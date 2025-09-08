公開：2025年9月8日
9月号のMonday Mergeでは、最新リリース、注目のホワイトペーパー、そして大規模なDevSecOpsの取り組み事例をお届け。
9月の始まりとともに、最新リリース、注目のホワイトペーパー、そして大規模なDevSecOpsの取り組み事例をお届けします👇
今回のリリースでは、セキュリティやコンプライアンスの強化から、開発ツール内でのAIアシストまで、プラットフォーム全体に渡る改善を実現しました。
新機能はこちら：
そのほかWeb IDE、コンプライアンス機能、管理者ロール、AWS Secrets ManagerとのCI/CD連携など、多数の改善が追加されています。
💜 今回のリリースには 314件のコミュニティ貢献 が寄せられました！まさに「みんなが参加できる」ということを証明してくれました。
「よりスマートなパイプライン。より速い投資回収。」
企業がCI/CDパイプラインを最新化しようとする時、現実には「時間がかかる」「コストが高い」「スケールが難しい」といった課題が立ちはだかります。
そこでGitLabの新ホワイトペーパーが提案するのが Agentic CI Modernization。GitLab Duo Agent Platformを活用することで、ラボテストでは以下の成果が示されています：
⏱️ パイプライン変換が 81%高速化（240分 → 45分） 💸 コンサル費用が 83%削減 📉 モダナイゼーション期間が 2.5年 → 9か月に短縮
従来のやり方はツール乱立やコンテキスト切り替え、コンサル依存の進め方で停滞しがちですが、エージェント型AIが状況を変えます。
GitLab Duo Agentsはレガシーパイプラインを解析し、アーキテクチャや依存関係を理解したうえでGitLab CI設定を自動生成。これによりエラーを最大70%削減し、価値提供までのスピードを大幅に加速します。
このホワイトペーパーで語られる内容は単なる時間短縮の話ではありません。目指しているのは、プラットフォームエンジニアリングを大規模に実現し、開発者が共通のCI/CDコンポーネントをサービスとして利用できる環境をつくることです。
18か月のリリースサイクルが、わずか3か月へ。分断されたツール群から、13,000人以上が使う統合されたGitLabプラットフォームへ。手作業のセキュリティチェックから、GitLab Ultimateによる完全統合スキャンへ。
2億4,000万人以上のモバイル顧客を抱える通信大手Deutsche Telekom社。いまや単なるネットワークプロバイダーにとどまらず、DevSecOpsの先駆者へと変貌を遂げています。
GitLabに集約したことで、同社IT部門はCI/CDの全社展開に成功し、“インナーソース”文化を育成。いまやアジャイルプログラムの75%がGitLabに依存しています。
「セキュリティが1つのアプリに統合されていれば、すぐに問題箇所へ飛んで修正できます（中略）これによりセキュリティ対応の効率が大幅に向上しました。」
— Thorsten Bastian, Business Owner IT, CI/CD Hub, Telekom IT
新しい docs.gitlab.com にようこそ！ ゼロから再構築し、わかりやすさ、スピード、使いやすさが大幅アップしました。
新しくなったポイント：
経験豊富なDevSecOpsプロから、これから始める方まで。新しいドキュメントはあなたの強い味方 →
今月はサンパウロからシンガポールまで、GitLabが世界各地へ！ぜひブースに立ち寄って、ノベルティをゲットし、DevSecOpsの最新情報を語り合いましょう。
🇧🇷 Google Cloud Summit Brazil 👉 [登録はこちら] 🇸🇬 EPIC Conference Singapore 👉 [登録はこちら] 🇨🇭 Google Cloud Summit Switzerland 👉 [登録はこちら]
GitLab Duoを実際に体験し、新しいアイデアやインスピレーション、次の大きなデプロイ成功のヒントを持ち帰りませんか？
エージェント型AIのブレークスルーから、大規模なソフトウェアのセキュリティ対策まで、今月の注目記事をご紹介します。
そしてまだの方は、ぜひAIがソフトウェアイノベーションに与える影響に関するC-suiteレポート もチェックしてみてください。
パイプラインの最新化、ツール統合、エージェント型AIの導入。大きな変革はときにハードルが高く見えますが、すべては小さな一歩から始まります。
「それが成し遂げられるまでは、いつも不可能に見えるものだ。」 — ネルソン・マンデラ
難しいパイプラインに直面したら、「不可能」とは「まだ実現していないだけ」と思い出してください。
今月も読んでいただきありがとうございました！感想やフィードバックはぜひXでのメンションやコメントでシェアしてください。お待ちしています。
それではまた来月、お会いしましょう！Happy Merging！
Fatima Sarah Khalid｜Developer Advocate, GitLab
