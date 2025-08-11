Monday Merge 8月号

公開：2025年8月11日
AIエージェント、新機能、そして7,500億ドルの可能性に注目
GitLabコミュニティのみなさん、こんにちは！今月もソフトウェア開発の最新トレンドをお届けします。
今回のトピックはこちら：
それでは、さっそく見ていきましょう⚓
従来のAIアシスタントの概念を覆す新しい体験 ── GitLab Duo Agent Platformは、開発・セキュリティ・運用すべてをカバーする次世代のDevSecOpsオーケストレーションエンジンです。パブリックベータ版としての提供がスタートしました。
これは単なるIDE内のAIボットではありません。複数のAIエージェントがチームの一員として非同期に連携し、計画からリリースまでをトータルでサポートします。
初期搭載されているエージェントは以下の通りです：
GitLabのイシュー、パイプライン、CI/CDなど25以上の機能にネイティブにアクセスできるため、コンテキストを理解した精度の高い支援が可能です。さらに今後は、エージェントをカスタマイズし、複雑な作業を自動実行できる「フロー」も登場予定です。
PremiumおよびUltimateプランをご利用中の方は、VS CodeやJetBrains IDEでベータ版を今すぐお試しいただけます。Web UIでも「Duo Agentic Chat」がすでに利用可能です。
▶︎ GitLabがオーケストレーションプラットフォームとして持つ独自の強みについて、CEOのBill Staplesが語るインタビューはこちら。導入方法もあわせてご紹介しています。
AIは単なるトレンドではありません。世界の開発者2,700万人がAIを活用すれば、7,500億ドル以上の価値が生まれると言われています。最新のGitLab企業経営調査2025では、世界中の経営層2,786名にAIとソフトウェア開発の未来について調査を行いました。
主な調査結果：
（日本に特化したレポートは近日中に公開予定）
GitLab 18.2では、30以上の新機能や改善が追加され、よりスピーディーかつ安全な開発が可能に。今回のアップデートにも、GitLabコミュニティから152件の貢献が寄せられました。ありがとうございます！
注目の新機能：
今月はGitLabチームがイベントに登場します！
📍 Black Hat USA（ラスベガス） – 詳細はこちら
📍 Open Source Summit Europe（アムステルダム） – 今月後半 👉 登録はこちら
開催地にいらっしゃる方は、ぜひお立ち寄りください！ステッカーもご用意しています。
金融機関NatWest社は、GitLab Duo Agent Platformを活用して開発スピードと生産性を大幅に向上させています。
「GitLab Duo Agent Platformは、私たちのコードベースと組織構造を理解したうえで、AIが開発ワークフロー全体を支援してくれます。コード・テスト・CI/CDとあらゆる工程にAIが溶け込み、チームの一員として一緒に仕事している感覚があります。開発者はより創造的な仕事に集中できるようになりました」 — NatWest社エンジニアリングプラットフォームリード Bal Kang
最後に、今月の名言を
「知性の本当の証は知識ではなく、想像力である」 — アルベルト・アインシュタイン
素晴らしいアイデアは、予想外の場所から生まれるものです。知識だけでなく、「想像する力」を大切にしたいですね。
今月号は以上です。Duo Agent Platformはついに一般公開され、AIはC-suiteの重要議題へ、そしてMerge Requestページもさらに進化した、盛りだくさんな月でしたね。
それではまた来月、お会いしましょう！Happy Merging！
Fatima Sarah Khalid｜GitLab Developer Advocate
