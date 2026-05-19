Duo Coreの変更とGitLab Duo Agent Platformについて

2026年5月21日から予定されている重要な変更のご説明と、今後の準備についてご案内します。

⚠ 重要なお知らせ 2026年5月21日（木）より、Duo Coreに含まれる非エージェント型（クラシック）のDuo Chatおよびコード提案機能が利用できなくなります。この日程は、お客様の準備期間を確保するために延長されたものです。

背景 : Duo Core とは？

Duo CoreはGitLab 18.0リリースで導入された機能で、PremiumおよびUltimateユーザーが追加費用なしで利用できるDuo Chatとコード提案機能を提供してきました。2026年5月21日以降、この非エージェント型の機能は新しいアーキテクチャに移行します。

変更内容: Duo Agent Platformへの移行

今後はDuo Agent Platformの一部として提供される新しいエージェント型機能をご利用いただけます。

エージェント型Duo Chat（Duo Agentic Chat）

GitLab 18.8リリース以降に提供されている、より高度なエージェント型のチャット機能です。以下のツールからご利用いただけます：

GitLab Web UI

VS Code / JetBrains

Visual Studio for Windows（v0.60.0 以上）

Duo CLI

※ 現時点ではWebIDEには対応しておりません。

改善されたコード提案

コード提案機能も引き続きご利用いただけます。新しいエージェント型モデルにより、より精度の高い提案が可能になります。

GITLAB クレジット

GitLabクレジットは、AI機能の利用に使用される仮想通貨です。例えば、コード提案50回の利用で1クレジットが消費されます。

プラン 月間付与クレジット Premiumユーザー ユーザー1人あたり $12相当 / 月 Ultimateユーザー ユーザー1人あたり $24相当 / 月

クレジットは毎月自動的にリセットされます。付与されたクレジットを使い切った場合は、以下の対応方法をご検討ください。

クレジット使い切り後の選択肢

毎月のリセットを待つ（クレジットは月次で自動更新されます） オンデマンド請求に同意し、付与クレジットを超えた利用分を $1 / クレジット でご利用いただく ボリュームディスカウント料金で共有クレジットプールを事前購入する（アカウントチームへのお問い合わせ、またはCustomers Portalよりご購入いただけます）

新機能

GitLab 18.11の新機能

DAPのコストガバナンス機能が強化されました

GitLab 18.11では、DAPに3つのクレジットコスト管理レイヤーが追加されました：

サブスクリプションレベルの上限設定

ユーザーごとの上限設定

上限に関する通知と可視性の向上

スケジュール

2026年5月21日 Duo Coreの非エージェント型チャット・コード提案機能が終了。エージェント型機能への移行が完了します。

Duo Pro・Duo Enterpriseライセンスをお持ちのお客様へ

今回の変更による影響はございません。引き続き現在の機能をご利用いただけます。

ご不明な点がございましたら

月間コミットメントやプラットフォームの機能についてご質問がある場合は、 GitLabサポートチームまでお問い合わせください。

今回の変更の詳細は、サポートポータルのナレッジベース記事「 Duo Coreの重要な変更」にも掲載されています。