DevOpsプラットフォームの総保有コスト（TCO）を算出する方法

予算の見直しが始まると、DevOpsプラットフォームのコストは一気に精査の対象になります。ただ、サブスクリプション料金やライセンス費用だけで語れるのは、全体のごく一部。DevOpsプラットフォームの総保有コスト（TCO）には、CI/CDのコンピューティングやAI利用といった変動費に加え、ソフトウェアデリバリーを止めないために必要なインフラ、ツール、従業員の時間も含まれます。

この全体像は、プラットフォームへの支出を説明する場面や、財務責任者と選択肢を比較する場面で効いてきます。実用的なTCOモデルを設計すると、次のような効果が得られます。

関係者に対してコストの内訳を透明化できる

それぞれのコストに根拠があるのか、ないのかが浮かび上がる

ソフトウェアデリバリーに悪影響を与えずに支出を削減できる領域を特定できる

総保有コストに実際に含まれるもの

TCOの算出が難しい最大の理由は、DevOpsプラットフォームごとに機能のパッケージ化と価格設定が異なる点にあります。CI/CDやAIの機能をシート単位のサブスクリプションに含めるプラットフォームもあれば、利用量に応じて別建てで課金するプラットフォームもあります。初期費用が安く見えるプラットフォームでも、追加のツールや継続的なインテグレーション作業が発生するケースは珍しくありません。

だからこそ、定価やプラン区分だけを見比べても意味のある比較にはなりません。出発点に置くべきは、自社が実際に必要としている機能とワークロードです。そのうえで、それぞれのプラットフォームで支えるといくらかかるのかを算出していきます。

対象範囲と期間は、すべての選択肢で揃えます。期間は1年とするのが一般的で、どのチーム、どのアプリケーション、どの環境、どのデリバリー工程を含めるのかも明示しておきましょう。さらに経常コストと一時費用、外部支出と社内工数をそれぞれ切り分けておくと、財務部門が前提条件を検証し、翌年度以降を予測しやすくなります。

つまり、実用的なTCOモデルが答えるべき問いは次の2つです。

自社の要件を満たすのに、現在いくらかかっているのか

利用状況が変われば、どの変数がそのコストを増減させるのか

請求額を左右するコストカテゴリ

DevOpsプラットフォームのコストは、多くの場合、次のカテゴリに整理できます。

コストカテゴリ 含まれるもの 主なコスト要因 プラットフォームの利用権 有償シート、ロールベースのライセンス、エンタープライズ機能、最低契約数 人数 CI/CDの消費量 ジョブの実行時間、ホスト型コンピューティング、並行処理、ストレージ、アーティファクト、キャッシュ、データ転送 利用量 AIとエージェント型の機能 AIコーディングツール、エージェント、エージェント型ワークフロー、その他の従量課金型AI機能 人数＋利用量＋機能の組み合わせ Runnerのインフラ 仮想マシン、コンテナ、オーケストレーション、ネットワーク、モニタリング、運用管理 利用量＋インフラの複雑さ セキュリティとコンプライアンス スキャン、依存関係の分析、シークレット検出、ポリシー管理、監査証跡、レポーティング 人数＋利用量＋必要な機能 追加ツール プラットフォーム本体の外側で必要になる計画管理、ソースコード管理、レジストリ、可観測性、リリースマネージメント、コンプライアンス製品 ツールチェーンの複雑さ サポートとサービス サポートプラン、プロフェッショナルサービス、トレーニング、イネーブルメント 人数＋サービスレベル 社内運用 管理業務、アップグレード、インシデント対応、アクセス管理、インテグレーションの保守、ベンダー管理 ツールチェーン／インフラの複雑さ 移行と変更 データ移行、ワークフローの再設計、テスト、再トレーニング、一時的な並行運用、移行期間中の生産性低下 一時的／対象範囲に依存

見てのとおり、人数に連動するコストもあれば、利用量や運用の複雑さに左右されるコストもあります。プラットフォームのコストが一律に増えるという前提は置かず、こうした要因は個別にモデル化しましょう。たとえばチーム規模が変わらなくても、パイプラインの実行頻度やジョブの所要時間が延びれば、CI/CDのコンピューティングコストは上がります。

AIはさらに別の変数を持ち込みます。プラットフォームによってAIの課金はシート単位、従量、あるいはその組み合わせと分かれており、消費量の予測が難しく、価格体系も分かりにくくなりがちです。活用が広がる局面では、AIの利用量を人数とは切り離してモデル化し、チームが実際にどのAI機能を使っているかも織り込んでください。どちらも合計額に効いてきます。

また、コスト要因は比較材料の一部にすぎません。DevOpsプラットフォームは機能のまとめ方が異なるため、プラン名を突き合わせるのではなく、同じ要件を満たすためのコストで比べます。一方にセキュリティテストが含まれ、もう一方では別製品が必要になるのであれば、その製品と、統合や運用にかかる作業も比較対象に含めてください。

シートライセンスの費用が比較的読みやすいのに対して、CI/CDのコンピューティングはそうはいきません。パイプラインの実行が増え、ジョブが長くなったり並行処理が増えたりすれば、チーム規模が同じでもコストは押し上げられます。

そのコンピューティングを実際に消費するのが Runnerです。CI/CDジョブを受け取り、マシンやコンテナ上で実行し、結果をプラットフォームに返します。

コスト面で重要になるのは、そのコンピューティングを誰が管理するかという判断です。

ベンダーホスト型のRunner は、費用の多くを従量課金に移します。チームが運用するインフラは減りますが、利用量が増えれば費用も一気に膨らみます。

は、費用の多くを従量課金に移します。チームが運用するインフラは減りますが、利用量が増えれば費用も一気に膨らみます。 Self-Managed Runner は、実行環境とインフラをより細かく制御できます。大規模で予測しやすいワークロードや、すでにキャパシティが確保されている場合、経済性で上回るケースも少なくありません。ただしその分、Runnerフリートとその運用負荷はチームが抱えることになります。

Runner戦略を決める際は、インフラの価格だけで判断せず、ストレージ、ネットワーク、セキュリティ、モニタリング、保守まで含めた総コストで考えます。ワークロードの変化に応じて、コンピューティング支出と運用負荷、そしてデベロッパー体験のバランスを取れる構成が理想です。

ツールの乱立が生む見えないコスト

ツールの乱立は、ある日突然起きるものではありません。計画管理に1つ、CI/CDにもう1つ、セキュリティにさらに1つと積み重なるうちに、少しずつ形になっていきます。既存のスタックに加えてコーディングアシスタントやエージェントなどのAIツールを導入すれば、この流れはさらに加速します。

請求書を合計しても全体像は見えません。ツールが増えるたびに、次のような作業も増えていくからです。

インテグレーションの保守 ：システム間の連携は、APIの変更に合わせて構築と更新が必要になります。

：システム間の連携は、APIの変更に合わせて構築と更新が必要になります。 管理業務 ：アクセス権、権限、アップグレード、ベンダー契約の管理が発生します。

：アクセス権、権限、アップグレード、ベンダー契約の管理が発生します。 トラブルシューティング ：複数のツールをまたぐワークフローが止まれば、どこが起点かを誰かが突き止めなければなりません。

：複数のツールをまたぐワークフローが止まれば、どこが起点かを誰かが突き止めなければなりません。 デベロッパーの時間：システムを行き来しながら文脈をつなぎ合わせる作業は、日々の仕事のスピードを落とします。

こうした時間は積み重なると大きな負担になります。 GitLabの調査によると、DevSecOpsに携わる担当者は非効率なプロセスへの対応に週平均7時間、ほぼ丸一日分の稼働を失っています。

その一方で、統合によってこうした負荷は軽減できます。チームが頼りにしている機能を損なわずに 1つのプラットフォームで複数のツールを置き換えられるなら、ライセンス費用を抑えつつ、保守すべきインテグレーションやシステムの数も減らせます。

年間コストを見積もるワークシート

ここまで見てきたコストカテゴリを、実際に使える年間TCOの見積もりに落とし込むためのワークシートが以下です。評価対象のプラットフォーム全体で前提条件を揃え、それぞれの数字の根拠となる入力値も記録しておきましょう。利用量や価格が変わったときにモデルを見直しやすくなります。

大まかには、年間TCO＝プラットフォーム費用＋CI/CDのコンピューティングとインフラ＋AI利用＋周辺ツール＋運用人件費＋配賦した移行・変更コスト、という式になります。

年間コストの項目 数量／利用量 単価／レート 年間見積もり プラットフォームライセンス 有償シート数 シートあたりの年額 シート数 × 年額 従量課金のプラットフォーム料金 消費量の予測値 ユニットあたりの単価 利用量 × 単価 AIとエージェント型の機能 シート数、クレジット、リクエスト数などの予測値 該当するシート単価または従量レート 利用量 × レート ホスト型CI/CDコンピューティング コンピュートユニットまたはコンピューティング時間の予測値 該当するコンピューティングレート 利用量 × レート Self-Managed Runnerのインフラ 必要なコンピューティング、ストレージ、ネットワーク、モニタリング インフラの料金レート インフラの年間支出 セキュリティ・コンプライアンスツール 必要な製品と利用量 ライセンス料と従量レート 年間支出 その他のツールチェーン製品 必要な周辺製品 ライセンス料と従量レート 年間支出 サポート・トレーニング・サービス 想定するサービス 契約料またはサービス料 年間支出 プラットフォーム運用の人件費 年間の想定工数 間接費込みの時間あたり人件費 工数 × 人件費単価 インテグレーション保守の人件費 年間の想定工数 間接費込みの時間あたり人件費 工数 × 人件費単価 移行と変更 一時的な移行工数 総額と配賦期間 当年度への配賦額 予備費 不確実な利用量や対象範囲 定義した前提条件 見積もり枠 年間TCO合計 各項目の年間見積もりの合計

TCOの見積もりは、文脈に置いて初めて意味を持ちます。アクティブなデベロッパー数や対象アプリケーション数といった単位で割ってみると、利用が広がるにつれてコストがどう変わるかが見えてきます。

次に、モデルに負荷をかけて検証しましょう。人数、パイプラインの稼働、AIの活用度、並行処理の変化を想定したシナリオをいくつか作れば、どのコストが最も大きく動くかが分かります。すべてのカテゴリが同じ比率で増えるわけではないからこそ、前提条件を書き残しておく意味があります。

この考え方は、対象を絞った製品比較にもそのまま使えます。CI/CDツール単体を評価する場合でも、プラットフォーム料金とコンピューティング費用だけでは足りません。Runnerのインフラ、周辺ツール、そしてそれらを運用する工数も、モデルに含めるべき要素です。

試算を始めるなら、 GitLabのROI計算ツールで現在のツールチェーンをモデル化し、削減できるコストや時間を確認してみてください。

プラットフォームのTCOを削減する方法

最適なコスト削減の進め方は、自社のワークロードや優先順位によって変わります。とはいえ、不要な支出を減らすうえで効果が見込めるベストプラクティスはいくつかあります。

更新前にライセンスを適正化する

まずは、すでに支払っているものから見直します。付与済みライセンスと実際の利用状況を突き合わせ、使われていないシートや、必要以上の機能を持つプランに割り当てられているユーザーを洗い出しましょう。

契約更新は、重複した製品を確認する好機でもあります。プラットフォームにすでに含まれている機能に別途費用を払っているなら、その専用ツールの価値を、ライセンス料だけでなく総コストと突き合わせて判断してください。

CI/CDのコンピューティングを安くする前に、そもそも消費量そのものを減らすことから始めます。

実行する必要のないパイプライン、新しいパイプラインによって意味を失ったのに動き続けているジョブ、想定より恒常的に時間のかかるステップを探してみてください。アーティファクトの保持期間やキャッシュのポリシーも見直す価値があります。どちらもストレージとパイプラインの効率に影響するためです。

不要な処理を取り除いたら、残ったコンピューティングを適正なサイズに調整しましょう。 FinOps Foundationの使用量最適化ガイダンスも同じ順序を推奨しています。まず無駄をなくし、その後は需要の変化に合わせてリソースを調整し続けるという流れです。

AI支出に柔軟性を持たせる

AIの支出にも同じ目配りが必要です。AIのコストが人数に比例して増えると決めつけず、導入状況と利用量の推移を追いましょう。利用量の予測が難しい場合は、価格面の柔軟性があると、使わないキャパシティに払い続けるリスクや、需要が増えるたびに調達を組み直す手間を抑えられます。

その一例が GitLab Flexです。プラットフォームのシート、AI利用、その他の対象となる従量課金型機能を1つの年間コミットメントにまとめ、ニーズの変化に応じて月単位で構成を組み替えられます。

Runnerのキャパシティを需要に合わせる

前述のとおり、Runner戦略はCI/CDコストに大きく影響します。ピーク需要に備えてSelf-Managedのキャパシティを確保しておけば閑散期にインフラが遊ぶ一方、従量課金のコンピューティングだけに頼ると、量が増えたときに費用がかさみます。

Runnerのキャパシティと料金体系は、ワークロードの形に合わせて選びましょう。 オートスケールを使えば、Self-Managed Runnerフリートを需要に応じて増減できます。安定して予測しやすいワークロードであれば、インフラや料金をコミットする形のほうが経済的に見合う場合もあります。

統合が有効な領域を見極める

統合の効果が最も大きいのは、すでにツール間で作業を受け渡している箇所。ソフトウェアライフサイクルの多くを1つのプラットフォームに集約すれば、受け渡しが減り、作業の全体像をチームで共有しやすくなります。変更を追跡したり、失敗の原因を切り分けたりする場面では、とくに効果を実感できるはずです。

もちろん、すべてのポイントソリューションを手放す必要はありません。複雑さが増すことを正当化できるほど明確な課題を解決している専用ツールは、そのまま残しましょう。そうでなければ、統合によってツールチェーンも、チームの働き方もシンプルになります。

コスト最適化を継続的な取り組みにする

TCOは事業の変化とともに動きます。契約更新前に作ったモデルも、パイプラインの量が増え、チームが新しい機能を使い始め、インフラが変われば、半年後にはまったく違う姿になっているかもしれません。

主要なコスト要因には明確なオーナーを割り当て、定期的に見直す体制をつくりましょう。たとえばCI/CDの消費量はプラットフォームエンジニアリング、契約は調達部門、人件費の前提は財務部門が担う、といった分担が考えられます。

最適化の取り組みは、見込まれるリターンで優先順位を付けることも大切です。わずかな削減のために大規模なエンジニアリング案件や運用リスクを抱えるのでは、割に合いません。たとえば、簡単なパイプライン修正で経常的なコンピューティング費用を削れるなら実行する価値があります。一方で、月にわずかな額を節約するために安定稼働中のワークフローを再設計するのは、おそらく見合わないでしょう。