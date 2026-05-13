AIコーディング時代に備えるパイプラインの堅牢化

AIを活用した開発は、それを管理するセキュリティモデルよりも速いペースで進化しています。エージェントはコードを書き、マージリクエストを作成し、脆弱性が見過ごされるほどのスピードで変更をリリースします。問題はスキャニングツールの不足ではありません。セキュリティが、実際に意思決定が行われ、ポリシーが適用されるべきワークフローの外側に置かれていることが問題です。
GitLab Ultimateはその課題を解決します。アプリケーションセキュリティを、開発者が別途アクセスするポータルではなく、プラットフォームそのものの中核機能として実装することで実現しています。
本記事では、それを可能にする3つの重要な要素 -「見る（See）」「適用する（Enforce）」「修正する（Fix）」-を掘り下げ、この3つが揃うことでGitLabがAIネイティブなソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）のための真のDevSecOpsコントロールプレーンになる理由を解説します。
見えないものは守れない
ガバナンスの出発点は、SDLC全体にわたるすべてのプロジェクト・スキャナー・アクションを把握することです。プロジェクトごとのダッシュボードでは、ポリシーが適用されていない隙間が見えないままになります。
- グループセキュリティダッシュボードは、静的アプリケーションセキュリティテスト（SAST）、ソフトウェアコンポジション解析（SCA）、シークレット検出、コンテナスキャン、Infrastructure as Code（IaC）スキャン、動的アプリケーションセキュリティテスト（DAST）、ファズテストの検出結果をまとめて表示します。複数ツールのエクスポートを手動で統合することなく、すべてのリポジトリの結果を一つのビューで確認できます。経時的なトレンドや、ビジネスユニット・リスク水準別のリスク分析に加え、Security Inventoryも同じビューで確認可能です。Security Inventoryは、一度もスキャンされていないためグレードのないプロジェクトも表示します - プロジェクトごとのダッシュボードでは気づけない盲点です。
- GitLab Ultimateのアプリケーションセキュリティは、他のスキャナーが見落としがちなアイデンティティリスクも可視化します。Credentials Inventoryは、インスタンス上のすべてのトークンをオーナー・スコープ・有効期限とともに一覧表示します。フィルターひとつで、有効かつ失効していないすべての認証情報や侵害されたトークンを確認でき、インシデント発生中にスクリプトを書く手間なく、即座に侵害トークンを失効させることが可能です。
- Token Lifetime Enforcementは、ローテーションポリシーを書類上のルールからプラットフォームの実際のガードレールへと変換します。設定した最大期間を超えてアクティブなトークンは存在できません。
- Audit Event Streamingは、トークン作成・権限変更・マージリクエスト（MR）承認・ロール変更などの構造化されたタイムスタンプ付きイベントを、リアルタイムでSIEMへ送信します。GitLabにおけるすべてのセキュリティ関連アクションが、インシデント後にログから復元するのではなく、発生時点でセキュリティオペレーションセンター（SOC）から可視化されます。
- グループSBOM（ソフトウェア部品表）を使用すると、プロジェクトポートフォリオ全体にわたるオープンソース依存関係のリスクを即座に検索できます。
自動化なきポリシーに実効性はない
ポリシーの「存在」と、ポリシーが「実際に機能している」ことの差を生み出すのが、適用の仕組みです。ドキュメントに書かれたポリシーは、開発者がそれを記憶し、設定し、すべての変更に適用することを求めます。これは人間のスピードでも難しく、エージェントのスピードでは不可能です。GitLabはプラットフォームの内部からポリシーを適用します。すべてのパイプライン・すべてのMRに対して、変更が人間によるものであっても、エージェントによるものであっても、問わずです。AIを活用した開発のスピードに、セキュリティが遅れることなく追いつける環境を実現します。
- Scan Execution Policiesは、本番環境を対象とするすべてのパイプラインに対し、SAST・SCA・シークレット検出ジョブを必須として注入します。開発者がこれらを記述する必要はなく、
[skip ci]で安全に削除したりスキップしたりすることもできません。グループレベルで一度設定するだけで、すべてのプロジェクトに自動的にカスケードします。プロジェクトごとの設定もオプトアウトも不要です。
- Pipeline Execution Policies（PEPs）はさらに踏み込み、プラットフォームが管理するCIテンプレートを強制適用します。これにより「シャドウパイプライン」問題を解決します。管理対象のテンプレート外でチームが構築したパイプラインも、公式のものと同じアクセス権限と信頼レベルで動作します。PEPsはこの隙間を閉じ、プロジェクトのパイプラインに何が含まれていてもセキュリティジョブを確実に実行させます。
- MR Approval Policiesは、従来ドキュメントに記載されていた要件――保護ブランチ・最低承認者数・コードオーナー要件――をコードとして定義します。
- Compliance Centerは、これらをSOC 2・ISO 27001・NIST・PCI DSSにマッピングし、ライブダッシュボードとカストディチェーンレポートによって、レビュー直前に急ぎまとめていたスプレッドシートによる監査を置き換えます。
- Secret Push Protectionは、認証情報がGitの履歴に入り込む前に、pre-receiveフックでブロックします。プッシュはファイル・行番号・シークレットの種類とともに拒否されます。バイパス試行はログに記録されます。適用と可視化を同一のコントロールで実現しています。
理解できないものは修正できない
可視化と適用によって、検出結果が開発者の目に届くようになります。次の課題は、その検出結果をいかに効率的に修正するかです。未解決の脆弱性バックログは、エンタープライズ開発における最大の課題であり、AIを活用した開発でパイプラインにコードが増えるほど、その差は広がります。GitLab Ultimateは予防と修正の両面からアプローチします。デフォルトブランチへの脆弱性の侵入をプロアクティブにブロックしながら、既存のセキュリティ技術的負債の解消も効率化します。検出されたワークフローの中で、コンテキスト・優先順位付け・AIによる修正提案を伴いながら、他の変更と同じ承認フローを通じてクローズできます。
- MRセキュリティウィジェットは、コードがデフォルトブランチに到達する前に、コードの差分とインラインでSAST・SCA・コンテナ・IaC・シークレット検出の結果を表示します。開発者はこのMRで新たに発生した内容・場所・修正方法を確認できます。別のポータルへの移動も、コンテキストの切り替えも不要です。適切なタイミングで、適切な場所に。
- Advanced SASTは、クロスファイルの汚染解析を使用して、複数の関数・ファイルにまたがる信頼されていない入力を追跡します――攻撃者がコードについて推論するのと同じ方法です。開発者は、ソースからシンクまでのコードフロー全体を把握できます。
- GitLab Duo Agent Platformは誤検出の可能性をスコアリングし、その理由を説明します。チームは別のスキャナーのノイズをトリアージする時間を費やすことなく、真のリスクに集中できます。手動分析に時間を浪費する代わりに、コンテキストを考慮したAI駆動のトリアージで修正を加速します。
- GitLab Duo Security Analyst Agentは、Common Vulnerability Scoring System（CVSS）スコアだけでなく、悪用可能性・露出度・ビジネスコンテキストを考慮して脆弱性を優先順位付けします。
- 高影響なSASTの検出結果に対して、Agentic Vulnerability Resolutionは自動的に修正MRを作成します。コンテキストも含まれています。開発者はレビューしてマージするだけで修正が完了し、セキュリティの専門知識がなくてもループをクローズできます。
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AIを活用した開発は減速しません。書類上のポリシーと本番環境のポリシーの間のギャップは、コミットのたびに広がっています。GitLab Ultimateは、コードが書かれるワークフローの中で、すべての変更に対してそのギャップを縮めます。無料トライアルを開始するか、ソリューションアーキテクトに相談してパイプラインでの効果をご確認ください。