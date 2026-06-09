MythosクラスのClaude Fable 5がGitLab Duo Agent Platformに登場

Anthropicによる強固なセーフガードを備えたMythosクラスのモデル、Claude Fable 5がGitLab Duo Agent Platformで利用可能になりました。開発者、プラットフォームエンジニア、エンジニアリングリーダーにとって、これは単なるモデルのマイナーアップデートではありません。Claude Fable 5は、これまでのモデルでは継続できなかった複数ステップの目標指向タスクを完遂し、必要なイテレーション回数を明確に削減します。Duo Agentic ChatやDuoの基本エージェントなど、GitLab Duo Agent Platformの各機能は、Claude Fable 5の拡張された性能から直接恩恵を受けます。Claude Fable 5は、GitLabのAI Gatewayを通じてすべてのティアおよびすべてのデプロイモデルでご利用いただけます。

初回で正確な結果を

Claude Fable 5は、複雑かつ明確に定義された問題に対する初回精度を測定可能な形で向上させます。早期テスターからは、以前のモデルでは数日間のイテレーションを要していたシステムが、シングルパスで実装できたという報告が寄せられています。

GitLab Duo Agentic Chatでは、やりとりの往復回数が減少します。必要な内容を具体的に説明すると、その意図に沿った結果が返ってくる可能性が高まります。これはイテレーションのコストが最も高いタスク——複数ファイルのリファクタリング、インシデント調査、Infrastructure as Codeの定義——において特に効果を発揮します。

Claude Fable 5は、複雑な技術的な画像やWebアプリケーション、詳細なスクリーンショットも以前のモデルより大幅に高い精度で解釈でき、多くの場合、出力トークン数も少なくなります。

Claude Fable 5の最も重要な変化は、長時間にわたる自律的な実行能力です。数百万トークンにわたって指示への準拠を維持しながら、数日に及ぶ目標指向の実行を成功裏に完了させます。

GitLab Duo エージェントを使用するチームでは、以前は手動チェックポイントや再プロンプトが必要だったエージェントワークフローが、最後まで自律的に完走できるようになります。Claude Fable 5は検証ループを通じて自己修正し、自らのミスを発見し、複雑な複数ステップの操作にわたってタスクに集中し続けます。以前のモデルより格段に安定した形で並列サブエージェントを起動・維持できるため、複数のリポジトリやサービスにまたがるワークフローも崩れることなく機能します。

AIの導入を評価しているエンジニアリングリーダーへの重要な示唆があります。Claude Fable 5はエージェントの実行ごとに必要な人間の監視コストを削減します。チームはより難しい問題をエージェントに任せ、結果を非同期で確認でき、出力が見せかけの進捗ではなく真の成果であると信頼できます。

バグ発見率は以前のモデルと比べ明らかに向上しています。障害のトリアージ、根本原因の分析、リポジトリ履歴の調査いずれも改善が見られます。

GitLab Duo Agent Platformを通じてマージリクエストをレビューする際、Claude Fable 5は以前のモデルが見逃していた問題を捉えます。より深くコードパスを推論し、エッジケースをより一貫して特定し、汎用的な指摘ではなく実行可能なコードレビューコメントを生成します。CI/CDワークフローを管理するプラットフォームエンジニアにとっては、本番環境に到達する欠陥の削減と、問題発生時の平均解決時間の短縮につながります。

最も困難な未解決の問題から始める

ルーティンタスクだけでClaude Fable 5を評価すると、最も重要な性能を見落とすことになります。Anthropic自身のテストでは、最良の成果を得ているチームは、以前のAIモデルでは対応できないと思っていた問題にClaude Fable 5を向け、スコープを定め、確認事項を質問させ、実行させているという結果が出ています。

GitLab Duo Agent Platformでは、GitLab Duoエージェントに複雑な複数ファイルのリファクタリングを割り当ててみてください。Duo Agentic Chatを使って、リポジトリ履歴全体にわたる本番インシデントを調査したり、AIに任せると正しく実装できるか自信が持てずにこれまで手書きしていた実装に取り組んだりすることもできます。

Claude Fable 5はGitLab Duo Agent Platformで利用可能です（2026年6月9日提供開始）。

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