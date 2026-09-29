Monday Merge 11月号：AIネイティブな組織への変革とGitLab 19.5の新機能

11月のMonday Mergeへようこそ！

最近、こんなことを考えています。 組織のすべての開発者がAIアシスタントを使えるようになれば、それだけでAIネイティブな組織になれるのでしょうか？

答えは、そう簡単ではありません。

AIは今、ソフトウェア開発のあり方を大きく変えつつあります。開発者はこれまで以上に速くコードを生成し、エージェントにタスクを任せ、新しい働き方を模索しています。

しかし、AIを活用して個々のタスクを効率化することと、組織全体のソフトウェア開発・デリバリーのあり方を根本から変革することは、同じではありません。

たとえば、エージェントが生成するコードの量が、チームのレビュー能力を上回ったらどうなるでしょうか？あるいは、開発プロセスのほかの工程が、そのスピードに追いつけなかったら？

本当の変革が始まるのは、まさにそこからです。

今月は、GitLabが新たに公開したAIネイティブエンジニアリング・プレイブックを掘り下げるとともに、GitLab 19.5の最新機能や、あるフィンテック企業がエージェント型AIを実際の業務に取り入れている事例をご紹介します。

それでは、さっそく見ていきましょう！👇

開発者の生産性向上を支援するAIツールは数多く登場しており、実際に大きな成果を上げているものも少なくありません。

しかし、ここで重要なのは、 コードを書くスピードが上がったからといって、ソフトウェアデリバリー全体が速くなるとは限らないということです。

周辺のワークフローが変わらなければ、せっかくの生産性向上も、コードレビューの待ち時間の増加やテスト工程のボトルネック、複雑化するセキュリティプロセスによって、その効果が失われてしまう可能性があります。

そこで注目したいのが、GitLabが新たに公開したAIネイティブエンジニアリング・プレイブックです。

このプレイブックは、人とAIエージェントが協働することを前提に、エンジニアリングチームや研究開発（R&D）チームがどのように働き方を見直しているのかをまとめた、実践的な公開ガイドです。

仮説上のワークフローや一部のチームだけで終わる実験ではなく、GitLabやお客さま企業のエンジニアリングリーダーが実際に取り組んでいる事例をもとに構成されています。

プレイブックでは、次の3つの重要な領域を取り上げています。

ワークフローの再設計： ソフトウェアデリバリーのどこで遅延が発生しているのかを特定し、ソフトウェアライフサイクル全体でAIエージェントを活用できるよう、ワークフローを見直します。

ソフトウェアデリバリーのどこで遅延が発生しているのかを特定し、ソフトウェアライフサイクル全体でAIエージェントを活用できるよう、ワークフローを見直します。 AIエージェントとの協働： 人とAIエージェントそれぞれの強みを活かした役割分担を考え、人による判断が必要な領域を明確にしながら、エンジニアの継続的なスキル向上を支援します。

人とAIエージェントそれぞれの強みを活かした役割分担を考え、人による判断が必要な領域を明確にしながら、エンジニアの継続的なスキル向上を支援します。 ガバナンスとスケーリング： 品質やセキュリティを損なうことなく、エージェント型ワークフローを組織全体に拡大するために必要なコンテキスト、検証の仕組み、コントロールを整備します。

このプレイブックの中で、特に注目したいのが「AI成熟度ラダー（AI Maturity Ladder）」です。

ここで興味深いのは、組織全体が必ずしも同じステージにあるとは限らないという点です。チームやワークフローによって、AIの成熟度は大きく異なる場合があります。

だからこそ、AIを活用している開発者の数ではなく、「AIによって、私たちの働き方は実際にどれだけ変わったのか？」と問いかけることが重要なのかもしれません。

また、このプレイブックは完成されたマニュアルではありません。GitLabやエンジニアリングコミュニティ全体が実践を通じて得た知見をもとに、継続的に進化していくガイドです。

AIエージェントの活用を始めたばかりのチームから、すでに複雑なワークフローをオーケストレーションしているチームまで、新たな知見を得て、既存のアプローチを見直し、実践に活かせるヒントが詰まっています。

AIネイティブエンジニアリング・プレイブックの詳細はこちら→

GitLab 19.5：エージェント間の連携強化、ガバナンスの向上、さらなるコントロールを実現

AIネイティブエンジニアリング・プレイブックがAIネイティブな組織への変革に必要な考え方を示すものだとすれば、最新のGitLab 19.5は、その考え方を実践に移すための機能を提供します。

エージェント同士の連携を強化し、その動作を適切に管理しながら、ワークフローのセキュリティを確保するための新機能が追加されました。

今回は、その中でも特に注目したいアップデートをご紹介します。

**GitLab MCPサーバーが一般提供を開始しました。**これにより、Claude CodeやCursorなどのMCP対応ツールから、GitLab Duo Agent Platformのエージェントやフローを含む、より幅広いGitLabの機能にアクセスできるようになりました。

開発者は使い慣れたAIツールを活用しながら、GitLabのワークフローと連携して作業を進められます。

外部エージェントの動作を可視化

AI Governanceの可視化機能が拡張され、Claude Code、Cursor、Codexなどの外部接続エージェントにも対応しました。

この新しいベータ機能により、セキュリティチームやコンプライアンスチームは、GitLab Duoのエージェントに加え、外部エージェントのセッションやツール呼び出しも追跡できるようになりました。AIの活用が広がるなか、エージェントの動作をより包括的に把握できます。

認証情報を必要な場所で安全に管理

**GitLab Secrets Managerが一般提供を開始しました。**既存のGitLabのアクセス権限を活用しながら、認証情報の暗号化、保存、取得を一元管理できます。

OpenBaoを基盤としており、シークレットへのアクセスを必要なジョブだけに制限できます。また、監査ログによってセキュリティと説明責任の強化にもつながります。

プロンプトから目標達成型の開発へ

**GitLab Duo CLIの「/goal」コマンドの一般提供を開始しました。**開発者が達成したい目標を自然言語で伝えるだけで、GitLab Duoがガバナンスの効いたワークフローの中で、実装から検証までを進められるようになります。

個々のタスクをAIで支援する段階から、目標に基づいて開発を進める新たなアプローチへの一歩です。

GitLab 19.5では、このほかにもコードレビュー、セキュリティスキャン、開発者向けワークフローなど、多くの機能が強化されています。

GitLab 19.5の新機能をご覧ください →

GitLab Orbitが一般提供を開始

もう一つ注目したいアップデートが、 GitLab Orbitの一般提供開始です。エージェント型ソフトウェア開発において、AIエージェントがより豊富なコンテキストを活用できるようになります。

Orbitは、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたるコンテキストグラフを構築し、エージェントが必要な情報や知識にアクセスできるようにします。これにより、毎回ゼロからコンテキストを収集・再構築する手間を減らすことができます。

どれほど高性能なAIエージェントでも、その能力を最大限に発揮するには、適切なコンテキストが欠かせません。

Demo HubでGitLab Orbitを体験 →

AIネイティブなソフトウェア開発は、実際の現場でどのように実現されているのでしょうか？

約175の地域銀行や信用組合にサービスを提供し、1,000億米ドルを超える資産を支える金融テクノロジー企業、COCCの取り組みは、その興味深い事例の一つです。

GitLab CEOのBill Staplesとの対談で、COCCのCTOであるDarren Wilks氏は、GitLabを活用して開発パイプラインをモダナイズし、セキュリティチェックを開発プロセスの早い段階に組み込み、GitLab Duoの活用を進めてきた取り組みについて語っています。

現在、COCCでは数百のAIエージェントがソフトウェア開発ライフサイクル全体で活用されており、エージェントをワークフローそのものに組み込むことで、どのような可能性が広がるのかを模索しています。

エージェント型AIが実際の開発現場をどのように変えつつあるのか、その取り組みを知ることができる興味深い対談です。ぜひご覧ください。

10月に開催されたTranscend: Speed you can trust, all the way to productionでは、エージェントのオーケストレーションや、より豊富なコンテキストの活用から、ガバナンス、セキュリティまで、GitLabのエージェント型ソフトウェア開発に関する最新のイノベーションをご紹介しました。

基調講演やデモ、最新の発表内容は、すべてオンデマンドでご覧いただけます。

GitLab Transcendをオンデマンドで視聴する →

今月の注目記事

今月は、AIを組織全体で本格的に活用するために何が必要なのか、考えを深めるきっかけとなる記事をピックアップしました。

チームのソフトウェア開発・デリバリーのあり方を見直す取り組みから、AIガバナンスの課題、オープンな連携を通じたAIシステムのセキュリティ強化まで、AIネイティブへの変革がもたらす可能性と、それに伴う責任について、新たな視点を得られる内容です。

最近、特に注目している記事をご紹介します。👇

今月のMonday Mergeを通じて、特にお伝えしたいことがあります。

AIネイティブへの変革は、最新のツールを導入すれば達成できるものではありません。

人とAIエージェント、そしてワークフローをどのように連携させ、より良いソフトウェア開発につなげていくか。そのあり方を継続的に見直し、進化させていくことが重要です。

そして何より興味深いのは、私たちがまだその可能性を探っている段階にあるということです。

今月もお読みいただき、ありがとうございました。皆さんのチームがAIネイティブへの変革に向けて、どのような取り組みを進めているのか、ぜひお聞かせください。

これからも好奇心を持ち、新しいことに挑戦し続けましょう。

セキュリティを保ち、しっかりコントロールしながら、今月もHappy Merging！ 🦊

Fatima Sarah Khalid｜Senior Developer Advocate, GitLab

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