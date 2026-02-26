GitLabマネージドサービスプロバイダー（MSP）パートナープログラムのご紹介

このブログは、GitLabプラクティスの構築を検討しているマネージドサービスプロバイダー（MSP）向けに執筆されています。デベロッパーやエンジニアリングリーダーの方にとっては、皆さまのようなチームのスケーリングと迅速な開発を支援するパートナーを強化するプログラムです。

多くの組織は、最新のDevSecOpsプラットフォームが必要であることを認識しています。しかし、ビジネスが求めるスピードでソフトウェアを提供しながら、プラットフォームのデプロイ、管理、継続的な最適化を行うリソースが不足しているケースが少なくありません。これはMSPにとって大きなビジネスチャンスであり、GitLabはそれを支援する専用プログラムを用意しました。

このたび、 GitLab MSPパートナープログラムを発表いたします。これは、認定を受けたMSPがGitLabをフルマネージドサービスとして顧客に提供できるようにする新しいグローバルプログラムです。

パートナーと顧客にとっての意義

GitLabとして初めて、MSP向けに正式に定義されたグローバルプログラムが誕生しました。明確な要件、体系的なイネーブルメント、専任のサポート、そして実質的な経済的メリットが用意されており、パートナーは安心してGitLabマネージドサービスプラクティスの構築に投資できます。

タイミングも最適です。多くの組織がDevSecOpsへの取り組みを加速させていますが、ソフトウェアの構築とリリースという本来の業務に加えて、複雑な移行、ツールチェーンの拡散、増大するセキュリティ要件への対応に追われているのが現状です。

GitLab MSPパートナーは、デプロイ、移行、管理、継続的なサポートなど、プラットフォーム運用を担当することで、開発チームが本来の業務に集中できる環境を提供します。

MSPパートナーが得られるメリット

経済的メリット：MSPパートナーは、すべての取引、新規ビジネス、更新において、GitLabパートナーマージンに加えてMSPプレミアムを獲得できます。さらに、デプロイ、移行、トレーニング、イネーブルメント、戦略コンサルティングに対して顧客に請求するサービス料の100%を保持できるため、単一のプラットフォームを中心に複数の継続的な収益源を構築できます。

イネーブルメントと教育：バージョンアップデート、新機能、ベストプラクティス、ロードマップの最新情報、ピアシェアリングを網羅した四半期ごとのテクニカルブートキャンプにアクセスできます。推奨されるクラウド認定資格（AWS Solutions Architect Associate、GCP Associate Cloud Engineer）が技術基盤を補完します。

Go-to-Marketサポート：MSPには、GitLab認定MSPパートナーバッジ、共同ブランド資産、顧客事例の共同作成への参加資格、Partner Locatorへの掲載、および認定されたデマンドジェネレーション活動向けのMarketing Development Funds（MDF）へのアクセスが提供されます。

顧客が期待できること

GitLab MSPパートナーと連携する顧客は、体系的なマネージドDevSecOpsエクスペリエンス、文書化された再現可能な実装方法論、定期的なビジネスレビュー、そして明確に定義された応答およびエスカレーションパスを備えたサポートを受けられます。

その結果、開発チームは優れたソフトウェアの構築に集中でき、MSPパートナーがプラットフォームの運用と最適化に注力するという理想的な体制が実現します。

AIを活用した新たなビジネスチャンス

ソフトウェア開発ワークフローにAIを安全に導入したいと考える組織が増えており、経験豊富なチームであっても、大規模な展開には体系的なアプローチが有効です。GitLab MSPパートナーは、より広範なマネージドサービスの一環として、GitLab Duo Agent Platformの導入を顧客に提案できる最適なポジションにあります。

GitLabのDevSecOpsプラットフォームとMSPが提供する運用の専門知識を組み合わせることで、顧客はガバナンスが確保された環境でAI支援ワークフローを試験的に導入し、データレジデンシーとコンプライアンス要件を満たしながら、社内リソースに過度な負担をかけることなくチーム全体でAI導入を拡大できます。

このプログラムはお客さまのビジネスに適していますか

GitLab MSPパートナープログラムは、以下に該当する場合に最適です。

クラウド、インフラストラクチャ、またはアプリケーション運用のマネージドサービスを既に提供している

高付加価値のDevSecOpsをポートフォリオに追加したい

最新の開発プラットフォームに関心のある技術人材を擁している、または育成したい

単発の取引よりも長期的な顧客関係を重視している

既にGitLab SelectおよびProfessional Servicesパートナーである場合、MSPプログラムは既存の専門知識を再現可能なマネージドサービスに転換するための体系的な方法を提供します。

開始方法

本プログラムは、 認定MSPパートナーの指定から開始されます。参加にあたり、最低ARRや顧客数の要件はありません。以下がプログラム参加までの流れです。

適合性の確認 - ハンドブックページに記載されたビジネスおよび技術要件を満たしているか確認します。 GitLabパートナーポータルから申請 - ビジネスおよび技術に関するドキュメントを添えて申請を提出します。 90日間のオンボーディングを完了 - 契約、技術イネーブルメント、セールストレーニング、最初の顧客エンゲージメントを網羅した体系的なオンボーディングプログラムです。 マネージドサービスの提供を開始 - サービスをパッケージ化し、SLAを設定して、顧客へのエンゲージメントを開始します。

提出された申請は、約3営業日以内に審査されます。