Blogagile

agileタグを含む記事を閲覧する

gitlab-triage gemを使ったアジャイルワークフローの自動化

「GitLab入門」シリーズでは、イシューやマージリクエストのトリアージなどの繰り返し発生するタスクを自動化して、デベロッパーの貴重な時間を確保する方法をご紹介します。
Author: GitLab記事を読む

最近の投稿

アジャイルプランニング

柔軟な組織階層を構築するためのベストプラクティス

このページでは、GitLabで組織階層をモデル化する方法をご紹介します。アジャイルの原則を守りながら、明確なコミュニケーションライン、戦略的な連携などを持つ組織を構築する方法を学びましょう。

製品

GitLab入門：ユーザーの管理方法

グループ、ロール、権限を活用してユーザーを管理する方法と、プロジェクトへのアクセスを適切に設定して安全なコラボレーションを実現するための手順をご紹介します。

製品

GitLab入門：プロジェクト管理をマスターする

プロジェクト管理の主要な要素を学び、プロジェクトをより効率良く整理し、追跡する方法を習得しましょう。

アジャイルプランニング

GitLab をアジャイルソフトウェア開発で使用する方法

本ブログでは、アジャイルアーティファクトが GitLab 機能にどのようにマッピングされるのか、また、GitLab 内でアジャイルのイテレーションがどのように表示されるのかについてご説明します。

オープンソース

フリー版のGitLabでできる Integration Guide 〜どんどんつなげよう、GitLabの輪〜

この記事ではGitLabのフリー版をご利用の方が無料で実現できる、他社製品とのインテグレーション方法について、詳しくご説明します。

アジャイルプランニング

GitLabのアジャイル計画によって共同プロジェクト管理を推進する方法

プロジェクト管理においてGitLabを使用することでもたらされる変革は、単にツールを使用するということではなく、コラボレーションと継続的な改善の文化が育まれることです。その方法についてご紹介します。

アジャイルプランニング

アジャイルのスプリントを製品ロードマップと調和させる方法

ベストプラクティスとGitLabの機能を活用して、製品開発を進めましょう。一元化されたロードマップの作成、レビューセッションの実施、スプリントのライフサイクルの追跡など、製品開発をスムーズに進めるためのポイントを解説します。

エンジニアリング

Azure DevOpsリポジトリをGitLabと統合する方法

Azure DevOpsリポジトリのGitLabとの統合は簡単。やり方を学んで、Azure DevOpsからGitLab CI/CDへの移行をスムーズに行いましょう。

アジャイルプランニング

アジャイルプランニングチームに特化したGitLabの新しい「プランナー」ロールのご紹介

GitLabの新しい「プランナー」ロールを活用して、SaaS、GitLab Dedicated、Self-Managedといった各ソリューションでのアクセス権を最適化し、アジャイルチームの計画ワークフローを効率的に管理する方法についてご説明します。

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert