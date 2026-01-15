GitLabクレジットは、エージェント型AIにおけるシート単位の価格設定が適していないという課題から生まれました。

シート単位の価格設定では、エンジニアリングチームにAIを「利用できる人」と「利用できない人」を生み出してしまい、ソフトウェア開発ライフサイクル全体でエージェント型AIを活用するという本来のあり方と根本的に矛盾しています。現在のモデルでは、個人がAIを使い始める前に、その人のためのシートを購入する必要があります。これは、ヘビーユーザーにとっては機能しますが、軽度または不定期に使用する大多数のチームメンバーにとっては、コストが高すぎて不公平です。そのため、多くの組織では、チームの一部のメンバーだけが「AIシート」を持つことになります。

さらに、 GitLab Duo Agent Platformは、Duo Pro、Duo Enterprise、その他市場に出回っているAIデベロッパーツールとは異なります。エージェントやエージェント型ワークフローは、チームがAIサポートを必要とするときに呼び出すことができ、バックグラウンドで実行されているSDLCイベントによってトリガーされます。Duo Agent Platformにより、エージェント型AIはもはやユーザーシートにのみ紐付けられるものではなくなりました。

GitLabクレジットは、GitLab Duo Agent Platformから始まる使用量ベースの価格設定のための新しい仮想通貨として、これらの課題に対応します。これにより、GitLabアカウント(PremiumまたはUltimate)を持つ組織内のすべてのメンバーが、AIシートの料金を支払うことなく、自分で呼び出す場合もバックグラウンドエージェントとして設定する場合も、エージェント型AI機能を利用できるようになります。

GitLabクレジットの仕組み

GitLabクレジットは、組織全体でプールされます。GitLab Duo Agent Platformの使用量は、GitLabクレジットから引き落とされます。これには、エージェントとエージェント型フローの同期および非同期使用の両方が含まれます。具体的には次のとおりです:

セキュリティ分析エージェント、プランナーエージェント、データ分析エージェントなどの 基本エージェント

コードレビューフロー、デベロッパーフロー、CI/CD修復フローなどの 基本フロー

Anthropic Claude CodeやOpenAI Codexなどの 外部エージェント

GitLab AIカタログで構築および公開するカスタムエージェントとフロー

GitLab UIおよびデベロッパーが使用するIDEでの エージェント型チャット

注: 外部エージェントは18.8で無料で試すことができ、GitLabクレジットを消費しません。来月の18.9リリースで価格設定を導入する予定です。カスタムフローは現在ベータ版であり、GitLabクレジットを消費しません。

引き落とされるクレジット量は、大規模言語モデルによるエージェント型リクエストの数に基づいています( 詳細はこちら)。より多くのLLMが利用可能になるにつれて、GitLab Duo Agent Platformでの使用に対して認定し、このリストに追加していきます。これにより、お客様は消費方法を透明に確認できます。

GitLabクレジットの総数は、実際の使用量に基づいて月末に計算されます。このモデルでは、パワーユーザーの使用量とライトユーザーの使用量が自動的に相殺されるため、各個人のAI総コストを効果的に削減できます(各個人にシート料金を支払う場合と比較して)。

簡潔にするために、各GitLabクレジットの オンデマンド定価は1ドルです。GitLab Duo Agent Platformをコミットメントなしで使用でき、使用量は毎月(各月末に)請求されます。 年間契約にサインアップするエンタープライズのお客様には、月間クレジットの数量割引を提供します。

期間限定プロモーション *として、PremiumおよびUltimateのアクティブなサブスクリプションをお持ちのすべてのGitLabのお客様には、それぞれ ユーザーあたり月額12ドルと24ドルの含まれるクレジットが自動的に付与されます。これらのクレジットは、プロモーション期間が終了するまで毎月更新され、追加費用なしでGitLab Duo Agent Platformのすべての機能にアクセスできます。請求条件に同意すると、含まれるクレジットを超える使用量は、コミット済みの月間クレジットまたはオンデマンドクレジットで請求されます。

GitLabクレジットによるコストガバナンス

GitLabクレジットのサイジング: アカウントチームは、GitLab Duo Agent PlatformのGA(一般提供)の一環として、毎月必要なGitLabクレジット数を見積もるサイジング計算ツールを用意しています。この計算ツールは、ベータ期間中に観察された使用パターンで構築されています。さらに、既存または新規のお客様として、実際の使用量の見積もりを確認するために無料トライアルをリクエストできます。

使用状況の可視性: 18.8リリースでは、2つの補完的なダッシュボードを通じて詳細な使用状況情報を提供します。1つは財務監視に重点を置く請求管理者向けのGitLab顧客ポータル内のダッシュボード、もう1つは運用監視に重点を置く管理者向けの製品内ダッシュボードです。どちらも使用状況の帰属、コスト内訳、履歴トレンドを提供するため、クレジットの消費状況を常に正確に把握できます。社内でクロスチャージングを行っている場合は、プロジェクトレベルおよびグループレベルのロールアップを使用してコスト配分を行うことができます。

使用制限: 特定のチームまたはプロジェクトに対してGitLab Duo Agent Platformへのアクセスを有効または無効にできるため、承認された使用のみがクレジットに計上されます。また、GA直後にユーザーレベルの制限を追加し、GitLab Duo Agent Platform機能を使用してクレジットを引き落とせるユーザーを管理できるようにする予定です。

自動使用通知: コミット済みの月間クレジットの50%、80%、100%に達したときに、電子メールアラートでGitLabクレジットの使用状況を積極的にお知らせします。これにより、使用量の調整、コミットメントの追加購入、オンデマンド請求への準備を行う時間を確保できます。

シート単位のGitLab Duo Pro/EnterpriseからDuo Agent Platform用GitLabクレジットへのアップグレード

GitLab Duo ProおよびDuo Enterpriseを購入してご利用中の場合、引き続きサポート対象のオプションとしてこれらの機能を使用できます。いつでもGitLab Duo Agent Platformにアップグレードでき、「クラシック」Duoでできることに加えて、エージェント型チャット、追加の基本エージェント、カスタムエージェントとフロー、外部エージェントなどの新機能にアクセスできます。

アップグレード時に、GitLab Duo ProおよびDuo Enterpriseのシートへの投資を、Duo Agent Platform用GitLabクレジットに繰り越します。シートコミットメントの残りのドル額は、数量ベースの割引を受けた月間GitLabクレジットと交換されます。月間GitLabクレジットは、以前にDuoシートが割り当てられていたユーザーだけでなく、許可した組織内のすべてのチームメンバーで共有できます。

競合比較:GitLabクレジット vs. シート単位の価格設定

メリット GitLabクレジット シート単位の価格設定 すべての人にAIを 承認されたすべてのチームメンバーが初日からAIアクセスを取得 AIを「利用できる人」と「利用できない人」を作り出し、シートの配分を強いる 初期投資不要 含まれるクレジットで小規模に開始し、ROIが明確になるにつれてコミットメントを増やす 価値を証明する前にシートを事前購入する必要がある 使用した分だけ支払う 含まれる階層を超えて実際に実行されたAI作業のみが請求される 実際の使用量に関係なくシートごとに支払う 支出の最適化 共有クレジットプールにより、パワーユーザーとライトユーザーを相殺できる ライトユーザーにも支払いが必要で、パワーユーザーのプレミアムリクエストには超過料金が発生 詳細な可視性 詳細な帰属と履歴トレンドを含む使用状況ダッシュボード どのユーザーが価値を生み出しているかについての洞察が限定的 きめ細かなコスト制御 アクセスできるユーザーを選択でき、プロアクティブなアラートと今後の予算制限で制限可能 コストを管理するためにシートを取得できるユーザーを制限 サイジングの柔軟性 月間クレジットを見積もる計算ツール、数量に応じた単価割引が増加 シートを取得するユーザー数×シートあたりの価格 シンプルな契約と請求 単一のSKUと請求書で、DevSecOpsライフサイクル全体のすべてのエージェント機能をカバー さまざまなサードパーティツールで複数のAIライセンスが必要

開始方法

既存のPremium/Ultimateのお客様の場合: GAにより、GitLab Duo Agent PlatformはアクティブなPremiumおよびUltimateライセンス **をお持ちのお客様にご利用いただけます。GitLab.com SaaSのお客様は自動的にアクセスできるようになります。GitLab Self-Managedのお客様は、GitLab 18.8リリース(Duo Agent Platformの一般提供を予定)にアップグレードするとアクセスできるようになります。GitLab Dedicatedのお客様は、2月の定期メンテナンスウィンドウ中にGitLab 18.8にアップグレードされ、その時点からDuo Agent Platformを使用できるようになります。 GitLab Duoを有効化: ネームスペース設定でGitLab Duo Agent Platformが有効になっていることを確認してください。 探索を開始: 含まれる月間GitLabクレジットを使用して、GitLab Duo Agent Platform機能をお試しください。 含まれるクレジットを超える使用: 含まれるクレジットを超える拡張使用については、オンデマンド定価でGitLabクレジットにオプトインできます。コミットメント付きの数量割引については、 お問い合わせいただき、特定の使用レベルのお見積もりをご依頼ください。

開始方法の詳細については、 GitLab Duo Agent Platformのドキュメントをご覧ください。

注記

* これらの含まれるプロモーションクレジットは、GA時に期間限定で利用可能であり、GitLabの裁量により変更される可能性があります。

** GitLab Duo with Amazon QおよびGitLab Dedicated for Government のお客様は除きます。

GitLab Duo Agent Platformと、エージェント型AIがチームの働き方を変革するすべての方法について詳しく知りたい場合は、 GitLab Duo Agent Platformページをご覧ください。既存のGitLabのお客様の場合は、GitLabアカウントマネージャーまたはパートナーに連絡して、プラットフォーム機能のライブデモをスケジュールしてください。

GitLabクレジット FAQ

1. GitLabクレジットとは何ですか。また、GitLabがこれを導入した理由は何ですか。

GitLabクレジットは、GitLab Duo Agent Platformから始まる、使用量ベースのGitLab機能向けの新しい仮想通貨です。GitLabがこのモデルを導入したのは、シート単位の価格設定により組織がエンジニアリングチーム内でAIアクセスを配分せざるを得なくなり、Duo Agent Platformの使用がシートだけに紐付けられるものではないためです。クレジットは組織全体でプールされるため、個別にシートを事前購入することなく、すべてのチームメンバーにAI機能へのアクセスを提供したり、バックグラウンドでのエージェントワークフローを設定したりできます。

2. クレジット消費の仕組みはどうなっていますか。

クレジットは、エージェントリクエストの数に基づいて消費され、使用するLLMによって異なるレートが適用されます。たとえば、Claude-sonnet-4.5(ほとんどの機能のデフォルト)では、1クレジットあたり2つのモデルリクエストが得られ、gpt-5-miniやclaude-3-haikuなどのモデルでは、1クレジットあたり20リクエストが得られます。

3. 既存のPremiumおよびUltimateのお客様には何が含まれますか。

期間限定プロモーションとして、PremiumおよびUltimateのアクティブなサブスクリプションをお持ちのお客様には、GitLab 18.8のDuo Agent Platform GAリリースと併せて、含まれるクレジットが無料で自動的に付与されます:

Premiumの場合、ユーザーあたり月額12ドルのクレジット

Ultimateの場合、ユーザーあたり月額24ドルのクレジット

含まれるクレジットはユーザーごとのレベルで、毎月更新され、追加費用なしでGitLab Duo Agent Platformのすべての機能へのアクセスを可能にします。これらの含まれるクレジットを超える使用量は、別途請求されます。これらの含まれるプロモーションクレジットは、GA後の期間限定で利用可能であり、GitLabの裁量により変更される可能性があります。

4. クレジットの使用量を制御および監視するにはどうすればよいですか。

GitLabは、複数のガバナンスツールを提供しています:顧客ポータルと製品内の両方の詳細な使用状況ダッシュボード、特定のチームまたはプロジェクトへのアクセスを有効/無効にする機能、今後のユーザーレベルの制限、およびコミット済み月間クレジットの50%、80%、100%での自動電子メールアラートです。また、月間クレジットニーズを見積もるサイジング計算ツールを提供する予定です。

5. GitLab Duo Agent Platformを開始するにはどうすればよいですか。

GA後、既存のPremium/Ultimateのお客様の場合、GitLab.com SaaSでは自動的にアクセスできます。Self-Managedのお客様は、Duo Agent Platformの一般提供を予定しているGitLab 18.8へのアップグレード時にアクセスできるようになります。ネームスペース設定でGitLab Duo Agent Platformを有効にし、含まれる月間クレジットを使用して探索を開始するだけです。含まれるクレジットを超える使用については、オンデマンド請求にオプトインするか、GitLabに連絡して年間契約による数量割引を受けることができます。

このブログ投稿には、改正された1933年証券法のセクション27Aおよび1934年証券取引法のセクション21Eの意味における「将来見通しに関する記述」が含まれています。これらの記述に反映された期待は合理的であると考えていますが、実際の結果または成果が大きく異なる可能性のある既知および未知のリスク、不確実性、仮定、およびその他の要因の影響を受けます。これらのリスクおよびその他の要因の詳細については、SECへの提出書類の「リスク要因」というキャプションの下に記載されています。このブログ投稿の日付以降、法律で義務付けられている場合を除き、これらの記述を更新または修正する義務を負いません。