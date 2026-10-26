Pillow CVE-2026-112900の影響範囲をGitLabで特定し修正する方法

更新日: 2026年10月27日
13分で読めます
Pillow 13.0.0へアップグレードし、依存関係スキャン、コード検索、GitLab Duo Agent Platformを使って、グループ内の影響を受けるPythonプロジェクトをまとめて修正する手順を解説します。
GitLabは、CVE-2026-112900およびPillow 13.0.0で修正されたその他の脆弱性の影響を受けません。GitLab製品はPillowライブラリを含んでおらず、GitLabのセキュリティチームの調査でも、GitLabが管理するインフラストラクチャへの影響は確認されていません。GitLab.com、GitLab Self-Managed、GitLab Dedicatedのいずれも影響を受けません。
PillowはPythonエコシステムで最も広く使われている画像ライブラリの1つであり、Webフレームワークやサムネイル生成サービス、MLツールキットが内部で取り込むため、誰も直接選んだ覚えのないまま依存関係ツリーの数階層下に潜んでいることも少なくありません。2026年10月16日、Pillowプロジェクトはバージョン13.0.0をリリース。そのセキュリティ修正の1つがCVE-2026-112900で、PillowがEPS画像をレンダリングするためにGhostscriptを呼び出す処理に存在する引数インジェクションです。10月19日に公開されたCVEレコードの評価はCVSS 4.0で9.2（Critical）。影響範囲はPillow 2.6.0以上13.0.0未満のすべてのリリースに及びます。実環境での悪用は現時点で報告されていないものの、CISAの評価では自動化が可能であり、技術的影響は全面的とされています。
信頼できない画像を扱うすべてのプロジェクトとイメージでPillowを13.0.0にアップグレードし、EPSのサポートが不要なイメージからはGhostscriptを削除してください。
本ガイドは、GitLab上でPythonプロジェクトを運用するセキュリティチームとプラットフォームチームを対象としています。ディストリビューションごとの修正済みバージョン、脆弱性の仕組み、同じリリースで修正されたその他のHighおよびCriticalの問題、依存関係スキャン、コンテナスキャン、GitLab Orbit、完全一致コードの検索による影響プロジェクトの洗い出し、そしてGitLab Duo Agent Platformを使った大規模な修正までを扱います。
CVE-2026-112900は、PillowのEPSプラグインに存在するOSコマンドインジェクションおよび引数インジェクションの脆弱性です。CNA（CVE採番機関）による評価はCritical（CVSS 4.0スコア9.2）。CVEレコードは2026年10月19日に公開されました。
|項目
|内容
|CVE
|CVE-2026-112900
|GitHubアドバイザリ
|GHSA-w889-685w-c8fh
|タイトル
|Pillow: Ghostscript呼び出しにおける引数インジェクション、RCEに至る可能性
|脆弱性タイプ
|CWE-88（引数インジェクション）、CWE-78（OSコマンドインジェクション）
|CVSS 4.0
|9.2 Critical (AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H)
|影響を受けるバージョン
|Pillow 2.6.0以上、13.0.0未満
|修正バージョン
|Pillow 13.0.0
|悪用状況
|執筆時点では確認されていない（CISAのSSVC評価、2026年10月20日付）
Pillowを13.0.0以降にアップグレードしてください。CVEレコードが修正済みバージョンとして挙げているのは13.0.0のみであり、それより古いブランチはすべて13.0.0へ移行する必要があります。欠陥はファイル名がGhostscriptに渡される経路そのものにあるため、フレームワークの更新や画像内容の入力検証では対処できません。
|使用中のPythonバージョン
|対応
|3.11〜3.15
pip install --upgrade "pillow>=13.0.0" でアップグレードするか、ロックファイルまたはrequirementsファイルのピン留めを引き上げてください。
Pillowをディストリビューションのパッケージから導入している場合は、まずディストリビューションのトラッカーを確認してください。 ディストリビューションのパッケージは独自のバージョン番号を持つため、
pip showではなくトラッカーと照合します。2026年10月26日時点の状況は次のとおりです。
|ディストリビューション
|Pillowパッケージのバージョン
|状況
|Debian 12 (bookworm)
|9.4.0-1.1+deb12u1
|影響あり、修正は未提供
|Debian 13 (trixie)
|11.1.0-5+deb13u4
|影響あり、修正は未提供
|Debian forky (testing)
|12.3.0-1
|影響あり、修正は未提供
|Debian sid (unstable)
|13.0.0-1
|修正済み
|SUSE Linux Enterprise（Server 15 SP4〜SP7、16.0〜16.2など）およびopenSUSE Leap 16.0と16.1
|python-Pillow
|影響あり、修正の記載なし
|Amazon Linux 2023および2027 Preview
|python-pillow
|修正対応中
出典: Debian、SUSE、Amazon Linuxの各セキュリティトラッカー（2026年10月26日時点）。Amazon Linux 2は影響なしと記載。Ubuntuはすべてのリリースを要評価としており、Red Hat、Arch Linux、Oracle Linuxには本CVEの記載がありませんでした。Alpineのトラッカーは確認できませんでした。
ディストリビューションから修正版が提供されるまでは、仮想環境またはコンテナでPyPIからPillow 13.0.0をインストールするか、後述の回避策を適用してください。
コンテナイメージを再ビルドしてください。 Dockerfileでパッチバージョンを固定せずにPillowをインストールしている場合は、
docker build --pull --no-cacheで再ビルドして再デプロイすれば、インストール処理が修正済みリリースを解決します。
pillow==12.3.0のようにバージョンを固定しているイメージでは、先にピン留めの変更が必要。他のベースイメージ上に構築したイメージは、そのメンテナーが更新するまで修正が反映されません。再ビルドの前に上流のイメージを確認しましょう。
Pillow 13.0.0では、重複するTIFFタグの扱いやIモード画像のPNG保存方法など、いくつかの挙動も変更されています。アップグレードを展開する前に、画像処理のテストを実行してください。
EPSファイルはPostScriptプログラムであるため、PillowはGhostscript（
gs）を外部プロセスとして呼び出してレンダリングします。その際、入力ファイル名は
-fの直後にサニタイズなしで渡されていました。
画像オブジェクトがディスク上に存在する
.nameを持つ場合、Pillowはその名前をそのまま使用していました。一方、Ghostscriptの引数パーサーは、2種類の文字列に特別な意味を与えます。
- はファイル名ではなくオプションとして解釈され、攻撃者に引数インジェクション（CWE-88）の余地を与えます。
@ は、指定されたテキストファイルから追加のコマンドライン引数を読み込むようGhostscriptに指示するものです。攻撃者がそのファイルの内容も制御できる場合、Ghostscriptへ渡される追加の引数を支配でき、コマンド実行（CWE-78）への道筋となります。
アドバイザリによれば、この攻撃はPillowがデフォルトで渡すサンドボックスフラグ
-dSAFERを有効にしていても成立します。このフラグはPostScriptプログラムの動作を制限しますが、コマンドライン自体への引数の注入までは防げません。
次の条件がすべて当てはまる場合にのみ、影響を受けます。
完全なコマンド実行には、先頭が
@のファイル名で参照されるテキストファイルを攻撃者が制御できることも必要です。独自にファイル名を生成するサービスやメモリ上のストリームを使うサービスは、到達される可能性がはるかに低いといえます。
すぐにアップグレードできない場合は、 アップロードを生成したファイル名で保存する、
Image.open(f, formats=["PNG", "JPEG"])で形式を制限する、EPSが不要なイメージからGhostscriptを削除する、といった対応を検討してください。
13.0.0のリリースノートには、HighおよびCriticalのアドバイザリが17件（Critical 3件、High 14件）挙げられており、このうちCVEに紐づくのは15件です。残る2件、GHSA-xcvg-w56q-r89mとGHSA-78g4-xqwv-q3g8は、CVE IDだけを照合するツールでは見落とされるため、注意が必要です。
|重大度
|CVE
|GHSA
|内容
|Critical
|CVE-2026-96639
|GHSA-v9pv-5gc8-w2m6
|モード遷移後に古いネイティブ画像ストレージが再利用される
|Critical
|CVE-2026-112398
|GHSA-5x8w-8jj5-q52h
|FlashPix（FPX）のJPEGデコード処理におけるヒープバッファオーバーフロー
|Critical
|CVE-2026-112403
|GHSA-8g5g-8vmr-9782
|タイル範囲を超える幅のスキャンラインによるJPEGデコーダーのヒープバッファオーバーフロー
|High
|CVE-2026-96644
|GHSA-9v9v-9qvf-h2hj
|寸法の切り捨てに起因するWMF/EMFのヒープ境界外読み取り
|High
|CVE-2026-96637
|GHSA-g842-9rc4-69pw
seek()によるSPIDERのデコンプレッションボム対策の回避
|High
|CVE-2026-96643
|GHSA-g4qv-2jxx-769h
|上限のないExifヘッダー置換ループ
|High
|CVE-2026-96778
|GHSA-g7cr-3p24-7wf7
|ICCプロファイルでエンコーダーバッファが埋まった後のJPEGコメント書き込み
|High
|CVE-2026-112395
|GHSA-462x-pgg6-55fp
|libtiffバッファのサイズ不足によるTIFFタイルおよびYCbCrデコード時の境界外読み取り
|High
|CVE-2026-112404
|GHSA-c6hw-5grf-ff96
|libtiffバッファのサイズ不足によるTIFFタイルおよびYCbCrデコード時の境界外読み取り
|High
|CVE-2026-112895
|GHSA-p4wg-p73j-c528
|長いトレーラーチェーン、深いページツリーや循環したページツリーによるPDF解析時のスタック枯渇
|High
|CVE-2026-96640
|GHSA-mrfp-p49p-3hf2
|ページツリー参照の繰り返しによるPDF追記時のリソース枯渇
|High
|CVE-2026-112896
|GHSA-pchr-8j38-3x4p
|TIFFエンコーダーが8ビット以外の画像で不正なサイズのColormapを受け入れていた問題
|High
|CVE-2026-112393
|GHSA-332p-7hrc-92wf
|ファイルオブジェクトへの保存時に発生するTIFFエンコーダーのヒープバッファオーバーフロー
|High
|CVEは未確認
|GHSA-xcvg-w56q-r89m
|タグが画像サイズを上書きする場合のTIFFエンコーダーのヒープバッファオーバーフロー
|High
|CVE-2026-112902
|GHSA-xvh5-g6gv-559v
|タグ値の不一致によるTIFFエンコーダーのメモリ情報漏洩とクラッシュ
|High
|CVE-2026-112897
|GHSA-q45j-58j2-45rg
|短いJPEGストリップに対するTIFFデコードが未初期化メモリを返していた問題
|High
|CVEなし（GitHubの記載は「No known CVE」）
|GHSA-78g4-xqwv-q3g8
|同梱されたOpenJPEGでタイルパートデータ読み込み時に発生するヒープバッファオーバーフロー
Pillowをインストールしているプロジェクトをすべて特定し、Ghostscriptも導入されていてアップロードを受け付けるプロジェクトから優先的に修正しましょう。
file:requirements.*\.txt$ (?i)^\s*pillow
lang:Dockerfile (?i)ghostscript
(?i)EpsImagePlugin|\.eps\b
最後に、結果と実際に稼働しているものを突き合わせます。プロジェクトで宣言されていないものが稼働していれば、そこがギャップ。Kubernetesの場合は、運用コンテナスキャンがクラスター内のイメージを対象とします。
影響を受けるプロジェクトのリストができたら、残るのはバージョンを上げ、マージリクエストを作成し、レビューを受けるという反復的な作業です。その反復部分をエージェントに任せ、人は判断に集中しましょう。
まずはAgentic Chatで、脆弱性レポート（Ultimateプラン）からこれらのPillow関連CVEの依存関係スキャンの検出結果を一覧表示するよう依頼し、影響を受けるプロジェクトごとに1件のイシューを持つエピックを作成します。イシューをデベロッパーフローに割り当てると、Pillowを13.0.0以降に引き上げる、またはDockerfileで固定されたバージョンを編集するマージリクエストが生成されます。
Assignイベントにフロートリガーを設定しておけば、イシューの割り当てと同時にフローが起動。その後はコードレビューフローが、レビュー指示に沿って各マージリクエストの一次レビューを担当します。
エージェントの作業はマージリクエストの作成までです。各マージリクエストのレビューとマージ、画像処理テストの実行（13.0.0では重複するTIFFタグとIモードPNG保存の挙動が変わるため）、そして修正済みバージョンがデプロイされたことの確認は、引き続き人が担います。これらを完了してからイシューをクローズしてください。
|日付
|出来事
|10月16日
|Pillowが38件のセキュリティ項目を修正した13.0.0をリリース。リリースノートでは、EPSのGhostscriptの問題はGHSA-w889-685w-c8fhとして記載され、CVEはまだ割り当てられていませんでした。
|10月19日
|CNAであるGitHubがCVE-2026-112900を予約・公開し、CVSS 4.0スコア9.2（Critical）を付与。TIFFライターとJPEGデコーダーのヒープオーバーフローであるCVE-2026-112393とCVE-2026-112403も同日に公開されました。
|10月20日
|CISAのコーディネーターがCVE-2026-112900のSSVC評価を追加。悪用は「なし」、自動化は「可能」、技術的影響は「全面的」とされました。
|10月23日
|Debianは修正済みとしてunstableリリース（13.0.0-1）のみを挙げています。Ubuntuはすべてのリリースを要評価としています。
このブログ記事を楽しんでいただけましたか？ご質問やフィードバックがあればお知らせください。GitLabコミュニティフォーラムで新しいトピックを作成してあなたの声を届けましょう。フィードバックを共有する
今すぐ開発をスピードアップ
DevSecOpsに特化したインテリジェントオーケストレーションプラットフォームで実現できることをご確認ください。