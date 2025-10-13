公開：2025年10月13日
9分で読めます
10月号のMonday MergeではGitLab 18.4、金融業界のリーダーたちによる最新の経営層インサイト、ドイツ鉄道社の事例をお届け。
今月は、最新リリースのGitLab 18.4をご紹介。このバージョンでは、AIネイティブなDevSecOpsをさらに進化させました。
金融業界のリーダーたちによる最新の経営層インサイト、ドイツ鉄道社（Deutsche Bahn）の変革ストーリー、そして世界各地で開催されるイベント情報もお届けします。
さらに、今月のおすすめ記事や、少し前向きになれるインスピレーションもお届けします。
それでは、さっそく見ていきましょう👇
失敗したデプロイを何時間も追跡したことがあるなら、現代の開発はコードを書くことと同じくらい「複雑さの管理」が重要だと感じたことがあるはずです。GitLab 18.4では、DevSecOpsのライフサイクル全体にAIを組み込むことで、その課題をより簡単に解決できるようになりました。
これらの機能により、GitLab 18.4は単なるアップグレードではなく、AIとの協働をより速く、コンテキストを理解し、コントロールできる形で実現する革新的な一歩となります。
最新のGitLab金融業界経営調査では、AIが業界にどれほどの影響を与えているかが明らかになりました。
銀行、保険、資本市場の経営者は、AI搭載のソフトウェア革新に大きなチャンスを感じています：
金融リーダーからのメッセージは明確です。AIの潜在力を最大限に引き出すには、技術だけでなく、信頼性、ガバナンス、スキル向上が不可欠です。
10月はGitLabチームにとって盛りだくさんの月です。参加予定のイベントはこちら：
参加予定の方は、ぜひブースにお立ち寄りください！
10月1日〜8日にかけてGitLabハッカソンが開催されました。
ハッカソンは1週間のオンラインイベントで、誰でもGitLabプロジェクトにコントリビュートできます。楽しみながらインパクトを生み出すことが目的です。
参加のメリット：
初めてのマージリクエストでも100回目でも、誰でも参加可能です。今後も開催予定ですので、学び、作り、つながるチャンスをお見逃しなく。
今月は、ドイツの国営鉄道でありヨーロッパ最大級の鉄道事業者であるドイツ鉄道社、 Deutsche Bahnをフィーチャー。約34万人の従業員と年間20億人の乗客を抱える同社は、デジタル成長のためにDevSecOpsを統合する単一プラットフォームを必要としていました。
GitLab Premiumを導入したことで、ソフトウェア開発と運用が大きく変革：
さらに、インフラコストを10〜20%削減し、2,300万人のユニークユーザー向けの世界クラスの予約システムを構築しました。
Martin Ortmann氏（プロダクトオーナー）のコメント：
「共同作業ができるプラットフォームのおかげで、学びや議論が活発になり、大きな成果につながっています。GitLabは私たちの協働と成功に欠かせない存在です。」
まさに、1つのDevSecOpsプラットフォームに統合した成果が、その背景にあります。
今月のおすすめは、次の戦略セッションに役立つインサイト満載の記事です。
https://thenewstack.io/sustainable-scale-how-to-grow-engineering-teams-strategically/
https://social-www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2025/09/09/softwares-agentic-future-is-less-than-3-years-away-cisos-must-prepare-now/?
https://www.washingtontechnology.com/opinion/2025/09/bridging-gap-legacy-systems-secure-ai-innovation/407991/
https://vmblog.com/archive/2025/09/09/authorization-systems-aren-t-built-for-ai-agents-here-s-how-to-adapt.aspx
ヘンリー・フォード（フォード・モーターの創設者）はこう言いました：
「皆が一緒に前進すれば、成功は自然についてくる」
GitLabもまさにこれを目指しています！ チームが一緒に、より速く、安全に、成功を手にできるよう支援することが私たちの使命です。
今月もお読みいただきありがとうございます。それでは次回まで、Happy Merging!
Fatima Sarah Khalid | Developer Advocate, GitLab
このニュースレターが役立ったら、ぜひチームにもシェアしてください。 そして忘れずに👉 YouTubeチャンネルもご登録を！
フォーチュン100企業の50%以上がGitLabを信頼
インテリジェントなDevSecOpsプラットフォームで
チームの可能性を広げましょう。