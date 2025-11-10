公開：2025年11月10日
9分で読めます
11月号のMonday MergeではGitLab 18.5がAIの力でどのようにプランニング、セキュリティ、そしてコラボレーションの形を進化させているのかをご紹介します。
The Monday Merge へようこそ。このニュースレターでは、DevSecOpsの世界で今起きていること、これから、そして急速に進化しているトレンドを毎月まとめてお届けしています。
今月号では、GitLab 18.5がAIの力でどのようにプランニング、セキュリティ、そしてコラボレーションの形を進化させているのかをご紹介します。さらに、KubeConをはじめとする最新イベント情報や、経営陣・セキュリティリーダーによる読み応えある記事もピックアップ。
それでは、さっそく見ていきましょう 👇
GitLab 18.5がリリースされました。AIによるソフトウェアデリバリーをさらに進化させる一歩です。
今回のリリースでは、どこからでも素早くGitLab Duo ChatにアクセスできるようUIが刷新され、チームのプランニングやセキュリティを強化する2つの新しいGitLab Duo Agentが登場しました。
🧠 Duo Planner Agent（ベータ） – GitLab内の“計画アシスタント”。
バックログを分析し、RICEやMoSCoWなどの優先順位付けフレームワークを適用して、真に注目すべき項目を可視化します。
🛡️ Duo Security Analyst Agent（ベータ） – 脆弱性のレビュー、確認、トリアージを自動化し、エンジニアが繰り返し作業ではなく“真のリスク”のみに集中できるようにします。
また、新しいパーソナルホーム画面では、自分のTo-Do、マージリクエスト、アサインされたイシューを一括で確認でき、作業にスムーズに戻れるようになりました。
エンタープライズ向けには、インスタンス全体のコンプライアンスとセキュリティポリシー管理が強化され、上位グループ全体で統一して適用できるようになっています。
さらに、人気のAIツールもAIカタログから利用可能に。
👏 コミュニティによる278件のコントリビュートに感謝！
見逃した方は、10月28日のThe Developer ShowのQ&Aセッションも要チェックです！GitLabのEmilio Salvaldorと著名エンジニアKelsey Hightowerの対談が配信されています。
👉 YouTubeチャンネルを登録、またはLinkedIn・Xで視聴できます。
📍 アトランタ | 11月10日
KubeCon North Americaに参加される方は、その前日に開催される無料ハンズオンAIワークショップ「Build with GitLab Duo」にもぜひご参加ください。
GitLab Duo Agent Platformを使って、AIエージェントやフローが日々の開発にどう組み込まれるかを、GitLabエンジニアと一緒に手を動かして体験できます。
AIを活用して、より速く、より安全に、よりスムーズにソフトウェアをリリースする方法を学びましょう。
✅ KubeConのバッジは不要。パソコンと好奇心だけ持参してください。
🍽️ 食事とドリンクも無料で提供されます。
🔗 参加登録はこちら
📆 11月18日 | 午前8時（PT） / 午後4時（UTC）
VPのEmilio Salvador、AIエンジニアのJessie Young、そしてDORAのNathen Harveyが登壇し、AIの本質を語ります。
💡 メインメッセージはこちら：
AIは高いパフォーマンスを“生み出す”のではなく、“増幅する”
当日の内容：
11月も、オンライン・オフラインでGitLabチームに会えるチャンスが盛りだくさん。
出展予定：
参加予定の方は、ぜひGitLabブースへ！Duo Agent Platformの最新デモやトークをご用意しています。
CISOのJosh Lemosによる「CISOs, Start Securing Software’s Agentic Future Now」では、AIガバナンスがAIの進化スピードにどう追いつくべきかを掘り下げています。
Joshは次のように指摘します：
CISOが今すぐ取るべき3つのアクション：
「ベストプラクティスを待っているようでは、永遠に後手に回ることになる。」
— Josh Lemos
2026年を見据えると、“エージェント型AI”は人間を置き換えるのではなく、人間の可能性を拡張します。人間とAIが協働するとき、そこに本当の魔法が生まれるのです。
デザイナー川久保玲の言葉を借りると
「コラボレーションの面白さは、1＋1が3になる可能性にある。」
次回まで、好奇心を忘れず、そしていつも通り…
Happy Merging! 💜
— Fatima Sarah Khalid | GitLab Developer Advocate, GitLab
このニュースレターが役立ったら、
ぜひチームにもシェアしてください。そして 👉 YouTubeチャンネル登録
もお忘れなく！
フォーチュン100企業の50%以上がGitLabを信頼
インテリジェントなDevSecOpsプラットフォームで
チームの可能性を広げましょう。