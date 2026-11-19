有効なパーソナルアクセストークン（PAT）がデフォルトブランチに露出すると、シークレット検出がすぐに知らせてくれます。やっかいなのは、そのあとの対応です。トークンを失効させれば依存するパイプラインが止まり、安全に差し替えるには手作業がいくつも必要になります。検出結果が脆弱性レポートに積まれているあいだも、トークンは有効なまま残り続けます。

GitLab 19.6では、GitLab Ultimate向けのベータ機能として、漏洩したGitLab PATを脆弱性ページからそのまま修正できるようになりました。 Rotate and fix（ローテーションと修正）を選ぶと、GitLabがトークンを失効させ、新しいトークンを GitLab Secrets Managerに保存し、 GitLab Duo Agent PlatformがCI/CDジョブを更新するマージリクエスト（MR）を作成します。あとはMRをレビューしてマージするだけです。新しいトークンの値が、ユーザーにもエージェントにも渡されることはありません。

検出されたトークンが有効なままになる理由

たとえば、シークレット検出が deploy.sh の中に有効なPATを見つけたとします。

Copy export GITLAB_TOKEN="glpat-..."

これを手作業で直すとなると、トークンの持ち主を探し、失効させ、同じスコープの新しいトークンを発行し、安全な場所に保管し、スクリプトとCI/CDジョブを更新するMRを出す、という一連の作業が必要です。

手間がかかるぶん、修正は途中で止まったり、別の問題を生んだりしがちです。

検出結果が放置される : パイプラインを壊したくないという心理が働き、トークンが有効なまま脆弱性レポートに残り続けます。

: パイプラインを壊したくないという心理が働き、トークンが有効なまま脆弱性レポートに残り続けます。 対応が中途半端で終わる : 先にトークンを失効させてビルドが壊れ、復旧を急ぐあまり、代わりのトークンを保護の弱いCI/CD変数に貼り付けてしまいます。

: 先にトークンを失効させてビルドが壊れ、復旧を急ぐあまり、代わりのトークンを保護の弱いCI/CD変数に貼り付けてしまいます。 新しいトークンが再び漏れる: チームメンバーに設定してもらおうとして、新しいトークンをチャットのスレッドで共有してしまいます。

検出 から ローテーション までの空白のあいだ、そのトークンはリポジトリを読めるすべての人にとって有効なままです。

Rotate and fixで一気に片づける

Rotate and fixは、シークレット検出と有効性チェック、GitLab Secrets Manager、GitLab Duo Agent Platformを組み合わせ、この空白を埋める機能です。

有効なPATの検出結果を開き、 AI actions > Fix with AI > Rotate and fixを選択すると、GitLabは次の処理を実行します。

漏洩したトークンを失効させ、同じ名前・スコープ・有効期間（起算日はローテーション日にリセット）の新しいトークンを作成する 新しい値をプロジェクトのシークレットとしてシークレットマネージャーに保存する（すべてのブランチと環境から利用可能） 脆弱性上で、そのトークンを無効としてマークする GitLab Duo デベロッパーフローのセッションを開始し、ハードコードされたトークンを削除してCI/CDジョブがシークレットを読み取るように設定するMRを作成する

あとはMRをレビューしてマージし、脆弱性を解決済みにします。

新しいトークンを見せずにコードを直す

ローテーションはエージェントが動き出す前に完了するため、GitLab Duoが新しいトークンを目にすることはありません。GitLab Duoがハードコードされた認証情報を削除しようとファイルを読む時点で、その値はすでに失効しており、新しいトークンはシークレットマネージャーに安全に保管されています。エージェントに渡されるのは、脆弱性とそのファイルの場所、新しいシークレットの名前、そしてMRの担当者を設定するためのユーザー名だけです。そのうえで、GitLab Duoがパイプライン設定を次のように更新します。

Copy deploy: secrets: GITLAB_TOKEN: gitlab_secrets_manager: name: ROTATED_GITLAB_TOKEN_123 file: false script: - ./deploy.sh

スクリプト側は GITLAB_TOKEN をそのまま使い続けられます。値は実行時にシークレットマネージャーが注入します。

導入前に押さえておきたいこと

提供状況 : このベータ機能にはGitLab Ultimate 19.6以降が必要です。GitLab.comではデフォルトで有効、GitLab Self-Managedでは secrets_manager_pat_rotation 機能フラグで利用でき、GitLab Dedicatedではまだ利用できません。

: このベータ機能にはGitLab Ultimate 19.6以降が必要です。GitLab.comではデフォルトで有効、GitLab Self-Managedでは 機能フラグで利用でき、GitLab Dedicatedではまだ利用できません。 対応するシークレットの種類 : ローテーションの対象はGitLab PATで、きめ細かい権限設定が可能なPAT（fine-grained PAT）も含みます。クラウドプロバイダーのキーなど、シークレット検出が見つけるほかのシークレットにはまだ対応していません。

: ローテーションの対象はGitLab PATで、きめ細かい権限設定が可能なPAT（fine-grained PAT）も含みます。クラウドプロバイダーのキーなど、シークレット検出が見つけるほかのシークレットにはまだ対応していません。 即時に反映され、元には戻せない : 漏洩したトークンはただちに使えなくなり、ローテーションを取り消すことはできません。新しいシークレットは現在のプロジェクトにのみスコープが限定され、生の値を取り出すこともできないため、GitLab CI/CD以外のスクリプトや、ほかのプロジェクトのジョブで同じトークンを使っていた場合は、新しいトークンを用意してください。

: 漏洩したトークンはただちに使えなくなり、ローテーションを取り消すことはできません。新しいシークレットは現在のプロジェクトにのみスコープが限定され、生の値を取り出すこともできないため、GitLab CI/CD以外のスクリプトや、ほかのプロジェクトのジョブで同じトークンを使っていた場合は、新しいトークンを用意してください。 ローテーションできる範囲 : GitLab.comでローテーションできるのは自分のトークンだけです。GitLab Self-Managedでは、管理者がほかのユーザーのトークンもローテーションできます。

: GitLab.comでローテーションできるのは自分のトークンだけです。GitLab Self-Managedでは、管理者がほかのユーザーのトークンもローテーションできます。 AIに依存しない設計: GitLab Duoのセッションを開始できなかった場合も、GitLabは古いトークンのローテーションと新しいトークンの保存までは実行するため、コードは手動で更新できます。

必要なロールや設定、手順の詳細については、 漏洩トークンのローテーションに関するドキュメントをご覧ください。

グループ全体のローテーションを自動化する

トークンを1つずつローテーションするやり方は、大きな組織では現実的ではありません。Rotate and fixが内部で呼び出しているAPIは、わずか2つしかありません。1つはトークンのローテーションとシークレットの保存を担う projectSecretCreateFromLeakedToken GraphQLミューテーション、もう1つはGitLab Duoデベロッパーフローを開始するリクエストです。

この2つの呼び出しをまとめたものが leaked-token-rotation-automation です。依存関係のないPython製のCLIおよびCI/CDコンポーネントとして提供し、グループ全体のトークンを一括でローテーションします。

有効な脆弱性の検出結果 : グループ配下のリポジトリにある有効な漏洩PATをローテーションし、検出結果ごとにMRを作成します。GitLab.comで対象になるのは自分のトークンで、ほかのユーザーのトークンは後続対応のためにレポートへ一覧として出力されます。GitLab Self-Managedでは、管理者がすべてのユーザーのトークンをローテーションできます。

: グループ配下のリポジトリにある有効な漏洩PATをローテーションし、検出結果ごとにMRを作成します。GitLab.comで対象になるのは自分のトークンで、ほかのユーザーのトークンは後続対応のためにレポートへ一覧として出力されます。GitLab Self-Managedでは、管理者がすべてのユーザーのトークンをローテーションできます。 CI/CD変数の中のトークン: シークレット検出はプロジェクトのCI/CD変数をスキャンせず、非表示に設定されていない変数はプロジェクトのメンテナーなら誰でも読めます。このツールは変数に含まれるGitLab PATを見つけてローテーションし、新しい値をシークレットマネージャーに保存します。その変数を使っているジョブがあれば、GitLab DuoがMRを作成して更新します。各トークンは自身の api スコープまたは self_rotate スコープで自分自身をローテーションするため、このコマンドはほかのユーザーのトークンにも使えます。なお、グループ変数、インスタンス変数、ファイル型の変数、非表示の変数はスキップします。

実行時のデフォルトはドライランモードで（実際に実行するには --apply を指定）、ローテーションは10件で停止し（ --limit で変更可能）、レポートにトークンの値が含まれることはありません。インストール手順、CI/CDコンポーネントの使い方、必要なトークンスコープについては、 プロジェクトのREADMEをご覧ください。

使い始める

この機能を試すには、GitLab Ultimate、GitLab Duo Agent Platform、シークレットマネージャーが必要です。いずれも 30日間の無料トライアルで評価できます。ローテーションを1回実行するたびに、デベロッパーフローのセッション分と、 保存したシークレットおよびそれを読み取るCI/CDジョブの分の GitLabクレジットを消費します。

前提条件とトラブルシューティングガイドを確認し、有効性チェックとデベロッパーフローが有効になっていることを確かめます。GitLab Self-Managedでは、 secrets_manager_pat_rotation 機能フラグも有効にしてください。 脆弱性レポートで有効なPATの検出結果を開き、 AI actions > Fix with AI > Rotate and fixを選択して、作成されたマージリクエストを確認します。 leaked-token-rotation-automation ツールをドライランモードで実行し、グループ全体でどのトークンをローテーションできるかを事前に把握します。

今後の予定

現在、機密性の高いCI/CD変数をGitLab Secrets Managerに取り込む移行ワークフローの開発を進めています。値を入力し直す必要はありません。GitLabが認証情報らしき変数を自動的に見つけ出し、移行対象として選んだものにデフォルトのアクセスポリシーを適用します。そのあとはGitLab Duoがパイプライン設定を更新するマージリクエストを作成するため、レビューしてマージするだけで完了します。