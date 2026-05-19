Duo Coreの変更とGitLab Duo Agent Platformについて

公開：2026年5月19日
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2026年5月21日から予定されている重要な変更のご説明と、今後の準備についてご案内します。
2026年5月21日から予定されている重要な変更のご説明と、今後の準備についてご案内します。
⚠ 重要なお知らせ
2026年5月21日（木）より、Duo Coreに含まれる非エージェント型（クラシック）のDuo Chatおよびコード提案機能が利用できなくなります。この日程は、お客様の準備期間を確保するために延長されたものです。
Duo CoreはGitLab 18.0リリースで導入された機能で、PremiumおよびUltimateユーザーが追加費用なしで利用できるDuo Chatとコード提案機能を提供してきました。2026年5月21日以降、この非エージェント型の機能は新しいアーキテクチャに移行します。
今後はDuo Agent Platformの一部として提供される新しいエージェント型機能をご利用いただけます。
GitLab 18.8リリース以降に提供されている、より高度なエージェント型のチャット機能です。以下のツールからご利用いただけます：
※ 現時点ではWebIDEには対応しておりません。
コード提案機能も引き続きご利用いただけます。新しいエージェント型モデルにより、より精度の高い提案が可能になります。
GitLabクレジットは、AI機能の利用に使用される仮想通貨です。例えば、コード提案50回の利用で1クレジットが消費されます。
|プラン
|月間付与クレジット
|Premiumユーザー
|ユーザー1人あたり $12相当 / 月
|Ultimateユーザー
|ユーザー1人あたり $24相当 / 月
クレジットは毎月自動的にリセットされます。付与されたクレジットを使い切った場合は、以下の対応方法をご検討ください。
DAPのコストガバナンス機能が強化されました
GitLab 18.11では、DAPに3つのクレジットコスト管理レイヤーが追加されました：
2026年5月21日 Duo Coreの非エージェント型チャット・コード提案機能が終了。エージェント型機能への移行が完了します。
Duo Pro・Duo Enterpriseライセンスをお持ちのお客様へ
今回の変更による影響はございません。引き続き現在の機能をご利用いただけます。
月間コミットメントやプラットフォームの機能についてご質問がある場合は、GitLabサポートチームまでお問い合わせください。
今回の変更の詳細は、サポートポータルのナレッジベース記事「Duo Coreの重要な変更」にも掲載されています。
注意事項
※ 付与クレジットはユーザーごとに毎月リセットされます。期間限定での提供となり、GitLabの判断により変更される場合があります。OSS・EDU・スタートアッププログラムのお客様には付与クレジットは提供されません。
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