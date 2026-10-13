AIクレジットを無駄にしない、エージェントコスト管理の3つの打ち手

エージェントにタスクを任せるたび、1つのタスクがトークンとクレジットを消費し、チームや自動化の各所へエージェントが広がるにつれて、消費量は利用の伸びを上回るペースで積み重なっていきます。プラットフォームを預かる立場であれば、その増加は自分たちの責任です。どのチームのどのワークフローが消費を牽引しているのか、そしてその消費が実際の成果物につながっているのか。いずれも把握しておく必要があります。

GitLab Transcendでは、エージェント型ソフトウェアエンジニアリングのためのアーキテクチャである 統制されたソフトウェアファクトリーと、その増加を抑制するGitLab Duo Agent Platformの新機能を発表しました。 GitLabホスト型オープンウェイトモデルは、GitLabのベンチマークにおいて基盤モデルと同等のタスク完了率をはるかに低いコストで達成しており、タスクに合わせてモデルを使い分ければ、チームのコスト効率は確実に高まります。 GitLab Orbitはライフサイクル全体のコンテキストをエージェントに与え、リトライを削減。 Duo Agent Platform Impact Analyticsと クレジット上限は、クレジットの行き先を明らかにし、そこに歯止めをかけます。

統制されたソフトウェアファクトリーでコストを制御する

使用量の合計値から分かるのは、どれだけ消費したかだけです。肝心な問いは手つかずのまま残ります。定型的な作業のうち、どれだけが高価なモデル上で処理されていたのか。エージェントの実行のうち、何回が無駄なリトライだったのか。クレジットを使い切ったのは、どのユーザーでありどのチームなのか。ダッシュボードがトークン数しか示さないとき、プラットフォーム部門とエンジニアリング部門のリーダーは、どちらも根拠を持てない数字をめぐって議論することになります。使用量を帰属させ、上限を設け、無駄を削れなければ、支出の最適化も正当化もできません。

この構図を断ち切る出発点は、アーキテクチャにあります。統制されたソフトウェアファクトリーは複数のレイヤーで構成されており、コストはレイヤー同士がつながっていない箇所で膨らみます。なかでもコストに直結するレイヤーは2つ。1つ目はエージェントオーケストレーションです。ここではオープンウェイトモデルが、定型的な作業をより低コストなモデルへと振り向けます。もう1つがデータとコンテキストのレイヤー。Orbit、Duo Agent Platform Impact Analytics、そしてクレジットと使用量のコントロールが、人とエージェントの双方に、可能な限り低いコストで質の高い成果を生み出すためのコンテキストを届けます。

この問題が最も分かりやすく表れるのが、シャドウソフトウェアファクトリーです。各工程がそれぞれ別のツールを持ち、ポリシーもコンテキストも共有されていない状態。エージェントは、そもそも連携を想定していないシステムを横断してコンテキストを探し回り、そのたびにトークンを消費します。一方、統制されたソフトウェアファクトリーがエージェントに用意するのは、共有されたコンテキスト、共有されたポリシー、そしてコストを測るための単一の場所。AIクレジットの1単位までを活かせるようになると、次の3つが可能になります。

同じ成果をより少ないクレジットで : オープンウェイトモデルで目の前のタスクに合ったモデルを選び、GitLab Orbitでライフサイクルのコンテキストにエージェントを根付かせることで、リトライが減ります。

: オープンウェイトモデルで目の前のタスクに合ったモデルを選び、GitLab Orbitでライフサイクルのコンテキストにエージェントを根付かせることで、リトライが減ります。 支出の出どころまで追跡 : Duo Agent Platform Impact AnalyticsとGitLabクレジットダッシュボードで、ユーザー別、チーム別、タスク別、モデル別にクレジットを確認し、増加の要因を具体的に示せます。

: Duo Agent Platform Impact AnalyticsとGitLabクレジットダッシュボードで、ユーザー別、チーム別、タスク別、モデル別にクレジットを確認し、増加の要因を具体的に示せます。 次の急増が起きる前に天井を設定: クレジット上限でユーザーごとに使用量を制限し、必要に応じて個別の上書きも設定。エージェントのループは、設定した範囲の内側に収まります。

タスクに合わせてモデルを使い分ける

エージェントのコストは、1回のモデル呼び出しの価格から始まります。 GitLab Duo Agent Platformでは、機能ごとにデフォルトモデルを固定し、チームが使えるモデルを制御できます。選択肢は、自社のモデル（セルフホストまたはプロバイダー提供）、GitLabホスト型の基盤モデル、そしてGitLab 19.4で登場した GitLabホスト型オープンウェイトモデルの3種類。

GitLab Duo Agent Platformでは現在、GLM 5.3、Kimi K3、MiniMax M3という 3つのオープンウェイトモデルをホストしています。Duoエージェントを用いたGitLabの社内ベンチマークでは、GLM 5.3がClaude Opus 5と同等のタスク完了率を約5分の1のコストで、Kimi K3がClaude Fable 5.1と同等の完了率を3分の1のコストで、MiniMax M3がGPT-5.5と同等の完了率を8分の1のコストで達成しました。モデルの選択は管理者設定。トップレベルグループのGitLab Duo設定で モデルの選択を開き、 モデルの管理を選択して、機能ごとにモデルを固定します。たとえばAgentic ChatにKimi K3を、エージェントとフローにMiniMax M3を割り当てれば、定型的な作業が既定で基盤モデルに流れることはありません。どのモデルをチームに使わせるかも、グループオーナーが選択可能。

適切なコンテキストでリトライを減らす

モデルの選択が1回の呼び出しの価格を決めるとすれば、リトライは呼び出しの回数そのものを増やします。 Gartnerの調査によると、開発者40名のチームにおいて、適切なルールとコンテキストがないままエージェントがリトライを繰り返した結果、AIへの支出が23倍に膨らんだ事例があります。エージェントがリトライする理由は、コンテキスト不足。モノレポや複数リポジトリにまたがる環境では、エージェントはまず何がどこにつながっているのかを把握するためにファイルを這い回り、リトライのたびにコンテキストウィンドウ全体を送り直します。

GitLab Orbitは、コード、作業アイテム、マージリクエスト、パイプライン、デプロイ、セキュリティ検出を単一のグラフにマッピングし、チームの開発に合わせて常に最新の状態を保ちます。GitLab Duo Agent Platform上のエージェントは、このグラフをネイティブにクエリできます。Claude CodeやCodexといった外部エージェントはModel Context Protocol（MCP）経由で、独自のツールはREST API経由で接続。各エージェントが見られる範囲は、そのユーザーがGitLabで見られる範囲と完全に一致します。

このコンテキストがあれば、エージェントはグラフに問い合わせるだけで、より速く効率的に正確な答えを得られます。 GitLabの検証では、Claude Codeで同じタスクを実行した際、Orbitの利用によってリトライが最大45分の1に減少。別の測定では、最初の試行で必要なコンテキストを得るまでのトークン消費が4.5分の1になりました。Orbitは現在GitLab.comで無料ベータとして提供されており、来月にはすべてのデプロイ方式で一般提供を開始します。

測定できるものを管理する

モデルとコンテキストが1タスクあたりのコストを押し下げる。それが実際に効いたかどうかを示すのが、インパクトデータです。 Duo Agent Platform Impact Analyticsは、プラットフォームリーダーが必ず抱える2つの問いに答えます。いくら使っているのか、そしてその支出はどこに集中しているのか。選択したチームと期間について、 チーム別、タスク別、モデル別に支出を分解し、オープンウェイトモデルが現在のモデル構成と比べてどう位置づけられるかも示すため、推測ではなくデータに基づいた比較が可能です。 GitLabクレジットダッシュボードはさらにチームより下の粒度まで踏み込み、使用量の背後にあるユーザーとセッションまで追跡します。

GitLabクレジットダッシュボード

可視化と並んで欠かせないのが、上限の設定です。上限がなければ、残された手は「みんなで使用を控えよう」と呼びかけることだけになってしまいます。クレジットと使用量のコントロールでは、サブスクリプション、グループ、ユーザーの各単位で上限を設定でき、支出が50%、80%、100%に達した時点でアラートが届き、上限に到達した時点で利用は自動的に一時停止。たとえば1ユーザーあたり月1,000クレジットといった一律の上限はすべてのメンバーに適用され、500クレジット追加のような個別の上書きを設定すれば、試行錯誤中のエンジニアが都度申請することなく作業を続けられます。ユーザー単位の上限が効き始めるのは、含まれるクレジットを使い切った時点から。クレジットを消費する機能を利用できなくなるのは上限に達したユーザーのみで、次の請求期間を迎えるか、管理者が上限を引き上げれば再び利用可能になります。

Duo Agent Platform Impact Analyticsでは、クレジットの消費量と本番環境に届いた成果物を並べて確認できるため、使用量が実際の提供価値につながっているかどうかを見極められます。

Duo Agent Platform Impact Analyticsの実際の動作は、グローバルイベントTranscendでのこちらのデモでご覧ください。

エージェントのコスト管理を始める

エージェントのコスト管理は、まずモデルから着手しましょう。GitLabホスト型オープンウェイトモデルは一般提供中です。 モデルの選択で、GLM 5.3、Kimi K3、MiniMax M3のいずれかを、すべてのマージリクエストで実行されるフローなど定型的なワークロードに割り当ててください。

次に、リトライを減らします。 GitLab Orbitは現在、GitLab.comで無料ベータとして提供中。エージェントセッションが最も多いグループで有効にしてみてください。Orbitは来月、すべてのデプロイ方式で一般提供を開始します。

そのうえで、測定し、上限を設けます。 Duo Agent Platform Impact Analyticsは 早期アクセスとして提供されており、チーム別、タスク別、モデル別の支出を確認できます。クレジットと使用量のコントロールは一般提供中。 GitLabクレジットのユーザー単位の上限を設定し、使用量の多いユーザーには上書きを用意しましょう。数週間後に、チーム別・モデル別の使用量を前の期間と比較してみてください。

ソフトウェアファクトリーの基盤を設計するなら、 GitLab Duo Agent Platformから。GitLabをまだお使いでない場合は、GitLab Duo Agent Platformの 無料トライアルをお試しください。すでにPremiumまたはUltimateをご利用の場合は、 GitLab Duo Agent Platformを有効化し、サブスクリプションに含まれるGitLabクレジットをご活用ください。