AIコーディング時代に備えるパイプラインの堅牢化

AIを活用した開発は、それを管理するセキュリティモデルよりも速いペースで進化しています。エージェントはコードを書き、マージリクエストを作成し、脆弱性が見過ごされるほどのスピードで変更をリリースします。問題はスキャニングツールの不足ではありません。セキュリティが、実際に意思決定が行われ、ポリシーが適用されるべきワークフローの外側に置かれていることが問題です。

GitLab Ultimateはその課題を解決します。アプリケーションセキュリティを、開発者が別途アクセスするポータルではなく、プラットフォームそのものの中核機能として実装することで実現しています。

本記事では、それを可能にする3つの重要な要素 -「見る（See）」「適用する（Enforce）」「修正する（Fix）」-を掘り下げ、この3つが揃うことでGitLabがAIネイティブなソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）のための真のDevSecOpsコントロールプレーンになる理由を解説します。

見えないものは守れない

ガバナンスの出発点は、SDLC全体にわたるすべてのプロジェクト・スキャナー・アクションを把握することです。プロジェクトごとのダッシュボードでは、ポリシーが適用されていない隙間が見えないままになります。

自動化なきポリシーに実効性はない

ポリシーの「存在」と、ポリシーが「実際に機能している」ことの差を生み出すのが、適用の仕組みです。ドキュメントに書かれたポリシーは、開発者がそれを記憶し、設定し、すべての変更に適用することを求めます。これは人間のスピードでも難しく、エージェントのスピードでは不可能です。GitLabはプラットフォームの内部からポリシーを適用します。すべてのパイプライン・すべてのMRに対して、変更が人間によるものであっても、エージェントによるものであっても、問わずです。AIを活用した開発のスピードに、セキュリティが遅れることなく追いつける環境を実現します。

理解できないものは修正できない

可視化と適用によって、検出結果が開発者の目に届くようになります。次の課題は、その検出結果をいかに効率的に修正するかです。未解決の脆弱性バックログは、エンタープライズ開発における最大の課題であり、AIを活用した開発でパイプラインにコードが増えるほど、その差は広がります。GitLab Ultimateは予防と修正の両面からアプローチします。デフォルトブランチへの脆弱性の侵入をプロアクティブにブロックしながら、既存のセキュリティ技術的負債の解消も効率化します。検出されたワークフローの中で、コンテキスト・優先順位付け・AIによる修正提案を伴いながら、他の変更と同じ承認フローを通じてクローズできます。

今すぐ始める

AIを活用した開発は減速しません。書類上のポリシーと本番環境のポリシーの間のギャップは、コミットのたびに広がっています。GitLab Ultimateは、コードが書かれるワークフローの中で、すべての変更に対してそのギャップを縮めます。 無料トライアルを開始するか、 ソリューションアーキテクトに相談してパイプラインでの効果をご確認ください。