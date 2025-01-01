このページでは、GitLabで組織階層をモデル化する方法をご紹介します。アジャイルの原則を守りながら、明確なコミュニケーションライン、戦略的な連携などを持つ組織を構築する方法を学びましょう。
本ブログでは、アジャイルアーティファクトが GitLab 機能にどのようにマッピングされるのか、また、GitLab 内でアジャイルのイテレーションがどのように表示されるのかについてご説明します。
この記事ではGitLabのフリー版をご利用の方が無料で実現できる、他社製品とのインテグレーション方法について、詳しくご説明します。
プロジェクト管理においてGitLabを使用することでもたらされる変革は、単にツールを使用するということではなく、コラボレーションと継続的な改善の文化が育まれることです。その方法についてご紹介します。
ベストプラクティスとGitLabの機能を活用して、製品開発を進めましょう。一元化されたロードマップの作成、レビューセッションの実施、スプリントのライフサイクルの追跡など、製品開発をスムーズに進めるためのポイントを解説します。
Azure DevOpsリポジトリのGitLabとの統合は簡単。やり方を学んで、Azure DevOpsからGitLab CI/CDへの移行をスムーズに行いましょう。
