こんにちは👋2月号のMonday Mergeへようこそ。

今月は、ソフトウェア開発のあり方が大きく変わる節目の月です。そしてその中心にいるのがGitLab。GitLab Duo Agent Platformの一般提供開始という大きなマイルストーンを祝いつつ、GitLab 18.8の新機能、さらに業界全体からの示唆に富んだ読み物をご紹介します。

さあ、いきましょう！⚡

GitLab Duo Agent Platformが一般提供開始

これはGitLabにとって、そして世界中のソフトウェアチームにとっても非常に大きな出来事です。

GitLab Duo Agent Platformの一般提供開始により、私たちは「コードを書くのを手助けするAI」を超え、ソフトウェア開発ライフサイクル全体で機能するエージェント型AIの時代へと踏み出しました。 企画、実装、テスト、セキュリティ、デプロイまで、すべてを1つの場所、1つのプラットフォームでオーケストレーションします。

なぜこれが重要なのでしょうか？AIによってコーディングは高速化した一方で、多くのチームはいまだに「AIパラドックス」を感じています。つまり、キーボード上では生産性が上がっているのに、他の工程でボトルネックが発生してしまう状況です。

GitLab Duo Agent Platform GAの主なポイント

コーディング単体ではなく、ライフサイクル全体にわたるエージェント型ワークフロー

手作業の引き継ぎややり直しを減らす、専門エージェントと自動化フロー

GitLabのイシュー、マージリクエスト、パイプライン内での人とAIの統合された体験

安心してAIを導入できるエンタープライズレベルのガバナンスと可視性

個人のスピードをチーム全体の推進力へ変える、大規模なAIオーケストレーション

GitLab Duo Agent Platformは、常に「対応に追われる状態」からチームを解放し、フロー状態へと導きます。高速なコーディングを、高速かつ安全なデリバリーへ。しかも、コントロールを犠牲にすることなく実現します。

さらに詳しく知りたい方へ👇GitLab CEOのBill Staplesが、なぜこのGAがAI時代における重要な転換点なのかを解説しています。

https://about.gitlab.com/ja-jp/blog/gitlab-duo-agent-platform-is-generally-available/

GitLab 18.8：より高い可視性と、より強固なコントロール

GitLab 18.8は、この流れをさらに加速させるリリースです。

エージェント型AIを大規模に導入するための可視性・ガバナンス・セキュリティワークフローが強化され、チームが「速く、かつ責任を持って」前進できるようになります。

主な新機能

AI導入を段階的、または全社規模で進められるグループベースのアクセス制御

重複やノイズを減らした、高速なアプリケーションセキュリティスキャン

低リスクな検知を自動で整理できる、スマートな脆弱性管理

本当に重要なことに集中できる、パイプライン効率の改善

GitLab Duo Agent Platform GAとGitLab 18.8によって、AIを「試す段階」から「実運用する段階」へと明確に移行しました。

詳しくはGitLab 18.8リリースノートをご覧ください👇

https://about.gitlab.com/ja-jp/blog/gitlab-18-08-release/

📚 今月のおすすめ記事

今月は、以下のようなテーマの記事を読んでいます。

最後に、、

最後に少し個人的なお話を。私はMarie Forleoの、前向きさと実践的な思考のバランスをずっと尊敬しています。彼女は「完璧な計画」ではなく、「行動し、学び、軌道修正すること」こそが前進につながると語り続けてきました。

「行動を伴わない洞察には価値がありません。

変化への唯一の道は、行動することです。」

― Marie Forleo

この言葉は、今まさにタイムリーだと感じます。AIで何ができるかについての洞察は、すでに十分にあります。しかし本当の進歩は、それを実際に使うことから生まれます。GitLabが目指しているのも、まさにそこ。実験から実行へ、洞察をインパクトへと変える、実用的でスケーラブルなAIを提供することです。

以上、2月号でした！読んでいただきありがとうございます。Happy Merging! また来月お会いしましょう💜

Fatima Sarah Khalid｜Developer Advocate, GitLab

このニュースレターが気に入ったら、ぜひチームに共有してください。 そして👉 YouTubeチャンネルの登録もお忘れなく！