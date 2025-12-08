更新日：2025年12月3日
12月号のMonday MergeではGitLab 18.6の新機能、インテリジェントソフトウェア開発時代に関する最新のグローバル調査、そして年末に向けたイベント情報をお届けします。
12月号のMonday Mergeをお届けします！そしてこれが、2025年最後のニュースレターです。
AIネイティブなソフトウェア開発が大きく進んだ一年の締めくくりとして、今月号ではGitLab 18.6の新機能、インテリジェントソフトウェア開発時代に関する最新のグローバル調査、そして年末に向けたイベント情報をお届けします。
それでは、さっそく見ていきましょう👇
今月のリリースは、特に規制の厳しい環境において、AIをワークフローにどう組み込むかをチームがより柔軟にコントロールできるようにすることにフォーカスしています。ここでは主なアップデートをご紹介します。
GitLab 18.6では、AIガバナンスと柔軟性がさらに強化され、AIをソフトウェア開発ワークフローにどう組み込むかを、これまで以上に自由にコントロールできるようになりました。
このリリースにより、開発チームとセキュリティチームは、最適なAIモデルの選択、厳重に保護された環境内でのAI実行、そしてAI活用の拡大に合わせたガバナンスの徹底が可能になります。
主なアップグレードは以下の通りです。
GitLab 18.6は、監査性・ガバナンス・コントロールを犠牲にすることなくAIで開発を加速させたいチームのために設計されています。インテリジェントなDevSecOpsの新時代は、すでに始まっています。
GitLabが新たに発表したグローバルDevSecOpsレポートでは、開発・セキュリティ・運用に携わる3,266名を対象に調査を行いました。調査では、AIによってコーディングは加速したものの、新たなボトルネックも生まれていることが明らかになりました。
GitLabはこれを「AIパラドックス」と呼んでいます：
コーディングはこれまでになく加速する一方で、分断されたツールチェーンや増え続けるコンプライアンスの複雑さが、デリバリーのスピードを遅らせているという現状があります。
主要ポイントは次の通りです：
数字で見るパラドックス
AIがソフトウェア開発の役割を再定義している
人間の監督は不可欠
コンプライアンスの課題は増加中
12月もイベントが盛りだくさん！ GitLabの出展・登壇場所はこちらです：
📍 12月1日〜5日 — AWS re:Invent
📍 12月2日〜3日 — FinTech Connect London
📍 12月2日 — GitLab DACH Roadshow: Berlin
📍 12月3日 — Agentic AI in Action（テクニカルデモ）
📍 12月4日 — GitLab DACH Roadshow: Vienna
📍 12月11日 — GitLab Duo Enterprise Workshop (AMER)
GitLabのナレッジライブラリに、さらに多くのコンテンツが追加されました！
今月の記事では、生成AIチームの構築から「vibe-coding」のリスク、デベロッパーエクスペリエンス、そしてAIを活用した開発実務での具体的な事例まで、幅広く解説しています。
https://thenewstack.io/whats-next-for-developer-teams-how-to-prepare-now/
https://thenewstack.io/what-nobody-tells-you-about-building-and-retaining-genai-teams/
https://www.itpro.com/technology/artificial-intelligence/vibe-coding-security-risks-how-to-mitigate
https://www.devopsdigest.com/gitlab-185-released
https://sdtimes.com/ai/report-ai-may-lead-to-faster-coding-but-introduces-new-bottlenecks-that-slow-down-delivery/
もしこれまでに、手強いマージコンフリクトに苦労したり、謎のバグを何時間もデバッグしたことがあるなら、進歩は偶然に起こるものではないとご存じでしょう。
だからこそ、Abigail Adamsのこの言葉が私たちは大好きです：
「学びは偶然に得られるものではない。熱意をもって追い求め、勤勉に取り組まねばならない。」
AIが加速する新しいソフトウェア開発の時代を進むすべてのチームにぴったりの言葉です。
2025年最後のMonday Mergeをお読みいただき、ありがとうございました！この素晴らしく、好奇心にあふれ、常に進化するコミュニティの一員でいてくださることに感謝しています。
これからも、より多くのイノベーション、より安全なデプロイを。2026年にお会いしましょう。それまでは…Happy Merging! 💜
— Fatima Sarah Khalid | GitLab Developer Advocate, GitLab
