までGitLabで進める

GitLab.comですでにGitLab for Slackアプリをご利用中のチームは、再インストールするだけでこれらのエージェント機能を追加できます。新しく覚えることはありません。@GitLabにメンションするだけです。

チャンネルで議論し、DMで下書きする。GitLab for Slackは、そのどちらでも機能します。

パブリックチャンネルとプライベートチャンネル : エージェントをチームの議論に招き入れ、決定事項を全員が見える形で追跡可能な作業に変換します。

: エージェントをチームの議論に招き入れ、決定事項を全員が見える形で追跡可能な作業に変換します。 自分とのDM: 質問をしたり、マージリクエストの状況を確認したり、チームに共有する前にイシューの下書きを作ったりできる、プライベートな作業スペースです。

GitLab for Slackは、コードを書かない人も含め、仕事の形を決めるすべての人に役立ちます。

プロダクトマネージャーは、会議が終わる前に決定事項を範囲の定まった作業へ落とし込めます。

デザイナーは、自身のメモを実作業にあたる人とエージェントへ直接届けられます。

営業・カスタマーチームは、顧客の要望をチームチャンネルに持ち込み、本番リリースまで追えます。

セキュリティ・プラットフォームチームは、エージェントの成果物がリリース前にレビューを通過しているかを確認できます。

エンジニアは、会話の場を離れることなく、同じものを作り直す前に既存の実装を確認できます。

GitLab for Slackの動作は、こちらの動画でご覧ください。

最初のメンションからガバナンスが効く

チャットのスレッドから動くエージェントは、その挙動を信頼できて初めて役に立ちます。会話はSlackで行われますが、作業とすべての制御はGitLabに残ります。

エージェントは求められたときだけ動作 : チャンネルでは、@GitLabにメンションされたときにのみGitLabが動作します。自分とのDMでは、本人にのみ応答します。

: チャンネルでは、@GitLabにメンションされたときにのみGitLabが動作します。自分とのDMでは、本人にのみ応答します。 社内の会話に限定 : GitLab for Slackは外部（Slack Connect）チャンネルでは動作しないため、プロジェクトのコンテキストが組織外に公開されることはありません。

: GitLab for Slackは外部（Slack Connect）チャンネルでは動作しないため、プロジェクトのコンテキストが組織外に公開されることはありません。 リクエストは本人の権限で実行 : 各リクエストは、リクエストした本人の連携済みGitLabアカウントを使用し、その権限の範囲内で実行されます。GitLabでアクセス権のないプロジェクトには、Slack上でもエージェントはアクセスできません。

: 各リクエストは、リクエストした本人の連携済みGitLabアカウントを使用し、その権限の範囲内で実行されます。GitLabでアクセス権のないプロジェクトには、Slack上でもエージェントはアクセスできません。 コンテキストの参照範囲も限定 : エージェントが周辺のコンテキストを読み取るのは、メンションされたチャンネル内に限られます。GitLab上での操作も、引き続き権限に従います。

: エージェントが周辺のコンテキストを読み取るのは、メンションされたチャンネル内に限られます。GitLab上での操作も、引き続き権限に従います。 操作はすべて記録 : リクエストごとにGitLab上でエージェントセッションが作成されます。マージリクエストは、他の変更と同じレビュー・承認ルール・監査証跡を経ます。

: リクエストごとにGitLab上でエージェントセッションが作成されます。マージリクエストは、他の変更と同じレビュー・承認ルール・監査証跡を経ます。 コストは可視化: 使用量はGitLabクレジットから消費されるため、管理者は他のエージェント作業と同様に追跡と上限設定ができます。

これが、GitLabが掲げるガバナンスの効いたソフトウェアファクトリーの考え方です。エージェントが作業を加速し、ソース管理・セキュリティ・ガバナンスが信頼性を担保します。Slackは、このファクトリーへの新たな入り口であり、ファクトリーを迂回する抜け道ではありません。

使い始める

GitLab for Slackは、GitLab.comで一般提供（GA）を開始しました。新しい機能を利用するには、GitLab for Slackアプリを再インストールしてください。GitLab Self-ManagedとGitLab Dedicatedへの対応は、今後のリリースで提供予定です。

GitLab for Slackには、この先も多くの構想があります。その方向性を決めるうえで欠かせないのが、皆さまからのフィードバックです。Slack上のエージェントの応答には、すべてサムズアップ／サムズダウンのボタンが付いています。スレッドを離れることなく、うまくいった点とそうでなかった点をお知らせください。