1991年にMinixの代替として登場したLinuxは、1992年2月にGNU GPLライセンスを採用しました。現在、Linuxは企業サーバーの管理において最も広く使われているオペレーティングシステムです。Linuxサーバーは、あらゆる規模の企業のニーズに対応し、多様なITアプリケーションを効率的かつ経済的に運用するためのプラットフォームを提供しています。Linuxサーバーとは何か、そのメリットや用途は何か、どのようにインストールするのか。本記事では、Linuxプロジェクトを始めるにあたって知っておくべき基本事項をご紹介します。

Linuxサーバーとは、オペレーティングシステムにLinuxを使用したサーバーのことです。LinuxはフィンランドのLinus Torvaldsによって1991年に開発されたUnix系のオペレーティングシステムカーネルです。それから30年以上が経ち、現在は__完全に動作するオペレーティングシステム__を構成するソフトウェア群（Linuxディストリビューションと呼ばれます）として広く認知されています。

GNU/Linuxディストリビューションは主に、Webホスティング、ネットワーク管理、データストレージといったサーバー側（バックエンド）のIT機能の管理に使用されます。Linuxはオープンソースのため、運用チームはLinuxディストリビューションを無料でダウンロードし、自社のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。LinuxオペレーティングシステムはDebian、Ubuntu、openSUSEなど複数のGNU/Linuxディストリビューションとして提供されており、開発チームの柔軟性とカスタマイズ性を高めています。

Linuxサーバーの普及は、そのアクセスしやすさと柔軟性によるところが大きいですが、企業のサーバーインフラにとって重要な要素である安定性とセキュリティでも高い評価を受けています。Free Software Foundationが認定するフリーソフトウェアとして、Linuxはソースコードが公開されており、バグやセキュリティの脆弱性の修正を容易にしています。

その__オープンソースエコシステム__は、開発者やITエンジニアの間でのLinuxの人気も支えています。GNU/Linuxのセキュリティ強化と開発を促進する活発なコミュニティが存在しています。Linuxサーバーの運用には、次のような多くのメリットがあります。

Linuxサーバーの使い方

Linuxサーバーはその汎用性の高さから、幅広いITユースケースで活躍しています。特に、企業における最も重要かつ複雑なアプリケーションにおいてその真価を発揮します。Linuxサーバーのよくあるユースケースをいくつかご紹介します。

Linuxサーバーの活用例はここに挙げたものに限りません。データ分析、オンラインゲーム、ファイル転送、ビジネスインテリジェンス、メッセージングなど、チームは高度なコントロールとセキュリティを必要とする高度でリソース集約型のアプリケーションを使うITプロジェクトにGNU/Linuxをよく選択しています。

Linuxサーバーの管理のヒント

Linuxの機能を最大限に活用するには、企業でのLinuxサーバー管理においていくつかのベストプラクティスに従うことをお勧めします。まず、__ITチームへのトレーニング__として、コマンドライン、セキュリティ設定、トラブルシューティングの手法を習得させることが重要です。また、Prometheus、Nagios、ZabbixなどLinux対応の__監視ツール__を活用し、インフラの長期的な信頼性を維持しましょう。

__バックアップ計画__も、プロジェクトの継続性を確保するうえで欠かせない要素です。3-2-1ルールを活用することをお勧めします。3つのデータコピーを作成し、異なるメディアに2つのコピーを保存し、そのうち1つはオフサイトに保管します。最後に、適切なLinuxサーバー管理のためには__セキュリティ対策__にも細心の注意が必要です。パスワードの代わりにSSHキーを導入し、Fail2banなどのファイアウォールや侵入検知ソフトウェア、二要素認証の設定を推奨します。

Linuxサーバーのインストール方法

ここからは、より実践的な内容に移りましょう。企業でのインストールをサポートするLinuxサーバーのチュートリアルとして、主な手順をご説明します。

適切な__Linuxディストリビューション__を選択します。使いやすさで知られるUbuntu Server、または堅牢性で定評のあるDebianなどを検討してください。 LinuxディストリビューションのブータブルISOを作成します。公式サイトからダウンロードし、USBメモリに配置してサーバーへのインストールを実施します。 USBメモリから__Linuxをインストール__します。基本設定、ディスクのパーティション分割、ユーザー設定、再起動と初回ログインを実施します。 Linuxサーバーの__初期設定を行います__。SSHアクセスのセキュリティ確保、非rootユーザーの作成、ファイアウォールの設定、システムのアップデートを実施します。 ネットワークを設定します。 静的IPまたは動的IP、DNS設定、ポートフォワーディングを設定します。

最後に、ファイアウォール、SSL証明書、ネットワーク監視ツールのインストールによりサーバーのセキュリティ強化を完了させてください。これらの手順が完了すると、Linuxサーバーが稼働準備完了の状態になります。

GitLabとLinuxでプロジェクトを始めましょう

Linuxは企業サーバー分野において常にトップの座を維持してきましたが、一般ユーザーの間でも再び注目を集めています。Linux MintやUbuntuなどのPC向けディストリビューションの普及に加え、Linuxカーネルをベースとするモバイル・タブレット向けOSであるAndroidやChrome OSの台頭も、Linuxエコシステムの拡大を後押ししています。Linuxの成功が揺るぎないものである以上、Linuxで動作するアプリケーションに投資することは長期的な観点から有効な戦略といえます。

GitLabとLinuxは、ビジネスをアジャイルに発展させ、すべてのコラボレーションツールを活用するための理想的な環境を提供しています。GitLabプラットフォームはDebian、Ubuntu、AlmaLinux、CentOS 7など多くの公式Linuxパッケージに対応しています。 LinuxサーバーでGitLabをインストールする詳細ページをご覧いただき、プロジェクトを成功に導いてください。

GitLabでLinuxディストリビューションをインストール