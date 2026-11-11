Claude Codeの「次回から確認しない」が招くシークレット漏洩を防ぐ方法

本ガイドでは、GitLab上でホストされているプロジェクトやリポジトリに意図せずコミットされてしまったシークレットを見つけ出し、削除する手順を解説します。なお、GitLab自身のインフラストラクチャのシークレットが保護されていることは確認済みです。

Anthropicのコーディングエージェント「Claude Code」では、シェルコマンドの実行を承認する際に「Yes, and don't ask again」を選べます。するとClaudeは、そのコマンドをそのままプロジェクトフォルダー内の .claude/settings.local.json に保存し、次回以降は確認なしで実行。コマンドにパスワードやトークンが含まれていれば、それもそのままファイルに残ります。

Copy { "permissions" : { "allow" : [ "Bash(npm test:*)" , "Bash(curl --header \" PRIVATE-TOKEN: glpat-EXAMPLEdummyTOKEN1234 \" \" https://gitlab.com/api/v4/projects/1234567/issues?state=closed \" )" , ] } }

Claude Codeがこのファイルをgitの管理対象から外す仕組みは、プロジェクトの .gitignore ではなく、デベロッパー個人のグローバルな除外設定に依存しています。つまり保護が効くのは1台のノートPCの中だけ。リポジトリと一緒に移動することはありません。結果としてファイルはコミットされ、リポジトリのホスト先がどこであろうとプッシュされてしまいます。2026年11月初旬、Apiiroはこの問題により、パブリックリポジトリに同ファイルのコピーが104,185件出現し、うち1,122件に少なくとも1つのシークレットが含まれていたと報告しました。さらに数百件のシークレットは、すでに削除されたファイルの中、つまり履歴にのみ残っていたものです。

GitLabでホストしているリポジトリでデベロッパーがClaude Codeを使っているなら、本ガイドが役に立ちます。今後の発生を防ぐ方法、現在および過去の露出状況を把握する方法、そして影響を受けたプロジェクトをまとめてクリーンアップする方法を、順に見ていきましょう。

デベロッパーが誤ってこのファイルをコミットできないようにし、万一すり抜けた場合には気づけるようにする。そのための手立てはいくつかあります。以下に挙げる4つのレイヤーは、後になるほど手間が増える構成になっており、この順に進めるのが現実的でしょう。いずれもグループオーナーが一度設定すれば済むもの。ただしこの部分だけは、GitLab Duoが手順を案内することはできても、代わりに実行するわけにはいきません。GitLabの設定に対するアクセス権が読み取り専用のためです。

まずは .gitignore から

もっとも手軽な対策は、本来Claude Codeがやっておくべきでありながら実際にはやってくれないこと、つまり各リポジトリの .gitignore に .claude/settings.local.json の1行を加えることです。Claude Codeが除外設定を書き込む先は、あくまでデベロッパー自身のグローバルなgit設定であり、その内容はそのノートPCの中に留まります。

PremiumまたはUltimateをご利用であれば、同じ1行をグループのファイルテンプレートプロジェクトの .gitignore にも入れておきましょう（グループの Settings > General > Templates から設定）。こうしておけば、今後作成されるプロジェクトはすべて、誰かが覚えておかなくても自動的にこの設定を継承します。

プッシュルールを使えば、この取り決めをGitLab側で強制できます。グループの Settings > Repository > Pre-defined push rules を開き、「Prohibited filenames」に次の値を入力してください。

Copy (^|/)\.claude/settings\.local\.json$

これ以降、リポジトリのルートでもサブディレクトリでも、どのブランチであっても、このファイルを追加しようとするプッシュは着地する前に拒否され、デベロッパーにはパターン名を示すメッセージが表示されます。

プッシュルールの挙動について、ここで押さえておきたい点が2つあります。1つは、このルールが検査するのは追加されるファイルだけで、すでに追跡対象になっているファイルへの変更は対象外だということ。既存のコピーのクリーンアップを先に済ませなければならない理由はここにあります。もう1つは、グループに設定したルールがコピーされるのは、その時点以降に作成されたプロジェクトに限られるという点です。すでに存在するプロジェクトには遡及しません。既存プロジェクトについては、プロジェクトごとに同じルールを設定します。プロジェクトの Settings > Repository > Push rules ページから設定するか、対象が数個を超えるならグループ内のプロジェクトIDをループで回すとよいでしょう。

Copy POST /api/v4/projects/<id>/push_rule {"file_name_regex": "(^|/)\\.claude/settings\\.local\\.json$"}

すでに独自のプッシュルールを持つプロジェクトでは、同じパスに対して PUT を使ってください。 POST では 422 Project push rule exists が返ります。

プッシュルールが止めるのは、あくまでファイル名です。一方 シークレットプッシュ保護 は、ファイル名に関係なくすべてのプッシュの中身を検査し、既知のトークン形式を見つけた時点でそのプッシュを拒否します。GitLab Self-ManagedとDedicatedでは、まず Admin > Settings > Security and compliance でインスタンスに対して機能を許可する必要がありますが、GitLab.comではこの手順は不要。そのうえで、プロジェクトごとに Secure > Security configuration > Secret push protection から有効化するか、グループセキュリティ設定APIを使ってグループ単位でまとめて有効化します。

トップレベルグループに スキャン実行ポリシー を設定すると、 .gitlab-ci.yml がまったく存在しないプロジェクトも含め、配下のすべてのプロジェクトでGitLabシークレット検出が実行されます。個々のプロジェクト側でこれを無効化することはできません。作成は Group > Secure > Policies > New policy > Scan execution policy から。ルールを2つ用意し、1つはすべてのパイプラインで実行、もう1つは週次スケジュールで実行するように設定します。スケジュール実行は、初回の実行時に履歴をさかのぼって検査します。毎週の実行で新規コミットだけでなく履歴全体を対象にしたい場合は、そのルールに変数 SECRET_DETECTION_HISTORIC_SCAN: 'true' を追加してください。検出できるトークン形式はプッシュ保護と同じで、すでにリポジトリにあるものもカバーされます。履歴スキャンを有効にしていれば、履歴の中身まで対象です。

防止策を整えたら、次に知りたいのは .claude/settings.local.json が自分のリポジトリのどこかに、現在または過去に存在したかどうかでしょう。ファイルの中身が問題になるのは、影響を受けたリポジトリの一覧が手に入ってから。その一覧を得る方法は、ご利用のGitLabサブスクリプションに含まれる機能によっていくつかあります。

GitLab Duoに聞く

グループでGitLab Duoを利用できるなら（PremiumとUltimateのDuo Core、またはGitLab.comのFreeグループにおける GitLabクレジット）、もっとも手っ取り早いのは、トップレベルグループでGitLab Duo Agentic Chat を開く方法です。これはGitLab Duo Agent Platformの一機能。開いたら、次のプロンプトを貼り付けてください。

Copy <GROUP> グループ内のプロジェクトで、.claude/settings.local.json という名前のファイルがこれまでに存在したことがあるものを教えてください。後から削除されたプロジェクト、デフォルトブランチ以外のブランチにのみ存在するプロジェクトも含めてください。各プロジェクトについて、現在そのファイルがあるかどうか、ない場合は追加されたコミットと削除されたコミットを示してください。どのように確認したかも説明してください。

GitLab Duoはグループとそのサブグループを横断し、各プロジェクトのコミット履歴をこの正確なパスで検索します。ヒットしたプロジェクトについてはブランチを一覧し、現在のファイルを取得して、まだ残っているコピーと削除済みのコピーを区別。

返ってくるのは1つの表です。プロジェクト名、ファイルが現在存在するかどうか、追加と削除のコミット、そして削除済みのバージョンにシークレットが含まれていた場合はその注記。グループ内のフォークも、それぞれ独自の履歴を持つ1つのプロジェクトである以上、処理の過程で漏れなくカバーされます。最後にGitLab Duoは、グループ外のプロジェクトなど、確認対象外としたものを明示。検索インデックスではなく履歴を読んでいるため、100個前後のプロジェクトを持つグループでは数分かかりますが、その徹底ぶりこそが、検索では見つからない削除済みのコピーを拾い上げる理由でもあります。

グループで GitLab Orbit を利用している場合、GitLab Duoは現存するコピーの調査に検索インデックスではなくこのナレッジグラフを使うことがあります。その場合、同じ結果が1分ほどで返ってきます。

GitLab Duoがない環境で、現存するコピーをもっとも速く見つける手段はコード検索。各トップレベルグループで検索画面を開き、スコープに「コード」を選び、「アーカイブ済みを含める」にチェックを入れます。入力するクエリはそのグループで動作している検索エンジンによって変わり、どちらが動いているかは検索結果ページに表示されます。 完全一致コード検索が有効な環境（GitLab.comの有料ティア、およびZoektを導入したSelf-Managedインスタンス）では、正規表現をオンにして次のクエリで検索してください。

Copy file:\.claude/settings\.local\.json$

代わりに 高度な検索 が有効な環境、つまりGitLab DedicatedとElasticsearchを実行しているSelf-Managedインスタンスでは、クエリはこうなります。

Copy filename:settings.local.json path:.claude

コード検索の対象は、一度に1つのトップレベルグループ（とそのサブグループ）のみ。複数のグループを所有している場合は、APIを使えばループ処理が苦になりません。 filename: と path: の形式は、どちらの検索エンジンでも機能します。

Copy GET /api/v4/groups?owned=true&top_level_only=true&per_page=100 GET /api/v4/groups/<id>/search?scope=blobs&search=filename:settings.local.json%20path:.claude&exclude_forks=false&per_page=100

exclude_forks=false のパラメーターは必ず残してください。これがないとAPIはフォークを除外します。GitLab Self-Managedインスタンスであれば、サインイン済みのユーザーは誰でもループを省略し、 GET /api/v4/search?scope=blobs&search=filename:settings.local.json%20path:.claude でインスタンス全体を検索できます。

どちらの検索エンジンを使う場合でも、検索が示すのは「今日時点のデフォルトブランチ」だという点を忘れないでください。削除されたファイルや、別のブランチにあるファイルは検索では見えません。次のチェックが必要になるのはそのためです。

コミットされた後に削除されたファイルも、漏洩であることに変わりはありません。そのため各プロジェクトについて、いずれかのブランチにこのファイルが存在したことがあるかを把握する必要があります。これに答えるのが コミットAPI です。すべてのティアとデプロイ形態で動作し、事前に有効化すべきものもありません。

Copy GET /api/v4/groups/<id>/projects?include_subgroups=true&per_page=100 GET /api/v4/projects/<id>/repository/commits?path=.claude/settings.local.json&all=true&follow=false&per_page=100

2つ目の呼び出しがコミットを返せば、その内容はそのプロジェクトの履歴の中にあります。空のリストが返れば、一度も存在しなかったということ。フォークを見つけられるのもこのチェックです。フォークもほかと同じ1つのプロジェクトだからです。

見た目以上に重要な点が1つあります。 follow=false を省略しないでください。 all=true をパスと組み合わせると、GitLabはまずリポジトリ全体の新しいコミットをたどってからパスでフィルターするため、コミットが1ページを超えるリポジトリでは、履歴にファイルがあっても空の結果が返ることがあります。 follow=false を付ければ、たどる範囲が最初からパスで絞り込まれ、そのファイルに触れたすべてのコミットが1ページ目に並びます。

フォークを確認する

影響を受けたプロジェクトのフォークは、どれもファイルのコピーと履歴を独自に保持しています。 GET /api/v4/projects/<id>/forks でフォークを一覧し、それぞれについて上記のチェックを繰り返してください。

見つかったシークレットが何であれ、作業の順序は「ローテーション、削除、パージ」です。そのファイルがこれまでに保持していたシークレットはすべて、それを含む最初のコミットの時点から公開されていたものとみなしてください。そして、ファイルに手を触れる前にまず発行元でローテーションを行います。ファイルを削除するだけでは何の意味もありません。保護対象のシークレットが変更されない限り、値はリポジトリの履歴と、すべてのフォークの中に残り続けるからです。

ローテーションに着手したら、トップレベルグループでAgentic Chatを開き、次のプロンプトを貼り付けます。

Copy <GROUP> グループ内で、デフォルトブランチに .claude/settings.local.json が現在コミットされているすべてのプロジェクトについて、そのファイルを削除し、プロジェクトの .gitignore に .claude/settings.local.json を追加するマージリクエストを作成してください。マージはしないでください。同様のマージリクエストがすでにオープンになっているプロジェクトはスキップしてください。完了したら、プロジェクト、マージリクエストのリンク、ファイルに含まれていたシークレットの種類（値は不要）をまとめた表を1つ提示してください。そのうえで、すべてのプロジェクトについて私が対応すべき残作業を教えてください。

GitLab Duoは対象プロジェクトを特定し（Orbitが使えるグループではOrbit経由、それ以外は検索経由）、ファイルを削除して .gitignore のエントリを追加するコミットを、プロジェクトごとに1つずつ用意します。その後、承認のために2回だけ処理を止めます。1回目はすべてのコミットについて、2回目はすべてのマージリクエストについて。つまり、グループ全体のクリーンアップがクリック2回で済む計算です。完了すると、プロジェクト、マージリクエストのリンク、各ファイルが保持していたシークレットの種類（値は一切再現されません）をまとめた表と、まだ自分で対応すべき作業の一覧が得られます。あとはマージリクエストをレビューしてマージするだけ。

GitLab Duoを使わない場合、各プロジェクトで行う変更は次の3つのコマンドです。

Copy git rm --cached .claude/settings.local.json echo '.claude/settings.local.json' >> .gitignore git commit -m "Stop tracking Claude Code local settings"

履歴から内容をパージする

ファイルを削除しても、消えるのは現在のツリーからだけです。古いバージョンは履歴を書き換えるまでリポジトリに残り続けます。そのため、ファイルがシークレットを保持していたプロジェクトについては、シークレットのローテーション後に必ずこの作業を行ってください。

対象プロジェクトで Settings > Repository > Repository maintenance > Remove blobs を開き、該当ファイルの古いバージョンのID（古いコミット時点でリポジトリツリーを開くとコピーできます）を貼り付けて確定します。続いてハウスキーピングを実行し、30分待ってから到達不能オブジェクトをpruneしてください。

うまくいったかどうかは、2点で確認できます。削除したblob以降のコミットIDが変わっていること、そして「現状把握」で使った履歴チェックが当該パスについて何も返さないこと。数分経っても何も変化がない場合はメールを確認してください。書き換えの失敗は、実行した本人へのメールでのみ通知されます。

注意が必要なケースが2つあります。1つは、プロジェクトがフォークである場合、またはフォークを持つパブリックプロジェクトである場合。共有オブジェクトプールによって、書き換え後も内容が到達可能なまま残ります。先にフォークを切り離すか、各リポジトリを個別にクリーンアップしてください。もう1つは書き換え後の影響で、オープン中のマージリクエストにリベースが必要になることがあり、全員がリポジトリをクローンし直すことになります。

まとめ

本ガイドの要点はこうです。まずGitLab Duoに、現在および過去にこのファイルがあるかを尋ねる。ファイルが保持していたものをすべてローテーションする。グループ全体のクリーンアップ用マージリクエストをGitLab Duoに作成させ、レビューしてマージする。シークレットがあった箇所は履歴をパージする。そしてプッシュルールを設定し、プッシュ保護を有効にし、ポリシーを追加する。プロンプト2つ、承認クリック2回、そして数分の設定作業。これだけで、リポジトリをこの脆弱性から守りやすくなります。

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