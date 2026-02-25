GitLabでパスキーによるパスワードレスサインインと2FAが利用可能に

GitLabでパスキーが利用可能になり、より安全で便利なアカウントアクセス方法を提供します。パスキーは、パスワードレスサインインまたはフィッシング耐性のある2要素認証（2FA）方法として使用できます。パスキーを使用すると、デバイスの指紋認証、顔認識、またはPINを使って認証を行うことができます。2FAが有効になっているアカウントでは、パスキーが自動的にデフォルトの2FA方法として利用可能になります。







アカウントにパスキーを登録するには、プロフィール設定にアクセスし、 アカウント > 認証管理を選択してください。

パスキーはWebAuthn技術と、秘密鍵と公開鍵で構成される公開鍵暗号化を使用しています。秘密鍵はデバイス上に安全に保存され、決して外部に送信されることはありません。一方、公開鍵はGitLabに保存されます。仮にGitLabが侵害されたとしても、攻撃者は保存された認証情報を使用してアカウントにアクセスすることはできません。パスキーは、デスクトップブラウザ（Chrome、Firefox、Safari、Edge）、モバイルデバイス（iOS 16以降、Android 9以降）、FIDO2ハードウェアセキュリティキーで動作し、複数のデバイスにパスキーを登録して便利にアクセスできます。

GitLabは CISA Secure by Design Pledgeに署名し、セキュリティ対策状況の改善とお客様がより迅速に安全なソフトウェアを開発できるよう支援することをコミットしています。この誓約の主要な目標の一つは、製造業者の製品全体で 多要素認証（MFA）の使用を拡大することです。パスキーはこの目標の重要な要素であり、GitLabへのサインインをより安全で便利にするシームレスでフィッシング耐性のあるMFA方法を提供します。

ご質問がある場合、体験を共有したい場合、または潜在的な改善についてチームと直接やり取りしたい場合は、 フィードバックイシューをご覧ください。