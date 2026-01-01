更新日：2026年2月5日
2月号のMonday MergeではGitLab Duo Agent Platformの一般提供開始、GitLab 18.8の新機能をご紹介します。
こんにちは👋2月号のMonday Mergeへようこそ。
今月は、ソフトウェア開発のあり方が大きく変わる節目の月です。そしてその中心にいるのがGitLab。GitLab Duo Agent Platformの一般提供開始という大きなマイルストーンを祝いつつ、GitLab 18.8の新機能、さらに業界全体からの示唆に富んだ読み物をご紹介します。
さあ、いきましょう！⚡
これはGitLabにとって、そして世界中のソフトウェアチームにとっても非常に大きな出来事です。
GitLab Duo Agent Platformの一般提供開始により、私たちは「コードを書くのを手助けするAI」を超え、ソフトウェア開発ライフサイクル全体で機能するエージェント型AIの時代へと踏み出しました。 企画、実装、テスト、セキュリティ、デプロイまで、すべてを1つの場所、1つのプラットフォームでオーケストレーションします。
なぜこれが重要なのでしょうか？AIによってコーディングは高速化した一方で、多くのチームはいまだに「AIパラドックス」を感じています。つまり、キーボード上では生産性が上がっているのに、他の工程でボトルネックが発生してしまう状況です。
GitLab Duo Agent Platformは、常に「対応に追われる状態」からチームを解放し、フロー状態へと導きます。高速なコーディングを、高速かつ安全なデリバリーへ。しかも、コントロールを犠牲にすることなく実現します。
さらに詳しく知りたい方へ👇GitLab CEOのBill Staplesが、なぜこのGAがAI時代における重要な転換点なのかを解説しています。
https://about.gitlab.com/ja-jp/blog/gitlab-duo-agent-platform-is-generally-available/
GitLab 18.8は、この流れをさらに加速させるリリースです。
エージェント型AIを大規模に導入するための可視性・ガバナンス・セキュリティワークフローが強化され、チームが「速く、かつ責任を持って」前進できるようになります。
GitLab Duo Agent Platform GAとGitLab 18.8によって、AIを「試す段階」から「実運用する段階」へと明確に移行しました。
詳しくはGitLab 18.8リリースノートをご覧ください👇
https://about.gitlab.com/ja-jp/blog/gitlab-18-08-release/
今月は、以下のようなテーマの記事を読んでいます。
最後に、、
最後に少し個人的なお話を。私はMarie Forleoの、前向きさと実践的な思考のバランスをずっと尊敬しています。彼女は「完璧な計画」ではなく、「行動し、学び、軌道修正すること」こそが前進につながると語り続けてきました。
「行動を伴わない洞察には価値がありません。
変化への唯一の道は、行動することです。」
― Marie Forleo
この言葉は、今まさにタイムリーだと感じます。AIで何ができるかについての洞察は、すでに十分にあります。しかし本当の進歩は、それを実際に使うことから生まれます。GitLabが目指しているのも、まさにそこ。実験から実行へ、洞察をインパクトへと変える、実用的でスケーラブルなAIを提供することです。
以上、2月号でした！読んでいただきありがとうございます。Happy Merging! また来月お会いしましょう💜
Fatima Sarah Khalid｜Developer Advocate, GitLab
