同僚の Chrisが先日、 Git rebaseを活用する方法について解説しました。この記事では、そのテクニックを実際の日常的な開発作業にどう応用するかを紹介します。

Fixup

マージリクエストを作成した後、パイプラインの失敗やレビュアーからのコメントが重なり、 コミット履歴が次のような状態になってしまうことがあります。

Copy $ git log --oneline 8f8ef5af (HEAD - > my-change ) More CI fixes e4fb7935 Apply suggestion from reviewer c1a1bec6 Apply suggestion from reviewer 673222be Make linter happy a0c30577 Fix CI failure for X 5ff160db Implement feature Y f68080e3 Implement feature X 3cdbc201 (origin/main, origin/HEAD, main ) Merge branch 'other-change' into 'main' ...

この例では、フィーチャーXとYを実装する2つのコミットの後に、それ単体では意味をなさないコミットがいくつか続いています。Git rebaseのfixup機能を使って、これらを整理しましょう。

コミットを特定する

このテクニックの考え方は、後続のコミットの変更内容を、各フィーチャーを導入したコミットに統合することです。そのためには、後続の各コミットがどのコミットに属するかを特定する必要があります。

ファイル名から関連するコミットが分かる場合もありますが、分からない場合はgit-blameを使って調べられます。

Copy git blame < revisio n > -L < start > , < end > < filenam e >

-L オプションで対象の行番号の範囲を指定します。 <end> は省略できませんが、 <start> と同じ値でも構いません。 <revision> は省略できますが、リベースで除外したいコミットをスキップするために指定することをお勧めします。実際のコマンドは次のようになります。

Copy $ git blame 5ff160db -L22,22 app/model/user.rb f68080e3 22 ) scope :admins, - > { where(admin: true ) }

これにより、22行目が f68080e3 Implement feature X によって変更されたことが分かります。

リベースで除外したい各コミットについて、対応するコミットが特定できるまでこの手順を繰り返します。

インタラクティブリベース

次のステップは、インタラクティブリベースを開始することです。

Copy $ git rebase -i main

$EDITOR に命令のリストが表示されます。

Copy pick 8f8ef5af More CI fixes pick e4fb7935 Apply suggestion from reviewer pick c1a1bec6 Apply suggestion from reviewer pick 673222be Make linter happy pick a0c30577 Fix CI failure for X pick 5ff160db Implement feature Y pick f68080e3 Implement feature X

これを次のように書き換えます。

Copy fixup 8f8ef5af More CI fixes fixup e4fb7935 Apply suggestion from reviewer fixup 673222be Make linter happy pick 5ff160db Implement feature Y fixup c1a1bec6 Apply suggestion from reviewer fixup a0c30577 Fix CI failure for X pick f68080e3 Implement feature X

コミットを並べ替え、一部の pick を fixup に変更しています。

Git rebaseはこのリストを下から上に処理します。 pick の行はそのコミットメッセージをそのまま使用し、 fixup の行はその変更内容を直下のコミットに統合します。ファイルを保存してエディターを閉じると、Gitの履歴は次のようになります。

Copy $ git log --oneline e880c726 (HEAD - > my-change ) Implement feature Y e088ea06 Implement feature X 3cdbc201 (origin/main, origin/HEAD, main ) Merge branch 'other-change' into 'main' ...

Autosquash

autosquashは、上記の方法の代替として使えるテクニックです。まず、除外したいコミットの変更をすべて取り消します。

Copy git checkout f68080e3

これで、変更内容はすべてワーキングツリーにのみ存在し、コミット履歴からは消えた状態になります。 git add または git add -p を使って e088ea06 Implement feature X に関連するすべての変更をステージングします。 git commit や git commit -m の代わりに、 --fixup オプションを使います。

Copy $ git commit --fixup e088ea06

これで履歴は次のようになります。

Copy $ git log --oneline e744646b (HEAD - > my-change ) fixup ! Implement feature X 5ff160db Implement feature Y f68080e3 Implement feature X 3cdbc201 (origin/main, origin/HEAD, main ) Merge branch 'other-change' into 'main' ...

残りの変更はすべて 5ff160db Implement feature Y に属するはずなので、次を実行します。

Copy $ git add . $ git commit --fixup 5ff160db $ git log --oneline 18c0fff9 (HEAD - > my-change ) fixup ! Implement feature Y e744646b fixup! Implement feature X 5ff160db Implement feature Y f68080e3 Implement feature X 3cdbc201 (origin/main, origin/HEAD, main ) Merge branch 'other-change' into 'main' ...

fixup! コミットの内容を確認して問題なければ、次を実行します。

Copy $ git rebase -i --autosquash main

--autosquash オプションを追加しています。このオプションは fixup! コミットを自動的に並べ替え、命令を fixup に設定します。通常はこの状態で何もする必要はなく、エディターで命令リストをそのまま閉じるだけです。 git log を実行すると、 fixup! コミットが消えていることが確認できます。

その他のツール

最後に、コミットの統合をより簡単に行える代替ツールもいくつかご紹介します。

カバー画像： Yung Chang（ Unsplash）