GitLab Duo Agent Platform Self-HostedでさらなるAIモデルに対応

GitLab Duo Agent Platform Self-Hostedを利用しているお客様は、多くのソフトウェアチームが直面しない制約のもとで運用しています——データレジデンシーの要件、エアギャップネットワーク、ソースコードをサードパーティAPIに送信することを禁じるコンプライアンス規制などです。こうした制約にはトレードオフも伴います。最も高性能なモデルはクラウドファーストのデプロイメントに先行して提供される傾向があるため、規制対応環境や隔離環境はAI機能において一歩遅れをとることになり、チームは単一モデルの構成を余儀なくされます。そのモデルが日常的な作業には過剰であったり、複雑なエージェント型タスクには能力不足であったりすることも少なくありません。

GitLab 19.0では、セルフホストのオープンソースモデルサポートを拡充することで、このギャップを縮めます。自社のGPUを完全隔離またはエアギャップ環境で運用しているチームでも、適切なモデルを適切なワークフローに合わせて選択できるようになります。データレジデンシー、ネットワーク隔離、規制コンプライアンスのいずれを重視する場合でも、より高性能な選択肢が利用できます。

エアギャップ環境でオープンソースモデルの選択肢が広がる

外部APIコールもインターネット接続も持たない完全隔離環境では、ローカル推論インフラ上のオープンソースモデルが唯一の選択肢です。エアギャップ環境はAIによる生産性向上の恩恵を最後に受けることが多く、その原因はコンプライアンス規制、コードをサードパーティAPIに送信することを禁じるデータ分類要件、またはクラウドベースの推論をブロックするネットワーク制御などさまざまです。

オンプレミスで展開されるオープンソースモデルは、これらの制約を直接解消します。推論は自社ハードウェア上で実行され、データが環境外に出ることはありません。GitLabのエンジニアリングチームは、Duo Agent Platformのタスク要件——複数ステップのツール使用、指示への準拠、コード生成品質、大量のdiffや複数ファイルのコードベースへの推論——に対して候補モデルを評価し、実際のエージェント型ワークフローを動かすのに十分な信頼性を持つモデルを選定しました。

新たにサポートされるモデルは以下のとおりです：

Mistral Devstral 2 123B

GLM-5.1

Kimi-K2.6

MiniMax-M2.7

デプロイオプション

主なパターンは、GitLabがオープンソースモデルの推奨サービングプラットフォームとして提供している vLLMを実行するオンプレミスハードウェアです。専用ハードウェアの初期費用をかけずにセルフマネージドの推論環境を構築したいチームには、仮想プライベートクラウド上のGPU対応仮想マシンでオープンソースモデルを実行する方法もあります。これにより、同等のデータ隔離保証を維持しながら、オンデマンドのキャパシティを確保できます。

デプロイメントモデルの選び方

デプロイメントモデルを選ぶ際の考慮事項をご紹介します：

完全なエアギャップ環境の場合 自社の推論ハードウェア上のオープンソースモデルが選択肢となります。モデルごとのハードウェア要件については、 サポートモデルのドキュメントをご確認ください。

ハイブリッドデプロイメントの場合 GitLab Duo Agent Platform Self-Hostedでは、機能ごとにセルフホストモデルとGitLab管理モデルを組み合わせることができます。詳細は AI Gateway設定ドキュメントをご参照ください。

提供状況

オフラインライセンスをお持ちのお客様は、 GitLab Duo Agent Platform Self-Hostedアドオンが必要です。

オンラインライセンスをお持ちのお客様は、使用量ベースのモデルを利用でき、セルフホストモデルとGitLab管理モデルをハイブリッド構成で組み合わせることができます。

デプロイメント要件については、 営業チームにお問い合わせください。

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