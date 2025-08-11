Monday Merge 8月号

GitLabコミュニティのみなさん、こんにちは！今月もソフトウェア開発の最新トレンドをお届けします。

今回のトピックはこちら：

GitLab Duo Agent Platformのパブリックベータ版がスタート：AIともっとスマートに働く方法とは

現場のニーズに応える最新GitLabリリース情報

世界2,786名のCレベル層に聞いた、AIとソフトウェアイノベーションに関する意識調査

注目イベントやおすすめコンテンツ、NatWest社の導入事例もご紹介

それでは、さっそく見ていきましょう⚓

GitLab Duo Agent Platform：パブリックベータ版がついに登場

従来のAIアシスタントの概念を覆す新しい体験 ── GitLab Duo Agent Platformは、開発・セキュリティ・運用すべてをカバーする次世代のDevSecOpsオーケストレーションエンジンです。パブリックベータ版としての提供がスタートしました。

これは単なるIDE内のAIボットではありません。複数のAIエージェントがチームの一員として非同期に連携し、計画からリリースまでをトータルでサポートします。

初期搭載されているエージェントは以下の通りです：

Chat Agent ：自然言語での質問や汎用的な開発作業をサポート

：自然言語での質問や汎用的な開発作業をサポート Developer Agent ：仮想開発環境でマージリクエストを作成

：仮想開発環境でマージリクエストを作成 Security Analyst Agent ：脆弱性の検出と修正提案

：脆弱性の検出と修正提案 Deep Research Agent ：リポジトリ全体を分析し、背景を踏まえたインサイトを提供

：リポジトリ全体を分析し、背景を踏まえたインサイトを提供 Software Development Flow：複数エージェントを連携させて一連の開発タスクを自動化

GitLabのイシュー、パイプライン、CI/CDなど25以上の機能にネイティブにアクセスできるため、コンテキストを理解した精度の高い支援が可能です。さらに今後は、エージェントをカスタマイズし、複雑な作業を自動実行できる「フロー」も登場予定です。

PremiumおよびUltimateプランをご利用中の方は、VS CodeやJetBrains IDEでベータ版を今すぐお試しいただけます。Web UIでも「Duo Agentic Chat」がすでに利用可能です。

▶︎ GitLabがオーケストレーションプラットフォームとして持つ独自の強みについて、CEOのBill Staplesが語るインタビューはこちら。導入方法もあわせてご紹介しています。

AIは単なるトレンドではありません。世界の開発者2,700万人がAIを活用すれば、7,500億ドル以上の価値が生まれると言われています。最新のGitLab企業経営調査2025では、世界中の経営層2,786名にAIとソフトウェア開発の未来について調査を行いました。

主な調査結果：

AI活用によって、開発者1人あたり年間28,249ドルのコスト削減を実現（世界中の開発者数で見積もると7,500億ドル規模に）

89％の経営者が、今後3年以内にAIエージェントが業界標準になると予想

懸念点は「サイバー攻撃（52%）」「データのプライバシーとセキュリティ（51%）」「ガバナンスの維持（45%）」

92％が「社員がAIと協働できるようスキルトレーニングが必要」と回答

📥 レポート全文はこちらからダウンロードできます

（日本に特化したレポートは近日中に公開予定）

GitLab 18.2がリリースされました

GitLab 18.2では、30以上の新機能や改善が追加され、よりスピーディーかつ安全な開発が可能に。今回のアップデートにも、GitLabコミュニティから152件の貢献が寄せられました。ありがとうございます！

注目の新機能：

✅ カスタムワークフローステータス：イシューの状態を自社の運用に合わせて柔軟に管理可能に

🧭 Merge Requestページの再設計：ロールやワークフロー別に表示を最適化

🔐不変コンテナタグ： 本番環境への不意な変更を防止

🔗 全リリース内容はこちら

今月のイベント情報：Black Hat USA & OSS EU

今月はGitLabチームがイベントに登場します！

📍 Black Hat USA（ラスベガス） – 詳細はこちら

📍 Open Source Summit Europe（アムステルダム） – 今月後半 👉 登録はこちら

開催地にいらっしゃる方は、ぜひお立ち寄りください！ステッカーもご用意しています。

金融機関NatWest社は、GitLab Duo Agent Platformを活用して開発スピードと生産性を大幅に向上させています。

「GitLab Duo Agent Platformは、私たちのコードベースと組織構造を理解したうえで、AIが開発ワークフロー全体を支援してくれます。コード・テスト・CI/CDとあらゆる工程にAIが溶け込み、チームの一員として一緒に仕事している感覚があります。開発者はより創造的な仕事に集中できるようになりました」 — NatWest社エンジニアリングプラットフォームリード Bal Kang

GitLabリーダーたちが語る、AI・DevSecOps・ソフトウェアセキュリティの未来。

https://leaddev.com/reporting/the-rise-and-looming-fall-of-acceptance-rate

https://www.thestack.technology/a-cisos-focus-lessons-from-the-field/

https://www.raconteur.net/technology/agentic-ai-vibe-coding-oped

https://thenewstack.io/software-security-imperative-forging-a-unified-standard-of-care/

https://youtu.be/wZytaN-1URM

最後に、今月の名言を

「知性の本当の証は知識ではなく、想像力である」 — アルベルト・アインシュタイン

素晴らしいアイデアは、予想外の場所から生まれるものです。知識だけでなく、「想像する力」を大切にしたいですね。

今月号は以上です。Duo Agent Platformはついに一般公開され、AIはC-suiteの重要議題へ、そしてMerge Requestページもさらに進化した、盛りだくさんな月でしたね。

それではまた来月、お会いしましょう！Happy Merging！

Fatima Sarah Khalid｜GitLab Developer Advocate

Fatima Sarah Khalid｜GitLab Developer Advocate