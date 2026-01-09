GitLab.comのセキュリティ強化:多要素認証の必須化

公開：2026年1月9日
4分で読めます
Secure by Designへのコミットメントの一環として、GitLabが多要素認証(MFA)を必須化する方法と、それがユーザーに与える影響について解説します。
GitLab.comのすべてのユーザーアカウントのセキュリティ強化のため、GitLabでは、ユーザー名とパスワードを使用してサインインするすべてのユーザーとAPIエンドポイントに対して、多要素認証(MFA)を必須化します。
今回の変更は、GitLabのSecure by Designへのコミットメントにおける重要な取り組みの1つです。MFAは、ソフトウェア開発業界全体で継続的な脅威となっているクレデンシャルスタッフィング攻撃やアカウント乗っ取り攻撃に対する重要な防御手段となります。
GitLabは、ユーザー名とパスワードで認証するサインインに対して、MFAを必須化します。これにより、パスワードだけでなく、重要な第2の認証レイヤーが追加されます。
期限までにMFAを有効にしないとどうなりますか?
CI/CDパイプラインや自動化に影響はありますか?
SSOを使用していますが、直接サインインすることもあります。その場合、MFAは必要ですか?
どのようなMFAリカバリーオプションが利用できますか?
具体的なタイムラインとその他のリソースについては、ロールアウト日までに段階的に共有される予定です。この重要な変更についてご覧いただき、ありがとうございます。
