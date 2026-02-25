公開：2026年2月25日
7分で読めます
現在ベータ版として提供中のCI/CDジョブパフォーマンスメトリクスとコンテナバーチャルレジストリにより、プラットフォームチームが遅いジョブを素早く特定し、マルチレジストリのコンテナプルを簡素化する方法をご紹介します。
プラットフォームエンジニアやDevOpsエンジニアは、断片化されたツール間の可視性を確保したり、本来スムーズに動作すべきインフラストラクチャを管理したりするために、多くの時間を費やしています。
現在ベータ版として提供中の2つの新しいGitLab機能は、異なる角度からこの課題に取り組みつつ、同じ目標を共有しています。それは、サードパーティツールを追加することなく、CI/CDインフラストラクチャを直接制御できるようにすることです。1つはパイプラインの監視画面でジョブレベルのパフォーマンスデータを表示する機能、もう1つはビルトインキャッシュを活用して複数のレジストリからコンテナイメージをプルする作業を簡素化する機能です。
どちらの機能も現在フィードバックを受け付けています。皆さまのご意見が、今後のリリース内容を形作る重要な要素となります。
現状では、特定のジョブの実行時間が増加し始めたタイミングや、パイプラインの実行時間を密かに低下させているジョブを簡単に確認する方法がありません。多くのチームは、以下のような基本的な疑問に答えるために、カスタムダッシュボードを構築するか、ログを手動で調査しています。
CI/CDジョブパフォーマンスメトリクスは、プロジェクトレベルのCI/CD分析ページにジョブに特化した新しいパネルを追加することで、この課題を解決します。
パイプライン内の各ジョブについて、以下の情報を確認できます。
テーブルはソート、ジョブ名での検索、ページネーションに対応しており、プラットフォームチームは、従来は別々のツールやカスタムレポートが必要だった疑問に対して、単一のビューで回答を得られます。
今すぐお試しください
ドキュメント
今後の予定
ステージレベルのグルーピング機能の開発を進めており、ビルド、テスト、デプロイの各ステージにわたる集計メトリクスを表示し、最適化に注力すべきポイントを素早く把握できるようになります。
フィードバックをお寄せください：
対象プラン： GitLab Premium、GitLab Ultimate ステータス： ベータ版、18.9でAPI対応
CI/CDパイプラインにコンテナイメージをプルする多くの組織は、Docker Hub、Harbor、Quay、社内レジストリなど、複数のレジストリに依存しています。これらすべてにわたる認証、可用性、キャッシュの管理は、パイプラインの速度低下や脆弱性の原因となる運用上のオーバーヘッドです。
コンテナバーチャルレジストリを使用すると、ビルトインキャッシュを備えた単一のGitLabエンドポイントを作成し、複数のアップストリームコンテナソースからプルできるようになります。
パイプライン設定で各レジストリの認証情報や可用性を個別に構成する代わりに、以下のことが可能です。
GitLabをコンテナレジストリの代替として評価しているチームにとって、これは重要な機能ギャップを埋めるものです。すでにマルチレジストリのコンテナワークフローを管理しているチームにとっては、イメージ管理をGitLabに集約し、重複するプルを削減できます。
現在のベータ版でサポートされている機能
IAM認証を必要とするクラウドプロバイダーのレジストリ（Amazon Elastic Container Registry、Google Artifact Registry、Azure Container Registryなど）は、今後のイテレーションでの対応を検討中です。
今すぐお試しください
ドキュメント
コンテナバーチャルレジストリベータ版のウォークスルーをご覧ください：
フィードバックをお寄せください：
GitLabコミュニティの全員がコントリビューターです。これらのベータ版は、コミュニティからのリクエストに基づいて開発されました。
皆さまのフィードバックが、次に開発する機能を形作ります。これらのベータ版の一方または両方をお試しいただき、リンク先のフィードバックイシューでご体験を共有してください。
これは、今年を通じてハイライトしていく予定のCore DevOpsベータ版シリーズの第1弾です。今後もさらに多くの機能が登場する予定ですので、皆さまのご協力により、できる限り有用なものにしていきたいと考えています。
