マージリクエストを最適なレビュアーへ素早く届けるGitLab 19.5

コードは書き上がりました。では、レビューは誰が担当するのでしょうか。

コードの生産量はかつてないほど増えています。ところが、デリバリーはそのペースに追いついていません。Metaでは、社内プラットフォーム上のコード変更が前年比220%増加した一方、新機能としてユーザーに届いた変更の増加は36%にとどまりました（ Reuters、2026年8月）。そしてその一つひとつが、ユーザーに届く前にレビューを通過しなければなりません。

その負荷の多くは、自動レビューが引き受けます。GitLab Duo Agent Platformの コードレビューフローは、到着したマージリクエストを順次レビューし、プロジェクトごとに定義したカスタムレビュー指示に従って動作します。料金はレビュー1回あたり0.25 GitLabクレジットの定額（リスト価格で0.25ドル）。手動レビューにシニアエンジニアの時間を15分使うとすれば1回あたり約25ドルですから、自動レビューはレビュー1回あたりのコストを99%削減する計算になります（ GitLab）。

とはいえ、自動レビューが人を締め出すわけではありません。承認ルール、CODEOWNERS、コンプライアンスポリシーにより、多くの変更では依然として人による承認が求められます。そうしたマージリクエストで最初に時間を奪うのは、適切なレビュアーを見つける作業。コードが一行も読まれないうちに、ここで停滞が生まれます。適切なレビュアーの条件は、変更対象のコードに関する専門性、レビュー待ち行列の余裕、そして素早く応答できるタイムゾーンでの稼働状況。作成者側からこれらが見えないままだと、一部のシニアエンジニアにレビューが集中し、同じだけの力を持つ他のエンジニアは手が空いたままになります。

GitLab 19.5の レビュアー推奨フローは、この工程そのものを取り除きます。マージリクエストを作成すると、GitLabがワークロード、タイムゾーン、稼働状況、そして承認ルールとCODEOWNERSで定義された専門性をもとに、最適な個人レビュアーを推奨します。選定理由も併せて示されるため、ワンクリックでそのまま割り当てが完了。組織全体で見れば、レビューの着手が早まり、レビュー負荷が有資格エンジニア全員に分散し、チームが書いたコードのより多くがユーザーのもとへ届きます。

レビュアー推奨フローの動作は、こちらの動画でご覧ください。

レビューは人員の問題ではなくルーティングの問題

レビューの遅れを人の問題として扱うチームは少なくありません。リマインダー、レビュー当番制、タイムゾーンのカバー範囲拡大、エスカレーション。いずれも人の時間を奪い、バーンアウトを招きかねない対処法でありながら、根本原因であるルーティングには手が届いていません。専門性もキャパシティも社内にはすでに揃っており、足りないのは、到着したマージリクエストとそれらを結びつける仕組みだけです。

その仕組みがないと、GitLabがすでに答えを持っている問いに、作成者自身が向き合うことになります。このコードベースのこの部分に詳しいのは誰か。レビュー待ち行列に余裕があるのは誰か。今オンラインなのは誰か。こうして作成者は、結果的に全員の足を引っ張る習慣に頼りがちです。

グループ全体に割り当てる — 全員に通知が飛ぶ一方で誰も自分事として受け止めず、マージリクエストは志願者を待ち続けます。

— 全員に通知が飛ぶ一方で誰も自分事として受け止めず、マージリクエストは志願者を待ち続けます。 いつもの信頼できるレビュアーを指名する — その人がボトルネックとなり、本人の作業も滞ります。

— その人がボトルネックとなり、本人の作業も滞ります。 タイムゾーンを当てずっぽうで選ぶ — 指名した相手はちょうど業務を終えたところで、フィードバックが届くのは翌日です。

代償を払うのは、レビュアー側も同じ。グループ割り当ては、自分がレビューすることのないマージリクエストで通知を埋め尽くし、本当に対応すべきものを見落としやすくします。さらに、いつも指名されるレビュアーは自分の業務に加えてレビュー待ち行列の大きな割合を引き受けることになり、消耗も早まります。

インテリジェントなレビュアー提案の仕組み

GitLab Duo Agent Platformは、マージリクエスト上でレビュアー推奨フローを実行し、調査を代行します。

マージリクエストを作成する — ドラフト状態でも準備完了状態でも、作成をトリガーにフローが自動で起動するため、最初から提案が得られます。 フローが候補レビュアーを評価する — 各候補のワークロード、タイムゾーン、稼働状況、そして承認ルールとCODEOWNERSで定義された専門性を比較検討し、対応に最も適した人物を見つけ出します。 推奨とその理由を確認する — フローは各レビュアーを選んだ理由を説明するため、その文脈をふまえて提案を承認できます。 ワンクリックで割り当てる — 提案はマージリクエスト上の専用パネルに表示されます。誰がいつレビューするかを決めるのは、あくまで作成者です。

この設計により、タイミングの主導権は手元に残ります。イテレーションを終えてから、あるいは自動コードレビューのフィードバックに対応してから、変更が本当に整った段階で人のレビュアーを迎え入れる。そうした進め方も可能です。設定はプロジェクト設定ではなくフロートリガーとして行うため、チームがすでに運用している他のエージェント型ワークフローとも自然に並びます。

割り当て可能な状態のレビュアー

レビューが止まらない開発プロセスへ

適切なレビュアーとのマッチングがもたらすのは、フィードバックの迅速化、責任の所在の明確化、そして負荷バランスの改善。レビュアー推奨フローはその判断を、一貫して、スケールさせながら、目に見える理由とともに下します。もちろん、推奨を上書きする判断も可能です。

レビュアー推奨フローは、マージリクエストの周辺業務を担うGitLab Duo Agent Platformの他の基本フローとも連携します。

マージリクエストからマージまでの各ステップが、同一のプラットフォーム上で、同一のポリシーのもとに動きます。だからこそ、チームが書いたコードのより多くが実際にユーザーへ届きます。

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インテリジェントなレビュアー提案は、GitLab 19.5のGitLab.com、GitLab Self-Managed、GitLab Dedicatedで一般提供（GA）となりました。お試しいただくには、プロジェクトにレビュアー推奨フローのトリガーを追加し、次のマージリクエストを作成してください。詳細は ドキュメントをご覧ください。

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