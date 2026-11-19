有効なパーソナルアクセストークン（PAT）がデフォルトブランチに露出すると、シークレット検出がすぐに知らせてくれます。やっかいなのは、そのあとの対応です。トークンを失効させれば依存するパイプラインが止まり、安全に差し替えるには手作業がいくつも必要になります。検出結果が脆弱性レポートに積まれているあいだも、トークンは有効なまま残り続けます。
GitLab 19.6では、GitLab Ultimate向けのベータ機能として、漏洩したGitLab PATを脆弱性ページからそのまま修正できるようになりました。Rotate and fix（ローテーションと修正）を選ぶと、GitLabがトークンを失効させ、新しいトークンをGitLab Secrets Managerに保存し、GitLab Duo Agent PlatformがCI/CDジョブを更新するマージリクエスト（MR）を作成します。あとはMRをレビューしてマージするだけです。新しいトークンの値が、ユーザーにもエージェントにも渡されることはありません。
検出されたトークンが有効なままになる理由
たとえば、シークレット検出が
deploy.shの中に有効なPATを見つけたとします。
export GITLAB_TOKEN="glpat-..."
これを手作業で直すとなると、トークンの持ち主を探し、失効させ、同じスコープの新しいトークンを発行し、安全な場所に保管し、スクリプトとCI/CDジョブを更新するMRを出す、という一連の作業が必要です。
手間がかかるぶん、修正は途中で止まったり、別の問題を生んだりしがちです。
- 検出結果が放置される: パイプラインを壊したくないという心理が働き、トークンが有効なまま脆弱性レポートに残り続けます。
- 対応が中途半端で終わる: 先にトークンを失効させてビルドが壊れ、復旧を急ぐあまり、代わりのトークンを保護の弱いCI/CD変数に貼り付けてしまいます。
- 新しいトークンが再び漏れる: チームメンバーに設定してもらおうとして、新しいトークンをチャットのスレッドで共有してしまいます。
検出からローテーションまでの空白のあいだ、そのトークンはリポジトリを読めるすべての人にとって有効なままです。
Rotate and fixで一気に片づける
Rotate and fixは、シークレット検出と有効性チェック、GitLab Secrets Manager、GitLab Duo Agent Platformを組み合わせ、この空白を埋める機能です。
有効なPATの検出結果を開き、AI actions > Fix with AI > Rotate and fixを選択すると、GitLabは次の処理を実行します。
- 漏洩したトークンを失効させ、同じ名前・スコープ・有効期間（起算日はローテーション日にリセット）の新しいトークンを作成する
- 新しい値をプロジェクトのシークレットとしてシークレットマネージャーに保存する（すべてのブランチと環境から利用可能）
- 脆弱性上で、そのトークンを無効としてマークする
- GitLab Duo デベロッパーフローのセッションを開始し、ハードコードされたトークンを削除してCI/CDジョブがシークレットを読み取るように設定するMRを作成する
あとはMRをレビューしてマージし、脆弱性を解決済みにします。
新しいトークンを見せずにコードを直す
ローテーションはエージェントが動き出す前に完了するため、GitLab Duoが新しいトークンを目にすることはありません。GitLab Duoがハードコードされた認証情報を削除しようとファイルを読む時点で、その値はすでに失効しており、新しいトークンはシークレットマネージャーに安全に保管されています。エージェントに渡されるのは、脆弱性とそのファイルの場所、新しいシークレットの名前、そしてMRの担当者を設定するためのユーザー名だけです。そのうえで、GitLab Duoがパイプライン設定を次のように更新します。
deploy:
secrets:
GITLAB_TOKEN:
gitlab_secrets_manager:
name: ROTATED_GITLAB_TOKEN_123
file: false
script:
- ./deploy.sh
スクリプト側は
GITLAB_TOKENをそのまま使い続けられます。値は実行時にシークレットマネージャーが注入します。
導入前に押さえておきたいこと
- 提供状況: このベータ機能にはGitLab Ultimate 19.6以降が必要です。GitLab.comではデフォルトで有効、GitLab Self-Managedでは
secrets_manager_pat_rotation機能フラグで利用でき、GitLab Dedicatedではまだ利用できません。
- 対応するシークレットの種類: ローテーションの対象はGitLab PATで、きめ細かい権限設定が可能なPAT（fine-grained PAT）も含みます。クラウドプロバイダーのキーなど、シークレット検出が見つけるほかのシークレットにはまだ対応していません。
- 即時に反映され、元には戻せない: 漏洩したトークンはただちに使えなくなり、ローテーションを取り消すことはできません。新しいシークレットは現在のプロジェクトにのみスコープが限定され、生の値を取り出すこともできないため、GitLab CI/CD以外のスクリプトや、ほかのプロジェクトのジョブで同じトークンを使っていた場合は、新しいトークンを用意してください。
- ローテーションできる範囲: GitLab.comでローテーションできるのは自分のトークンだけです。GitLab Self-Managedでは、管理者がほかのユーザーのトークンもローテーションできます。
- AIに依存しない設計: GitLab Duoのセッションを開始できなかった場合も、GitLabは古いトークンのローテーションと新しいトークンの保存までは実行するため、コードは手動で更新できます。
必要なロールや設定、手順の詳細については、漏洩トークンのローテーションに関するドキュメントをご覧ください。
グループ全体のローテーションを自動化する
トークンを1つずつローテーションするやり方は、大きな組織では現実的ではありません。Rotate and fixが内部で呼び出しているAPIは、わずか2つしかありません。1つはトークンのローテーションとシークレットの保存を担う
projectSecretCreateFromLeakedToken GraphQLミューテーション、もう1つはGitLab Duoデベロッパーフローを開始するリクエストです。
この2つの呼び出しをまとめたものが
leaked-token-rotation-automationです。依存関係のないPython製のCLIおよびCI/CDコンポーネントとして提供し、グループ全体のトークンを一括でローテーションします。
- 有効な脆弱性の検出結果: グループ配下のリポジトリにある有効な漏洩PATをローテーションし、検出結果ごとにMRを作成します。GitLab.comで対象になるのは自分のトークンで、ほかのユーザーのトークンは後続対応のためにレポートへ一覧として出力されます。GitLab Self-Managedでは、管理者がすべてのユーザーのトークンをローテーションできます。
- CI/CD変数の中のトークン: シークレット検出はプロジェクトのCI/CD変数をスキャンせず、非表示に設定されていない変数はプロジェクトのメンテナーなら誰でも読めます。このツールは変数に含まれるGitLab PATを見つけてローテーションし、新しい値をシークレットマネージャーに保存します。その変数を使っているジョブがあれば、GitLab DuoがMRを作成して更新します。各トークンは自身の
apiスコープまたは
self_rotateスコープで自分自身をローテーションするため、このコマンドはほかのユーザーのトークンにも使えます。なお、グループ変数、インスタンス変数、ファイル型の変数、非表示の変数はスキップします。
実行時のデフォルトはドライランモードで（実際に実行するには
--applyを指定）、ローテーションは10件で停止し（
--limitで変更可能）、レポートにトークンの値が含まれることはありません。インストール手順、CI/CDコンポーネントの使い方、必要なトークンスコープについては、プロジェクトのREADMEをご覧ください。
使い始める
この機能を試すには、GitLab Ultimate、GitLab Duo Agent Platform、シークレットマネージャーが必要です。いずれも30日間の無料トライアルで評価できます。ローテーションを1回実行するたびに、デベロッパーフローのセッション分と、保存したシークレットおよびそれを読み取るCI/CDジョブの分のGitLabクレジットを消費します。
- 前提条件とトラブルシューティングガイドを確認し、有効性チェックとデベロッパーフローが有効になっていることを確かめます。GitLab Self-Managedでは、
secrets_manager_pat_rotation機能フラグも有効にしてください。
- 脆弱性レポートで有効なPATの検出結果を開き、AI actions > Fix with AI > Rotate and fixを選択して、作成されたマージリクエストを確認します。
leaked-token-rotation-automationツールをドライランモードで実行し、グループ全体でどのトークンをローテーションできるかを事前に把握します。
今後の予定
現在、機密性の高いCI/CD変数をGitLab Secrets Managerに取り込む移行ワークフローの開発を進めています。値を入力し直す必要はありません。GitLabが認証情報らしき変数を自動的に見つけ出し、移行対象として選んだものにデフォルトのアクセスポリシーを適用します。そのあとはGitLab Duoがパイプライン設定を更新するマージリクエストを作成するため、レビューしてマージするだけで完了します。