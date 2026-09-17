プラットフォームチームの自動化を支える新しいMCPツール

更新日: 2026年9月18日
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GitLab 19.4では、プラットフォームエンジニアがすべてのMCPツールで自動化を進められ、エージェントと同じ制御でガバナンスを適用できます。
エージェント型ツールは、コード補完の域をとうに超えています。パイプラインの実行、マージリクエストの作成、チームに代わる作業のトリアージ。そこまでを担う存在になりました。こうしたエージェントが既存のツールにアクセスする共通の手段として定着したのが、Model Context Protocol（MCP）です。組織のソフトウェアデリバリーパイプラインに触れるエージェントは、もはやプラットフォームチーム自身が選び、設定したものだけではありません。
そして、この到達範囲の広さこそ、自動化が足踏みしやすいポイントでもあります。エージェントにできることが増えるほど、確認なしでどこまで実行させてよいのかをプラットフォームチームが判断しなければなりません。これはガバナンスの課題であり、たいていはアクセスを広げるのではなく制限する方向で片づけられてしまいます。放置していても自然には解消しません。安全な読み取り専用の操作だけにエージェントを閉じ込めるか、大きく開放して何も起きないことを期待するか。そのどちらもスケールしません。
GitLabの答えは、幅広いツールアクセスと一貫したガバナンスを常にセットで届けることです。プラットフォームエンジニアが組織全体にエージェントを展開するとき、それがGitLabのフローであっても、GitLab MCPサーバー経由で接続したサードパーティのクライアントであっても、GitLabに対する到達範囲は同じでなければなりません。ただし、範囲が広がるほど制御の重みも増します。エージェントが単独で実行してよい操作と、レビュアーの確認が必要な操作。この線引きは人間が決めるべきです。定型的な読み取り専用の照会は速く進み、書き込み、マージ、削除にあたる操作は、そのチームが選んだレビュアーを待つ。目指しているのは、そうした状態です。
GitLab Transcendが10月に再び開催
コーディングエージェントによって、開発のスピードは上がっています。一方で、レビュー、セキュリティポリシー、リリースサイクルも同じ速度についていかなければなりません。10月6日のTranscendでは、GitLabがこのギャップをどう埋めているのかをご紹介し、エージェント型AIのスピードをソフトウェアライフサイクル全体へ広げるために何が必要かを掘り下げます。
GitLab 19.4では、ソフトウェアライフサイクルのより広い範囲を、エンドツーエンドで自動化できるようになりました。エージェントはパイプラインを実行し、マージリクエストを作成・更新し、脆弱性をトリアージできます。単に参照するだけではありません。読み取り専用の操作はデフォルトで人間の介在なしに実行されるため、エージェントは作業のペースを落としません。一方、書き込み、マージ、削除にあたる操作は、これまでどおりチームが選んだレビュアーを待ちます。エージェントが触れられる範囲を広げても、監督なしでできることまでは広がりません。
今回のリリースで、GitLab MCPサーバーのツールセットは大きく拡充されます。CI/CD、マージリクエスト、作業アイテム、脆弱性、プロジェクトの各ツールが追加されました。
実際の動作は、以下の動画でご確認ください。
GitLabは、新しいMCPサーバーツールを大幅に追加しました。エージェントが実務をエンドツーエンドでやり遂げるために必要なカバレッジが揃います。
save_pipelineは、パイプラインの実行、再試行、キャンセル、名前の変更に対応。
get_jobはデフォルトでジョブを返し、
include: ["log"]を指定するとジョブトレースが加わります。トレースは
byte_offsetと
byte_limitでページ分割され（1ページあたり512 KB）、失敗したビルドのログを取得して、エージェントがそのまま原因を診断できます。
save_merge_requestは、マージリクエストの作成と更新に対応。
get_merge_requestは差分、競合、承認のいずれかを返します（includeパラメーターで一度に1つずつ指定）。差分はデフォルトで統計レベルの粒度となり、パッチ本文が必要な場合は
detail: full_patchを指定します。
list_merge_requestsはグループスコープで動作。
save_merge_request_reviewは、レビューのフロー全体を1つのツールでカバーします。行単位またはサマリーのコメント投稿、ディスカッションへの返信と解決、レビュー全体の提出、Duoレビューの実行、承認と承認の取り消しまでが対象です。
accept_merge_requestはデフォルトで即座にマージし、
strategy: merge_when_checks_passを指定するとチェックの成功を待ちます（
add_to_merge_train_when_checks_passを指定すればマージトレインに追加します）。
list_repository_treeでファイルツリーを探索できます。
list_branchesと
list_tagsはrefを列挙し、
list_releasesは公開済みリリースを確認します。
list_commits、
get_commit、
add_commitは、リポジトリの内容と履歴への直接操作に対応。
fork_repositoryはプロジェクトをフォークし、アップストリームのリポジトリに影響を与えずにエージェントが変更を加えられるようにします。
get_projectと
list_projectsは、プロジェクトの検索と詳細の取得に対応。
list_project_membersはメンバーとそのロールを一覧表示します。
get_userは、担当者の割り当てやメンションのためにユーザー情報を取得します。
get_work_itemは単一のアイテムを詳細に読み取り、従来の
get_issueの役割を引き継ぎます。
list_work_itemsはグループまたはプロジェクトを横断して検索。
save_work_itemはサポートされるすべての作業アイテムタイプを作成・更新し、
create_issueの役割を引き継ぎます。なお、イシューとエピックも作業アイテムタイプの一種。
save_noteは作業アイテムやマージリクエストにコメントを投稿し、既存のスレッド内での返信にも対応。
create_merge_request_noteと
create_workitem_noteを置き換えるツールです。
list_vulnerabilitiesはプロジェクト内の脆弱性を一覧表示します。重大度とレポートタイプでの絞り込みと、カーソルページネーションに対応。
get_vulnerabilityはIDを指定して、単一の脆弱性の詳細を返します。
save_vulnerabilityは、却下、確認、検出済みへの差し戻し、重大度の更新、関連イシューの作成という5つの書き込み操作を、1つのツールに統合したものです。
ツールセットの拡充と合わせて、ツールガバナンスの対象はGitLab MCPサーバーにも拡大。GitLabに触れるエージェントは、社内のものであってもサードパーティのものであっても、同じ場所から同じ制御で管理されます。プラットフォームエンジニアが手にするのは、はるかに広いエージェント機能に適用できる単一のガバナンスモデルです。
GitLab MCPサーバーのツールは、GitLab Duo Agent Platformの内部ツールと並んで、同じグループ設定・プロジェクト設定に表示されます。モードはツールごとに設定できます。
社内のエージェントでも、サードパーティのMCPクライアント経由で接続するエージェントでも、適用されるルールは同じです。設定も同じ場所でまとめて行えます。
拡張されたツールセットは、現在ベータ版として提供しています。ガバナンスと組み合わせることで、社内・サードパーティを問わずすべてのエージェントが同じルールのもとで動き、同じ深さのGitLabコンテキストにアクセスできるプラットフォームへの第一歩となります。今後ツールやトリガーが追加されても、ガバナンスモデルはそれに合わせて拡張されるため、新しいクライアントが増えるたびに設定し直す必要はありません。ガードレールの設定は一度で済みます。
さっそく試してみませんか。まずはGitLab MCPサーバーツールとエージェントツールガバナンスのドキュメントをご覧ください。
新しいMCPサーバーツールとガバナンスは、Free、Premium、Ultimateの各プランでベータ版として利用できます（脆弱性ツールのみUltimateプランが必要）。マージリクエストの作成トリガーの利用には、PremiumまたはUltimateプランと、GitLab Duo Agent Platformの有効化が必要です。プロジェクトでの設定方法は、トリガーのドキュメントをご覧ください。
すでにPremiumまたはUltimateプランをご利用で、マージリクエストの作成トリガーを試したい場合は、まずGitLab Duo Agent Platformの可用性を制御を参照して有効化し、プランに含まれるGitLabクレジットをご活用ください。
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