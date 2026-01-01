こんにちは、Fatimaです。4月のMonday Mergeへようこそ。

今月は内容が盛りだくさんです。GitLab 18.10、エージェント型AIへのアクセス拡大、Claude Marketplaceでの大きな前進、グローバルなハッカソン、そしてお客様による実際の素晴らしい成果についてお話しします。

取り上げる内容がたくさんあるので、さっそく見ていきましょう👇👇👇👇👇👇👇

AIによってコードを書くスピードはこれまでになく速くなりました。しかし、多くのチームが実感しているように、もはや本当のボトルネックはそこではありません。

問題は、その後のプロセスです。

GitLab 18.10は、エージェント型AIをソフトウェアライフサイクルのより深い部分に組み込み、あらゆる規模のチームがより簡単に、より手頃に、そしてより実用的に導入できるように設計されています。

私が特に注目しているポイントをいくつかご紹介します：

無料プランにもエージェント型AIを提供 ：GitLab.comの無料プランを利用しているチームでも、GitLabクレジットの月額コミットを購入することで、ユーザー単位の課金なしにGitLab Duo Agent Platformを利用できるようになりました

：GitLab.comの無料プランを利用しているチームでも、GitLabクレジットの月額コミットを購入することで、ユーザー単位の課金なしにGitLab Duo Agent Platformを利用できるようになりました Agentic Code Reviewのコストを固定化 ：コードレビュー1件あたり25セント（現在はGitLabクレジット1つで4件）となり、コストの予測性を保ちながら、すべてのプロジェクトやマージリクエストにスケール可能になりました

：コードレビュー1件あたり25セント（現在はGitLabクレジット1つで4件）となり、コストの予測性を保ちながら、すべてのプロジェクトやマージリクエストにスケール可能になりました SASTの誤検出判定機能が一般提供開始 ：GitLab Duo Agent Platformを利用するGitLab Ultimateユーザー向けに提供され、セキュリティおよび開発チームが重要な脆弱性とその対応をより適切に優先付けできるようになります

：GitLab Duo Agent Platformを利用するGitLab Ultimateユーザー向けに提供され、セキュリティおよび開発チームが重要な脆弱性とその対応をより適切に優先付けできるようになります 60以上の改善：プランニングからセキュリティ、CI/CDまで、このリリースはコミット間でチームのボトルネックを解消することに焦点を当てています

ここでの大きな変化は明確です。コードを書くスピードを上げるAIから、その後に必要となるすべてのソフトウェアエンジニアリング業務を支援するAIへと移行しているのです。

🔗 リリースノートの詳細はこちら。

GitLab Duo Agent PlatformがClaude Marketplaceで利用可能に

組織は、既存のAnthropicとの契約を活用してGitLabを購入し、エンタープライズレベルのセキュリティ、品質、ガバナンスを維持しながら、ソフトウェアライフサイクル全体でエージェント型AIを統合・活用できるようになりました。

（はい…Flowlandsは実在します。まあ、概念として。）

最近、GitLabのテーマパークについて何か見かけたなら、それは見間違いではありません。

Flowlandsは、エイプリルフールの企画でした。ソフトウェア開発が“物理的な体験”になるという、少し突飛で完全に想像上の世界です。

でも正直なところ、みんな行ってみたいですよね。

🎢🎡🎪🎠 見逃した方は、ぜひテーマパークのカルーセルをご覧ください！（ダジャレです😄）

GitLab Hackathon: 2026年4月16日〜23日

現実に戻りましょう。

グローバルGitLabハッカソンは2026年4月16日から23日まで開催され、プラットフォームやコミュニティに実際に触れながら参加できる最高の機会のひとつです。

実際のGitLabプロジェクトに貢献

グローバルなオープンソースコミュニティと協働

コード、ドキュメント、UXなど幅広い分野で開発

賞品を獲得し、GitLabプロフィールを強化

初心者でも経験者でも、参加して実際に手を動かし始める絶好のチャンスです。

🔗 こちらから参加できます。どなたでも歓迎です！

カスタマースポットライト：Canada Life

今月特に印象的だったのは、チームが本格的にAIを活用したときに何が起こるかを目の当たりにしたことです。

私たちはCanada Lifeと提携し、2日間のAIハッカソンを実施しました。開発、セキュリティ、コンプライアンス、ビジネス部門から100名以上が参加し、実際にエンタープライズレベルのソリューションを構築しました。

その結果は驚くべきものでした：

わずか48時間で10件のエンタープライズ向けAIソリューションを構築

コードレビュー時間を40％削減

リリースノート作成時間を90％削減

コンプライアンス違反を80％削減

さらに、コストを96.7％削減したレガシーコードのモダナイゼーション支援ツールや、オンボーディング時間を半分に短縮した開発者向けオンボーディングアシスタントなども開発されました。

彼らの言葉を借りると：

「もし48時間でこれだけのことができるなら、

この先に何が待っているのか想像してみてください。」

今後のイベント

今月はオンライン・オフラインともに多数のイベントを予定しており、ぜひご参加いただければ嬉しいです。

注目のイベントをいくつかご紹介します：

🔗 Wherever you are in the world, there’s something happening so check out our events page here!

今月のおすすめ

今月も興味深い記事をいくつか紹介します。

政府機関のチームがAIを活用したDevOpsによってどのようにモダナイゼーションを進めているのか、技術的負債の削減からライフサイクルの早い段階でのセキュリティ組み込みまでを探っています。

また、企業全体でのAI導入がどのように進化しているのかにも注目しています。特に、単なるコード生成を超えてワークフローを統合する方法や、SDLC全体にわたる複雑性の管理について考察しています。

🔖 少し時間があるときにじっくり読めるよう、ぜひブックマークしておいてください！

画像出典：Chemical Heritage Foundation

本当に、この4月はたくさんのことが起きています。エージェント型AIによって、より多くの実験や探求の余地が生まれていて、こんな言葉を思い出しました。

「新しいアイデアに心を開き、いろいろ試してみることでさまざまなことが起こり得る。」

ケブラーの発明者であるステファニー・クオレクの言葉です。まさに今の状況にぴったりだと感じます。

AIが反復的な作業の多くを担うようになることで、開発者はより自由に実験し、探求し、次のものを創り出す余地を手にしています。

お読みいただきありがとうございました。ウェブキャストやIssueでお会いできるのを楽しみにしています。そして、これからも対話を続けていきましょう。それでは、いつものようにHappy Merging!

Fatima Sarah Khalid｜Senior Developer Advocate, GitLab

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