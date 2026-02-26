GitLabマネージドサービスプロバイダー（MSP）パートナープログラムのご紹介

公開：2026年2月26日
GitLabの支援のもと、収益性の高いサービス主導型DevSecOpsプラクティスを構築
このブログは、GitLabプラクティスの構築を検討しているマネージドサービスプロバイダー（MSP）向けに執筆されています。デベロッパーやエンジニアリングリーダーの方にとっては、皆さまのようなチームのスケーリングと迅速な開発を支援するパートナーを強化するプログラムです。
多くの組織は、最新のDevSecOpsプラットフォームが必要であることを認識しています。しかし、ビジネスが求めるスピードでソフトウェアを提供しながら、プラットフォームのデプロイ、管理、継続的な最適化を行うリソースが不足しているケースが少なくありません。これはMSPにとって大きなビジネスチャンスであり、GitLabはそれを支援する専用プログラムを用意しました。
このたび、GitLab MSPパートナープログラムを発表いたします。これは、認定を受けたMSPがGitLabをフルマネージドサービスとして顧客に提供できるようにする新しいグローバルプログラムです。
GitLabとして初めて、MSP向けに正式に定義されたグローバルプログラムが誕生しました。明確な要件、体系的なイネーブルメント、専任のサポート、そして実質的な経済的メリットが用意されており、パートナーは安心してGitLabマネージドサービスプラクティスの構築に投資できます。
タイミングも最適です。多くの組織がDevSecOpsへの取り組みを加速させていますが、ソフトウェアの構築とリリースという本来の業務に加えて、複雑な移行、ツールチェーンの拡散、増大するセキュリティ要件への対応に追われているのが現状です。
GitLab MSPパートナーは、デプロイ、移行、管理、継続的なサポートなど、プラットフォーム運用を担当することで、開発チームが本来の業務に集中できる環境を提供します。
経済的メリット：MSPパートナーは、すべての取引、新規ビジネス、更新において、GitLabパートナーマージンに加えてMSPプレミアムを獲得できます。さらに、デプロイ、移行、トレーニング、イネーブルメント、戦略コンサルティングに対して顧客に請求するサービス料の100%を保持できるため、単一のプラットフォームを中心に複数の継続的な収益源を構築できます。
イネーブルメントと教育：バージョンアップデート、新機能、ベストプラクティス、ロードマップの最新情報、ピアシェアリングを網羅した四半期ごとのテクニカルブートキャンプにアクセスできます。推奨されるクラウド認定資格（AWS Solutions Architect Associate、GCP Associate Cloud Engineer）が技術基盤を補完します。
Go-to-Marketサポート：MSPには、GitLab認定MSPパートナーバッジ、共同ブランド資産、顧客事例の共同作成への参加資格、Partner Locatorへの掲載、および認定されたデマンドジェネレーション活動向けのMarketing Development Funds（MDF）へのアクセスが提供されます。
GitLab MSPパートナーと連携する顧客は、体系的なマネージドDevSecOpsエクスペリエンス、文書化された再現可能な実装方法論、定期的なビジネスレビュー、そして明確に定義された応答およびエスカレーションパスを備えたサポートを受けられます。
その結果、開発チームは優れたソフトウェアの構築に集中でき、MSPパートナーがプラットフォームの運用と最適化に注力するという理想的な体制が実現します。
ソフトウェア開発ワークフローにAIを安全に導入したいと考える組織が増えており、経験豊富なチームであっても、大規模な展開には体系的なアプローチが有効です。GitLab MSPパートナーは、より広範なマネージドサービスの一環として、GitLab Duo Agent Platformの導入を顧客に提案できる最適なポジションにあります。
GitLabのDevSecOpsプラットフォームとMSPが提供する運用の専門知識を組み合わせることで、顧客はガバナンスが確保された環境でAI支援ワークフローを試験的に導入し、データレジデンシーとコンプライアンス要件を満たしながら、社内リソースに過度な負担をかけることなくチーム全体でAI導入を拡大できます。
GitLab MSPパートナープログラムは、以下に該当する場合に最適です。
既にGitLab SelectおよびProfessional Servicesパートナーである場合、MSPプログラムは既存の専門知識を再現可能なマネージドサービスに転換するための体系的な方法を提供します。
本プログラムは、認定MSPパートナーの指定から開始されます。参加にあたり、最低ARRや顧客数の要件はありません。以下がプログラム参加までの流れです。
提出された申請は、約3営業日以内に審査されます。
GitLabマネージドサービスプラクティスの構築にご興味がありますか？新規パートナーの方はGitLabパートナーへの申請からお申し込みいただけます。既存パートナーの方は、GitLab担当者にお問い合わせいただき、プログラムの詳細やMSPプラクティスを通じて現在顧客に提供しているソリューションについてお知らせください。
